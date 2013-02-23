Apple, en güvenilir akıllı telefon üreticisi oldu

Elektronik ürünlerdeki sorunlarla karşılaşan kullanıcılara bir araya getiren platform olan FixYa, akıllı telefonların güvenilirlikleri üzerine yaptığı araştırmasını yayınladı.FixYa'nın 30 milyonu aşkın kullanıcının yer aldığı veri tabanını temel alan araştırmaya göre en güvenilir diğer bir deyişle en sorunsuz akıllı telefonu Apple üretiyor.

FixYa'nın veri tabanındaki 722,558 sorununu göz önüne alarak yaptığı ve yüksek puanın sağlamlılık açısından daha iyi olduğu sıralamaya göre Apple, 74,163 problem ile çalışmada 3,47 puan alırken; en yakın rakibi olan Samsung ise 187,520 problem ile ancak 1,21 alabildi. Bu ikiliyi Nokia 324,439 sorunla aldığı 0,68 puan ile takip ederken; Motorola ise 136,436 problem ile 0,13 puan alarak en son sırada yer aldı.

Sorunlara üretici bazlı bakıldığında ise Apple iPhone kullanıcılarının %35'lik büyük çoğunluğunun pil performansından şikayetçi olduğu görülürken; Samsung kullanıcılarının ise %40'ı mikrofon ve %20'si ise hoparlör sorunlarından dert yanmaktalar. Finli telekomünikasyon devi Nokia kullanıcıları ise en çok geç tepki süresinde ve zayıf uygulama ekosisteminde şikayetçiler.

Genel olarak sıralamadaki tüm üreticilerin için iyi ve kötü taraflar şöyle: