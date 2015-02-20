Apple elektrikli otomobiller için 2020 yılını hedefliyor

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın Project Titan adında bir otomobil üretimi üzerinde çalıştığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bloomberg'de yer alan yeni haberde ise geçtiğimiz yıl başlayan otomobilin geliştirme sürecinden üretimine kadar 5 yıllık bir süre daha geçeceği ve ilk şirketin ilk otomobillerini 2020 yılında hazırlayacağı iddia edildi.
700 Milyar dolar sınırını aşan ilk şirket olan Apple'ın kazançları son yıllarda yükseliş gösterse de şirketin tek bir pazarda kendini göstermesi yatırımcıları endişelendiriyor gibi gözüküyor, habere göre büyümenin durmasını istemeyen yatırımcılar şirkete farklı pazarlar açılma konusunda baskı yapıyor. Tesla Motors'un elektrikli araç üretimindeki başarısının da Apple'ın bu sektörü gözüne kestirmesine sebep olduğu iddia ediliyor.
Ayrıca Apple'ın bu sektör için kurduğu ekibe de diğer şirket çalışanlarını kendi bünyesine katarak büyüttüğü biliniyor. Son olarak A123 Systems şirketinden 5 çalışanı bünyesine katan Apple'a A123 Systems çok gecikmeden dava açtı. Bunun dışında Tesla Motors CEO'su Elon Musk'da Apple'ın gözüne kestirdiği çalışanlara maaş artışı ve büyük primler sunarak kendi bünyesine kattığını söylemişti.
Ayrıca Apple'ın bu sektör için kurduğu ekibe de diğer şirket çalışanlarını kendi bünyesine katarak büyüttüğü biliniyor. Son olarak A123 Systems şirketinden 5 çalışanı bünyesine katan Apple'a A123 Systems çok gecikmeden dava açtı. Bunun dışında Tesla Motors CEO'su Elon Musk'da Apple'ın gözüne kestirdiği çalışanlara maaş artışı ve büyük primler sunarak kendi bünyesine kattığını söylemişti.
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Bugun Dacia bile Ferrari'ye rakip olacak araba yapabilir ama işine gelmeyeceği için yapmaz.
Bu sektörün içinde olduğum için diyorum. Otomobil üretmek çok zor bir olay değildir önemli olan bunun son kullanıcıya ulaşması, memnuniyeti, servis ağı, ulaşılabilirlik ve Apple'ın sandığı gibi herhangi bir sıkıntı da otomobil öyle cep telefonu gibi değişim talep edeceğin bir ürün değil. Bi sıkıntı olur bi ters teperse müşteri sana gösterir ebenin çorabını.
Apple evet bir otomobil üretecek ama bu otomobil ulaşılabilirlik olarak herkese hitap etmeyecektir aynen Tesla gibi. Peki bunu yapmakta ki marifet nedir o zaman..? Parası olana otomobil yapacak.
Bazı arkadaşlar dediki gider bir markayı satın alır yapar. Keşke öyle kolay olsaydı bu işler.
Apple'ın iştahını kabartan marka imajının verdiği cesaret ile satacağını düşünüyor ama bu kez de "smartcar for idiots" sloganıyla da dalga konusu olur.
İcar 4 4S ( led far ) 5 5s ( led far )
Tüketiciye, binlerce sorun çıkarma ihtimali olan parçalardan bir araya gelen araçlar sunuyorlar hala.
Elektrikli araçlarda ne şanzıman ne motor var.
Çift bagaj, sıfır emisyon, 0 gürültü, ucuz yakıt gideri, bakım gideri yok ve daha verimli genel olarak.
Kimlerin işine gelmiyor kim bilir ?
Tesla 500 km menzil sunan otomobil üretip performans olarak 0-100 2,5 saniye yapabiliyor ama asırı devirmiş otomobil şirketleri bunu yapamıyor öyle mi ?
Güldürmesinler insanı...
Apple yada her kim bu teknolojiyi geliştirme adına piyasaya girerse tebriği hakeder.
Rüzgara karşı işeyen ve bu gelişmelerden hoşlanmayan kişiler, kurumlar var.
GM 96 yılında çıkardığı EV1 adlı aracını piyasadan topladı ve hurdalıklarda press makinalarından geçirdi.
O dönemde bile pillere 8 yıl garanti veriliyordu ve menzili 125 mildi.
"Elektrikli arabayı kim öldürdü" adlı belgesele internetten ulaşabilirsiniz.
Chiquita cep telefonu yapsa alır misiniz?