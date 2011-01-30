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Apple, Verizon ile birlikte 2011 yılında 25 milyon adet iPhone satışı yapabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, Verizon ile birlikte 2011 yılında 25 milyon adet iPhone satışı yapabilir
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Verizon'un iPhone 4 satışına başlamasına iki haftadan kısa bir süre kala analistler; Apple'ın Verizon'la birlikte ne kadar iPhone satışı yapacağıyla ilgili soruya cevap vermeye devam ediyor. Kimi analistlere göre Android'li telefonlara en büyük darbeyi Verizon üzerinden vuracak olan Apple, R.W. Baird'in analistlerinden William Power'ın yaptığı çalışmaya göre, eğer talebi karşılayabilirse Verizon ile 25 milyona yakın iPhone satışı gerçekleştirebilir.

Yaptığı çalışmada Verizon kullanıcılarına "iPhone 4 satın almayı düşünüyor musunuz ?" sorusunu yönelten William Power'a, kullanıcıların mevcut telefonlarına göre farklı cevaplar gelmiş. Verizon'dan özellik telefonu alan kullanıcıların %29'u "kesinlikle" ya da "büyük olasılıkla" cevabı verirken, akıllı telefon kullanıcılarının %25'i benzer yanıt vermişler.Verizon'un özellik telefonu kullanan kullanıcı sayısı 64 milyon ve akıllı telefon kullanıcılarının sayısıysa yaklaşık 20 milyon olduğu göz önüne alındığında yukarıdaki oranların yaklaşık 24 milyon kullanıcıya tekabül ettiğini görüyoruz. Power, ayrıca, AT&T iPhone kullanıcılarının yaklaşık %5.6'sının da Verizon'a geçmeyi planladıklarını da göz önüne alındığında Verizon'un toplamda 25 milyonluk sayıya ulaşabileceğini belirtiyor.

Digitimes'da Ekim ayında yayınladığı bir haberde 2011 yılı için Foxconn'un 15 milyon, Pegatron'un da 10 milyon adet CDMA destekli iPhone 4 üretimi gerçekleştireceğini yazmıştı.

Apple, Verizon ile birlikte 2011 yılında 25 milyon adet iPhone satışı yapabilir
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Shatan 8 yıl
Birde iPhone satışı hatalı oldugundan satılmayacak stokları eritmeye çalışıyor diyorsunuz alın bakın habere :)
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DH Misafiri 8 yıl
bu adamlarında işi gücü yok apple kaç telefon satar onu soyluyolar :D :D
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DH Misafiri 8 yıl
özellik telefonu tam olarak ne oluyor acaba ?
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Batuist 8 yıl
o değilde bu satışlar böyle hız kesmeden devam ederse apple satışları baltalamamak adına iphone'un yeni sürümünü daha ileri bir tarihe erteleyebilir mi acaba diye düşünmeden edemiyorum..!! nede olsa yeni iphone ile yeni bir pazar oluşturacağından neden eskisi peynir ekmek gibi satarken diğerini çıkarsın.. tabi bunlar sadece bir düşünce.. yinede temmuz ile ip5i beklemedeyiz..
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aspirin_00 8 yıl
2 çekirdekten sonra 4 çekirdekli telefonlar piyasaya çıkacak kalkıp iphone almak mantıklı gelmiyor.
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face1tr 8 yıl
bu varsayimlar bana da muhtemel gibi gorunuyor. hatta birakalim el oglunu, ulkemizde turkcell ya da vodafone gibi bir dev, aylik 65 tl ye 3 gb kotali iphohe4 kampanyasi yapsa, apple in merkezini istanbula tasimasina neden olacak denli bir satis patlamasi yasanirdi.
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