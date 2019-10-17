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    Apple Transporter uygulaması ile içerikleri tek bir kanaldan yükleyebileceksiniz

    Apple kanalları için uygulama geliştiriyorsanız veya elinizde yüklemek istediğiniz anlaşmalı bir müzik veya film varsa Transporter uygulaması üzerinden kolay bir şekilde gönderebilirsiniz.
    4 sa.
    580
    2
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bugün Apple pek çok farklı kanalda geliştiricilerin veya içerik üreticilerinin yapımlarını yayınlamasına olanak tanıyor. App Store, Apple Music, Apple TV, Apple Books, iTunes Store artık önemli gelir merkezleri haline gelmiş durumda.

    Apple Transporter neler sunuyor?

    Apple’ın güncellenen Transporter uygulaması içerikleri daha kolay bir şekilde ilgili mağazasına yayınlayabilmenizi sağlıyor. Apple Transporter uygulaması macOS sisteminde kullanılan bir araç.

    Ayrıca Bkz. "Tek 8-pin bağlantılı XFX Radeon RX 5500 ekran kartı ortaya çıktı"

    Yeni güncelleme ile sanki bir dosya transfer ediyormuş bir hızlı bir şekilde içerikler ilgili mağazalara gönderilebiliyor. Aynı anda birden fazla yükleme ve dosyaların onaylanması süresi de gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca geçmiş yüklemelerin listesi de görülebiliyor.

    Sadece uygulamaların değil diğer içeriklerin de platform üzerinden ilgili kanallara transfer edilebilmesi tüm içerik üreticileri aynı yerde toplaması açısından önemli. Transporter için App Store Connect, iTunes Connect veya derleme platformu hesabının olması gerektiği ifade ediliyor. MacOS mağazasında yer alan uygulama 110MB boyutunda.

     


    https://appleinsider.com/articles/19/10/15/apple-simplifies-developer-content-uploads-with-transporter-app-for-mac Yorum Yaz
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