Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple WhatsApp'la yarışmak için iMessage'ı Android'e getiriyor

Apple'ın kendine ait sohbet platformunu Android cihazlar için de kullanılabilir hale getirerek WhatsApp'a rakip olmak istediği bildiriliyor. Resmi duyuru gelecek haftaki WWDC etkinliğinde gelebilir.
2 yıl
11b
1
57
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple WhatsApp'la yarışmak için iMessage'ı Android'e getiriyor
iMessage şu anda sadece iOS cihazlarda kullanılabiliyor, bu nedenle sadece iPhone veya iPad sahipleri birbirleriyle sohbet edebiliyorlar. Ancak Apple bu mesajlaşma platformunu kendi ekosisteminde yer almayanlar için de kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor. Şirketin iMessage'ı Android cihazlara getirebileceğini idda eden yeni bir rapor yayınlanmış durumda. Bu konudaki duyurunun önümüzdeki hafta gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) yapılabileceği ifade ediliyor.
Elimizde çok az ayrıntı olmakla birlikte MacDailyNews, Apple'ın servislerine daha fazla kullanıcı çekmek adına iMessage'ı Android'e getirmeyi planladığını bildiriyor. Ancak bu durum Apple için iki ucu keskin bir kılıç olabilir.
Ayrıca Bkz. "Twitter ve Yahoo birleşmesi gündemde"
Birincisi ve en önemlisi Apple, servisi Android kullanıcılarına açarak daha geniş bir kitleye hitap edebilecek. Pazar payı istatistikleri iOS'un yüzde 15'le ikinci sırada yer aldığını, Android'in ise yüzde 80 payla piyasayı domine ettiğini gösteriyor. iMessage'ın dünyanın en büyük iki akıllı telefon işletim sisteminde kullanılabilir olması Apple için yeni fırsatlar yaratabilir.
Ancak öte yandan servisin Android cihazlarda da kullanılabilir olması, insanların iPhone almaktan vazgeçmelerine neden olabilir. Bu konuda çok somut veriler olmasa da çevresindeki herkesin iMessage uygulamasını kullanıyor olması nedeniyle iPhone satın alan kişiler var. Aynı zamanda Apple daha fazla kullanıcıya iMessage platformunu açarak şu anda WhatsApp'ın hakimiyeti altında olan bir dünyaya adım atacak.
Mobil mesajlaşmada sert bir rekabet ortamı var ve WhatsApp ile Telegram güvenli iletişim özellikleri nedeniyle önde gelen seçenekler haline gelmiş durumda. Her ikisi de iMessage gibi uçtan uca şifreleme sunuyor ancak Apple görüşmelerin her zaman için özel kalacağını garanti ediyor. Bunun en somut örneğini San Bernardino iPhone'u olayında net olarak görmüştük.

http://macdailynews.com/2016/06/09/apple-to-deliver-imessage-to-android-at-wwdc/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 2 yıl en beğenilen
android ve apple ters mıknatıslanma yapar. telefonuma apple uygulaması giremez.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 2 yıl
ios kullananlar bile imessage'dan ziyade whatsapp kullanıyorken bu saatten sonra boş hamle. tabi whatsapptan bizi kurtaracak bir program çok iyi olur her gelen özellikle ve güncellemeyle gittikçe yavaşlıyor ve ram kullanımı artıyor iyice facebook uygulamasına benzedi hantallık konusunda. telegram bile fıstık gibi olmasına rağmen geçirdiğim herkes çevresindekiler yüzünden whatsappa döndüyse imessage'ın işi çok daha zor hele ki android kullanıcılarının apple'a olan bakışı düşünülürse.
ios kullananlar bile imessage'dan ziyade whatsapp kullanıyorken bu saatten sonra boş hamle. tabi whatsapptan bizi kurtaracak bir program çok iyi olur her gelen...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 2 yıl
Apple gelirinin %70'ini oluşturan iphone bağlılığından kurtulmak istiyor, en ufak bir başarısızlıkta gelirler ciddi anlamda düşebilir apple music,watch,tv gibi ürünlerin duyurulmasıda buna işaretti.
Apple gelirinin %70'ini oluşturan iphone bağlılığından kurtulmak istiyor, en ufak bir başarısızlıkta gelirler ciddi anlamda düşebilir apple music,watch,tv gibi...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 2 yıl
yarışamadı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-400E26113 2 yıl
Whatsapp kullanımı oldukça basit ve hızlı bir uygulama zaten 1 milyar kullanıcıyı başka türlü yapamazdı, apple'ın onunla yarışabileceğini sanmıyorum, yani düşünüyorumda whatsapp dan ne kadar daha iyi olabilirki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dawras 2 yıl
BBM ilk cikarkende boyle demistik ama herkes whatsapp kullaniyorken imessage i kime yukleticezde kullanicaz.
Imessage kullanan biri olarak acikcasi sadece mesaj atarken aaa imessage a gitmis diyorum sonra geri whatsapp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paldov 2 yıl
dun aksamki tanitimda herhangi bi haber cikmadi. tarih vs bilen varmi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur1971 2 yıl
Haber Apple ile ilgili oldugu için ciddiye almak ve WhatsApp ın geleceğinden kaygı duymak gerekiyor bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akone 2 yıl
İnsanlar WhatsApp'a daha çok alışmış durumda. iMessage'nin yarışması mümkün değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bfg10k 2 yıl
Çevremde iphone kullanan herkese imessage atıyorum, whatsapp daha az kullanıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 2 yıl
Ha şöyle açıl... Geç kaldınız bunlar için ama olsun. Seve seve atacağınız adımlar bunlar.

Allo ve Duo sonrası bu adımı atmanız da endişelerinizi daha çok ortaya seriyor. FaceTime'ı da yazın listeye... Eşşek gibi yapacaksınız, ne kadar erken yaparsanız o kadar kar.






Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fakir Kemancı 2 yıl
İphonu olan adam bile kullanmıyor bunu androidciler neden kullansın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
iMessage'yi ben iP5 kulanırken bile kullanmıyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paldov 2 yıl
ios platformunda en sevdigim olay, imessage, icloud ve facetime.

imessage gelsin direk gecerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 yıl
Elmanin kaybettiginin resmi. Androidle gelin guvey oldu artik.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
worldunya 2 yıl
Lord Melkor
Ben mi kullanmayı beceremiyprum bilmiyorum ama bazen internetim kapalıyken bile telefon imessage ile mesaj göndermeye çalışıyor. imessage tan mesaj atan arkadaşlarım da genelde güvenemeyip birde normal mesaj atıyor. Daha ios içinde düzgün çalışmayan bir uygulama

imessage tan mesaj atan arkadaşlarım da genelde güvenemeyip birde normal mesaj atıyor hahah imessage çalışma mantığını bilmediğiniz çok belli imessage da mesaj atarsınız eğer internet yoksa o otomatik sms e döner zaten yani siz birde tekrar sms atamazsınız ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11018 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, WhatsApp ve
6 etiket daha imesagge ekosistem Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yeni nesil Kryo çekirdekleri 1.7 kat performans artışı öngörüyor 2 yıl Asus Strix GTX 1080 inceleme videosu 2 yıl Meitu’dan 21MP ön kameralı telefon 2 yıl G.SKILL’den tam 12 hız aşırtma rekoru 2 yıl Lenovo bükülebilir ekranlı telefon ve katlanabilir tabletini vitrine çıkardı 2 yıl Yeni Firefox sürümü ile çökme problemlerine farklı bir yaklaşım sergileniyor 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 satışa çıkıyor 2 yıl Yeni Xbox One konsolu yüzde 40 daha ince olacak 2 yıl Apple güneş enerjisi satmak için yeni şirket kurdu 2 yıl Popüler bulmaca oyunu Drop Flip, iOS için bir süreliğine ücretsiz 2 yıl Hezarfen Ahmet Çelebi İstanbul semalarında 2 yıl 2si1 "Mutlu Mesut" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Turkcell Superonline kullanıcılarını reklam izlemeye mi zorluyor? 2 yıl Hyundai lüks Genesis alt markası altında elektrikli araçlarını üretecek 2 yıl İLHAM KAYNAĞI BABALARIMIZA… 2 yıl BLOCKS modüler akıllı saat satışa çıkıyor 2 yıl Tetra Pak tamamen yenilenebilir enerjiye geçiyor 2 yıl Windows Store hayal kırıklığına doğru gidiyor 2 yıl Sony PS4 Neo doğrulandı 2 yıl Google Play, abonelik gelirlerinde avantaj sunacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple WhatsApp'la yarışmak için iMessage'ı Android'e getiriyor Sonraki Bluetooth 5.0 ile tanışmaya hazır olun 2 yıl Euro 2016 maçları 4K olarak evinize geliyor 2 yıl 1 milyondan fazla elektrikli araç yollarda 2 yıl Dubai'den dev güneş enerjisi yatırımı 2 yıl Lenovo Phab2 Pro: Dünyanın ilk Project Tango telefonu 2 yıl Moto Z Force: Yine amiral gemisi ancak farkları var 2 yıl Musk-Pentagon gizli görüşmesi: Elon Musk Iron Man mi olacak? 2 yıl Motorola Moto Z: Dünyanın en ince amiral gemi akıllı telefonu 2 yıl HTC Vive kutusundan çıkıyor ön inceleme videosu "BSC Özel" 2 yıl Apple Music Türkçe içerik testi inceleme videosu 2 yıl Samsung SDI elektrlikli araçlar için batarya geliştirme işine odaklanıyor 2 yıl Apple'ın geliştiriciler konferansı WWDC 2016'da bizi neler bekliyor? 2 yıl Silverstone, Strider Essential serisini genişletiyor 2 yıl App Store önemli değişikliklere uğruyor 2 yıl Peugeot'dan yeni elektrikli yardımcı scooter: e-Kick 2 yıl Yolcu taşıyabilen ilk drone bu yıl gökyüzünde olacak 2 yıl Wacom, iF DESIGN AWARDS’dan dört ödül ile döndü 2 yıl Snapdragon 821 mi 823 mü? 2 yıl Rus hacker 32 milyon Twitter hesabını hackledi Deep Web'de satıyor iddiası 2 yıl İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim