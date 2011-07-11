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Apple bu kez HTC cihazlarının yasaklanması için dava açtı

7 yıl
4,6b
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nisan ayından bu yana Samsung firması ile patent savaşına tam gaz devam eden Apple, HTC firmasına karşı da yeni bir yürütmeyi durdurma davası açtı.

Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (ITC) patent ihlali şikayetinde bulunan Apple, Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC’nin bazı cihazlarının ithalinin durdurulmasını talep etti. Şikayetin odağı ise Taşınabilir Elektronik Cihazlar ve İlgili Yazılım şeklinde HTC’nin akıllı telefon ve tabletlerini kapsıyor.

ITC, başvuruyu 1930 yılında kabul edilen kanunun 337 kod numaralı bölümü altında inceleyecek. Bu da söz konusu cihazların ithalinin yasaklanmasını içeriyor. ITC 30 gün içinde başvuruyu inceleyerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verecek.

Bu Apple'ın HTC'ye ikinci davası. İlk dava ise daha eskiydi. Mart 2010 tarihinde Apple, HTC’nin kendine ait 20 patentini Nexus One, Touch Pro, Touch Diamond, Touch Pro2, Tilt II, Pure, Imagio, Dream / G1, myTouch 3G, Hero, HD2 ve Droid Eris modelleri ile çiğnediğini iddia ederek dava açmıştı.

Bazı patentler herhangi bir dokunmatik ekranlı telefonu kapsayacak kadar geniş. “Sezgisel Uygulamalarla Komutları Tespit Etmek için Dokunmatik Cihaz, Metot ve Grafik Kullanıcı Arayüzü” olanı bunlardan birisi.

Geçen yıl ki davanın ardından açıklama yapan HTC, suçlamayı duyunca şok olduklarını, firma olarak 13 yıldır kendi teknolojilerini üretmeye çalıştıklarını, kesinlikle herhangi bir patent ihlali yapmadıklarını belirtmişti.

İnceleme kapsamında komisyona savunmasını veren HTC Başkanı Peter Chou şunları söylemişti:

“HTC, Apple’ın tüm girişimlerini reddetmekte ve kendini savunmaktadır. HTC fikri hakların en büyük savunucusudur. Diğer firmaların yeniliklerine saygı duymakta ve rekabeti sadece kendi yeniliklerini geliştirerek gerçekleştirmektedir. 

İlk günden bu yana HTC çığır açan teknolojiler geliştirmek için uğraşmıştır. 1999 yılında geliştirdiğimiz XDA ve T-Mobile Pocket PC versiyonları ilk dokunmatik modellerimizdir ve 2002 yılına kadar 50 farklı akıllı telefon modeli satılmıştır.”

Bu savunmadan sonra HTC, Apple’a karşı cevap niteliğinde bir şikayet başvurusunda bulunmuştu. ABD’de satılan iPhone, iPad ve iPod modellerinin kendilerine ait 5 ayrı patenti ihlal ettiği gerekçesiyle satışının durdurulmasını talep etmişti.

Bu son dava ile Apple Samsung’a ait 6 telefon, 2 tablet ve HTC’ye ait yaklaşık 15 akıllı telefon ile toplamda 23 cihazın ithalinin durdurulmasını talep etmiş oldu. 

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Saw_ 7 yıl en beğenilen invisible
invisible


Saw_

amaçları neki bunları


Bahçıvan şöföre,şöför aşçıya,aşçı uşağa,sonrada herkes uşağa. Heralde bu




Apple nokia ya , nokia apple a , apple samsung a , apple htc ye ,samsung apple a , sonra hepsi apple a
invisibleSaw_amaçları neki bunlarıBahçıvan şöföre,şöför aşçıya,...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Volkanbaba 7 yıl
yakında elma satıyor diye manavlara dava açacaklar
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mirohingi 7 yıl
microsoft cep pazarında oldukça geride olsa bile açtığı davalarla güzel paralar kazanıyor. tabi apple kadar sansasyonel bir firma olmadığı için haberi buralara gelmiyor. apple da aynı yoldan gitmek istiyor. telefon üretmese bile patent olayından para kazanmak. aralarındaki fark şu ki:
1) Microsoft kullandığımız bir çok teknolojinin ilk patent sahibi.
2) Apple ise genelde bu teknolojileri halkla buluşturan ilk şirket.
3) İnsanlar sanıyor ki çoklu dokunmatiği, dokunmatik ekranı vs'yi apple icat etti. Yok öyle bir şey. Ancak apple o kadar iyi pazarlıyor ki, bilen bilmeyen apple hayranı oluyor.
4) Tabi yasalar önünde patent sahibi haklı olduğundan, apple gündemde kalmak için habire dava açıyor. Sonuçta kaybetse dahi, reklam gideri olarak hesapladığı bu kaybı umursamıyor.
Apple eskiden telefonunu piyasaya sürüp, geriye keyifle yaslanan, piyasayı sallayan bir markaydı. Şimdi ise teknoloji olarak geride kaldı, ve yakalamak için tutuşan marka olma yolunda gidiyor. Steve Jobs ne kadar uğraşsa, ne kadar reklam yapsa da kendi sisteminin eksikliklerinin farkında(flash, bluetooth vs) ve bunları kapatamaz. Yoksa tükürdüğünü yalamak zorunda kalır.
Bunun bilincinde olan Jobs napıyor? Maclerdeki gibi, kullanıcısı az ama öz bir kitleyi hedefliyor. Markayı elitmiş gibi hissettirerek tabi ki. Geride kaldığını bildiği için de agresif taktiklere başvuruyor. Tüm olay bundan ibaret.
microsoft cep pazarında oldukça geride olsa bile açtığı davalarla güzel paralar kazanıyor. tabi apple kadar sansasyonel bir firma olmadığı için haberi buralara ...
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sertacarslan 7 yıl
Çağdaş
Apple kitlesini küçültmek istiyor herhalde :)

Başarıyor.
Telefon tutmayı öğrenin dediğinde 1 eksilmişti bile.
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Firaristt 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Çağdaş

Apple kitlesini küçültmek istiyor herhalde :)


Başarıyor.
Telefon tutmayı öğrenin dediğinde 1 eksilmişti bile.


Sonraki telefonum ve tabletim kesinlikle Apple veletinin oyuncağı olmayacak bu kesin. Sen kimsin ki pazarda senden iyi cihaz çıkartana dava açıyorsun? iPhone5'le mi kafa tutacaksın? Yapma yaa. sene sonuna 4çekirdekli Tegra3 çıkacak o zaman ne yapacak merak ediyorum. heralde bize de dava açar bu yorumları yapıyoruz diye. Yok telefonu tutmayı öğrenin, yok kendinden iyi bütün firmalara dava aç, yok milletin bulduğu(patentini aldığı) teknolojiyi izinsiz kullan sonra gel dava aç... Böyle bir dünya yok. Sana ne benim telefonu nasıl tutacağımdan? Parasını verip almışsam istediğimi yaparım sana mı soracam? Yurt dışında o kadar insan yalan söylüyor çekmiyor derken değil mi? Bizde de çekmiyor da her taraf baz istasyonu çekmeme gibi bir şeyin olması imkansız. 4gündür şehir dışındaydım gayet güzel HSDPA alt yapısından internete girebiliyorum SGS'den ve bulunduğum yer de köy hani :D Dur ya sahi ben notebooktan giriyordum Mabil AP ile iPhone'da o yoktu değil mi? Veya 60-70TL'lik takoz denebilecek telefonlardaki bluetooth? iTunes ile iyi günler size, Android ile özgürce kullanıyoruz. İster USB Bellek gibi, ister telefon gibi, ister wifi modem gibi, ister de mp3-mp4 gibi... Tak, dosyayı at, kullan :) Tamam bazılarına dokunacaktır bu yazı. Dokunsun benim için mahsuru yok, eksilesinler gerçekler değişmez...
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Rusty 7 yıl
Adamlar artık can sıkmaya başladılar. Sam amca zannettiler kendilerini herhalde...
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Creativeflo 7 yıl
şu apple ağzının payını almalı
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ultiMance 7 yıl
Ya bu apple kim oluyor da Htc ye saldiriyor.Sen daha akilli telefon pazarinda cocukken Htc vardi.Pazari ele gecirdi diye akilli telefonlarin atalarina saldirarak kasinmaya basladi apple
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khaos 7 yıl
Bu vakitten sonra apple için tek tedavi sağlam bir zincir veya uyutma "ISIRILAN" htc,google,samsung ve bilimum diğer kurbanlar için bir an önce "AŞILANMA" şiddetle tavsiye olunur!
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Nef'i 7 yıl
Apple tekel olmaya mı çalışıyor hala? Google, Android'i çıkarırken "Tek telefon, tek marka" sloganının haklılığı Android varken bile belli oluyor.
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bocekgrafik 7 yıl
Apple'ın ilk ürünleriyle 1994'te tanıştım ancak fanatiği değilim (Hâlâ kullanıyor olmam bunu değiştirmez).
Apple, âdetâ freni boşalmış araba gibi önüne ne gelirse dâvâ açıyor, birinin buna dur demesi gerek. Yoksa o sert bir duvara çarpıp kalacak zaten bu gidişle.
Yüksek kâr oranlarıyla elde ettikleri başarının şımarıklığıyla ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar şu anda.
1990 sonlarındaki gibi yine klon marka macintoshlar (Power Computing, Umax, Motorola idi o zaman) çıksa keşke; hem daha ucuz hem de daha kaliteli ve hızlıydılar çünkü
...

Apple'ın şu anda yaptığı, bir nevi tekel olmasının da avantajıyla, ürünlerini eski teknolojisini allayıp-pullayarak değerinin çok üzerinde fiyatlarla satarak insanları soymak sadece
. Kendisinden daha kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlara piyasaya sürenleri hazmedememesinin sebebi bu. Yaptığı resmen çirkeflik. Kaliteli ürünü uygun fiyata satmak yerine, eski teknolojiyi iyi pazarlama politikalarıyla fahiş fiyatlardan millete kakalamak malesef ama malesef Apple'ın satış politikası.

Zamanında yukarıda saydığım 3 klon marka çıktıktan kısa bir süre sonra yaptıkları satış patlamalarını Apple hazmedeyip (kendi satışları geriliyordu çünkü) sözleşmelerini tek traflı olarak feshetmişti ve sebep yine aynıydı, tekelcilik. Tabi aynısını rakip firmalara yapma imkânı olmadığı için elinden geleni ardına koymuyor yine tekelci Apple. Biri bu tekelci firmaya dur demeli, zamanında Microsoft'a dendiği gibi...

Anonymous Sony ile uğraşacağına tekelci Apple'la uğraşsa çok daha fazla destek ve sempati görür halbuki.
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maho2306 7 yıl
Biz buna halk arasinda yusuf yusuf diyoruz...
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CrypticNS 7 yıl
gadgag
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filteke 7 yıl
apple'ın derdi aslında piyasada başka telefon bulundurmayıp daha kötü telefonu istediği fiyata satmak,
Steve bu dünya sanada kalmaz, ;)
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photo sir 7 yıl
Apple ye millet çok yüz verdi, şımarmışlar yakında evimize girip apple dışında iletişim aracı kullanıyoruz diye dava açarlar
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mirohingi 7 yıl
microsoft cep pazarında oldukça geride olsa bile açtığı davalarla güzel paralar kazanıyor. tabi apple kadar sansasyonel bir firma olmadığı için haberi buralara gelmiyor. apple da aynı yoldan gitmek istiyor. telefon üretmese bile patent olayından para kazanmak. aralarındaki fark şu ki:
1) Microsoft kullandığımız bir çok teknolojinin ilk patent sahibi.
2) Apple ise genelde bu teknolojileri halkla buluşturan ilk şirket.
3) İnsanlar sanıyor ki çoklu dokunmatiği, dokunmatik ekranı vs'yi apple icat etti. Yok öyle bir şey. Ancak apple o kadar iyi pazarlıyor ki, bilen bilmeyen apple hayranı oluyor.
4) Tabi yasalar önünde patent sahibi haklı olduğundan, apple gündemde kalmak için habire dava açıyor. Sonuçta kaybetse dahi, reklam gideri olarak hesapladığı bu kaybı umursamıyor.
Apple eskiden telefonunu piyasaya sürüp, geriye keyifle yaslanan, piyasayı sallayan bir markaydı. Şimdi ise teknoloji olarak geride kaldı, ve yakalamak için tutuşan marka olma yolunda gidiyor. Steve Jobs ne kadar uğraşsa, ne kadar reklam yapsa da kendi sisteminin eksikliklerinin farkında(flash, bluetooth vs) ve bunları kapatamaz. Yoksa tükürdüğünü yalamak zorunda kalır.
Bunun bilincinde olan Jobs napıyor? Maclerdeki gibi, kullanıcısı az ama öz bir kitleyi hedefliyor. Markayı elitmiş gibi hissettirerek tabi ki. Geride kaldığını bildiği için de agresif taktiklere başvuruyor. Tüm olay bundan ibaret.
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Tr@mmler 7 yıl
Android hızla yol almaya devam ediyor. Appstore da ne varsa android markette bir bir yerini aldı. Gingerbread ile ndk sunuldu ve hem tabletleri hemde akıllı cepleri kapsayacak ortak bir android sürümü de gelmek üzere. Apple ilk iphone u sürdüğü yıllardaki gibi rahat olmadığının farkında. Android rüzgarını arkasına alan her firmaya dava açacak gibi görünüyor. Açık kaynaklı bir işletim sistemi ve bu sistemi güçlü donanımlar ile birleştiren firmalar gelecekte Apple' ın korkması için yeterli sebep. Apple çirkef oyununu sürdürmeye devam edecektir.
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Nightmare70 7 yıl
La bu steve'e bütün galaksiyi versek doymaz ne para göz adammış be..
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Volkanbaba 7 yıl
yakında elma satıyor diye manavlara dava açacaklar
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