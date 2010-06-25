Apple: Sinyal sorunu iPhone 4'e has değil

Not: Videolar YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.

Pazara hızlı giriş yapan iPhone 4 ile ilgili forumlarda en çok konuşulan iki konu var; Ekrandaki yerel sararmalar ve zayıf çekim gücü. Dün çeşitli açıklamalarla ekrandaki lekelerin, kullanılan yapıştırıcıdan kaynaklandığını ve lekelerin bir süre sonra kendiliğinden kaybolduğu ortaya çıktı. Bu haber, iPhone 4 almak isteyen kullanıcıları bir nebze rahatlatmış olsa da diğer sorun kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Geçmişe dönerek bu sorunu kısaca hatırlayalım. iPhone 4'ü 24'ünden önce kullanma fırsatı yakalayan kullanıcılar, telefonun çevresindeki anten banta dokunulduğunda telefonun çekim gücünün azaldığını ve çağrının iptal olduğunu söyleyerek telefonun tasarımsal olarak hayal kırıklığı olabileceğini belirttiler;

Sorunla karşılaşan kişi sayısının artmasıyla birlikte Apple'ın sorunu son anda farkettiği için Bumper adlı kılıfları çıkartmış olabileceği düşünülmeye başlandı. Bu düşüncenin doğru olma ihtimalini arttıran bazı videolarda kullanıcılar tarafından yayınlandı ve gerçekten de Bumper kılıfını kullanan kullanıcıların bu sorunla karşılaşmadığı dile getirildi;

Peki sorunun ana kaynağı neydi ? Telefonun sol alt bölümünden başlayan ve saatin tersi yönünde sağ üst köşesine kadar devam UMTS/GSM antenine dokunmak mı sorun yaratıyordu ? Bu sorunun cevabı hazırlanan videolarda görüşmenin iPhone 4'ün sol alt köşesini avuç içiyle kapatıldığında kaynaklandığı ortaya konuldu. Videoda ayrıca iPhone 4, iPhone 3Gs'e göre daha düşük seviyede sinyal aldığını göstermesine rağmen, kullanıcı bu durumun arama kalitesinde herhangi bir sorun yaratmadığını belirtiyor;

Apple, iPhone 4'ün 3Gs'e göre daha düşük sayıda sinyal çizgisini göstermesinin nedeni olarak saygın teknoloji eksperlerinden Wall Street Journal yazarı Walt Mossberg'e "yazılımsal" olduğunu ve bir sonraki iOS güncellemesinde giderileceğini söylemiş.

Kullanıcıya göre iPhone 4'deki sinyal sorununun temel nedeni, kullanıcıların UMTS/GSM anteninin parçalarını birbirine bağlayan birleşme noktalarının her ikisine de temasından kaynaklanıyor ve kılıf kullanılması halinde cihazda böyle bir sorun görülmediğini belirtiyor.

Sorunla karşılaşmadığını söyleyen kullanıcılar da yok değil;

WWDC'nin açılışında Steve Jobs'da iPhone 4'ü çekim sorununa neden olan şekilde tutuyor.

Apple'ın sorunla ilgili resmi açıklamasıysa Steve Jobs'dan geldi. "Samcraig" isimli kullanıcının "Sinyal sorunuyla ilgili ne olacak ? Sorun yazılımsal mı donanımsal mı ?" sorusuna Steve Jobs'ın ilk cevabı şu olmuş;

"Herhangi bir sorun yok. Sadece tutma şeklinden kaynaklanıyor."

Bu iki cümlelik cevaptan sonra Steve Jobs'dan gelen ikinci mail konuya daha ayrıntılı bir açıklama getiriyor;

"Herhangi bir telefonu anten yerleşemine bağlı olarak belli yerlerden sımsıkı tutmak anten performansında düşüşlere neden olacaktır. Bu kablosuz telefonlar için kaçınılmaz bir gerçek. Eğer iPhone 4'de böyle bir sorunla karşılaşırsanız, metal banttaki siyah şeridin her iki tarafını da kapatacak şekilde olan sol alt köşesini sımsıkı tutmaktan kaçının ya da onu kılıfla kullanın"

Kimi okuyucularımızı tatmin etmeyecek olan bu açıklamayı doğrulayan videolar internette bulunuyor. Gerçekten de Steve Jobs'un belirttiği gibi birçok telefonu sıkıca avuçiçinde tutmak, sinyal kayıplarına neden oluyor;

Nokia 6230

iPhone 3G

Son gelen açıklamalar ve diğer telefonlarda da bu sorunun yaşanması, sinyal kaybının iPhone 4'e has olmadığını gözler önüne koyuyor. Özetle iPhone 4 kullanıcısının önünde iki seçenek duruyor; telefonu ya kılıfla kullanacak ya da kılıfsız kullanırken sol avcuyla tutmaktan kaçınacak.