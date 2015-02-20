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Apple elektrikli otomobiller için 2020 yılını hedefliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Apple elektrikli otomobiller için 2020 yılını hedefliyor
Geçtiğimiz günlerde Apple'ın Project Titan adında bir otomobil üretimi üzerinde çalıştığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bloomberg'de yer alan yeni haberde ise geçtiğimiz yıl başlayan otomobilin geliştirme sürecinden üretimine kadar 5 yıllık bir süre daha geçeceği ve ilk şirketin ilk otomobillerini 2020 yılında hazırlayacağı iddia edildi.
700 Milyar dolar sınırını aşan ilk şirket olan Apple'ın kazançları son yıllarda yükseliş gösterse de şirketin tek bir pazarda kendini göstermesi yatırımcıları endişelendiriyor gibi gözüküyor, habere göre büyümenin durmasını istemeyen yatırımcılar şirkete farklı pazarlar açılma konusunda baskı yapıyor. Tesla Motors'un elektrikli araç üretimindeki başarısının da Apple'ın bu sektörü gözüne kestirmesine sebep olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca Apple'ın bu sektör için kurduğu ekibe de diğer şirket çalışanlarını kendi bünyesine katarak büyüttüğü biliniyor. Son olarak A123 Systems şirketinden 5 çalışanı bünyesine katan Apple'a A123 Systems çok gecikmeden dava açtı. Bunun dışında Tesla Motors CEO'su Elon Musk'da Apple'ın gözüne kestirdiği çalışanlara maaş artışı ve büyük primler sunarak kendi bünyesine kattığını söylemişti.

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doctor_bey 4 yıl
Apple bence girmemeli ama madem girecek c'mon diyorum onlara
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volkan_kolay 4 yıl
Allahım sen akıl fikir ver ya.. bu kadar da körü körüne marka fanatizmi olmaz ki.. bi konuda ancak bu kadar aptalca yorum bir arada olur.. bazılarını tenzih ediyorum fanatizm yapanlara diyorum.

Bugun Dacia bile Ferrari'ye rakip olacak araba yapabilir ama işine gelmeyeceği için yapmaz.

Bu sektörün içinde olduğum için diyorum. Otomobil üretmek çok zor bir olay değildir önemli olan bunun son kullanıcıya ulaşması, memnuniyeti, servis ağı, ulaşılabilirlik ve Apple'ın sandığı gibi herhangi bir sıkıntı da otomobil öyle cep telefonu gibi değişim talep edeceğin bir ürün değil. Bi sıkıntı olur bi ters teperse müşteri sana gösterir ebenin çorabını.

Apple evet bir otomobil üretecek ama bu otomobil ulaşılabilirlik olarak herkese hitap etmeyecektir aynen Tesla gibi. Peki bunu yapmakta ki marifet nedir o zaman..? Parası olana otomobil yapacak.

Bazı arkadaşlar dediki gider bir markayı satın alır yapar. Keşke öyle kolay olsaydı bu işler.

Apple'ın iştahını kabartan marka imajının verdiği cesaret ile satacağını düşünüyor ama bu kez de "smartcar for idiots" sloganıyla da dalga konusu olur.
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jimhendrix 4 yıl
bataryası 1500mah olursa alınmaz
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TheCaliph_ 4 yıl
Audi ye yeni rakip geliyor desenize her sene ufak makyajli araba çıkarır bunlar

İcar 4 4S ( led far ) 5 5s ( led far )
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01018 4 yıl
klimayı beş sene sonra koyarlar.
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Daft Punk 4 yıl
Elektrikli araç teknolojileri 90 lı yılların sonlarına doğru çok ilerleme kaydetti fakat önünü kestiler.

Tüketiciye, binlerce sorun çıkarma ihtimali olan parçalardan bir araya gelen araçlar sunuyorlar hala.

Elektrikli araçlarda ne şanzıman ne motor var.

Çift bagaj, sıfır emisyon, 0 gürültü, ucuz yakıt gideri, bakım gideri yok ve daha verimli genel olarak.

Kimlerin işine gelmiyor kim bilir ?

Tesla 500 km menzil sunan otomobil üretip performans olarak 0-100 2,5 saniye yapabiliyor ama asırı devirmiş otomobil şirketleri bunu yapamıyor öyle mi ?

Güldürmesinler insanı...

Apple yada her kim bu teknolojiyi geliştirme adına piyasaya girerse tebriği hakeder.

Rüzgara karşı işeyen ve bu gelişmelerden hoşlanmayan kişiler, kurumlar var.

GM 96 yılında çıkardığı EV1 adlı aracını piyasadan topladı ve hurdalıklarda press makinalarından geçirdi.

O dönemde bile pillere 8 yıl garanti veriliyordu ve menzili 125 mildi.

"Elektrikli arabayı kim öldürdü" adlı belgesele internetten ulaşabilirsiniz.
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giogo 4 yıl
Evi arabayı satın Apple hisse senedi alın.Seneler sonra ettiğiniz kârla sıfır Apple arabası alırsınız zaten.
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falken34 4 yıl
Otomobil otomobilciden,saat saatciden,ayakkabı ayakkabıcidan alınır..

Chiquita cep telefonu yapsa alır misiniz?
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manda kasa 4 yıl
yaparsa ve tutulursa kımse tutamaz...
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stradivardi 4 yıl
Öyle bir yapar ki Millet kapış kapış satın alır Bir işi yapmak için o işi anlamaya gerek yok artık Anlayanları satın alır olur biter Hiç olmadı bi otomobil firmasını komple satın alır Değişikliğe gider Zor işler değil Mesele otomotiv uretmek değil kar marjı.
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korsanzeki168 4 yıl
bu firma bilgisayardan sonra mp3 calar işine girince nerdeyse müzik konusunda herşey degişti sonra bu müzik calara telefon fonksiyonu eklendi ve telefon artık başka bir şey oldu ve piyasada ki telefon üretiçilerinin çogu yalan oldu satılan kapanan zor nefes alan falan şimdi araba piyasasına girmeler konuşuluyor eger girerlerse şuandaki üreticiler telefon piyasası gibi olur rekabete hazır olsunlar appelcılar zengin ve marka bağımlılığı youn
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CooL_ROMEO 4 yıl
Zamanında iPhone a da insanlar gülüyordu . Steve Ballmer ın kahkahaları aklıma geliyor da ... ah ah insanlarda vizyon yok .
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arzemo 4 yıl
Fotodaki otomobil Honda Civic Si. Mükemmel bir araba. :)
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