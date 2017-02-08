Apple, geride bıraktığımız çeyrekte 6 milyon adet Apple Watch sattı

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Bir veri araştırma şirketi olan Canalys, 2016 senesinin son çeyreğine ait olan Apple Watch satış rakamlarını açıkladı. Şirketin hazırladığı rapora göre Apple, 3 aylık süreç içerisinde yaklaşık 6 milyon Apple Watch satışı gerçekleştirdi. Canalys’te görevli olan birkaç analiz uzmanının imzasını taşıyan rapordaki bilgiler eğer doğru ise, o dönemde satılan tüm akıllı saatlerin yüzde 80’inin Apple Watch olduğu söylenebilir.

Apple CEO’su Tim Cook, Apple Watch satışlarının rekor seviyelere ulaştığını ve hatta tatil dönemindeki siparişlere yetişemediklerini söylemişti. Satılan Apple Watch’ların, Amerika merkezli şirkete yaklaşık 2.6 milyar dolar gelir sağladığı tahmin ediliyor.

Bir analist olan Jason Low, raporun paylaşılmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Apple’ın başarısının arkasındaki olası sebeplerden bahsetti. Low, satış rakamlarını artıran etkenin Apple’ın akıllı saatindeki donanım veya yazılımdan ziyade saatin fiyatı olduğunu söyledi.

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Geçtiğimiz sene akıllı saat sektörünün liderliğini elinde bulunduran Apple, sene boyunca toplam 11.9 milyon adet akıllı saat satışı gerçekleştirdi ve yüzde 12’lik senelik büyüme ile sektörün yüzde 49’una hükmetti. İkinci sırada bulunan Fitbit pazar payının yüzde 17’sine, üçüncü sırada bulunan Samsung ise pazar payının yüzde 15’ine sahipti. Diğer üreticiler ise geriye kalan yüzde 19’luk payı bölüşüyorlardı.

iPad satışları azaldı

Apple’ın iPad ve iPhone satışlarıyla iligli raporlar da paylaşan Canalys, şirketin iPad satışlarının kötüye gittiğini ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre iPad modelleri, 2016 senesinde 2015 senesinden yüzde 20 oranında daha az satıldı. Öte yandan iPhone satışları, Tim Cook’un da söylediği gibi rekor seviyelere ulaşarak Apple’ın yüzünü güldürdü.

http://www.theverge.com/2017/2/7/14537584/apple-6-million-apple-watch-sales-estimates