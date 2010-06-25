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Apple: Sinyal sorunu iPhone 4'e has değil

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
67,8b
1
187
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Not: Videolar YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.

Pazara hızlı giriş yapan iPhone 4 ile ilgili forumlarda en çok konuşulan iki konu var; Ekrandaki yerel sararmalar ve zayıf çekim gücü. Dün çeşitli açıklamalarla ekrandaki lekelerin, kullanılan yapıştırıcıdan kaynaklandığını ve lekelerin bir süre sonra kendiliğinden kaybolduğu ortaya çıktı. Bu haber, iPhone 4 almak isteyen kullanıcıları bir nebze rahatlatmış olsa da diğer sorun kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Geçmişe dönerek bu sorunu kısaca hatırlayalım. iPhone 4'ü 24'ünden önce kullanma fırsatı yakalayan kullanıcılar, telefonun çevresindeki anten banta dokunulduğunda telefonun çekim gücünün azaldığını ve çağrının iptal olduğunu söyleyerek telefonun tasarımsal olarak hayal kırıklığı olabileceğini belirttiler;

Sorunla karşılaşan kişi sayısının artmasıyla birlikte Apple'ın sorunu son anda farkettiği için Bumper adlı kılıfları çıkartmış olabileceği düşünülmeye başlandı. Bu düşüncenin doğru olma ihtimalini arttıran bazı videolarda kullanıcılar tarafından yayınlandı ve gerçekten de Bumper kılıfını kullanan kullanıcıların bu sorunla karşılaşmadığı dile getirildi;

Peki sorunun ana kaynağı neydi ? Telefonun sol alt bölümünden başlayan ve saatin tersi yönünde sağ üst köşesine kadar devam UMTS/GSM antenine dokunmak mı sorun yaratıyordu ? Bu sorunun cevabı hazırlanan videolarda görüşmenin iPhone 4'ün sol alt köşesini avuç içiyle kapatıldığında kaynaklandığı ortaya konuldu. Videoda ayrıca iPhone 4, iPhone 3Gs'e göre daha düşük seviyede sinyal aldığını göstermesine rağmen, kullanıcı bu durumun arama kalitesinde herhangi bir sorun yaratmadığını belirtiyor;

Apple, iPhone 4'ün 3Gs'e göre daha düşük sayıda sinyal çizgisini göstermesinin nedeni olarak saygın teknoloji eksperlerinden Wall Street Journal yazarı Walt Mossberg'e "yazılımsal" olduğunu ve bir sonraki iOS güncellemesinde giderileceğini söylemiş.

Kullanıcıya göre iPhone 4'deki sinyal sorununun temel nedeni, kullanıcıların UMTS/GSM anteninin parçalarını birbirine bağlayan birleşme noktalarının her ikisine de temasından kaynaklanıyor ve kılıf kullanılması halinde cihazda böyle bir sorun görülmediğini belirtiyor.

Sorunla karşılaşmadığını söyleyen kullanıcılar da yok değil;

WWDC'nin açılışında Steve Jobs'da iPhone 4'ü çekim sorununa neden olan şekilde tutuyor.

Apple'ın sorunla ilgili resmi açıklamasıysa Steve Jobs'dan geldi. "Samcraig" isimli kullanıcının "Sinyal sorunuyla ilgili ne olacak ? Sorun yazılımsal mı donanımsal mı ?" sorusuna Steve Jobs'ın ilk cevabı şu olmuş;

"Herhangi bir sorun yok. Sadece tutma şeklinden kaynaklanıyor."

Bu iki cümlelik cevaptan sonra Steve Jobs'dan gelen ikinci mail konuya daha ayrıntılı bir açıklama getiriyor;

"Herhangi bir telefonu anten yerleşemine bağlı olarak belli yerlerden sımsıkı tutmak anten performansında düşüşlere neden olacaktır. Bu kablosuz telefonlar için kaçınılmaz bir gerçek. Eğer iPhone 4'de böyle bir sorunla karşılaşırsanız, metal banttaki siyah şeridin her iki tarafını da kapatacak şekilde olan sol alt köşesini sımsıkı tutmaktan kaçının ya da onu kılıfla kullanın"

Kimi okuyucularımızı tatmin etmeyecek olan bu açıklamayı doğrulayan videolar internette bulunuyor. Gerçekten de Steve Jobs'un belirttiği gibi birçok telefonu sıkıca avuçiçinde tutmak, sinyal kayıplarına neden oluyor;

Nokia 6230

iPhone 3G

Son gelen açıklamalar ve diğer telefonlarda da bu sorunun yaşanması, sinyal kaybının iPhone 4'e has olmadığını gözler önüne koyuyor. Özetle iPhone 4 kullanıcısının önünde iki seçenek duruyor; telefonu ya kılıfla kullanacak ya da kılıfsız kullanırken sol avcuyla tutmaktan kaçınacak.


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Hakan.. 8 yıl
cok guzel abartmissiniz
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kain061 8 yıl
Hortcu gelmis anlasilan
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DH Misafiri 8 yıl
aklı olan i phone 4 almasın arkadaslar bu kadar dandık telefon olamaz hat desen olmuyo hattı taksan cekmıyo bu telefonu alırsan evde sabıt telefon yerıne kullanırsın elındeyken cekmıyo bırakıyosun full cekıyo nerdn aldım basıma bela ettım 32S vardı rahat rahat konusuyodum benden tavsıye almayınn sadece adı var bu gerızekalı telefonun.......................................
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Yafoo 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

aklı olan i phone 4 almasın arkadaslar bu kadar dandık telefon olamaz hat desen olmuyo hattı taksan cekmıyo bu telefonu alırsan evde sabıt telefon yerıne kullanırsın elındeyken cekmıyo bırakıyosun full cekıyo nerdn aldım basıma bela ettım 32S vardı rahat rahat konusuyodum benden tavsıye almayınn sadece adı var bu gerızekalı telefonun.......................................

Kafa iyimi
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba cihazı cuma günü aldım daha önce de 3gs kullanıyordum yazılanın aksine hiç bir sorun yok sol elle tutunca gayet dogal olarak bir cizgi gidiyor diger cihazda yapıyordu bu genellikle 3g açık olduğu zaman yapıyor normalde 3g açtığım zaman bölgesel olarak da cekim cok az oluyordu g kapalı iken sorun yok ekranda sarı renk bende yok batarya güzel olmuş aldığımda akşam beş falandı %55 doluluğu vardı o kadar oynadım dün aksam 22 suları taktım sabah 10 da cektim normalde simdiye kadar hiç açılmasa bile %50 ye düşmesi gerekir ama hala 90 da batarya ömrü iyi camera süper gercekten çekme yerinde iken bir dokunuşta ön camera çalışıyor hız süper bence şimdilik sorun yok ileride olursa bilemem iyi akşamlar.
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DH Misafiri 9 yıl
Bildiğim kadarı ile turkcell microsim satışı yapıyor
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MR.Ş@HIS 9 yıl
bu ıphone 4 sadece micro sim kart takıla bılıyormus onunda gelmesıne 1 yıl var bu gerçekmı ?
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aaydin89 9 yıl

MR.Ş@HIS
bu ıphone 4 sadece micro sim kart takıla bılıyormus onunda gelmesıne 1 yıl var bu gerçekmı ?

Evet microsimle calisiyor ama gelmesine 1 yil falan yok. Kensinde yapabilirsin microsim bazi telefoncularda yapiyorlarda
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ten_don 9 yıl
Senede bir telefon üretiyorsun onu da eline yüzüne bulaştırıyorsun!
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cosef 9 yıl
Her kuşu vurduk bı leylek kaldı olay bu oldu sonunda yıllardır cekme sorunu olan telefon kaç milyon satmış ona bakalım iphone 4 te daha bir sürü satacak Kimse telefonu öyle tutmuyor Zaten. Applee a laf atılsa da bisi değişmez adamlar satıyor arkadas. Apple hayranı değilim ama Hatice'ye değil neticeye bakalım
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GeceBekcisi 9 yıl
Olay kısaca şudur: iPhone 4'te görsellik için çıplak bırakılan GSM/3G anteni ile WiFi/BT anteni el teması ile kısa devre yapınca ikisi de işlevsiz hale geliyor. (İzlediğim videolardan hareketle bu sorunu yaşamayan cihazların baz istasyonuna oldukça yakın olduklarını ve bu yüzden bu etkiyi gözle görülür şekilde yaşamadıklarını düşünüyorum)

Bu kadar basit ve öngörülebilir bir tasarım & mühendislik hatası affedilir gibi değildir, üstelik iPhone 4 ile birlikte 30$'a satışa sunulan "Bumper" adı verilen maliyeti 1$ bile etmeyen plastik parçası kılıflar ise Apple'ın bundan haberdar olduğunun, görsellik için işlevselliği bir kez daha bile bile feda ettiğinin ve bundan bile gelir elde etmeye çalışacağının resmen ıspatıdır.

Her şeye rağmen hala Apple'ı savunan vatandaşların ise kendi iyilikleri için kesinlikle temiz bir dayağa ihtiyacı vardır, belki akılları başlarına o zaman gelir.
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bambogie 9 yıl
baştan sona tek tek bütün akışı okudum benimde demek istediğim şey şudur. kaş yapayım derken göz çıkartmışlar. antenin telefonun kenarında ve hiçbir şekilde kasa içinde bir yerde olup gelen sinyali engelleyecek bir kapak, manyetik alan vs. bulunmadan direkt dışarıdan içeriye alınması. mantık güzel tasarım yanlış. 26 eylülde trye ilk geldiğinde aldığım 3g böyle bir problem vardı.şebekem o günden beri aynı vodafone o yüzden rahat konuşabilirim. çeker çekmez gösterir göstermez yanlış değilsem 1 ay geçmeden bir update ile mükemmel sonuç elde ettiler ve o cihaz hala çekim kalitesi olarak 3gs'imden öndedir (operatörler aynı). 3gs'te sinyal seviyesi çevresel etkenlerden dolayı çok stabil değildir ki yukarıda arkadaşlarmızdan biride aynı şeyi yazmış aynısını bende gördüm ama konuşma kesilmesi yada çağrı yapamama sorunu yaşamadım (servis yok durumunda değilse) sonuç olarak mazaret kabul edilecek birşey değil.pil ömrünü tüketen en önemli etken beklemede olsun konuşmada olsun antenin girişimidir. kısa devremidir yoksa tamamen absospsiyon mudur bilemem elime almadan söyleyeceğim şeyler değil ama videolarda düşüyor seviye bariz açık ve net. işin içine plastik bir parça girince yok oluyor (kısa devre ihtimali yüksek gözüküyor) 2000TL- 1000TL vs vs vs para yazmışsınız.tamam bir mal için belirleyici özelliktir. 2 adet arabam var birine 36.000 verdim birine 22.000. 36.000 verdiğim en iyi 2 ayda bir servis görür. 22.000 verdiğim sadece 10.000 bakımına gider. bunuda açıklasın fiyata takılan arkadaşlar. (araçlar farklı üreticilerden). sorun para sorunu değilki onu anlamıyorsunuz. nokia n 95 ilk trye geldiği gün aldım 6680 keza öyle. ve verdiğim paralar 1.xxx civarlarındaydı. n 95 aldıktan sonra iphone 2g ye geçmedim çünkü yasal satışı yoktu garantisiz mal almamaya özen gösteririm. arama yapıldığında karşı taraf meşgulse veya meşgule verirse tel 20sn donar kalırdı. hiçbir zaman düzeltemediler. ne servis ne yazılım güncellemeleri. burda bol keseden herkes birbirine sallamış iyi güzel hoş. bir arkadaşta şunu yazmış ona gerçekten çok takıldım. apple çıkartmasa nokia yapacaktı. geçen kendisi prof. olan bir hocam ben bu kutu ayran fikrini küçükken bulmuştum ama annem satmaz dedi. o zaman herkes ayranını kendi evinde yapardı. bende vazgeçtim keşke hayallerimin peşinden gitseymişim bu yaşta hala çalışmazdım dedi :) durum bunun gibi bişi.dediğim kişi 60 küsür yaşında.gelelim şu anten durumunu gelin benim eve değil elinizle nerenizle ne yaparsanız yapın sinyal gitmez (avea ve vodafone için) binanın üzerinde baz istasyonları var. her marka tel ve hattıda deneyelim gitmez. -51db gibi değerle telefon çalışıyor ki -88dblere kadar 5bar sabit kalıyor (3g ve 3gs için) sonuçta o videolar yalan yanlış demekte cahilliktir ama ortada kimin nerede ne şekilde hangi şartlarda çekim yaptığını bilmeden yorum yaparsanız iş değişir. test denilen şey ortak şartlarda yapılmalıdır. test değil kullanıcı fikridir onlar. eğer iki adam çıkar ikiside aynı hat ve aynı yerde durur birininki çeker birinki çekmezse durum farklı olur, ikisininki çekerse farklı olur ikisininkide çekmezse durum farklı olur.ama şartları eşitlemeniz lazım. sonuç ortada bir hata var kabullenmeleri gerekir. ikincisi siyah almayın muhtemelen beyazları daha üretemiyorlar hala hiç bir yerde yok. onda ufak bir kaç değişiklikle (bir ihtimal) sorun ortadan kalkabilir. değiştirmeye gelince 3gsim kontratlı eğer vodafone kendini aşarda at&t gibi yükseltme seçeneği sunarsa düşünürüm yoksa çok elzem değil. 1000$ cebimde kalır. yeni macbook pro havuzuma aktarılır :). diyeceğim şudur ki uygun bir alma seçeneği varsa gider alırım. durmam.anten sorunu ne apple için ne diğerleri için ne ilk nede son olacak. ama kullanım kolaylığı rahatlığı app zenginliğini kolay kolay başka platformlarda ve üreticilerde bulamayacağım için marka değişikliğine sıcak bakmıyorum. en az iki tane iphone 4'ün yanyana olduğu bir video bulursam paylaşacağım. tek söylemek istediğim pozitif bilimler bir tane veriyi kabul etmez. herşey paralel olmak zorundadır. eğer bu durum hepsinde varsa. çok büyük bir mühendislik hatası ayrıca bumperla bunu parayla satarak kapatmakta bir o kadar ahlaksızlık olacaktır. telefona verilen 600£ 700 € 699$ vs. artık fiyatı neyse koymazda o 29.99 doları haram ederim şahsen onlara.
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spongio 9 yıl
az once n79 da denedim. 7 bardan 3u dustu. Sonra geri artmaya basladı. Telefonu altlı ustlu sarmalamıştım. Nokia yı pek sevmem fanatiklik yapmak istemem ama. Bu mu kalite?Apple yapsin ne olursa alırım kaliteli fln diosunuz. Daha telefonun en basit temel ozelliginde sorun var.
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greenk 9 yıl
Anten taksınlar ilk çıkan cep telefonları gibi.
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engin9103 9 yıl
@ GeceBekcisi
tüm yorumlarınızıı tekkkk tekk cevapladım ve siz de o mesajıma atfen bazı cevaplar vererek kendinizi üste cıkarttıgınızı sanmıssınız, ne yazık ki kendinizi tekrar bile edememiş, hayli gülünç duruma düşmüşsünüz, bir iki başlığı cevaplayarak sadece bazı noktaları aydınlatmak istiyorum;

apple 'moron' abd coğrafyasında doğmuştur doğru, fakat isterseniz Avrupa'da apple ın nasıl peynir ekmek gibi satıldıgını bunun Abd ile sınırlı kalmadıgını bilmiyor olamazsınız umarım bilmezlikten geliyorsunuzdur.

Açılan davaların sonuçlanmamış olmadıgını soylerek beni çürüttüğünüzü sandığınız yorumunuzu yazarken hiç düşünmediniz mi 'PEKİ BEN BUNU KARŞIMDAKİNE HANGİ DAYANAKLARLA söyledim' diye
iyice bir güldüm o cevabınıza..

eğer elektronik aygıtların insanın kendi ego tatminlerini yerine getirdigini, insan doğasının istismarına sebep oldugunu düşünüyorsanız niçin burada bu konularda kafa yoruyorsunuz? Bu yönde düşünüyorsanız savunmanız gereken şey; apple ve diğer şirketlerin pazarı olurdu; apple'ın küçük şebeke sorunu değil....
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