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Apple, çalışanlarına LIDAR sensörü taktı

San Francisco caddelerinde sensör yüklü bir sırt çantasıyla dolaşan Apple çalışanının fotoğrafları yayınladı. Peki Cupertino'lu şirket bu personelini neyle görevlendirmişti?
7 ay
24,5b
1
24
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple Haritalar hizmeti çok iyi bir başlangıç yapmasa da şirketin çabalarıyla uzun bir yol kat etmeyi başardı. Cupertinolu teknoloji devi harita hizmetini daha da iyi hale getirmek için yıllardır büyük uğraş veriyor. Twitter kullanıcısı Dante Cesa tarafından paylaşılan fotoğraflar sayesinde şirketin bunu nasıl yaptığı ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "2019 BMW X7'nin ilk teaser görüntüsü yayınlandı"
Apple'ın sensörlerle donattığı araçları zaten veri toplamak için etrafta geziyor. Şirketin bu amaç için drone kullandığını da biliyoruz. Ancak San Francisco'da çekilen fotoğraflar veri toplaması için çeşitli sensörlerle donatılmış sırt çantası takan bir Apple çalışanını gösteriyor.

Sırt çantasında neler var?

Personelin sırtındaki çantanın içerisinde Apple'ın haritalama verilerini toplamak için kullandığı araçlarda standart olan LIDAR teçhizatı, GPS ve birden fazla kamera yer alıyor. Yürüyerek veri toplamanın halihazırda sokaklarda gezen araçların yaptığından ne kadar farklı olacağını bilemeyiz ancak iç mekan konumlarını haritalamaya yardımcı olması için kullanılıyor olabilir.
Her halükarda Apple'ın harita hizmetini geliştirmek için son sürat çalışmaya devam ettiğini görmek sevindirici. Apple Haritalar'daki değişim bir gecede gerçekleşmeyecek olsa da Cupertinolu şirketin bu konuda aktif olarak çalışması daha kaliteli bir harita hizmetinin yolda olduğunu gösteriyor.

https://twitter.com/dantecesa/status/1050832439596072960 Yorum Yaz
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Escapetolife 7 ay en beğenilen
Bu işi zamanında ilk Osmanlılar geliştirdi ama devamını getiremediler...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tobepeople 7 ay
''Fanboylara ücretsiz yaptırır bu işi, Apple'' diyecektim ki aklıma üzerine para isteyebileceği geldi Apple'ın :D
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AirSupport 7 ay
Türkiye'de uygun ücret karşılığı bunu yapabilirim Ey apple.
1 Yanıt Yanıtla +30
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umit d 5 ay
modern kölelik bu[8\|]
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shadowtr 7 ay
Bir haber bu kadar yanıltıcı ve yanlış sunulabilir. Helal olsun...



Adam o cihazı giyip gezmek için para alıyor zaten. Kaldı ki Google ile bunun haberi defalarca yapıldı...
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sybercomp 7 ay
Yav öyle bir başlık var ki sanki tüm çalışanlara takmışlar gibi bir his uyandırıyor.
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mesci_663 7 ay
Yav öyle bir başlık var ki sanki tüm çalışanlara takmışlar gibi bir his uyandırıyor.
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dostum kertenkele 7 ay
Apple a söylesek de şu haberleri yazıp şu başlıkları atanlara da biraz beyin taksa
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dostum kertenkele 7 ay
Google haritalar hâlâ uydu modunda bulanık gösteriyor bunun için harita modunda google uydu modunda yandex
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Cute Hentai 7 ay
TR'de bu halde gezmeye kalk, halk üzerine hucum eder bombacı mülayim diye. :D
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Bay Robot 7 ay
Apple çalışanlarına lidar sensörü taktı ne ya? Suç işliyormuş gibi...
Adam lidar sensörünü takıp gezerek para kazanıyor işte, görende apple zorla lidar soktu bir yerlerine bununla gez diyor sanar.
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defected 7 ay Bay Robot
millet tıklasın diye ilgi çekici başlık yazma çabası işte
eziklik
saçmasapan haber sitelerinden farkı kalmadı
o kadar üzülüyorum ki...
...
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whoisata 7 ay
Ben ücretsiz yaparım yeterki apple ❤️
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AtiMX4 7 ay
En iyi haritalandirma Google maps bence. En küçük sokağı dahi gosteriyor
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whoisata 7 ay AtiMX4
Aynen komple bulanik
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