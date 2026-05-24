Tarihte ilk kez bir spor karşılaşması tamamen iPhone 17 Pro ile çekilecek

Tam Boyutta Gör Apple sık sık iPhone modellerinin kamera yeteneklerini sergilemek için çeşitli yönetmen ve içerik üreticileri ile iş birliği yapıyor. Bugüne kadar tamamen iPhone ile çekilen kısa filmler ya da diziler görmüştük ancak ilk kez bir spor karşılaşması iPhone ile çekilecek.

iPhone 17 Pro ile tam maç

Yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde oynanacak ABD MLS ligi LA Galaxy - Houston Dynamo FC karşılaşması tamamen iPhone 17 Pro kamerası ile çekilecek. MLS ile iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek çekimler canlı olarak yayınlanacak.

Stadyumun farklı yerlerine konumlandırılacak iPhone 17 Pro cihazları ile maç boyunca takım ısınmalarından oyuncu tanıtımlarına, kale içi açılardan stadyum atmosferine kadar tüm canlı görüntüler izleyicilere aktarılacak.

Apple daha önce de 2025 MLS Kupası, bazı beyzbol ve MLS maçlarında iPhone kameralarından görüntüler aktarmıştı ancak ilk kez bir canlı yayın tamamen iPhone kameralarından yapılıyor. LA Galaxy - Houston Dynamo FC maçı MLS ligini yayınlayan Apple TV üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

