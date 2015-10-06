Apple, Perceptio'yu satın aldı

Kasası bir hayli dolu olan teknoloji devi Apple, ihtiyaçları doğrultusunda satın alımlara devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin bünyesinde Perceptio da katılıyor.

Akıllı telefonlar içerisinde buluta ihtiyaç duymadan çalışabilen yapay zeka sistemleri geliştiren Perceptio, detaylar tam olarak bilinmiyor olsa da artık Apple bünyesinde çalışmalarına devam edecek. Firmanın, teknolojileriyle iPhone ile iPad gibi cihazlara "fotoğraf sınıflandırma" açısından büyük yenilikler getirebileceği tahmin edilirken, yerleşik olarak çalışması beklenen bu teknoloji sayesinde de veri transferine gerek kalmayacak, kullanıcı bilgileri cihaz dışına çıkmayacak.

Konunun yakın zaman içerisinde detaylanması bekleniyor.

http://thenextweb.com/apple/2015/10/06/apples-latest-acquisition-could-help-improve-imaging-on-ios/