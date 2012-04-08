Apple, Türkiye'de resmi olarak mağaza açıyor

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Apple ürünleri, resmi olarak telekom operatörleri ve Bilkom vasıtasıyla ülkemizde bulunuyor ve kendi mağazası üzerinden satış yapmıyordu. Basında yer alan bilgilere göre Apple, İstanbul'da resmi bir Apple Store açmak için son aşamaya geldi.





Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ofis kurarak işe alımlara başlayan Apple geçen hafta kalabalık bir ekibini İstanbul'a göndererek mağaza açılışı için ilk görüşmeleri yapmaya başladı. Finans ve ödeme sistemleri konusunda dev firmalarla görüşmeler yapan Apple'ın eş zamanlı olarak çevrimiçi mağazasını da açacağı belirtiliyor. Aynı zamanda iTunes mağazası da aktif hale gelecek.





Türkiye, Apple'ın resmi olarak mağaza açtığı 14. ülke olacak. Apple'ın mağazaları gerek kullanım alanı gerekse sunduğu tecrübelerle diğerlerinden ayrılıyor. Satış bölümü, teknik servis alanı, eğitim alanı, çocuk bölümleri ve ücretsiz görüşme yapılabilen iPhone modelleri ile dünyada 361 adet Apple Store bulunuyor.





Bilkom'un ise faaliyetlerine aynı şekilde devam edeceği belirtiliyor. Bu sayede uluslararası garantili yurtdışı iOS cihazlarının da ülkemizde garantili bakımının yapılabileceği düşünülüyor.





Teknolojiye ve teknolojik cihazlara eğilimin arttığı ve önemli satış rakamlarının yakalandığı ülkemizde Yandex'in ardından Apple'ın da resmi olarak faaliyetlerine başlayacak olması sevindirici bir gelişme. Aynı şekilde Google'ın da resmi olarak faaliyetlerine başlamasını bekliyoruz.