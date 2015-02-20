Apple elektrikli otomobiller için 2020 yılını hedefliyor

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın Project Titan adında bir otomobil üretimi üzerinde çalıştığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bloomberg'de yer alan yeni haberde ise geçtiğimiz yıl başlayan otomobilin geliştirme sürecinden üretimine kadar 5 yıllık bir süre daha geçeceği ve ilk şirketin ilk otomobillerini 2020 yılında hazırlayacağı iddia edildi.

700 Milyar dolar sınırını aşan ilk şirket olan Apple'ın kazançları son yıllarda yükseliş gösterse de şirketin tek bir pazarda kendini göstermesi yatırımcıları endişelendiriyor gibi gözüküyor, habere göre büyümenin durmasını istemeyen yatırımcılar şirkete farklı pazarlar açılma konusunda baskı yapıyor. Tesla Motors'un elektrikli araç üretimindeki başarısının da Apple'ın bu sektörü gözüne kestirmesine sebep olduğu iddia ediliyor.



Ayrıca Apple'ın bu sektör için kurduğu ekibe de diğer şirket çalışanlarını kendi bünyesine katarak büyüttüğü biliniyor. Son olarak A123 Systems şirketinden 5 çalışanı bünyesine katan Apple'a A123 Systems çok gecikmeden dava açtı. Bunun dışında Tesla Motors CEO'su Elon Musk'da Apple'ın gözüne kestirdiği çalışanlara maaş artışı ve büyük primler sunarak kendi bünyesine kattığını söylemişti.