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Apple, Türkiye'de resmi olarak mağaza açıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
22,9b
1
355
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Apple ürünleri, resmi olarak telekom operatörleri ve Bilkom vasıtasıyla ülkemizde bulunuyor ve kendi mağazası üzerinden satış yapmıyordu. Basında yer alan bilgilere göre Apple, İstanbul'da resmi bir Apple Store açmak için son aşamaya geldi. 

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ofis kurarak işe alımlara başlayan Apple geçen hafta kalabalık bir ekibini İstanbul'a göndererek mağaza açılışı için ilk görüşmeleri yapmaya başladı. Finans ve ödeme sistemleri konusunda dev firmalarla görüşmeler yapan Apple'ın eş zamanlı olarak çevrimiçi mağazasını da açacağı belirtiliyor. Aynı zamanda iTunes mağazası da aktif hale gelecek.

Türkiye, Apple'ın resmi olarak mağaza açtığı 14. ülke olacak. Apple'ın mağazaları gerek kullanım alanı gerekse sunduğu tecrübelerle diğerlerinden ayrılıyor. Satış bölümü, teknik servis alanı, eğitim alanı, çocuk bölümleri ve ücretsiz görüşme yapılabilen iPhone modelleri ile dünyada 361 adet Apple Store bulunuyor. 

Bilkom'un ise faaliyetlerine aynı şekilde devam edeceği belirtiliyor. Bu sayede uluslararası garantili yurtdışı iOS cihazlarının da ülkemizde garantili bakımının yapılabileceği düşünülüyor.

Teknolojiye ve teknolojik cihazlara eğilimin arttığı ve önemli satış rakamlarının yakalandığı ülkemizde Yandex'in ardından Apple'ın da resmi olarak faaliyetlerine başlayacak olması sevindirici bir gelişme. Aynı şekilde Google'ın da resmi olarak faaliyetlerine başlamasını bekliyoruz.

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Nikola Tesla 7 yıl en beğenilen
Türkiye'de açılırsa millet normal çanta yerine Apple'ın ipli poşetlerini kullanır hava atmak amacıyla. Etrafta çok var DKNY,Lacoste poşetleriyle hava atmak için dolaşan. Ben de inadına BİM poşetiyle dolaşıyorum.
Türkiye'de açılırsa millet normal çanta yerine Apple'ın ipli poşetlerini kullanır hava atmak amacıyla. Etrafta çok var DKNY,Lacoste poşetleriyle hava atmak içi...
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2 Yanıt Yanıtla +177
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Virtual Reality 7 yıl
İyide Türkiye de apple store dan bir şeyler indirecek interneti bile bırakmadılar. AKK nin devreye girmesi yüzünden Türkiyenin interneti felç durumda
Evde 4 cihaz internete bağlanıyor. Günlük ortalama en kötü 1gb kullanıyorlar ve ilk 10-15 günde akk doluyor hız direk 1-2mb arasına iniyor. Ayıptır be bu hızla apple store olsun, psn olsun, nasıl kullanacağız ne indireceğiz
Telekom ve TTnet in sahibi aynı şirket. Lübnanlılar adsl internet hizmetini bilerek telekomun bünyesinden ayırdılar. Çünkü sabit hat ücretini ttnet değil telekom alıyormuş yani ayrı bir firma alıyormuş gibi göstermek için yaptılar. Bu şekilde kendilerince kılıfına uydurdular. Bakın biz ttnet olarak sabit hat ücreti almıyoruz onu sizden telekom alıyor çünkü siz telekomun telefon hattı üstünden internet hizmeti alıyorsunuz. Onun hakkı bu diyorlar.
Yani sonuç da aynı şirket sahibine gidiyor para direk Lübnan halkının cebine giriyor. İnternet hizmetini telekomun bünyesinden ayırdıkları ttnet ile daha karlı şekle dönüştürdüler üç kağıtçılar. Devlet bu düzenbaz sistemi görmüyor mu görüyor. Ama bir şey yapmıyor. Belkide yapmaya gücü yetmiyor. Birde dediğiniz gibi devlet vergi devleti olmuş vergisini alıyor mu tamam gerisi önemli değil.
Özel sektörü denetlemek devletin başlıca görevidir.
Türkiye' nin internetin de ki saçmalıklar
1-) AKK (adil kullanım kotası saçmalığı)
2-) e kadar (her internet hızının sonuna ''e kadar'' ibaresi eklenerek belki o hızı veremeyebilirim sen yinede parasını ver saçmalığı)
3-) Kullanmak istemediğimiz sabit hatta para ödenmesi ve yalın internette ki üç kağıt
4-) Dünyanın en pahalı interneti
5-) Bırakın gelişmiş ülkeleri Romanya ve Bulgaristan da ki internet teknolojisinin yarısına sahip değiliz.
6-) Telekomu satın alan Lübnan şirketinin zerre kadar güncel internet teknolojilerine yatırım yapmaması ve hala evlerimize devletin yıllar önce çektiği bakır kablolar üzerinden bu hizmeti sunması
7-) İnternet bu memlekette kim nederse desin tekel durumda acilen bu durumdan kurtarılması gerekiyor.
8-) İşin ilginç yanı bu zulme kimse dur diyemiyor.
İyide Türkiye de apple store dan bir şeyler indirecek interneti bile bırakmadılar. AKK nin devreye girmesi yüzünden Türkiyenin interneti felç durumdaEvde 4...
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1 Yanıt Yanıtla +93
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Klack 7 yıl
kimse iphone ları ucuza alacağını sanmasın burası Türkiye !
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EFSANEBRAD 6 yıl
Söylendiği gibi p.tesi online mağaza açılırsa süoer bir haber.
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multiTYRT 6 yıl
Store açılışı tam olarak ne zaman olacak bilen var mı?
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nightsoldier 6 yıl
Yavas yavas acilista sona yaklasiliyor
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EddyCue 6 yıl
arkadaslar pazartesi online satisa baslayacagi konusuluyor apple'in turkiye'de.
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ogameci 6 yıl EddyCue
ertanunver
arkadaslar pazartesi online satisa baslayacagi konusuluyor apple'in turkiye'de.

Hangi site uzerimden dostum
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SatanicBlacK 6 yıl EddyCue
ertanunver
arkadaslar pazartesi online satisa baslayacagi konusuluyor apple'in turkiye'de.

Umarım söylediğiniz gibi olur
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hakansant 6 yıl
Daha önce Eylül 2013 demişlerdi arkadaşlar,değişeceğini sanmam.
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drony 6 yıl
Kesinlikle eylül çok geç. Geçenlerde troy amerika fiyatlarına(+kdv) apple ürünlerini satınca sevindim acaba apple store açılma tarihi geri mi çekildi. bunlar tutuştu diye. ama ne olur ne olmaz mp15"retina aldım fırsat kaçmadan
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DH Misafiri 6 yıl
fiyatlar konusunda ciddi bir şekilde iniş olacakıtır. şuan avrupada satılan appel ürünleri aynı fiyat ile değerlendirilicektir farklı yüksek bir fiyat koyamazlar.
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suvarsahayatvar 6 yıl
farklı fiyat koyarlar hocam merak etmeyin öyle bi koyarlar ki
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ysakay 7 yıl
Sanki vergi ödeyen bir tek bizim ülke var

İtalya'da 543 Euro ise bizde 600 civarı olur abartmayın. Dediğiniz gibi olsa bizim şu an 1.600-1.700 e 4S almamız imkansız olur
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sattackus 7 yıl
Ben Apple ürünleri Türkiye fiyatlarının Avrupa fiyat bandı içinde olacağını sanıyorum.
Ama benim için daha önemlisi iPhone ve iPad'imde garanti açısından Genpa, Bilkom v.s.'nin keyfi davranışlarına katlanmak zorunda kalmayacağım, MacBook Pro'ma Türkçe yazım denetimi gelecek, AppleTV'me içerik alabileceğim, Apple ürünlerime tamir gerekirse orijinal servisine vereceğim.
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DH Misafiri 7 yıl
zorlu avm'ye açılacakmış , apple store iş ilanlarını da gördüm www.perakendekariyer.com'da link veriyor
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Amedra 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

zorlu avm'ye açılacakmış , apple store iş ilanlarını da gördüm www.perakendekariyer.com'da link veriyor

Ana kaynak yok ama?
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modifci 7 yıl
Müzeye döner orası giren çıkan belli olmaz

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frenzy 7 yıl
Bir çay içmeye gideriz artık
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[ILKER] 7 yıl
Artık facebookta durum güncellemesi olarak Apple Store da diye görmemiz muhtemel
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