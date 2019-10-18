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    Motorola RAZR katlanabilir telefon 13 Kasım’da tanıtılacak

    Sektörün efsane markası Motorola RAZR katlanabilir olarak yeniden geri dönüyor. 13 Kasım tarihinde Motorola sürpriz telefonunu teknoloji dünyası ile paylaşacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo iştiraki Motorola’nın katlanabilir telefon trendine RAZR efsanesi ile giriş yapacağı bir süredir konuşuluyor. Telefon tarihinin en çok satan modellerinden birisi durumundaki Motorola RAZR bu şöhretini katlanabilir telefonda avantaja çevirmeye çalışacak.

    Motorla RAZR 2019 özellikleri ve fiyatı

    Motorola’nın 13 Kasım için hazırladığı etkinlik davetiyesi RAZR katlanabilir telefonu hakkında önemli ipuçları veriyor. Arka planda bulanık kalan kutu görseli daha önce sızdırılan görsel ile aynı. Bu bakımdan RAZR ihtimali oldukça güçlü diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Mi Note serisi geri mi dönüyor?"

    Motorola RAZR rakiplerin aksine efsane olan tasarımını olabildiğince devam ettirmeye çalışıyor. Essential markasının ürettiği uzunlamasına akıllı telefon modelini andıran RAZR yaklaşık 6.5 inç boyutunda ve 22:9 görüntü oranına sahip.

    Telefon orta kısımdan katlanıyor ve en alttaki öne doğru çıkıntı yapan ikonik çeneye birleşiyor. Bu haliyle 3.2 inçlik bir boyuta küçülmüş oluyor ve ilk nesli hatırlatıyor. Yine ikonik RAZR logosu kapağın üst kısmında yer alıyor.

    Motorola RAZR modelinde Snapdragon 710 yonga seti, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 2730mAh kapasiteli batarya şeklinde orta seviye özellikler olması bekleniyor. Fiyatı ise 1500$ civarında olacak. Motorola bir nabız yoklama olacağı için amiral gemisi yatırımdan kaçınmış.

    Operatöre özel bir model olacağı için Motorola RAZR yaygın bir şekilde kullanılamayacak. Yine de göreceği ilgi geleceğini belirleyecek.



    https://www.phonearena.com/news/Motorola-RAZR-to-be-unveiled-on-November-13_id119765 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    teknokaptan 1 sa.
    Çıksın sipariş veririm bakarım
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    kraix 1 sa.
    Cİhaz aşırı havalı duruyor. Umarım böyle çıkar.
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    al-ozaria 1 sa.
    Tasarım mükemmel. Ancak 1500$'dan çıksa bizde vergilerle internette en az 7000 tl'den satılır. Vatan, Teknosa'da filan 10 000 tl'den aşağısını görmez. :(
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    Ussuz 2 sa.
    Cihaz tasarım olarak çok çok iyi
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    DH Misafiri 2 sa.
    Niye katlıyoruz?
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