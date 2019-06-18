Overwatch gelişmiş yeniden oynatma özelliğini devreye soktu

Çok oyunculu oyunların en önemlilerinden birisi olan Overwatch, oyuncuların karşılaşmaların tekrarını daha ayrıntılı bir şekilde izleyebileceği gelişmiş yeniden oynatma özelliğini güncelleme ile dağıtmaya başladı.

Yeni güncelleme neler sunuyor?

Güncelleme ile birlikte oyuncular gelişmiş yeniden oynatma özelliğine erişebilecekler. Burada eğitim ve pratik haricindeki herhangi bir oyun türünden son 10 karşılaşmanın oynanış videoları olacak. Oyuncular sadece kendi açılarından değil diğer oyuncuların gözünden de izleyebilecekler. Ayrıca oynatma hızı da kontrol edilebilecek.

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Bu özellik standart oyuncular için çok büyük bir değişiklik sayılmayabilir ancak hardcore tarzında oynayanlar için saldırının nereden ve nasıl geldiği, nasıl hazırlıksız yakalandığı gibi ayrıntılar büyük önem taşıyabiliyor.

Geçtiğimiz hafta Overwatch League için de benzer bir özellik kullanıma sunulmuştu. PC için özel bir araç ile benzer oynatma detayları elde edilebiliyor. Geçen yıl da Overwatch World Cup için aynı konu gündeme gelmişti.

Diğer taraftan güncelleme içerisinde Baptiste odaklı bir kısıtlı süre etkinliği de var. Hızlı Oyun, Rekabetçi Oyun ve Arcade modlarında en az 9 zafer kazanan oyuncular bir epik görünüm, oyuncu ikonu ve iki etkinlik spreyi kazanıyor. En az 6 saat Overwatch Twitch yayıncılarının yayınlarını izleyenler ise Twitch Drops olarak 5 etkinlik spreyi daha kazanacak. Son Overwatch güncellemesi PC, PS4 ve Xbox One konsolları için dağıtıma başlamış durumda.