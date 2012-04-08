Apple, Türkiye'de resmi olarak mağaza açıyor

Haber Editörü
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Apple ürünleri, resmi olarak telekom operatörleri ve Bilkom vasıtasıyla ülkemizde bulunuyor ve kendi mağazası üzerinden satış yapmıyordu. Basında yer alan bilgilere göre Apple, İstanbul'da resmi bir Apple Store açmak için son aşamaya geldi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ofis kurarak işe alımlara başlayan Apple geçen hafta kalabalık bir ekibini İstanbul'a göndererek mağaza açılışı için ilk görüşmeleri yapmaya başladı. Finans ve ödeme sistemleri konusunda dev firmalarla görüşmeler yapan Apple'ın eş zamanlı olarak çevrimiçi mağazasını da açacağı belirtiliyor. Aynı zamanda iTunes mağazası da aktif hale gelecek.
Türkiye, Apple'ın resmi olarak mağaza açtığı 14. ülke olacak. Apple'ın mağazaları gerek kullanım alanı gerekse sunduğu tecrübelerle diğerlerinden ayrılıyor. Satış bölümü, teknik servis alanı, eğitim alanı, çocuk bölümleri ve ücretsiz görüşme yapılabilen iPhone modelleri ile dünyada 361 adet Apple Store bulunuyor.
Bilkom'un ise faaliyetlerine aynı şekilde devam edeceği belirtiliyor. Bu sayede uluslararası garantili yurtdışı iOS cihazlarının da ülkemizde garantili bakımının yapılabileceği düşünülüyor.
Teknolojiye ve teknolojik cihazlara eğilimin arttığı ve önemli satış rakamlarının yakalandığı ülkemizde Yandex'in ardından Apple'ın da resmi olarak faaliyetlerine başlayacak olması sevindirici bir gelişme. Aynı şekilde Google'ın da resmi olarak faaliyetlerine başlamasını bekliyoruz.
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Evde 4 cihaz internete bağlanıyor. Günlük ortalama en kötü 1gb kullanıyorlar ve ilk 10-15 günde akk doluyor hız direk 1-2mb arasına iniyor. Ayıptır be bu hızla apple store olsun, psn olsun, nasıl kullanacağız ne indireceğiz
Telekom ve TTnet in sahibi aynı şirket. Lübnanlılar adsl internet hizmetini bilerek telekomun bünyesinden ayırdılar. Çünkü sabit hat ücretini ttnet değil telekom alıyormuş yani ayrı bir firma alıyormuş gibi göstermek için yaptılar. Bu şekilde kendilerince kılıfına uydurdular. Bakın biz ttnet olarak sabit hat ücreti almıyoruz onu sizden telekom alıyor çünkü siz telekomun telefon hattı üstünden internet hizmeti alıyorsunuz. Onun hakkı bu diyorlar.
Yani sonuç da aynı şirket sahibine gidiyor para direk Lübnan halkının cebine giriyor. İnternet hizmetini telekomun bünyesinden ayırdıkları ttnet ile daha karlı şekle dönüştürdüler üç kağıtçılar. Devlet bu düzenbaz sistemi görmüyor mu görüyor. Ama bir şey yapmıyor. Belkide yapmaya gücü yetmiyor. Birde dediğiniz gibi devlet vergi devleti olmuş vergisini alıyor mu tamam gerisi önemli değil.
Özel sektörü denetlemek devletin başlıca görevidir.
Türkiye' nin internetin de ki saçmalıklar
1-) AKK (adil kullanım kotası saçmalığı)
2-) e kadar (her internet hızının sonuna ''e kadar'' ibaresi eklenerek belki o hızı veremeyebilirim sen yinede parasını ver saçmalığı)
3-) Kullanmak istemediğimiz sabit hatta para ödenmesi ve yalın internette ki üç kağıt
4-) Dünyanın en pahalı interneti
5-) Bırakın gelişmiş ülkeleri Romanya ve Bulgaristan da ki internet teknolojisinin yarısına sahip değiliz.
6-) Telekomu satın alan Lübnan şirketinin zerre kadar güncel internet teknolojilerine yatırım yapmaması ve hala evlerimize devletin yıllar önce çektiği bakır kablolar üzerinden bu hizmeti sunması
7-) İnternet bu memlekette kim nederse desin tekel durumda acilen bu durumdan kurtarılması gerekiyor.
8-) İşin ilginç yanı bu zulme kimse dur diyemiyor.