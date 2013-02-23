Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, en güvenilir akıllı telefon üreticisi oldu

6 yıl
1,4b
1
42
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, en güvenilir akıllı telefon üreticisi oldu

Elektronik ürünlerdeki sorunlarla karşılaşan kullanıcılara bir araya getiren platform olan FixYa, akıllı telefonların güvenilirlikleri üzerine yaptığı araştırmasını yayınladı.FixYa'nın 30 milyonu aşkın kullanıcının yer aldığı veri tabanını temel alan araştırmaya göre en güvenilir diğer bir deyişle en sorunsuz akıllı telefonu Apple üretiyor.

FixYa'nın veri tabanındaki 722,558 sorununu göz önüne alarak yaptığı ve yüksek puanın sağlamlılık açısından daha iyi olduğu sıralamaya göre Apple, 74,163 problem ile çalışmada 3,47 puan alırken; en yakın rakibi olan Samsung ise 187,520 problem ile ancak 1,21 alabildi. Bu ikiliyi Nokia 324,439 sorunla aldığı 0,68 puan ile takip ederken; Motorola ise 136,436 problem ile 0,13 puan alarak en son sırada yer aldı.

Sorunlara üretici bazlı bakıldığında ise Apple iPhone kullanıcılarının %35'lik büyük çoğunluğunun pil performansından şikayetçi olduğu görülürken; Samsung kullanıcılarının ise %40'ı mikrofon ve %20'si ise hoparlör sorunlarından dert yanmaktalar. Finli telekomünikasyon devi Nokia kullanıcıları ise en çok geç tepki süresinde ve zayıf uygulama ekosisteminde şikayetçiler.

Genel olarak sıralamadaki tüm üreticilerin için iyi ve kötü taraflar şöyle:

Apple, en güvenilir akıllı telefon üreticisi oldu
Tam Boyutta Gör
Apple, en güvenilir akıllı telefon üreticisi oldu
Apple, en güvenilir akıllı telefon üreticisi oldu
Apple, en güvenilir akıllı telefon üreticisi oldu
Apple, en güvenilir akıllı telefon üreticisi oldu

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EddyCue 6 yıl en beğenilen
samsung'un arti ozelligi olarak ekran kalitesi diyen kitle ile oturup tanismak isterim. nasil bir dunyalari var cok merak ediyorum.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertgraph1979 6 yıl


Samsung müritlerinin apple forumunda harcadığı mesai yine bir yerlerinde patladı.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
anldrms34 6 yıl
sonye guvensiz diyen kendini atsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
iPhone'un kişileştirme konusunu zaten Jb ile hallediyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
falconx22 6 yıl
Arkadaslar herkese merhaba,iphone 3GS,4 ve cıktıgı gunden beri 5 kullanmaktayım daha once hic orjinal dışı urun kullanmadım ancak şöyle bir durum var şarj sorunu herkes gibi bende de malum internetten case4 marka hem normal hem araç sarj cihazı olan bir ürün gördüm acaba kullanmamanın bir zararı olurmu bilgisi olan bir arkadasımın yardımcı olmasını rica ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djisis 6 yıl
Motorolanın özellikle XT910 modelinde ki sağlamlıktan ve ateşe dayanıklılığından hiç bahsedilmemiş?
Iphone 5'te sağlamlıktan bahsedilmiş ama daha önceki haberlere göre telefonun yamulması?
Biraz daha okusam tonla şey çıkar diğer markalara hiç değinmiyorum,
Bu grafik bence çok yanlı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakan.27 6 yıl
apple gercekten güvenilir samsung kalite ve ekran ve ses hoperlor sorunu var ve kasıyor tlf
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakan.27 6 yıl
apple süper iphne ve diger ürünleri güvenirli apple yaptıgı ürünlerin üstünde duruyor önemsiyor kaliteli iphone ve idat digerleri en iyi tlf iphone digerleri boşş herkez niye kör bilmiyorum cekemiyorlar iphone yi cünkü tlf pahalı ve ürünleri pahalı kimse alamıyor geride apple kötü diyor alamadıgından bu lafı söylüyor kedinin alamadıgı cigere mundar dermiş sizin kide aynı hava apple süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemaloztin 6 yıl
Boyle olacagi belliydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Müşteri memnuniyetinde üstüne yok bu bir gerçek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 6 yıl
neden lg ve sony yok ilginç...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile75 6 yıl
Olacak tabi. Hizmet konusunda baya iyiler ve cihazları da çok kaliteli. İki cihazına sahibim bu zaman kadar küfür etmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 6 yıl
apple nin işi bitti diyenlere gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
apple tarafına sağlamlık yazıldıysa zaten bu külli geçersiz bir araştırma.

kaldıki araştırmanın verilerine baktığımızda başlık yine tamamen geçersiz zira bu rakamlar bir markanın güvenilir olduğu sonucunu asla çıkartamaz.

zira apple tek tük cihazla bu ihtimalleri düşürürken sadece tek bir segmentde ürün sunduğundan diğerlerine göre daha az rakamlara ulaşabilmektedir.kaldıki hedef kitlesi zaten muhtemelen başka cihazlarla ilgisi olmayan yani tamamen subjektif özelliğe sahip kişiler.

belki diyeceksinizki bu dhnin bir araştırması değil sonuçta...evet dh bu konuda belki haklı olabilir ancak madem böyle araştırmaları haber yapacak kadar geniş bakıyorsunuz lumia 920nin en iyi akıllı telefon olarak oylandığı diğer haberlerede yer verin...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1444 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Windows Phone ve
11 etiket daha iPhone motorola samsung ios nexus akıllı telefon nokia android Apple galaxy lumia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1:Canlı "Tekrar Yayın" 22.02.2013 Teknoloji ve Oyun video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim