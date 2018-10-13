Apple, çalışanlarına LIDAR sensörü taktı

Apple Haritalar hizmeti çok iyi bir başlangıç yapmasa da şirketin çabalarıyla uzun bir yol kat etmeyi başardı. Cupertinolu teknoloji devi harita hizmetini daha da iyi hale getirmek için yıllardır büyük uğraş veriyor. Twitter kullanıcısı Dante Cesa tarafından paylaşılan fotoğraflar sayesinde şirketin bunu nasıl yaptığı ortaya çıktı.

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Apple'ın sensörlerle donattığı araçları zaten veri toplamak için etrafta geziyor. Şirketin bu amaç için drone kullandığını da biliyoruz. Ancak San Francisco'da çekilen fotoğraflar veri toplaması için çeşitli sensörlerle donatılmış sırt çantası takan bir Apple çalışanını gösteriyor.

Sırt çantasında neler var?

Personelin sırtındaki çantanın içerisinde Apple'ın haritalama verilerini toplamak için kullandığı araçlarda standart olan LIDAR teçhizatı, GPS ve birden fazla kamera yer alıyor. Yürüyerek veri toplamanın halihazırda sokaklarda gezen araçların yaptığından ne kadar farklı olacağını bilemeyiz ancak iç mekan konumlarını haritalamaya yardımcı olması için kullanılıyor olabilir.

Her halükarda Apple'ın harita hizmetini geliştirmek için son sürat çalışmaya devam ettiğini görmek sevindirici. Apple Haritalar'daki değişim bir gecede gerçekleşmeyecek olsa da Cupertinolu şirketin bu konuda aktif olarak çalışması daha kaliteli bir harita hizmetinin yolda olduğunu gösteriyor.

https://twitter.com/dantecesa/status/1050832439596072960