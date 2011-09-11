Apple çalışanlarına yönelik bir bağış kampanyası başlatıyor

Apple dünyanın şu anki en değerli şirketi ve en çok gelir elde edeni konumunda. Ancak bu kadar fazla kazanmasına karşın en büyük eleştiri konusu hiç bir yardım amaçlı kampanyaya katılmamaması veya başlatmaması. Örneğin Microsoft'un eski patronu Bill Gates soyadını taşıyan vakıfla düya çapında sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor.





Ünlü pop grubu solisti ve aynı zamanda çevre aktivisti Bono, işleri çok yoğun olsa bile bunun kendisinin ve eşinin sosyal projelerde yer almadığı anlamına gelmediğini belirtmişti.





Ancak Apple'da bazı şeyler değişmek üzere. MacRumors sitesine göre firma geçtiğimiz hafta ABD çapındaki çalışanları arasında bir bağış kampanyası başlattı.





CEO Tim Cook tarafından bağış kampanyasının detayları çalışanlara gönderilen bir programla açıklandı. Apple kampanya kapsamında çalışanlarının 501(c)(3) statüsünde olan yani vergiden muaf ve kar amacı gütmeyen sosyal yardım kuruluşlarına yaptığı her dolar için kendisi de bir dolar bağışlayacak.





Program başlangıçta ABD kaynaklı çalışanlarına yönelik başlattığı kampanya daha sonra tüm dünya çapındaki çalışanlara yönelik olarak uygulanmaya başlayacak. Yıllık olarak Apple personel bağışlarını 10 bin dolara kadar destekleyecek.





Çalışanlar arasında başlatılan bağış programı haricinde Apple'ın direkt olarak destekleyeceği bir programın olması özellikle istenen ve beklenen bir hareket. Ancak buna dair firma içinde herhangi bir gelişme olmadı.