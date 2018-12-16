Apple'a çentiği gizlediği gerekçesi ile dava açıldı

Eğer Apple'ın resmi web sitesine girip bir iPhone Xs siparişi verecekseniz, bu süreci cihazın çentikli bir görselini görmeden tamamlayabilirsiniz. Zira şirketin yeni iPhone modellerinde kullandığı siyah tonlarındaki arka plan görseli, çentiği adeta gizliyor. Bunu sebep gösteren Courtney Davis isimli kadın ise Apple'ı mahkemeye vermekten çekinmedi.

Apple bilerek çentiği gizliyor

Courtney Davis geçtiğimiz Cuma günü Kuzey Kaliforniya mahkemesine başvurarak Apple'ın kendini yanılttığı gerekçesi ile dava açtı. Davis, Apple'ın resmi web sitesinden iPhone Xs siparişi verdiğini ve sipariş süresince cihazın çentiksiz olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Pazarlama görselleri tarafından yanlış yönlendirildiğini düşünen kadın, Apple'ın bilerek bu stratejiyi uyguladığını ifade etti.

https://www.phonearena.com/news/Customer-who-bought-Apple-iPhone-XS-sues-over-the-notch_id111977

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tüm bunların yanında cihazınde ekran boyutuna eklendiğini belirten kadın, ekranın tam olarakdeğilolduğu konusunda da mahkemeye delil sunmuş durumda.konu ile ilgili açıklama yapmazken, Kuzey Kaliforniya mahkemesinin bu davayıise merak konusu.