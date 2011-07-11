Apple bu kez HTC cihazlarının yasaklanması için dava açtı

Nisan ayından bu yana Samsung firması ile patent savaşına tam gaz devam eden Apple, HTC firmasına karşı da yeni bir yürütmeyi durdurma davası açtı.





Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (ITC) patent ihlali şikayetinde bulunan Apple, Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC’nin bazı cihazlarının ithalinin durdurulmasını talep etti. Şikayetin odağı ise Taşınabilir Elektronik Cihazlar ve İlgili Yazılım şeklinde HTC’nin akıllı telefon ve tabletlerini kapsıyor.





ITC, başvuruyu 1930 yılında kabul edilen kanunun 337 kod numaralı bölümü altında inceleyecek. Bu da söz konusu cihazların ithalinin yasaklanmasını içeriyor. ITC 30 gün içinde başvuruyu inceleyerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verecek.





Bu Apple'ın HTC'ye ikinci davası. İlk dava ise daha eskiydi. Mart 2010 tarihinde Apple, HTC’nin kendine ait 20 patentini Nexus One, Touch Pro, Touch Diamond, Touch Pro2, Tilt II, Pure, Imagio, Dream / G1, myTouch 3G, Hero, HD2 ve Droid Eris modelleri ile çiğnediğini iddia ederek dava açmıştı.





Bazı patentler herhangi bir dokunmatik ekranlı telefonu kapsayacak kadar geniş. “Sezgisel Uygulamalarla Komutları Tespit Etmek için Dokunmatik Cihaz, Metot ve Grafik Kullanıcı Arayüzü” olanı bunlardan birisi.





Geçen yıl ki davanın ardından açıklama yapan HTC, suçlamayı duyunca şok olduklarını, firma olarak 13 yıldır kendi teknolojilerini üretmeye çalıştıklarını, kesinlikle herhangi bir patent ihlali yapmadıklarını belirtmişti.





İnceleme kapsamında komisyona savunmasını veren HTC Başkanı Peter Chou şunları söylemişti:





“HTC, Apple’ın tüm girişimlerini reddetmekte ve kendini savunmaktadır. HTC fikri hakların en büyük savunucusudur. Diğer firmaların yeniliklerine saygı duymakta ve rekabeti sadece kendi yeniliklerini geliştirerek gerçekleştirmektedir.





İlk günden bu yana HTC çığır açan teknolojiler geliştirmek için uğraşmıştır. 1999 yılında geliştirdiğimiz XDA ve T-Mobile Pocket PC versiyonları ilk dokunmatik modellerimizdir ve 2002 yılına kadar 50 farklı akıllı telefon modeli satılmıştır.”





Bu savunmadan sonra HTC, Apple’a karşı cevap niteliğinde bir şikayet başvurusunda bulunmuştu. ABD’de satılan iPhone, iPad ve iPod modellerinin kendilerine ait 5 ayrı patenti ihlal ettiği gerekçesiyle satışının durdurulmasını talep etmişti.





Bu son dava ile Apple Samsung’a ait 6 telefon, 2 tablet ve HTC’ye ait yaklaşık 15 akıllı telefon ile toplamda 23 cihazın ithalinin durdurulmasını talep etmiş oldu.