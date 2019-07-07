Apple eksik OLED siparişleri nedeniyle Samsung'a 683 milyon dolar ödedi

Geçtiğimiz hafta sizlere Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Apple'dan OLED siparişlerini eksik verdiği gerekçesiyle bir telafi beklediğini duyurmuştuk. Beklenen gelişme sonrasında Apple ve Samsung'un 683 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı açıklandı.

Apple, Samsung'un zararını karşıladı

iPhone X modelinin piyasaya sürülmesi ile birlikte Apple, OLED ekran teknolojisine geçiş yapmış ve tedarikçi olarak da Samsung ile anlaşmıştı. Şirket yeni iPhone modellerinde kullanılmak üzere belli sayıda bir OLED panel için Samsung Display ile bir anlaşma yapmış ve geçen süre zarfında düşük satış rakamlarının da etkisiyle bu hedefini tutturamamıştı. Samsung ise bu durumda fazla üretim yaptığını ve satılmayan OLED ekranları için Apple'dan bir telafi beklediğini şirkete iletmişti.

https://www.macrumors.com/2019/07/05/apple-paid-samsung-683-billion-missing-oled-target/

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Reuters'ın raporuna göregerçekleşti ve Apple, sipariş vermediği OLED ekranlar için Samsung'aödemeyi kabul etti. Apple her ne kadar verilmeyen bu OLED siparişlerinin'lar için verilebileceğini bir çözüm olarak sunsa da, Samsung sadeceolan bu durumu kabul etmemişti.