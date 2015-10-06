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Apple, Perceptio'yu satın aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, Perceptio'yu satın aldı
Kasası bir hayli dolu olan teknoloji devi Apple, ihtiyaçları doğrultusunda satın alımlara devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin bünyesinde Perceptio da katılıyor.
Akıllı telefonlar içerisinde buluta ihtiyaç duymadan çalışabilen yapay zeka sistemleri geliştiren Perceptio, detaylar tam olarak bilinmiyor olsa da artık Apple bünyesinde çalışmalarına devam edecek. Firmanın, teknolojileriyle iPhone ile iPad gibi cihazlara "fotoğraf sınıflandırma" açısından büyük yenilikler getirebileceği tahmin edilirken, yerleşik olarak çalışması beklenen bu teknoloji sayesinde de veri transferine gerek kalmayacak, kullanıcı bilgileri cihaz dışına çıkmayacak.
Konunun yakın zaman içerisinde detaylanması bekleniyor. 

http://thenextweb.com/apple/2015/10/06/apples-latest-acquisition-could-help-improve-imaging-on-ios/ Yorum Yaz
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kadirirdem 4 yıl
periscope diye okudum neyse hayırlısı olsun...
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alemburda34 4 yıl
Amd'yi al Apple diyeceğim ama korkuyorum. Çünkü Apple satılan her firma Apple dışında hiçbir firmaya ürün yapmiyor. Yapanlarda anlaşma süresi bitmesinin ardından sadece Apple'a ürün üretiyor.
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Erasmus78 4 yıl
"...kullanıcı bilgileri cihaz dışına çıkmayacak."
Çok anahtar bir cümle...
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fpscake 4 yıl Erasmus78
Erasmus78
"...kullanıcı bilgileri cihaz dışına çıkmayacak."
Çok anahtar bir cümle...

Şuan bilgilerin %80'i rahat çıkıyor. Google Mail bile her şeyini depoluyor. Herkes bilgi satmanın peşinde.
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