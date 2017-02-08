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Apple, geride bıraktığımız çeyrekte 6 milyon adet Apple Watch sattı

Akıllı saat sektöründe liderliği elinde bulunduran Apple, yeni bir araştırmaya göre 2016 senesinin son çeyreğinde yaklaşık 6 milyon Apple Watch sattı ve yüzde 49 oranında pazar payına sahip oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,7b
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12
Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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Apple, geride bıraktığımız çeyrekte 6 milyon adet Apple Watch sattı
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Bir veri araştırma şirketi olan Canalys, 2016 senesinin son çeyreğine ait olan Apple Watch satış rakamlarını açıkladı. Şirketin hazırladığı rapora göre Apple, 3 aylık süreç içerisinde yaklaşık 6 milyon Apple Watch satışı gerçekleştirdi. Canalys’te görevli olan birkaç analiz uzmanının imzasını taşıyan rapordaki bilgiler eğer doğru ise, o dönemde satılan tüm akıllı saatlerin yüzde 80’inin Apple Watch olduğu söylenebilir.

Apple CEO’su Tim Cook, Apple Watch satışlarının rekor seviyelere ulaştığını ve hatta tatil dönemindeki siparişlere yetişemediklerini söylemişti. Satılan Apple Watch’ların, Amerika merkezli şirkete yaklaşık 2.6 milyar dolar gelir sağladığı tahmin ediliyor.

Bir analist olan Jason Low, raporun paylaşılmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Apple’ın başarısının arkasındaki olası sebeplerden bahsetti. Low, satış rakamlarını artıran etkenin Apple’ın akıllı saatindeki donanım veya yazılımdan ziyade saatin fiyatı olduğunu söyledi.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch yenilendi: Su geçirmezlik, GPS ve daha fazlası"

Geçtiğimiz sene akıllı saat sektörünün liderliğini elinde bulunduran Apple, sene boyunca toplam 11.9 milyon adet akıllı saat satışı gerçekleştirdi ve yüzde 12’lik senelik büyüme ile sektörün yüzde 49’una hükmetti. İkinci sırada bulunan Fitbit pazar payının yüzde 17’sine, üçüncü sırada bulunan Samsung ise pazar payının yüzde 15’ine sahipti. Diğer üreticiler ise geriye kalan yüzde 19’luk payı bölüşüyorlardı.

iPad satışları azaldı

Apple’ın iPad ve iPhone satışlarıyla iligli raporlar da paylaşan Canalys, şirketin iPad satışlarının kötüye gittiğini ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre iPad modelleri, 2016 senesinde 2015 senesinden yüzde 20 oranında daha az satıldı. Öte yandan iPhone satışları, Tim Cook’un da söylediği gibi rekor seviyelere ulaşarak Apple’ın yüzünü güldürdü.


http://www.theverge.com/2017/2/7/14537584/apple-6-million-apple-watch-sales-estimates Yorum Yaz
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Physicist_Emre 2 yıl en beğenilen
Dörtgen saat mi olur allasen.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Dünya'nın önde gelen saat üreticisi Maurice Lacroix bilmiyor bir siz biliyorsunuz saati. Dikdörtgen saat mi olur demiş paşam.
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BekirTemel 2 yıl
Bence fena değil ama potansiyeli çok daha yüksek bir teknoloji bu, yani biraz daha geliştirilebilse çok daha büyük kitlelere ulaşabilir.
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clb12 2 yıl
Herkes zevksiz bir tek cok bilmis donanimhaber uyeleri zevkli zaten...
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Extreme Victory 2 yıl clb12
Hocam onlar fandroid bakma sen onlara.
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Extreme Victory 2 yıl
Dünyanın en çok satan 2. Saatinden bahsediyorsunuz (1.seri için geçerli) kıskanmanız normal
Dünyanın geri kalanı sizden daha zevk sahibi.
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Log-o 2 yıl
Apple ürünlerinde hiç dikkatimi çekmeyen bir ürün. Gereksiz pahalı üstelik.
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nightsoldier 2 yıl
İphone ekrani buyumesiyle ipad ihtiyaci kalmadi.
12.9 cikardi macbook airlerin yerine ama o da bir bilgisayar degil sonucta.
Fil, video izlemek, sosyal medyadagezinmekve bir seyler okumak icin ideal cihazlar. Ama ipad alan, yillarca kullaniyor. O yuzden degistirme sıklığı iphone kadar cok olmuyor. Çünkü nesil arasiaman aman bir farklılık yok.
Proda yapip( kalem haricinde) air 2de yapamadigin hicbir sey yok...
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WB 2 yıl
Kolda pahali oyuncak..
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BYRM81 2 yıl
Bu saat sadece bana mı bu kadar çirkin görünüyor?
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axesis 2 yıl
o mesut abinin kolumu anasayfadaki :) artık manken demi kulanmıyolar herşeyide mesut abiden beklemeyin :)
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Physicist_Emre 2 yıl en beğenilen
Dörtgen saat mi olur allasen.
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kadirirdem 2 yıl Physicist_Emre
Physicist_Emre

Dörtgen saat mi olur allasen.

aynen öyle haklısın...
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akıllı saat, apple watch 2 ve
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