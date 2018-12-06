Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün fotoğrafları yayınlandı

Çinli Huawei, Nova 4 adlı akıllı telefonunu 17 Aralık'ta lanse edeceğini duyurdu. Cihazın ekranında çentik yerine kamera deliği yer alacak. Samsung ve Lenovo da benzer ekran tasarımına sahip akıllı telefonlarını çıkarmak üzereler. Samsung, 10 Aralık'ta Galaxy A8s'i tanıtacak. Lenovo ise Z5s modelini 6 Aralık'ta sahneye çıkaracak.

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Resmi lansmanından önce Huawei Nova 4 ile ilgili bazı bilgiler internete düşmüştü. Ancak yeni ortaya çıkan bir sızıntı, yakında gelecek olan akıllı telefonun hem ön hem de arka tasarımını gözler önüne serdi. Yayınlanan fotoğraflar Nova 4'ün ultra ince çerçevelere sahip olduğunu ve oldukça yüksek bir ekran-gövde oranı sunacağını gösteriyor.

Kirin 980 ile gelmesi bekleniyor

Akıllı telefonun güç düğmesi ve ses açma/kapama tuşları sağ tarafta bulunuyor. Ön kamera deliği ise ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş durumda. Huawei Nova 4'ün arka paneli ise daha önce piyasaya sürülen Huawei P20 gibi degrade yani renk geçişli bir tasarıma sahip. Arka kısımda ayrıca parmak izi sensörü, üçlü kamera sistemi ve şirketin logosu da var.

Yeni akıllı telefonun Huawei Mate 20 Pro modelinde de bulunan 7 nm Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilmesi bekleniyor. Büyük ihtimalle cihaz 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB ROM depolama alanı sunan iki farklı varyant olarak gelecek. Huawei Nova 4'ün diğer önemli özelliklerini ve fiyat etiketini ise 17 Aralık tarihinde düzenlenecek lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gizchina.com/2018/12/05/huawei-nova-4-appears-in-new-images/