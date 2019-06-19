Apple Watch güncellemeleri doğrudan saat üzerinde yapılacak

Apple Watch akıllı saati ilk geliştirildiği günde bu yana önemli değişimler yaşadı ve bunların önemli bir kısmı akıllı telefon bağımlılığından kurtarmak üzereydi. WatchOS 6 ile birlikte bu değişiklikler zirve yapmış durumda.

Güncelleme saat üzerinde

Beta süreci başlayan WatchOS 6 sürümü Apple Watch modellerinde bağımsız bir uygulama mağazası getirmişti. Yeni ortaya çıkan diğer bir özellik yazılım güncellemelerinin artık doğrudan akıllı saat üzerinde yapılacak olması.

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Aslında tam olarak doğrudan demek yanlış olur zira kullanıcı akıllı saatinde güncellemeyi başlattıktan sonra iPhone modelinde güncellemenin kullanım şartlarını onaylamak zorunda. Bu bakımdan yine iPhone modeline ihtiyaç var ancak geçmişte olduğu gibi sürekli telefonu açarak güncellemeleri kontrol etmek tarihe karışıyor.

Bu iki yenilik haricinde watchOS 6 ile birlikte dinamik saat kadranları, gürültü seviyesi ölçme, regl dönemi takibi, sesli kitapları doğrudan okuyabilme, hesap makinesi, Siri arama sonuçlarını görüntüleyebilme gibi özellikler de olacak. WatchOS 6 sürümü sonbaharda indirmeye sunulacak.