Apple çalışanlarına yönelik bir bağış kampanyası başlatıyor

Haber Editörü
Apple dünyanın şu anki en değerli şirketi ve en çok gelir elde edeni konumunda. Ancak bu kadar fazla kazanmasına karşın en büyük eleştiri konusu hiç bir yardım amaçlı kampanyaya katılmamaması veya başlatmaması. Örneğin Microsoft'un eski patronu Bill Gates soyadını taşıyan vakıfla düya çapında sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor.
Ünlü pop grubu solisti ve aynı zamanda çevre aktivisti Bono, işleri çok yoğun olsa bile bunun kendisinin ve eşinin sosyal projelerde yer almadığı anlamına gelmediğini belirtmişti.
Ancak Apple'da bazı şeyler değişmek üzere. MacRumors sitesine göre firma geçtiğimiz hafta ABD çapındaki çalışanları arasında bir bağış kampanyası başlattı.
CEO Tim Cook tarafından bağış kampanyasının detayları çalışanlara gönderilen bir programla açıklandı. Apple kampanya kapsamında çalışanlarının 501(c)(3) statüsünde olan yani vergiden muaf ve kar amacı gütmeyen sosyal yardım kuruluşlarına yaptığı her dolar için kendisi de bir dolar bağışlayacak.
Program başlangıçta ABD kaynaklı çalışanlarına yönelik başlattığı kampanya daha sonra tüm dünya çapındaki çalışanlara yönelik olarak uygulanmaya başlayacak. Yıllık olarak Apple personel bağışlarını 10 bin dolara kadar destekleyecek.
Çalışanlar arasında başlatılan bağış programı haricinde Apple'ın direkt olarak destekleyeceği bir programın olması özellikle istenen ve beklenen bir hareket. Ancak buna dair firma içinde herhangi bir gelişme olmadı.
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Çalışanı 1dolar verecek firma da 1dolar verecek. Madem en zengin firmasın o zaman 1'e 10, 1'e 100 vermen lazım ki insanları teşvik edesin. 1'e 1 şaka mı bu ya? Millet servetini harcıyor Apple çalışanları 5milyon kişi olsa 20dolardan 100milyon dolar gidecek Apple'dan. Milyar dolarlar kazanan bir firma için nedir ki bu para? Yazıklar olsun.
Bir gün Tim odasında Steve Jobs'un hoşgeldin hediyesi olarak gönderdiği pahalı bir deri koltukta oturuyordu. Koltuk çok rahattı ve arkaya neredeyse tam olarak yatabiliyordu.
Viskisinden bir yudum alırken bir yandanda kanalları zaplıyordu. O sırada CNN'de açlıktan sürünen Afrikalı çocukları gördü.
İşte o zaman aklında bir fikir doğdu. Apple'ın kullanıcıların gözünde daha değerli bir marka olması için eline bir fırsat geçmişti.
Dahili telefondan hemen basınla ilişkiler müdürünü çağırdı. Müdür önce takım elbisesini düzeltti ve kapıya 2 defa vurdu. İçeriden gelen davet sesi onu korkutmuştu...
Tim ayağa kalktı ve onun elini sıktı. Dolabından çıkardığı bir diğer özel yapım viski bardağını çıkardı ve hem kendisininkini hem de müdürün bardağını doldurdu. Ardından müdüre bardağı al dercesine bir bakış fırlattı. Tim'in şerefe demek için kaldırışını gören müdür hemen bardağı eline aldı:
-Neyi kutluyoruz?
Tim ise gülümseyerek:
-Elimizdeki parayı harcamadan marka değerimizi arttıracak bir yöntem buldum. Birazdan e-postana atacağım bildiriyi sanki anonimmişçesine bizim MacRumors'daki yazara gönder. Emin ol sende seveceksin...
Basınla ilişkiler müdürü afalladı. Uzun zamandır sadece onlar değil çalışanlar da nasıl marka değerini arttıracaklarını düşünüyordu. Tim'in bulduğuna sevindi, böylece evine gittiğinde kafasındaki bir dertten kurtulmuş olacaktı.
Bardağındaki viskiyi bitirdi ve izin istedi. Tim ise tekrar bardağını kaldırarak ona izin verdi...
Tim'in ofisinden çıkınca bütün çalışanlar ne konuşulduğunu öğrenmek için onun ağızının içine bakıyorlardı. Tam ağzını açıyorduki telefonu çaldı, pek takmadı çünkü mesai saatleri içerisinde genellikle basından kişiler röportaj almak için ararlardı.Ancak çaldırışın uzun sürmesi onda bir tedirginlik yarattı. Uzun zamandır kullandığı iPhone 5 prototipini cebinde özenle sakladığı yerden çıkartırken isme baktı.Bu Apple'ın çindeki operasyon şefiydi acil bir durum var diye düşündü bir yandanda hızlı adımlarla çalışanların yanından ayrıldı.
-Alo?
-Çok kötü bir şey.. oldu...
O sırada içine bir ateş düştü. Demin başına verilmiş bir problemden kurtuluşunu zevkle izlemişti ama bu seferde buradan diye düşündü. Sanırım kaçış yok..
-Kötü olan şey ne?
-Foxconn... iPhone 5'i yetiştirmek için çalışanlara çift mesai yaptırıyorduk ya...
-Evet?
-Bir tanesi intihar etti. Acil bir şeyler yapmalısın burda. Basının ilgisini daha fazla uzak tutamayız.
iPhone'unu usulca sakladığı yere koydu ve çalışanların bulunduğu kısımdaki asansöre koşarak Acil Durum Masasına doğru yola çıktı...