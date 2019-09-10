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Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı

Bileğinizin durumuna göre parlaklığı değiştirebilen Retina ekran, dahili pusula gibi yeniliklerle Apple Watch Series 5 duyuruldu. Apple Watch Series 5 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 sa.
3,7b
45
26
Apple Watch
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihaz pazarının hâkimi durumundaki Apple Watch akıllı saati beşinci kez sahneye çıkıyor. Apple Watch Series 5 modeli daha bağımsız olma stratejisini adım adım uygulamaya devam ediyor.

Apple Watch Series 5 özellikleri ve fiyatı

Apple Watch serisi en önemli değişiklikleri geçen yıl almıştı. Biraz daha büyüyen ancak biraz daha incelen kasa yapısı, düşme algılama sistemi ve EKG desteği geçen yılın dikkat çeken özellikleri arasındaydı. Apple Watch Series 5 modeli de bu yapıyı temel alıyor.

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Apple Watch Series 5 modeli daha enerji verimliliği odaklı LTPO Retina ekran ile geliyor. Değişebilir tazeleme hızları sayesinde artık bileğinizi indirdiğinizde tamamen karanlık bir ekran olmayacak. Her Zaman Açık özelliği sayesinde çevrenizdekiler farkında olmadan saatinizi kontrol edebileceksiniz. Kolunuzun hareketine göre ekran parlaklığı azalıp artacak.

Yeni modelde bir pusula entegrasyonu bizi bekliyor. Böylece kullanıcının konumu ve gideceği yön konusunda akıllı telefona ihtiyaç kalmıyor. WatchOS 6 ile gelen bağımsız uygulama mağazası bu yenilikleri kısa sürede değerlendirecektir. Yine sesli kitapları okuyabilme, sesli notlar, hesap makinesi, gürültü alarmı ve adet dönemi takibi yeni sürüm ile gelecek. Yaklaşık 18 saat civarında kullanım süresi sunan Apple Watch Series 5 için 399$ fiyat etiketi mevcut. LTE versiyon ise 499$ seviyesinde.

 


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gaussfire 2 sa. en beğenilen
5 nesildir ayni tasarim
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uyguna_iphone 1 sa.
Beyler uyku takibi gelmedi komedi pusula geldi ona güldüm
1 Yanıt Yanıtla +4
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esoturko 15 dk.
3. Nesil kullanıyorum gayet memnunum
Bir saat daha ne yapabilir standart bir birey olarak onu merak ediyorum
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JESKO 28 dk.
Watch 4 devam.
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MUTLUBEY 33 dk.
Nesil 4 ün 1 hafta sarji gidenini yaptık dese millet daha memnun olacak bence.
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Jon_Kar 51 dk.
Fakirseniz almayın abi boş yapmayin
Ben almıyorum boş da yapmiyorum
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AirSupport 1 sa.
Pusula sadece Watch 5’e mi geldi yoksa WatchOS6’ya mı?
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uyguna_iphone 1 sa.
Beyler uyku takibi gelmedi komedi pusula geldi ona güldüm
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VaporWave 1 sa. uyguna_iphone
Uyku takibini mağazadaki programlar yapıyor diye geliştirmiyorlar. Ve birçok uygulama ve fitbit de dahil uyku takip kullanıyorum hepsi farklı gösteriyor, bilimsel olarak da kanıtlanmadı ve ihtiyaç duyulan bir şey değil. 8 saat uyuman için hatırlatıcı kurmam yetiyor.
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MrKattchup 1 sa.
4’le o kadar aynı ki 4’ü satıştan kaldırmışlar bu model satsın diye.
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MajorWindows 1 sa. MrKattchup
Aynı olay iphone xs xsmax ve iphone 11 11 pro max içinde geçerli hocam xs ve xs max apple sitesinde satıştan kaldırıldı geçen seneden bir tek xr kaldı oda 900 tl ucuzlamış
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xfeyyaz 1 sa.
Cidden bunu alan arkadaş ahmaktır hiçbirşey gelmemiş resmen billur geçiyorlar insanlarla yok ince kasaymış yok pusulaymış, pusula telefondada var şaka gibi beklentileri yerle bir ettiler
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MUTLUBEY 38 dk. xfeyyaz
Alacağımdan değil ama alacak adama yapılan şu tür eleştirilerde bana ahmakca geliyor.
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akemals42 24 dk. xfeyyaz
series 4 mü var sizde ?
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ghott 1 sa.
Çöpünüz.
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The Islander 1 sa.
Pusula gelmesi iyi olmuş.
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