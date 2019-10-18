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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple TV 4K Ethernet portu içerisinde Lightning girişi gizlenmiş

    Apple TV 4K set üstü medya kutusu normalde Lightning bağlantısı barındırmıyor ancak Ethernet portu içerisinde doğrudan devre kartına lehimli bir Lightning protokolü mevcut.
    55 dk.
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    apple tv
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple TV 4K Ethernet portu içerisinde Lightning girişi gizlenmiş

    Lightning girişi bildiğimiz kadarıyla iOS cihazlara özgü bir bağlantı yuvasıdır ancak Apple acil durumlarda kritik müdahaleler yapabilmek adına farklı cihazlarına da entegre edebiliyor. Apple TV 4K bu konuda sürpriz yaptı.

    İlginç taktik

    Set üstü televizyon kutusunun 2017 yılında iFixit tarafından yapılan parçalarına ayırma işlemini inceleyen mühendis Kevin Bradley, Ethernet portu içerisine gizlenmiş bir Lightning protokolü keşfetmiş.

    Ayrıca Bkz. "Motorola RAZR katlanabilir telefon 13 Kasım’da tanıtılacak"

    Cihazın devre kartına lehimlenmiş olan Lightning protokolü acil durumlarda sisteme kritik müdahaleler yapmak için tasarlanmış. Bu bakımdan özel bir adaptör gerektiriyor. Elbette burada amaç teknik servislere kolaylık sağlamak ancak işin bir de diğer yüzü var.

    Kevin Bradley bu protokolü kullanarak hackerların Apple TV 4K sistemine sızarak muhtemel bir jailbreak işleminin önünü açabileceğini belirtiyor. Şimdilik bu bağlantıya yönelik bir müdahale duyulmuş değil bu bakımdan önümüzdeki dönemde bazı girişimler olabilir.

     


    https://appleinsider.com/articles/19/10/17/hidden-lightning-connector-found-in-apple-tv-4k-ethernet-port Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yaki83 34 dk.
    Oladabilir olmayadabilir yani diyorsun
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