Apple Watch satışları hızlı düşüyor

Akıllı saat sektörü son bir kaç yıldır teknoloji gündeminde yer alsa da hala istenilen etkiyi yaratamamış gibi gözüküyor. Bir süredir büyük elektronik markaları ve bazı saat üreticilerinin bu konuda çabası olsa da Apple'ın akıllı saatinin piyasaya girmesiyle sektörün daha fazla ivme kazanması bekleniyordu. Ancak yapılan araştırmalara göre Apple Watch da akıllı saat sektörüne istenilen etkiyi bırakamadı.

Daha önce de Apple ürünlerinde başarılı tahminler yapan Pacific Crest Securities analisti Brad Hargreaves bu kez Apple Watch ile ilgili raporlarını paylaştı. Apple Watch satışları ilk çeyrekte beklediği gibi 5.5 Milyon seviyesine ulaşırken yılın ilk yarısına ait beklentiler satışların aynı hızda devam etmeyeceğini gösteriyor. Toplam satış beklentisi 11 Milyondan 10.5 milyona düşerken yıl genelindeki beklentiler de 24 milyondan 21 milyona kadar düşmüş durumda.

Analizin mağaza ziyaretleri, Google aramaları, üçüncü parti şirketlerden elde edilen veriler ve stoklar kontrol edilerek yapıldığı belirtiliyor. Akıllı saatlerin pazarda hala istenilen seviyeye gelememesini sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün akıllı telefonlar kadar vurucu olamamasının temel sebebi nedir? Sizlerin akıllı saat sahibi olmamanızın temel sebepleri fiyat ve düşük pil süresi gibi sebepler mi?