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Apple'a çentiği gizlediği gerekçesi ile dava açıldı

Apple, yeni iPhone modellerindeki çentiği gizlediği gerekçesi ile mahkemeye verildi. Davayı açan Courtney Davis isimli kadın sipariş ettiği iPhone Xs'nin çentiksiz olduğunu düşündüğünü söyledi.
5 ay
26,8b
1
73
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer Apple'ın resmi web sitesine girip bir iPhone Xs siparişi verecekseniz, bu süreci cihazın çentikli bir görselini görmeden tamamlayabilirsiniz. Zira şirketin yeni iPhone modellerinde kullandığı siyah tonlarındaki arka plan görseli, çentiği adeta gizliyor. Bunu sebep gösteren Courtney Davis isimli kadın ise Apple'ı mahkemeye vermekten çekinmedi.

Apple bilerek çentiği gizliyor

Courtney Davis geçtiğimiz Cuma günü Kuzey Kaliforniya mahkemesine başvurarak Apple'ın kendini yanılttığı gerekçesi ile dava açtı. Davis, Apple'ın resmi web sitesinden iPhone Xs siparişi verdiğini ve sipariş süresince cihazın çentiksiz olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Pazarlama görselleri tarafından yanlış yönlendirildiğini düşünen kadın, Apple'ın bilerek bu stratejiyi uyguladığını ifade etti.
Apple'a çentiği gizlediği gerekçesi ile dava açıldı
Tüm bunların yanında cihazın yuvarlatılmış köşelerinin de ekran boyutuna eklendiğini belirten kadın, ekranın tam olarak 5.8 inç değil 5.6 inç olduğu konusunda da mahkemeye delil sunmuş durumda. Apple konu ile ilgili açıklama yapmazken, Kuzey Kaliforniya mahkemesinin bu davayı nasıl sonuçlandıracağı ise merak konusu.

https://www.phonearena.com/news/Customer-who-bought-Apple-iPhone-XS-sues-over-the-notch_id111977 Yorum Yaz
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Fenomenon 5 ay en beğenilen
Apple konu ile alakalı bizden yardım alabilir. Çünkü burada apple'ı deli gibi savunan bir sürü apple avulatı var :D
Kadın %100 haklı. Neyin kafasını yaşıyorsunuz. Biz bunu daha önce de söylemiştik ama dalga geçtiniz.
Apple konu ile alakalı bizden yardım alabilir. Çünkü burada apple'ı deli gibi savunan bir sürü apple avulatı var :DKadın %100 haklı. Neyin kafasını yaşıyor...
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damn2u 5 ay
Mantıksız şeyler mi iddaları? Mantıksız değil ki bunları delil olarak sunabilmiş. Belki bu işten kazanç sağlar yada sağlamaz fakat mahkeme Apple firmasının bu aldatmacayı önlemesi için önemli bir karar alıp cezasını kesebilir.
Mantıksız şeyler mi iddaları? Mantıksız değil ki bunları delil olarak sunabilmiş. Belki bu işten kazanç sağlar yada sağlamaz fakat mahkeme Apple firmasının b...
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CaSsErDoDo 5 ay
Daha lansmanı yapılırken bu şekildeki tanıtıma dava açılabileceğini düşündüm ve birisi açmış bile. Kimse kusura bakmasın ama bu arkaplan resmi kullanılarak yapılan tanıtımın aldatıcı olduğunu düşünüyorum.
Daha lansmanı yapılırken bu şekildeki tanıtıma dava açılabileceğini düşündüm ve birisi açmış bile. Kimse kusura bakmasın ama bu arkaplan resmi kullanılarak yapı...
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Avatar.Aang 5 ay
Dememişler mi bacım sen bu karşıdaki insanın konuştuğunu nereden duyacan diye
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Forum1th 5 ay
Beyler, hiçbir yerde Apple'ı savunmadım, parasını haketmediğini düşünüyorum. Bir telefona 10.000? vermek mantıklı değil bence nolursa olsun bir zaman sonra eskiyecek, eskimese bile yenisini isteyecek ve alacaksın.
Bu kadın telefona 1.000$ veriyorsa, bizde çok pahalı evet ama onlarda da bedava değil, 10.000$ alıyorlar falan demeyin, o telefonu araştıracaktır herhalde. Mesela, siz 5.000? maaş alsanız bir telefona gözünüz kapalı 1000? verir misiniz? Ben vermem, bu da bence rakipleri tarafından Apple'ın önünü kapamak adına yapılmış bir şey.
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efesb 5 ay Forum1th
tüm yazdıklarınızda haklısınız. Başından sonuna.
çok çok araştıracak bir durumda yok aslında haberden sonra şöyle bir apple ın sayfasında telefona baktım sadece sayfada aşağı inerek bile telefonun çentikli olduğunun göründüğü görseller mevcut.
Diğer konuya gelecek olursak kimse şüphe etmesin Avrupalısı olsun Amerikalısı olsun ( genel ortalama seviyede olanlardan bahsediyorum ) bizlerden çok daha dikkatli para harcarlar ve tutumlu davranırlar. Bizde adam 3 kuruş maaşı ile durmadan telefon değiştirip bunu birşey sanarken onlar mevcut telefonları eskiyene dek kullanmayı tercih ederler.
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FthK. 5 ay
Madem insanların bu çentikten rahatsız olduğunu bile bile bunu gizleme ihtiyacı duyuyorsun. Neden ikinci nesilde o çentiği kaldıracak bir teknoloji üzerinde çalışmadın ? Eyyyy Apple....
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rCoder 5 ay
Kadın haksız, bilmiyor mu diyenlere;
Herkes bizim gibi TL kazanmıyor, yaşlı teyze alır 2000 dolar emekli maaşını aa gidip telefon alayım der girer alır çıkar. Para derdi olmadığı -ve bizim gibi 6 aylık maaşını vermediği- için youtube'a bakmaz ayrıca pişman da olsa geri verebilir çünkü.
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efesb 5 ay rCoder
yazınızın son kısmına katılıyorum, iade hakkı var, bu benim sandığım gibi bir ürün degilmiş der iade edersin istersen. Burda kadının amacı sadece Apple dan ne koparırım derdi.
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SaB0 5 ay
Apple kadının yedi sülalesine çentikli Xs Max vermek zorunda kalabilir (temsili)
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yeB tadeS 5 ay
Saçma sapan bir haber. Kim alacağı telefonu şöyle bir youtubedan bakmadan alıyor ki? En kötü googla'dan aratırsın arkadaş. Nemalanmak için yapılmış saçma bir dava olur ancak.
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efesb 5 ay
çok saçma ve boş bir dava, neymiş telefonu alana kadar çentiğin farkında değilmiş. Zaten böyle bir cihaz alırken bu kadar dikkatsiz bu kadar dalgınlıkla bir satın alma olayına giriyorsan o telefona boşuna o parayı veriyorsun demektir. Sitede o görselden başka heryerde telefonda çentik olduğu görünüyor zaten. Lansman için adamlar ürününü güzel gösterebilecek istediği resmi koyar. kilit ekranında öyle görmek istiyorsan sende öyle bir görsel koyarsın olur biter.
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Nonastik 5 ay efesb
Boş yapma
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car_26 5 ay efesb
Bu olay lansman zamanında buradaki herkesin dilindeydi yazıldı çizildi, klasik Apple hareketi ve kadın %100 haklı. Farkında olup olmaması önemli değil.
Kaldı ki hocam telefona boşuna para verme konusunu maalesef bu ülkede tartışamayız. Örneğin Plus kullanıcılarının %90'ı abi cebime sığmıyor ama büyük ekran bi başka yavvv diye sadece hava atmak için alıyor, %10'u gerçekten büyük ekran ile işi olduğu ya da gerçekten sevdiği için tercih ediyor.
Tespitin dibi olarakta kızların %99.99'u iPhone'u sadece elma olduğu için alıyor. Almış kocaman telefonu tek işi taşıyacağı yeri olmadığı için tuzla buz olan ekranından instagramda hikaye atıp durmak. Hani boşa para vermeyi tartışacaksak bunlar başı çeker. Önceki mesajınızda demişsiniz zaten 60 ay taksitle telefon alıyor millet.
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Zafer Korkmaz 5 ay
Apple umrunda olmayan bir davadır. Kesilicek para cezasının o şirket için en ufak değeri yok.
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shadowtr 5 ay
ilk günden beri bunun farkındayım, bir çok insan da farkında ama bu benim görevim değil. rekabet kurumu vs yanıltıcı reklamlara ceza veriyorsa bu görsellerin de aldatıcı olduğu barizken ceza vermeliydi. kadın ürünü verip parasını almaktan başka ne kazanacak dava sonucunda merakla bekliyorum. bizde olabilecek maksimum bu çünkü.
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dencedenceo 5 ay
Apple kadar sahtekarı yok bencr
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