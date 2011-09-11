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Apple çalışanlarına yönelik bir bağış kampanyası başlatıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple dünyanın şu anki en değerli şirketi ve en çok gelir elde edeni konumunda. Ancak bu kadar fazla kazanmasına karşın en büyük eleştiri konusu hiç bir yardım amaçlı kampanyaya katılmamaması veya başlatmaması. Örneğin Microsoft'un eski patronu Bill Gates soyadını taşıyan vakıfla düya çapında sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor.

Ünlü pop grubu solisti ve aynı zamanda çevre aktivisti Bono, işleri çok yoğun olsa bile bunun kendisinin ve eşinin sosyal projelerde yer almadığı anlamına gelmediğini belirtmişti.

Ancak Apple'da bazı şeyler değişmek üzere. MacRumors sitesine göre firma geçtiğimiz hafta ABD çapındaki çalışanları arasında bir bağış kampanyası başlattı. 

CEO Tim Cook tarafından bağış kampanyasının detayları çalışanlara gönderilen bir programla açıklandı. Apple kampanya kapsamında çalışanlarının 501(c)(3) statüsünde olan yani vergiden muaf ve kar amacı gütmeyen sosyal yardım kuruluşlarına yaptığı her dolar için kendisi de bir dolar bağışlayacak.

Program başlangıçta ABD kaynaklı çalışanlarına yönelik başlattığı kampanya daha sonra tüm dünya çapındaki çalışanlara yönelik olarak uygulanmaya başlayacak. Yıllık olarak Apple personel bağışlarını 10 bin dolara kadar destekleyecek.

Çalışanlar arasında başlatılan bağış programı haricinde Apple'ın direkt olarak destekleyeceği bir programın olması özellikle istenen ve beklenen bir hareket. Ancak buna dair firma içinde herhangi bir gelişme olmadı.

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Firaristt 8 yıl en beğenilen
O kadar para kazanıyor. Hatta hiç satış yapmasa bile kaç yıl devam edebilecek bir şirket. Bir aylık parayı verse veya sattığı ürün başına %10 verse göz çıkmaz her halde. Geçen gün aynı şeyi dediğimde hemen eksileri basıp fanboy damgasını yemiştim. Şimdi de bu 1aylık gelirini versin sözüm yüzünden yerim. Neden? Çünkü çok para ve bu para Apple'ın cebine giriyor. Bazıları da kendi firmaları gibi savunuyor. Özellikle yurt dışında çalışanlar bütün gün ayakta, sürekli çalışıyorlar, Apple çevre için ne yapıyor, insanlık için ne yapıyor? En büyük rakiplerinden birisi olan Google'da çalışma saatlarinin 5'te 1'i boş vakit. İster uyu ister oyun oyna, spor yap, ister gezin, istersen bahçe işi yap, yani istediğini yap. Sırf ağaçlara zarar verilmesin diye kağıt kullanılmıyor, sürekli mail kullanılıyor. Hem ağaçları koruyorlar, hem de büyük bir tasarruf yapıyorlar, Bill Gates servetini insanlara yardım için harcıyor. kimse kusura bakmasın da Foxcon üretimi bir şey almamak için elimden geleni yapıyorum. bir insanı köle gibi kullanana bende acımam. İnsanlar çok fazla çalışmaktan ve kötü şartlar altında çalışması yüzünden intihar ediyorlar. İntihar etmesinler diye file çekilmişti her yere. Daha bir iki gün önce haberini okudum, Foxcon günde 150bin iPhone 5 üretiyor diye. iPhone 5 değilse bile diğer iPhoneların toplamı olsa bir sürü iPhone yapar. Ve o iPhone'lar satılıyor. O zaman 1 aylık geliri verse Afrika'da açlık büyük oranda çözülecektir. Çünkü milyar dolarlardan bahsediyoruz burda.

Çalışanı 1dolar verecek firma da 1dolar verecek. Madem en zengin firmasın o zaman 1'e 10, 1'e 100 vermen lazım ki insanları teşvik edesin. 1'e 1 şaka mı bu ya? Millet servetini harcıyor Apple çalışanları 5milyon kişi olsa 20dolardan 100milyon dolar gidecek Apple'dan. Milyar dolarlar kazanan bir firma için nedir ki bu para? Yazıklar olsun.
O kadar para kazanıyor. Hatta hiç satış yapmasa bile kaç yıl devam edebilecek bir şirket. Bir aylık parayı verse veya sattığı ürün başına %10 verse göz çıkmaz ...
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murdocklawless 8 yıl
apple batmasını istediğim tek şirket
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Farwynd 8 yıl
esenkaya20
Suriye asıllı stive amca ceo iken milletten kazıkladığı paraları saymakla meşgul olduğundan kazıklayamadığı fakir leri pek düşünmüyordu. Anlaşılan o ki apple yeni ceo su tim amca da bu konuya espritüel açıdan yaklaşıyor. Zira başlattığı kampanya iş güç olmasa akşama kadar gülünecek cinsten

Bir gün Tim odasında Steve Jobs'un hoşgeldin hediyesi olarak gönderdiği pahalı bir deri koltukta oturuyordu. Koltuk çok rahattı ve arkaya neredeyse tam olarak yatabiliyordu.
Viskisinden bir yudum alırken bir yandanda kanalları zaplıyordu. O sırada CNN'de açlıktan sürünen Afrikalı çocukları gördü.
İşte o zaman aklında bir fikir doğdu. Apple'ın kullanıcıların gözünde daha değerli bir marka olması için eline bir fırsat geçmişti.
Dahili telefondan hemen basınla ilişkiler müdürünü çağırdı. Müdür önce takım elbisesini düzeltti ve kapıya 2 defa vurdu. İçeriden gelen davet sesi onu korkutmuştu...
Tim ayağa kalktı ve onun elini sıktı. Dolabından çıkardığı bir diğer özel yapım viski bardağını çıkardı ve hem kendisininkini hem de müdürün bardağını doldurdu. Ardından müdüre bardağı al dercesine bir bakış fırlattı. Tim'in şerefe demek için kaldırışını gören müdür hemen bardağı eline aldı:
-Neyi kutluyoruz?
Tim ise gülümseyerek:
-Elimizdeki parayı harcamadan marka değerimizi arttıracak bir yöntem buldum. Birazdan e-postana atacağım bildiriyi sanki anonimmişçesine bizim MacRumors'daki yazara gönder. Emin ol sende seveceksin...
Basınla ilişkiler müdürü afalladı. Uzun zamandır sadece onlar değil çalışanlar da nasıl marka değerini arttıracaklarını düşünüyordu. Tim'in bulduğuna sevindi, böylece evine gittiğinde kafasındaki bir dertten kurtulmuş olacaktı.
Bardağındaki viskiyi bitirdi ve izin istedi. Tim ise tekrar bardağını kaldırarak ona izin verdi...
Tim'in ofisinden çıkınca bütün çalışanlar ne konuşulduğunu öğrenmek için onun ağızının içine bakıyorlardı. Tam ağzını açıyorduki telefonu çaldı, pek takmadı çünkü mesai saatleri içerisinde genellikle basından kişiler röportaj almak için ararlardı.Ancak çaldırışın uzun sürmesi onda bir tedirginlik yarattı. Uzun zamandır kullandığı iPhone 5 prototipini cebinde özenle sakladığı yerden çıkartırken isme baktı.Bu Apple'ın çindeki operasyon şefiydi acil bir durum var diye düşündü bir yandanda hızlı adımlarla çalışanların yanından ayrıldı.
-Alo?
-Çok kötü bir şey.. oldu...
O sırada içine bir ateş düştü. Demin başına verilmiş bir problemden kurtuluşunu zevkle izlemişti ama bu seferde buradan diye düşündü. Sanırım kaçış yok..
-Kötü olan şey ne?
-Foxconn... iPhone 5'i yetiştirmek için çalışanlara çift mesai yaptırıyorduk ya...
-Evet?
-Bir tanesi intihar etti. Acil bir şeyler yapmalısın burda. Basının ilgisini daha fazla uzak tutamayız.
iPhone'unu usulca sakladığı yere koydu ve çalışanların bulunduğu kısımdaki asansöre koşarak Acil Durum Masasına doğru yola çıktı...
esenkaya20Suriye asıllı stive amca ceo iken milletten kazıkladığı paraları saymakla meşgul olduğundan kazıklayamadığı fakir leri pek düşünmüyo...
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DH Misafiri 8 yıl
demirparcası sen mac kullanıyorsun sanırım
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DH Misafiri 8 yıl
bu iphone kullanan sözüm ona teknolojik saflar 1,800 tl bayılırlar lisanssız windows kullanırlar gidin mac kullanın ezik markanız az fakirya biraz daha zenginleşsin
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demirparcasi 8 yıl
Meyva veren ağaç taşlanır ne kadar doğru ama aynı zamanda üzüntü verici bir atasözü. Bugün modern işletim sistemini, akıllı telefonları, tableti, pil süresi uzun notebookları vb. bir çok ürünün öncüsü olan (ilk yaratan demiyorum.) elektronik ve bilgisayar söktörüne yön veren bir şirketin batmasını istemek bu insanların nasıl bir mantığa ve ruh haline sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Apple size ve insanlığa kötü ne yaptı?
Şirketlerin bağış yapması insanların bağış yapması gibi bir şey değildir. Çoğu şirket yaptıkları bağışları arka planda insanoğluna verdikleri zararları örtbas etmek için yapar. Microsoft yıllardır en iyi ve en yenilikçi ürünleri yaratmasa dahi haksız yere sektöründe tekel olan bir firma oldu. Tabii ki arka planda ABD devletinin desteğiyle. Şimdi bu firma bağış yaptığı için iyi mi oluyor? unutmamak lazım ki dünyanın en çok bağış yapan firmaları petrol, finans şirketleridir.
Benim inandığım insanlığa en faydalı olan işini en iyi yapandır. Apple ve Steve Jobs'ta yıllarca işini en iyi yaptı. Batmak üzeren bir şirketi dünyanın en zengini yaptı. Bu başarıyı hiç bir ürün grubunda tekel olmadan arakasına hiç bir devlet veya başka bir kuruluş desteği olmadan başardı. Yenilikle, kaliteyle, kullanıcı kolaylığı, destek ile.
Apple ve Steve Jobs'ün aç gözlülüğünden bağış yapmadığını düşünüyorsanız ABD'deki CEO lar milyon dolarlık maaşa ve primlerle çalışırken Steve Jobs Apple da göstermelik 1 dolar maaş ile çalışmaktadır. Jobs'un hayatını incelediğinizde paraya değil mükemmel ürünü yaratmaya odakladığını görürsünüz. Zaten bu yüzden Bill Gates gibi dünyanın en zengini insanı değildir ama dünyanın en yenilikçi CEO'su ve çağımızın en vizyoner insanı olarak tanıtılır.
Jobs ve Apple başarısını anlayıp, ders çıkarıp, onun gibi başarılı olmaya çalışmak gerek. Yoksa miyarlarca haksız kazanç elde eden firmaların bir kaç milyonluk bağışlarından dolayı övüp, Apple ve Jobs'u karalayarak insanlık hiç bir yere gidemez.
Not: Apple'ın yeni CEO'sunun kararını yanış buluyorum. Apple Steve Jobs'un değerleriyle devam etmeli. Yeni CEO'nun yanlış kişi olduğunu ve Apple'ı başarıya götüremeyeceğini düşünüyorum.
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caves 8 yıl
Hani yardımın büyüğü küçüğü olmazdı beyler?

Onu yapmış bunu yapmış...

Ben de isterim daha büyük yardımlar yapsın. Ama yapmıyor diye Apple'ı kötü ilan edemem. Hoş bir davranış olmaz bu.

Kaldı ki yapılan yardımları biz bilemeyiz. Medyaya yansımadan Apple büyük yardımlar yapıyorsa, ya da Jobs ailesi yapıyor bunu nereden bileceğiz?

O zaman bu kocaman lafları edenler ne düşünecekler?

Tamamen kişisel görüşüm olmakla birlikte şunu da belirteyim:

"Apple göstere göstere büyük yardımlar yapmıyorsa, bu yöndeki varolan beklentiye rağmen yapmıyorsa, bu cimriliğinden olamaz.
Çünkü içinden gelmese bile sırf markasını korumak adına yapar yardımı geçer. Ki Amerika birleşik devletleri bu tür kampanyaların "imaj yaratma" adına sık sık yapıldığı bir ülkedir. Yok onu bile yapmayacak kadar akılsız ve pinti bu adamlar diyorsanız, asıl bana çok hayalci gelen bu... Nasıl olsa milyar dolarları var, istemeden de olsa yapar adamlar yani bu kadar basit... Bence bu şirket bilinçli bir şirket politikası."
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sertay_a 8 yıl

demirparcasi

Meyva veren ağaç taşlanır ne kadar doğru ama aynı zamanda üzüntü verici bir atasözü. Bugün modern işletim sistemini, akıllı telefonları, tableti, pil süresi uzun notebookları vb. bir çok ürünün öncüsü olan (ilk yaratan demiyorum.) elektronik ve bilgisayar söktörüne yön veren bir şirketin batmasını istemek bu insanların nasıl bir mantığa ve ruh haline sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Apple size ve insanlığa kötü ne yaptı?
Şirketlerin bağış yapması insanların bağış yapması gibi bir şey değildir. Çoğu şirket yaptıkları bağışları arka planda insanoğluna verdikleri zararları örtbas etmek için yapar. Microsoft yıllardır en iyi ve en yenilikçi ürünleri yaratmasa dahi haksız yere sektöründe tekel olan bir firma oldu. Tabii ki arka planda ABD devletinin desteğiyle. Şimdi bu firma bağış yaptığı için iyi mi oluyor? unutmamak lazım ki dünyanın en çok bağış yapan firmaları petrol, finans şirketleridir.
Benim inandığım insanlığa en faydalı olan işini en iyi yapandır. Apple ve Steve Jobs'ta yıllarca işini en iyi yaptı. Batmak üzeren bir şirketi dünyanın en zengini yaptı. Bu başarıyı hiç bir ürün grubunda tekel olmadan arakasına hiç bir devlet veya başka bir kuruluş desteği olmadan başardı. Yenilikle, kaliteyle, kullanıcı kolaylığı, destek ile.
Apple ve Steve Jobs'ün aç gözlülüğünden bağış yapmadığını düşünüyorsanız ABD'deki CEO lar milyon dolarlık maaşa ve primlerle çalışırken Steve Jobs Apple da göstermelik 1 dolar maaş ile çalışmaktadır. Jobs'un hayatını incelediğinizde paraya değil mükemmel ürünü yaratmaya odakladığını görürsünüz. Zaten bu yüzden Bill Gates gibi dünyanın en zengini insanı değildir ama dünyanın en yenilikçi CEO'su ve çağımızın en vizyoner insanı olarak tanıtılır.
Jobs ve Apple başarısını anlayıp, ders çıkarıp, onun gibi başarılı olmaya çalışmak gerek. Yoksa miyarlarca haksız kazanç elde eden firmaların bir kaç milyonluk bağışlarından dolayı övüp, Apple ve Jobs'u karalayarak insanlık hiç bir yere gidemez.
Not: Apple'ın yeni CEO'sunun kararını yanış buluyorum. Apple Steve Jobs'un değerleriyle devam etmeli. Yeni CEO'nun yanlış kişi olduğunu ve Apple'ı başarıya götüremeyeceğini düşünüyorum.


hocam bir yanlışın var microsofttan değil

bill gates şahsi servetinden yardım yapıyor
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TikaMasala 8 yıl
Kapitalist ekonomide hiç bir firma kazandığı parayı hayır kurumlarına hibe etmek zorunda değildir. Yapanlar bunu reklam için yapıyor bunu anlamak bu kadar zor mu? Apple ın reklama ihtiyacı yok ki böyle işlere girsin?!
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ReDComrade 8 yıl
birde 10 bin limiti var bak sen ! bankadan kredi çekip bu yardım kampanyasını ben düzenlesem daha çok yardımım dokunur fakire
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Mthan 8 yıl
Bu kapitalist ve gereksiz tüketime dayalı sistem sürdükçe yardım eden de ancak göstere göstere gösteriş yani reklam için yardım eder...
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Sta1ker 8 yıl
AppStore dan her programdan kazandığı %30 lük payın çok değil % 10 unu sosyal yardım kuruluşlarına verse veya Apple vakfı falan acsa yeterli olur? Elle tutulur bir yardımı yok firmanın bunu inkar etmek olmaz.
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DH Misafiri 8 yıl
caves
Sakin olun beyler... Apple sosyal sorumluluk projleri yapmıyor diyenler için: Bakın bono ne demiş; ibtimes.com/... (ingilizce gerektirir.) Başlık şöyle... Bono: Steve jobs Cömert ve Romantik Bakın AIDSe karşı kırmızı ipod: apple.com/... csharpnedir.com/... (türkçe) Japonya depremi için Apple Storeun yaptığı yardım: maclife.com/... Japonya depremi için Apple online storedan bağış toplama kampanyası: iclarhttp/... shiftdelete.net/... (türkçe) Şilide madende mahsur kalan işçilere hediye: gazete5.com/... iTunes Store ücretsiz iTunes University Hizmeti, Açık eğitim desteği. Ve belki de bilmediğimiz başkaca yardımlar. Burada Apple Yazıklar olsun diyenler başka şirketlerin üç tane yardımını sıralasın o zaman. Bill & Melinda Gates Foundation demeyin, onu hepimiz takdir ediyoruz. Teşekkürler...

Evet çok haklisin (!), 199$'a sattigi her cihazdan 10$ gibi buyuk bir meblayi vermeyi çokkk buyuk bir yardim, 33 tane mahsur kalan isçiye son model ipod vermek zaten bu isin en uç noktasi, ayrica japonya depremindeki zarar gören apple urunlerine ucretsiz tamir destegi vermesi akillara sigacak cinsten degil...
Bir sey paylasiyorsun bari önce oku. 76 milyar $'lik firmanin bu buyuk yardimlari dünyamizi kurtarmaya yeter tabiikide...
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OvernightSensation 8 yıl
shimoda
Telefonu üzerinden satın alınan e-kitap için bile komisyon derdine düşen bir açgözlüden bağış, sosyal sorumluluk projeleri vs. beklemek biraz saflık olur.Neymiş efendim: Appstore dan indirdiği ve kullandığı uygulamay ile amazondan kitap alıyormuş. Eee? Amazon bu satıştan pay vermeliymiş.(ssssss..r oradan)Şimdi ben filanca mağazadan hafıza kartı aldım. Chrome ya da ie tarayıcımla web deryasına girdiğim ve bu alışverişi yaptığım için google ya da Microsoft a pay mı ödeyecek kartı aldığım firma?Bunun kadar hadsiz, sımarık, kendini bilmez bir şirket ne gördüm ne de duydum.

para dostum malesef kapitalizmin kötü yanları işte ne kadar sömürsem doymuyorum anlayışı başka ne olabilir?
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apache0990 8 yıl
Ben bir yerde okumuştum Apple toplam olarak 1 yılda kazandığı paranın 30 da biri kadar bir bağış yapmış toplamda ! Arkadaşlar saçma sapan bir iş. Bu tarz şirketlerin en az sende 10 Milyon Dolar bağış yapması lazım. Dünya biraz emperyalist olmalı ki 10 Milyon Dolar onlara göre birşey değil bakınız kullanmadıkları yatları o kadar zaten. Benim bu konuda idolüm Michael Jackson ve Bill Gates'dir Jackson'un kendine ait 6 doğrudan desteklediği 8 doğrudan olmasada milyonlarca dolarlık desteklediği çocuklar dernekler ülkeler ..
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caves 8 yıl
Sakin olun beyler...

Apple sosyal sorumluluk projleri yapmıyor diyenler için:

Bakın bono ne demiş;

ibtimes.com/... (ingilizce gerektirir.)

Başlık şöyle... "Bono: Steve jobs Cömert ve Romantik"

Bakın AIDS'e karşı kırmızı ipod:

apple.com/...
csharpnedir.com/... (türkçe)

Japonya depremi için Apple Store'un yaptığı yardım:

maclife.com/...

Japonya depremi için Apple online store'dan bağış toplama kampanyası:

iclarhttp/...

shiftdelete.net/... (türkçe)

Şili'de madende mahsur kalan işçilere hediye:

gazete5.com/...

iTunes Store ücretsiz "iTunes University" Hizmeti, Açık eğitim desteği. Ve belki de bilmediğimiz başkaca yardımlar.

Burada Apple "Yazıklar olsun" diyenler başka şirketlerin üç tane yardımını sıralasın o zaman.

Bill & Melinda Gates Foundation demeyin, onu hepimiz takdir ediyoruz. Teşekkürler...
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OverClocK1ng 8 yıl caves
caves

Sakin olun beyler...

Apple sosyal sorumluluk projleri yapmıyor diyenler için:

Bakın bono ne demiş;

ibtimes.com/... (ingilizce gerektirir.)

Başlık şöyle... "Bono: Steve jobs Cömert ve Romantik"

Bakın AIDS'e karşı kırmızı ipod:

apple.com/...
csharpnedir.com/... (türkçe)

Japonya depremi için Apple Store'un yaptığı yardım:

maclife.com/...

Japonya depremi için Apple online store'dan bağış toplama kampanyası:

iclarhttp/...

shiftdelete.net/... (türkçe)

Şili'de madende mahsur kalan işçilere hediye:

gazete5.com/...

iTunes Store ücretsiz "iTunes University" Hizmeti, Açık eğitim desteği. Ve belki de bilmediğimiz başkaca yardımlar.

Burada Apple "Yazıklar olsun" diyenler başka şirketlerin üç tane yardımını sıralasın o zaman.

Bill & Melinda Gates Foundation demeyin, onu hepimiz takdir ediyoruz. Teşekkürler...


Evet... 341 Milyar Dolar değeriyle Dünyanın En Değerli Şirketi ünvanını eline alan Apple ne yapmış:

1- İspanyol basınında yeralan haberlerde, şimdiden 33 madenciye Apple marka son model IPOD, mp3 müzik çalar, Şilili bir işadamından 10 bin'er dolarlık çek, bir maden firması ve havayolu şirketinden Yunan adalarına gemi seyahati ve Şili ile diplomatik ilişkisi olmamasına rağmen Tayvan hükümeti tarafından Tayvan'a seyahat biletleri hediye edildiği kaydedildi.

Ben yukarıda iş adamı , maden firması , havayolu şirketi haricinde birşey göremiyorum. Yoksa yardım dediğiniz madencülere iPod vermesi mi. Tanesi 240 USD olsa 33 tanesi 8000$ yapar. Yani neymiş. Bir Şilili bir iş adamı, 341 Mil "YARRRRRRR" (milyon değil) Dolarlık Apple dan fazla yardım yapmış. Ben bu haberden bunun anlıyorum...

2- Apple'dan Felaket Mağdurlarına Yardım
Apple firması Japon kullanıcılarını zor gününde yalnız bırakmadı ve kendine has tarzıyla teselli etmeyi bildi. İşte Apple'ın Japonya'ya özel ilginç fikri:
16/05/2011 22:00 Japonya , mart ayında yaşadığı deprem ve tsunami felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, ünlü teknoloji firması Apple da Japon müşterilerine yardım elini uzatıyor. Firmanın Japonya sitesindeki duyuruya göre Apple, deprem ve devamındaki tsunamiden zarar gören Apple cihazları için ücretsiz olarak onarım imkanı sunuyor.

Naapmış Apple. Çooook (Hsstr) büyük bir yardım yapmış ve tsunamiden zarar gören cihazları ücretsiz onarmış. Peki bunu yardım için mi yapmış yoksa bunları garanti dışı bıraksaydı "İnsafsız Apple, Düşene bir tekmede kendisi vuran Apple" diyecekleri için adı kötüye çıkmasın diye mi yapmış. Yani bu yaptığı kendi imajını iyileştirmek için bir şey. Yardım değil...

3- Apple News | Apple Taking Donations to Help Japan Earthquake and Tsunami Victims
Saturday, 12th March 2011, 11:03 pm
Apple has created an iTunes page to take donations for Japanese earthquake and tsunami victims. 100% of the donations go to the American Red Cross.

Neymiş. İnsanların yaptığı yardımların parasını Apple cebine indirmeyip Japonya deprem ve tsunami mağdurlarına veriyormuş. Amaaaan ne büyük lutuf. Yok bari cebine atsaydı. Gören de Apple yardım yapıyor sansın. Görenler de birşey yaptı sanacaklar. Milletin bağış yaptığı paraları tsunami mağdurlarına ulaştırıyormuş. O zaman Ziraat Bankasın'da açılan her yardım hesabı için Ziraat Bankası'nı da tebrik etmek lazım. Çünkü yardım için yatan paraları cebine indirmiyor, bağış yapılan yere ulaştırıyor. Bravo Ziraat Bankası !

4- Apple, popüler rock grubu U2’nun solisti Bono ile yaptığı son işbirliği ile iPod’u kırmızıya boyadı. Apple, satılan her kırmızı iPod ile Bono’nun kurmuş olduğu AIDS ile mücadele derneğine 10 dolar bağışta bulunuyor. 4GB depolama kapasitesine sahip yeni koyu kırmızı iPod Nano Red, 199 dolardan satılıyor.

Al sana mis gibi reklam. Ürün satılsın diye anlaşma yapmışlar. İnanıııllmaaaaaz büyük bir yardım yapmış. Yani bu model 1.000.000 tane satsa bile 10.000.000 USD para yapar. Onu yaptığını da sanmıyorum ama 341 milYAR dolarlık şirketten tam beklenecek hareket.

5- Neymiş. Japonya'da deprem olmuş. Ve Apple "Büyüklüğünü göstererek" Apple Mağazalarının Wi-Fi kablosuz bağlantısını free hale getirmiş, böylece insanlar telefonlarından internete girerek birbirlerini bulabilmişler. Offff. Ne büyük yardım. Beynimin kapasitesini aştı. Büyüksün Apple...

Yani 341 Milyar doları olup da yaptığı "Yarım Elma Gönül Alma" tarzı şeyleri Büyük Yardımmış gibi gösteren Apple ı kınıyorum.

Dizi Dizi İncisin, CİMRİLİKTE BİRİNCİSİN Apple...

Bill Gates, daha yeni Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'e yardım kampanyasında servetinin yarısını bağışlama sözü verdirdi. Öyle 8.000 Dolar falan değil....
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