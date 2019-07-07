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Apple eksik OLED siparişleri nedeniyle Samsung'a 683 milyon dolar ödedi

Teknoloji devi Samsung, OLED siparişlerinde hedefi tutturamadığı gerekçesiyle Apple'dan durumu telafi etmesini istemişti. Beklenen adım atıldı ve Samsung'a 683 milyon dolarlık ödeme yapıldı.
11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta sizlere Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Apple'dan OLED siparişlerini eksik verdiği gerekçesiyle bir telafi beklediğini duyurmuştuk. Beklenen gelişme sonrasında Apple ve Samsung'un 683 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı açıklandı.

Apple, Samsung'un zararını karşıladı

iPhone X modelinin piyasaya sürülmesi ile birlikte Apple, OLED ekran teknolojisine geçiş yapmış ve tedarikçi olarak da Samsung ile anlaşmıştı. Şirket yeni iPhone modellerinde kullanılmak üzere belli sayıda bir OLED panel için Samsung Display ile bir anlaşma yapmış ve geçen süre zarfında düşük satış rakamlarının da etkisiyle bu hedefini tutturamamıştı. Samsung ise bu durumda fazla üretim yaptığını ve satılmayan OLED ekranları için Apple'dan bir telafi beklediğini şirkete iletmişti.
Reuters'ın raporuna göre beklenen anlaşma gerçekleşti ve Apple, sipariş vermediği OLED ekranlar için Samsung'a 683 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Apple her ne kadar verilmeyen bu OLED siparişlerinin MacBook'lar için verilebileceğini bir çözüm olarak sunsa da, Samsung sadece varsayım olan bu durumu kabul etmemişti.

https://www.macrumors.com/2019/07/05/apple-paid-samsung-683-billion-missing-oled-target/ Yorum Yaz
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TearsForFears 7 sa. en beğenilen
Xiaomi lenovo gibi markalar yarı fiyatından daha ucuza daha iyi cihazlar üretiyorken artık apple alan ya zengin ya fanboydur. Ülkemizde zaten artık iphone alınmaz. S10e varken kim gidip 3 bin lira fazla verip 6s lerdeki 3d touch olmayan, 1080p ekranı olmayan ayfor xr alır ki?
Xiaomi lenovo gibi markalar yarı fiyatından daha ucuza daha iyi cihazlar üretiyorken artık apple alan ya zengin ya fanboydur. Ülkemizde zaten artık iphone alın...
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galaxyg 2 sa.
Onun yerine sipariş verip iphone üretip düşük karla satsa ?
Ve 683 milyona 683 tane apple store açılır mesela izmir gibi bi yerde açılsa apple a gerişi çok daha fazla olur
683 milyonu bi çöp gibi harcamaları çok saçma
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brk6152 7 sa.
Apple için paea değil
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TearsForFears 7 sa. en beğenilen
Xiaomi lenovo gibi markalar yarı fiyatından daha ucuza daha iyi cihazlar üretiyorken artık apple alan ya zengin ya fanboydur. Ülkemizde zaten artık iphone alınmaz. S10e varken kim gidip 3 bin lira fazla verip 6s lerdeki 3d touch olmayan, 1080p ekranı olmayan ayfor xr alır ki?
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WB 8 sa.
Dunyanin en fazla nakit varligina sahip bir sirket halen uretim yapmamakta israr ediyor, ilginc..
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gcb1903 5 sa. WB
Piyasa doyumu ve arz kayımı diye bir şey var. Apple artık 6 7 yıl önceki inovasyona sahip değil. Talep Android pazarına kaydı. Ve biz biliyoruz ki Apple Ibm değil, Microsoft değil. Ün gel geç bir şeydir. Apple 2010-2016 arası zirvesini yaşadı. Ibm bitmez, Microsoft bitmez. Bu markaların tekel olduğu, rakipsiz olduğu, en iyi olduğu çok fazla dal var. Apple'dan Iphone'u çık Apple sıradan bir şirket olur.
Çok değil geçen seneye kadar dünyanın en değerli markasıydı Apple. Sadece 6 aylık düşük Iphone satışları şirketi bir anda 3. sıraya indirdi.
Dünyanın en fazla nakit varlığına sahip olması da Steve Jobs gibi bir adama artık sahip olmamalarının göstergesidir.
Dünyanın tüm büyük, büyümeye devam eden, büyüme istikrarı on yıllar boyunca süren şirketler asla kasalarında para tutmaz. Zira büyüme, kalıcı büyüme innovasyon gerektirir. Jobs gitti Apple bitti. Nokia gibi olacak. Android'in karşısında tutunma şansı maalesef yok artık.
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Mr. Jingles 9 sa.
Bunun maliyeti bir sonraki iPhone modeline yansıtılır büyük ihtimalle.
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Holk 9 sa.
Satılmaz tabi bu fiyatlar nedir?
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Greylights 11 sa.
Büyük ihtimalle aynı ekranlar yeni serilerde de kullanılacak demekki.
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Henkan 5 sa. yeni yorumcu Greylights
Zaten o çirkin üçlü kamerayla hiç alınmazdı. Bunu duymamla bir seri daha bekleyeceğim. iPhone 6 kullanıyorum hala.
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