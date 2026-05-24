Tarihte ilk kez bir spor karşılaşması tamamen iPhone 17 Pro ile çekilecek

iPhone 17 Pro ile tam maç
Yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde oynanacak ABD MLS ligi LA Galaxy - Houston Dynamo FC karşılaşması tamamen iPhone 17 Pro kamerası ile çekilecek. MLS ile iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek çekimler canlı olarak yayınlanacak.
Stadyumun farklı yerlerine konumlandırılacak iPhone 17 Pro cihazları ile maç boyunca takım ısınmalarından oyuncu tanıtımlarına, kale içi açılardan stadyum atmosferine kadar tüm canlı görüntüler izleyicilere aktarılacak.
Apple daha önce de 2025 MLS Kupası, bazı beyzbol ve MLS maçlarında iPhone kameralarından görüntüler aktarmıştı ancak ilk kez bir canlı yayın tamamen iPhone kameralarından yapılıyor. LA Galaxy - Houston Dynamo FC maçı MLS ligini yayınlayan Apple TV üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.
