Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı

Giyilebilir cihaz pazarının hâkimi durumundaki Apple Watch akıllı saati beşinci kez sahneye çıkıyor. Apple Watch Series 5 modeli daha bağımsız olma stratejisini adım adım uygulamaya devam ediyor.

Apple Watch Series 5 özellikleri ve fiyatı

Apple Watch serisi en önemli değişiklikleri geçen yıl almıştı. Biraz daha büyüyen ancak biraz daha incelen kasa yapısı, düşme algılama sistemi ve EKG desteği geçen yılın dikkat çeken özellikleri arasındaydı. Apple Watch Series 5 modeli de bu yapıyı temel alıyor.

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Apple Watch Series 5 modeli daha enerji verimliliği odaklı LTPO Retina ekran ile geliyor. Değişebilir tazeleme hızları sayesinde artık bileğinizi indirdiğinizde tamamen karanlık bir ekran olmayacak. Her Zaman Açık özelliği sayesinde çevrenizdekiler farkında olmadan saatinizi kontrol edebileceksiniz. Kolunuzun hareketine göre ekran parlaklığı azalıp artacak.

Yeni modelde bir pusula entegrasyonu bizi bekliyor. Böylece kullanıcının konumu ve gideceği yön konusunda akıllı telefona ihtiyaç kalmıyor. WatchOS 6 ile gelen bağımsız uygulama mağazası bu yenilikleri kısa sürede değerlendirecektir. Yine sesli kitapları okuyabilme, sesli notlar, hesap makinesi, gürültü alarmı ve adet dönemi takibi yeni sürüm ile gelecek. Yaklaşık 18 saat civarında kullanım süresi sunan Apple Watch Series 5 için 399$ fiyat etiketi mevcut. LTE versiyon ise 499$ seviyesinde.