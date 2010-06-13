Apple, WWDC etkinliğini yılda iki defa mı düzenleyecek ?

WWDC 2009'dan bir görüntü; Lab'lar

16.sı geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC yani Dünya Geliştiriciler Konferansı yılda iki kere yapılmaya mı başlayacak ? HardMac'in güvenilir kaynaklarına göre; Evet.

HardMac'in kaynaklarına göre Apple, bir yıl içersinde birinde iOS, iPhone, iPad ve iPod Touch'a diğerindeyse Mac OS ve Mac'ler üzerine yoğunlaşacağı iki farklı geliştiriciler konferansı düzenleyecek. Bu sayede Apple, her iki platformdaki geliştiricilerle buluşmayı sağlayacak.

Son yıllarda yeni nesil iPhone'un tanıtıldığı bir etkinlik olarak akıllara kazınan WWDC'nin bu seneki ayağı için hazırlanan hazırlanan görsel, Steve Jobs'un açılış konuşması, geliştirici oturumları ve Apple Tasarım Ödülleri WWDC 2010'da daha çok iOS'e odaklanıldığını gözler önüne koydu.