Apple, Verizon ile birlikte 2011 yılında 25 milyon adet iPhone satışı yapabilir

Verizon'un iPhone 4 satışına başlamasına iki haftadan kısa bir süre kala analistler; Apple'ın Verizon'la birlikte ne kadar iPhone satışı yapacağıyla ilgili soruya cevap vermeye devam ediyor. Kimi analistlere göre Android'li telefonlara en büyük darbeyi Verizon üzerinden vuracak olan Apple, R.W. Baird'in analistlerinden William Power'ın yaptığı çalışmaya göre, eğer talebi karşılayabilirse Verizon ile 25 milyona yakın iPhone satışı gerçekleştirebilir.

Yaptığı çalışmada Verizon kullanıcılarına "iPhone 4 satın almayı düşünüyor musunuz ?" sorusunu yönelten William Power'a, kullanıcıların mevcut telefonlarına göre farklı cevaplar gelmiş. Verizon'dan özellik telefonu alan kullanıcıların %29'u "kesinlikle" ya da "büyük olasılıkla" cevabı verirken, akıllı telefon kullanıcılarının %25'i benzer yanıt vermişler.Verizon'un özellik telefonu kullanan kullanıcı sayısı 64 milyon ve akıllı telefon kullanıcılarının sayısıysa yaklaşık 20 milyon olduğu göz önüne alındığında yukarıdaki oranların yaklaşık 24 milyon kullanıcıya tekabül ettiğini görüyoruz. Power, ayrıca, AT&T iPhone kullanıcılarının yaklaşık %5.6'sının da Verizon'a geçmeyi planladıklarını da göz önüne alındığında Verizon'un toplamda 25 milyonluk sayıya ulaşabileceğini belirtiyor.

Digitimes'da Ekim ayında yayınladığı bir haberde 2011 yılı için Foxconn'un 15 milyon, Pegatron'un da 10 milyon adet CDMA destekli iPhone 4 üretimi gerçekleştireceğini yazmıştı.