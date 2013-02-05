Apple, Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetleri için yeni iş ilanlarını yayınladı

Elektronik sektöründeki başarısını perakende mağazalarında da göstererek bu alanda önemli bir marka haline gelen Apple, ilk olarak Kasım 2012 'de çalışan alımına başladığı Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetleri için çok sayıda yeni iş ilanı yayınladı. Ülkemizdeki ilk mağazasını İstanbul'da açacak olan Amerikalı teknoloji devi, bugün resmi internet sitesinden paylaştığı iş ilanlarında bir Apple Store için gerekli neredeyse tüm konumlar için alım yapacağını duyurdu.

Fatih projesi kapsamında şimdiye kadar bir kısmı yerli veya Samsung üretimi olmak üzere birçok Android işletim sistemli tablet bilgisayarlar dağıtılmıştı. Ancak Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'deki ziyaretleri sonrası yaptğı açıklamada, Microsoft ve Apple'ın da bu projeyle ilgilendiklerini açıklamaları, ardından Apple'ın eğitimden sorumlu başkan yardımcısı John Couch ve beraberindeki heyetin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesi firmanın ülkemizde önemli operasyonlar yürütmeye hazırlandığını gün yüzüne çıkartmıştı.





Şirketin Genius adıyla özdeşleşmiş satış sorumlusu, Apple Mağaza Lideri programı alımı, mağaza lideri, müdür, kurumsal müşteri uzmanı, çözüm mühendisi, kurumsal müşteri müdürü, pazar lideri, bilirkişi, stok uzmanı, uzman ve kurumsal müşteri lideri gibi sıfatlarla işe alınacak olan elemanlarda, Apple teknolojileri ve ürünleriyle ilgili bilgi edinme hususunda istekli olma, esnek çalışma saatlerine uyumluluk gösterme, sektörün değişik bölümlerinde deneyim ve İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşmak gibi nitelikler aranıyor.

Apple Mağazası ne zaman hizmet vermeye başlayacak bilinmiyor. Ancak 2013 yılı sona ermeden firmanın satış faaliyetlerine başlayacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmenin ardından Türkiye'deki tüketicilerin Apple markalı çözümlere daha kısa sürede ve olması gereken fiyat seviyelerinden erişebileceği umuluyor. İstanbul'daki mağaza için yayınlanan iş ilanlarına aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

https://jobs.apple.com/us/search?#location&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=1*940*TUR&pN=0