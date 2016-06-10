Apple WhatsApp'la yarışmak için iMessage'ı Android'e getiriyor

iMessage şu anda sadece iOS cihazlarda kullanılabiliyor, bu nedenle sadece iPhone veya iPad sahipleri birbirleriyle sohbet edebiliyorlar. Ancak Apple bu mesajlaşma platformunu kendi ekosisteminde yer almayanlar için de kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor. Şirketin iMessage'ı Android cihazlara getirebileceğini idda eden yeni bir rapor yayınlanmış durumda. Bu konudaki duyurunun önümüzdeki hafta gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) yapılabileceği ifade ediliyor.

Elimizde çok az ayrıntı olmakla birlikte MacDailyNews, Apple'ın servislerine daha fazla kullanıcı çekmek adına iMessage'ı Android'e getirmeyi planladığını bildiriyor. Ancak bu durum Apple için iki ucu keskin bir kılıç olabilir.

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Birincisi ve en önemlisi Apple, servisi Android kullanıcılarına açarak daha geniş bir kitleye hitap edebilecek. Pazar payı istatistikleri iOS'un yüzde 15'le ikinci sırada yer aldığını, Android'in ise yüzde 80 payla piyasayı domine ettiğini gösteriyor. iMessage'ın dünyanın en büyük iki akıllı telefon işletim sisteminde kullanılabilir olması Apple için yeni fırsatlar yaratabilir.

Ancak öte yandan servisin Android cihazlarda da kullanılabilir olması, insanların iPhone almaktan vazgeçmelerine neden olabilir. Bu konuda çok somut veriler olmasa da çevresindeki herkesin iMessage uygulamasını kullanıyor olması nedeniyle iPhone satın alan kişiler var. Aynı zamanda Apple daha fazla kullanıcıya iMessage platformunu açarak şu anda WhatsApp'ın hakimiyeti altında olan bir dünyaya adım atacak.

Mobil mesajlaşmada sert bir rekabet ortamı var ve WhatsApp ile Telegram güvenli iletişim özellikleri nedeniyle önde gelen seçenekler haline gelmiş durumda. Her ikisi de iMessage gibi uçtan uca şifreleme sunuyor ancak Apple görüşmelerin her zaman için özel kalacağını garanti ediyor. Bunun en somut örneğini San Bernardino iPhone'u olayında net olarak görmüştük.

http://macdailynews.com/2016/06/09/apple-to-deliver-imessage-to-android-at-wwdc/