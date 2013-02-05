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Apple, Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetleri için yeni iş ilanlarını yayınladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Elektronik sektöründeki başarısını perakende mağazalarında da göstererek bu alanda önemli bir marka haline gelen Apple, ilk olarak Kasım 2012'de çalışan alımına başladığı Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetleri için çok sayıda yeni iş ilanı yayınladı. Ülkemizdeki ilk mağazasını İstanbul'da açacak olan Amerikalı teknoloji devi, bugün resmi internet sitesinden paylaştığı iş ilanlarında bir Apple Store için gerekli neredeyse tüm konumlar için alım yapacağını duyurdu.
Fatih projesi kapsamında şimdiye kadar bir kısmı yerli veya Samsung üretimi olmak üzere birçok Android işletim sistemli tablet bilgisayarlar dağıtılmıştı. Ancak Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'deki ziyaretleri sonrası yaptğı açıklamada, Microsoft ve Apple'ın da bu projeyle ilgilendiklerini açıklamaları, ardından Apple'ın eğitimden sorumlu başkan yardımcısı John Couch ve beraberindeki heyetin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesi firmanın ülkemizde önemli operasyonlar yürütmeye hazırlandığını gün yüzüne çıkartmıştı.
Apple, Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetleri için yeni iş ilanlarını yayınladı

Şirketin Genius adıyla özdeşleşmiş satış sorumlusu, Apple Mağaza Lideri programı alımı, mağaza lideri, müdür, kurumsal müşteri uzmanı, çözüm mühendisi, kurumsal müşteri müdürü, pazar lideri, bilirkişi, stok uzmanı, uzman ve kurumsal müşteri lideri gibi sıfatlarla işe alınacak olan elemanlarda, Apple teknolojileri ve ürünleriyle ilgili bilgi edinme hususunda istekli olma, esnek çalışma saatlerine uyumluluk gösterme, sektörün değişik bölümlerinde deneyim ve İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşmak gibi nitelikler aranıyor. 
Apple Mağazası ne zaman hizmet vermeye başlayacak bilinmiyor. Ancak 2013 yılı sona ermeden firmanın satış faaliyetlerine başlayacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmenin ardından Türkiye'deki tüketicilerin Apple markalı çözümlere daha kısa sürede ve olması gereken fiyat seviyelerinden erişebileceği umuluyor. İstanbul'daki mağaza için yayınlanan iş ilanlarına aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

https://jobs.apple.com/us/search?#location&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=1*940*TUR&pN=0 Yorum Yaz
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Kuray 6 yıl en beğenilen
Şirketin Genius adıyla özdeşleşmiş satış sorumlusu


Genius'lar satis sorumlusu degillerdir.

Satis sorumlusu, magazada gezen musterilere yardim eden kisidir.
Genius ise Genius Bar diye adlandirilan bolumde rezervasyon ile yer ayarladiginiz, cihazlarinizla ilgili sorularinizi, teknik arizalariniza cozum bulabilceginiz, servise gitmesi gerekn cihazlari birakabilceginiz bolumde yer alan calisanlardir.
Şirketin Genius adıyla özdeşleşmiş satış sorumlusuGenius'lar satis sorumlusu degillerdir.Satis sorumlusu, magazada gezen mu...
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blackhbosss 6 yıl
appleden nefret ettiğim kadar başka bir üretici markasından nefret etmiyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Bak şimdi gelen eksilere bak!! " bu basarı hükumetin dış politikasının aktif olması neticesinde görülmüş bi başarıdır ".
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FERFEROS 6 yıl
Umarım teknolojiden iyi anlayan birileri işe girer. Ne yazıkki ülkemizde teknoloji mağazalarında çalışanların çoğu yeteri kadar bilgili değil.
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Catharacta Skua 6 yıl
Bence Apple farkını asıl burada belli edecek. Büyük teknoloji mağazalarında çalışan arkadaşlar ''stok bakıp geliyim'' lafından başka bir şey bilmiyorlar. Bir de istediğiniz şey ellerinde yoksa ellerinde olan bir mal için bu daha iyidir demeleri yok mu !
sanki onlardan yorum istedik
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PsychicPower 6 yıl
Şimdi baktım bölüme, 18 iş ilanı kalmıştı. 8 pozisyonu 3 saat içinde nasıl doldurdular merak ettim.
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lordrdley 6 yıl
evet 1.5 ay öncesinden beri var. ilgiliyim biliyorum.
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Kuray 6 yıl
Şirketin Genius adıyla özdeşleşmiş satış sorumlusu


Genius'lar satis sorumlusu degillerdir.

Satis sorumlusu, magazada gezen musterilere yardim eden kisidir.
Genius ise Genius Bar diye adlandirilan bolumde rezervasyon ile yer ayarladiginiz, cihazlarinizla ilgili sorularinizi, teknik arizalariniza cozum bulabilceginiz, servise gitmesi gerekn cihazlari birakabilceginiz bolumde yer alan calisanlardir.
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__Nikolaus__ 6 yıl lordrdley
lordrdley

evet 1.5 ay öncesinden beri var. ilgiliyim biliyorum.

Hocam ben bu 1.5 ay oncesinde olan 2 pozisyona basvurdum ama ne olumlu ne de olumsuz donus oldu. Siz donus alabildiniz mi ?
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aozgec 6 yıl
Vendettaa0
paranın kokusunu alınca adamdan sayılmaya başladık.şimdiye kadar nerdeydiniz?

abi nasıl bir koku bu anlamadım... gitmesi 5 sene sürdü. kimi görsem elinde iphone var. apple'ın kendi yok!!!
Çok geç kaldılar çokkk.. hepsiburadalar 3200'lerden sattı hep telefonu bu millete.
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl aozgec
aozgec

Vendettaa0

paranın kokusunu alınca adamdan sayılmaya başladık.şimdiye kadar nerdeydiniz?


abi nasıl bir koku bu anlamadım... gitmesi 5 sene sürdü. kimi görsem elinde iphone var. apple'ın kendi yok!!!

Çok geç kaldılar çokkk.. hepsiburadalar 3200'lerden sattı hep telefonu bu millete.

Düşündüm de biraz da bizim kerizliğimizden kaynaklanıyor.Adamlar Türkiye de garanti vermiyor hatta appstore bile yenilerde Türkçe oldu ama hala paralel ithalat cihazları 2000 liraya kapış kapış satın alıyoruz.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Dr_Unknown
asdemre
Dr_UnknownGünaydıııın! Bugün editörlerden bazıları geç yatmış akşam herhalde. 1,5 ay önceki haber bu!
5 feb 2013 yazıyor iyi oku. Yeni ilanlar bunlar.
Dediğim gibi Apple Türkiye sitesinde 1,5 ay önce gördüm ben bunu! Başvurmayı bile denedim :D

Haberin ilk paragrafını okuyun isterseniz. Kasım 2012'deki iş ilanından bahsetmiyoruz.
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Dr_Unknown 6 yıl
asdemre
Dr_UnknownGünaydıııın! Bugün editörlerden bazıları geç yatmış akşam herhalde. 1,5 ay önceki haber bu!
5 feb 2013 yazıyor iyi oku. Yeni ilanlar bunlar.

Dediğim gibi Apple Türkiye sitesinde 1,5 ay önce gördüm ben bunu! Başvurmayı bile denedim :D
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asdemre 6 yıl
Dr_Unknown
Günaydıııın! Bugün editörlerden bazıları geç yatmış akşam herhalde. 1,5 ay önceki haber bu!

5 feb 2013 yazıyor iyi oku. Yeni ilanlar bunlar.
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Dr_Unknown 6 yıl
Günaydıııın!
Bugün editörlerden bazıları geç yatmış akşam herhalde.
1,5 ay önceki haber bu!
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