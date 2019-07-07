Apple eksik OLED siparişleri nedeniyle Samsung'a 683 milyon dolar ödedi

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz hafta sizlere Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Apple'dan OLED siparişlerini eksik verdiği gerekçesiyle bir telafi beklediğini duyurmuştuk. Beklenen gelişme sonrasında Apple ve Samsung'un 683 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı açıklandı.
Apple, Samsung'un zararını karşıladı
iPhone X modelinin piyasaya sürülmesi ile birlikte Apple, OLED ekran teknolojisine geçiş yapmış ve tedarikçi olarak da Samsung ile anlaşmıştı. Şirket yeni iPhone modellerinde kullanılmak üzere belli sayıda bir OLED panel için Samsung Display ile bir anlaşma yapmış ve geçen süre zarfında düşük satış rakamlarının da etkisiyle bu hedefini tutturamamıştı. Samsung ise bu durumda fazla üretim yaptığını ve satılmayan OLED ekranları için Apple'dan bir telafi beklediğini şirkete iletmişti.Reuters'ın raporuna göre beklenen anlaşma gerçekleşti ve Apple, sipariş vermediği OLED ekranlar için Samsung'a 683 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Apple her ne kadar verilmeyen bu OLED siparişlerinin MacBook'lar için verilebileceğini bir çözüm olarak sunsa da, Samsung sadece varsayım olan bu durumu kabul etmemişti.
https://www.macrumors.com/2019/07/05/apple-paid-samsung-683-billion-missing-oled-target/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ve 683 milyona 683 tane apple store açılır mesela izmir gibi bi yerde açılsa apple a gerişi çok daha fazla olur
683 milyonu bi çöp gibi harcamaları çok saçma
Çok değil geçen seneye kadar dünyanın en değerli markasıydı Apple. Sadece 6 aylık düşük Iphone satışları şirketi bir anda 3. sıraya indirdi.
Dünyanın en fazla nakit varlığına sahip olması da Steve Jobs gibi bir adama artık sahip olmamalarının göstergesidir.
Dünyanın tüm büyük, büyümeye devam eden, büyüme istikrarı on yıllar boyunca süren şirketler asla kasalarında para tutmaz. Zira büyüme, kalıcı büyüme innovasyon gerektirir. Jobs gitti Apple bitti. Nokia gibi olacak. Android'in karşısında tutunma şansı maalesef yok artık.