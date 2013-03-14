Apple, dahili Vesa bağlantı aparatına sahip yeni iMac satın alma seçenekleri oluşturdu





Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtıldığı zaman eski versiyona göre incelen gövde yapısı ile dikkatleri üzerine çeken yeni iMac modeli için Apple kullanıcılara Vesa askı aparatı seçeneği sunmaya başladı.

Piyasaya çıktığında standart Vesa bağlantı aparatlarına destek vermeyen yeni iMac, bilgisayarını duvara asmak isteyen birçok kullanıcıda hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu kullanıcıların isteklerine cevap veren Apple, yeni iMac bilgisayarına ekstra 40$ ödenerek Vesa adaptörü ile satın alma seçeneği ekledi. Sadece bağlantı yuvası içeren bu yeni modelleri, beraberlerinde herhangi bir taşıma kolu içermiyor ve bu seçenek ile satın alınan yeni iMac modelleri üzerinde masaüstü ayağı çıkmıyor.

Standart iMac modellerini 24 saat, Vesa adaptörlü modelleri ise 7-10 iş günü içerisinde kullanıcılarına ulaştıran Apple, resmi iMac sayfası üzerinden birçok farklı konfigürasyon sağlayabiliyor.

http://appleinsider.com/articles/13/03/14/apple-now-offering-imac-with-built-in-vesa-mount-adapter-for-40-premium