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Apple Watch satışları hızlı düşüyor

3 yıl
4,7b
1
43
iPad
Oğuz Avcı
Editör
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Apple Watch satışları hızlı düşüyor
 
Akıllı saat sektörü son bir kaç yıldır teknoloji gündeminde yer alsa da hala istenilen etkiyi yaratamamış gibi gözüküyor. Bir süredir büyük elektronik markaları ve bazı saat üreticilerinin bu konuda çabası olsa da Apple'ın akıllı saatinin piyasaya girmesiyle sektörün daha fazla ivme kazanması bekleniyordu. Ancak yapılan araştırmalara göre Apple Watch da akıllı saat sektörüne istenilen etkiyi bırakamadı.
Daha önce de Apple ürünlerinde başarılı tahminler yapan Pacific Crest Securities analisti Brad Hargreaves bu kez Apple Watch ile ilgili raporlarını paylaştı. Apple Watch satışları ilk çeyrekte beklediği gibi 5.5 Milyon seviyesine ulaşırken yılın ilk yarısına ait beklentiler satışların aynı hızda devam etmeyeceğini gösteriyor. Toplam satış beklentisi 11 Milyondan 10.5 milyona düşerken yıl genelindeki beklentiler de 24 milyondan 21 milyona kadar düşmüş durumda.
Analizin mağaza ziyaretleri, Google aramaları, üçüncü parti şirketlerden elde edilen veriler ve stoklar kontrol edilerek yapıldığı belirtiliyor. Akıllı saatlerin pazarda hala istenilen seviyeye gelememesini sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün akıllı telefonlar kadar vurucu olamamasının temel sebebi nedir? Sizlerin akıllı saat sahibi olmamanızın temel sebepleri fiyat ve düşük pil süresi gibi sebepler mi? 

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nightdrive 3 yıl en beğenilen
Açıklıyorum; Gereksiz de o yüzden...
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senersongur 3 yıl
50 dolarlik saati kazik itelemeye calisirsan kimse almaz.

En azindan iPhone 6 alana hediye edilseydi, pazarda tutunmus olurdu.
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fx3169 3 yıl
Fitness bilekliği gene neysede.Cebimde telefon dururken neden saati kurcalayayım mesajlara tweetlere iletilere bakmak için.Kimsede heyecan uyandırdığını zannetmiyorum..Tikican-ikoncanlarda bile göremedim...
Fitness bilekliği gene neysede.Cebimde telefon dururken neden saati kurcalayayım mesajlara tweetlere iletilere bakmak için.Kimsede heyecan uyandırdığını zannetm...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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AlicanNalbat 3 yıl
İnceleme fırsatım oldu ama cokta gerekli görmedim açıkcası bence biraz inceltseler daha iyi olur gibi geliyor bana
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HumWE 3 yıl
Biz buna insanlar geçte olsa yavaş yavaş uyanmaya başladılar diyelim...
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alp0007 3 yıl
Önceden de yazmıştım, bu Ürünün satması için iPhone ların hafızasını arttırması Tarzı bir fonksiyon eklenmesi lazımdı. Koysunlar 16 gb data, satar.
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senersongur 3 yıl
50 dolarlik saati kazik itelemeye calisirsan kimse almaz.

En azindan iPhone 6 alana hediye edilseydi, pazarda tutunmus olurdu.
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multiTYRT 3 yıl
Millet Watch 2 söylentilerini duyunca almaktan vazgeçti. 2. versiyonda bir sürü eklenti var, ben de soğudum 1. versiyondan.
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pranis 3 yıl
Saatin nesi akıllı olmalı anlayamadım ? sektör zaten saçma bir sektör. Saate bakarsın saati görürsün, her gün şarj etmeye kalkmaz çuvalla da para vermek durumunda kalmazsın, 300 lira verir şıkve mekanik babalar gibi saat alırsın, pil bile lazım değil çevir kullan. akıllı saat nedir ? nasıl bir şeydir abi ? saçmalık.
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khytr89 3 yıl
Gear fiti oneririm.. surekli bt baglantisi kurmadigim icin (sadece namaz,iett otobusu ve koca note telefonu cikartamayacagim durumlarda is yaparken bagli) pilini haftada 1 kez sarj ediyorum.. amoled ekrani oldugu icin siyah bir de duvar kagidi koydum..

Aradaki bt baglantilari olmasa 2 haftayi bulacak gibi..

hee tabi kosu yaparken veya bisiklet surerken duruma gore 2 3 gun gittigi de oluyor
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ounomaus 3 yıl
tüm akıllı saatler şuan çöp niye işlemciler bir kere devşirme kimse kusura bakmasın arm tarafından özel olarak yeni çok yüksek enerji verimliliği olan mimari gelmeden bu iş olmaz
kullanılan paneller hep açık olduğu için enerji tüketimi saat için çok yüksek bunlarda geliştirilmesi şart
kullanılan alan dar piller çok küçük kalıyor istenilen kullanım senaryosu için yeni teknolojilere ihtiyaç var belki kullanılan materyeller değişir yada yeni üretim teknikleri vs gidiyor ama pil sorunu her şey için çok lazım
saatin üstündeki işletim sistemi gereksiz enerji tüketimini engellemek için geliştirilmesi lazım
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MK* 3 yıl
akrep ve yelkovan olmadığı sürece saat adına hiç bir şey almam
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Umutcan 3 yıl
Batarya teknolojisi gelişmeden alınmaz zaten bu tip ürünler. Her gün şarjını mı düşüneceğiz saatin bile...
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nightsoldier 3 yıl
Saatle yapamayıp, telefonla yaptığın ne var?
1. Telefona bağımlısın.
2. Su geçiriyor, narin yapıda, ufak çarpma düşmelerde zarar görebilir.
3. Cep telefonu, fotoğraf makinesi ve tabletleri her gün şarj ediyoruz zaten. Hayatıma artı değer katmayacak bir zımbırtıya dünya para verip hergün şarj edemem.
4. Aşırı pahalı.
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