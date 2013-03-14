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Apple, dahili Vesa bağlantı aparatına sahip yeni iMac satın alma seçenekleri oluşturdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, dahili Vesa bağlantı aparatına sahip yeni iMac satın alma seçenekleri oluşturdu

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtıldığı zaman eski versiyona göre incelen gövde yapısı ile dikkatleri üzerine çeken yeni iMac modeli için Apple kullanıcılara Vesa askı aparatı seçeneği sunmaya başladı.
Piyasaya çıktığında standart Vesa bağlantı aparatlarına destek vermeyen yeni iMac, bilgisayarını duvara asmak isteyen birçok kullanıcıda hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu kullanıcıların isteklerine cevap veren Apple, yeni iMac bilgisayarına ekstra 40$ ödenerek Vesa adaptörü ile satın alma seçeneği ekledi. Sadece bağlantı yuvası içeren bu yeni modelleri, beraberlerinde herhangi bir taşıma kolu içermiyor ve bu seçenek ile satın alınan yeni iMac modelleri üzerinde masaüstü ayağı çıkmıyor. 
Standart iMac modellerini 24 saat, Vesa adaptörlü modelleri ise 7-10 iş günü içerisinde kullanıcılarına ulaştıran Apple, resmi iMac sayfası üzerinden birçok farklı konfigürasyon sağlayabiliyor.
 
Apple, dahili Vesa bağlantı aparatına sahip yeni iMac satın alma seçenekleri oluşturdu

http://appleinsider.com/articles/13/03/14/apple-now-offering-imac-with-built-in-vesa-mount-adapter-for-40-premium Yorum Yaz
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skysertcan 6 yıl
thunderbolt versiyonlarınada ilave olabilir mi? hayrıca thunderbolt 2011 yılında pıyasaya cıkmıstı.. yeni ince versiyonları ne zaman pıyasa olabılır sizce?
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janparey 6 yıl
New Apple iMacs have brilliant technology and amazing implementation. With this generation of iMac you don't have to insert a nonstandard vesa apparatus that we design to bang rich apple user. It's now already there. This is simply gorgeous.
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dreampowder 6 yıl
Ayağı çıkartıp aparat taktıroyursun, üstüne 40 dolar ekstra alıyorsun sonra ayağı müşteriye vermiyorsun, tamam aparattan kazandın da aynı anda ayaktan da kar etmek tam kayseri işi gerçekten


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YordleKing 6 yıl
gokooo
Benim anlamadığım bi mevzu var. Önceki nesiller için aparat çıkartmışlardı ayak çıkartılıp yerine o aparat takılıyordu. Bu nesil için böyle bi şey yapmalarının sebebi mantıken ayak çıkarılabilir olmaması. Peki neden?

Çünkü en iyisini Apple bilir.
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gokooo 6 yıl
Benim anlamadığım bi' mevzu var. Önceki nesiller için aparat çıkartmışlardı ayak çıkartılıp yerine o aparat takılıyordu. Bu nesil için böyle bi' şey yapmalarının sebebi mantıken ayak çıkarılabilir olmaması. Peki neden?
2 Yanıt Yanıtla
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eulogy 6 yıl gokooo
gokooo
Benim anlamadığım bi' mevzu var. Önceki nesiller için aparat çıkartmışlardı ayak çıkartılıp yerine o aparat takılıyordu. Bu nesil için böyle bi' şey yapmalarının sebebi mantıken ayak çıkarılabilir olmaması. Peki neden?

Çünkü Apple dünyanın en iyi en kaliteli en stabil en üstün firmasıdır.
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Lord Melkor 6 yıl gokooo
gokooo

Benim anlamadığım bi' mevzu var. Önceki nesiller için aparat çıkartmışlardı ayak çıkartılıp yerine o aparat takılıyordu. Bu nesil için böyle bi' şey yapmalarının sebebi mantıken ayak çıkarılabilir olmaması. Peki neden?

Emin olmamakla beraber inceliği sağlamakla alakalı bir neden olabilir
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seconder77 6 yıl
şu tasarımın güzelliğine bakarmısınız
yarın alıcam bunlardan bi tane
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