Apple, geride bıraktığımız çeyrekte 6 milyon adet Apple Watch sattı

Apple CEO’su Tim Cook, Apple Watch satışlarının rekor seviyelere ulaştığını ve hatta tatil dönemindeki siparişlere yetişemediklerini söylemişti. Satılan Apple Watch’ların, Amerika merkezli şirkete yaklaşık 2.6 milyar dolar gelir sağladığı tahmin ediliyor.
Bir analist olan Jason Low, raporun paylaşılmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Apple’ın başarısının arkasındaki olası sebeplerden bahsetti. Low, satış rakamlarını artıran etkenin Apple’ın akıllı saatindeki donanım veya yazılımdan ziyade saatin fiyatı olduğunu söyledi.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch yenilendi: Su geçirmezlik, GPS ve daha fazlası"
Geçtiğimiz sene akıllı saat sektörünün liderliğini elinde bulunduran Apple, sene boyunca toplam 11.9 milyon adet akıllı saat satışı gerçekleştirdi ve yüzde 12’lik senelik büyüme ile sektörün yüzde 49’una hükmetti. İkinci sırada bulunan Fitbit pazar payının yüzde 17’sine, üçüncü sırada bulunan Samsung ise pazar payının yüzde 15’ine sahipti. Diğer üreticiler ise geriye kalan yüzde 19’luk payı bölüşüyorlardı.
iPad satışları azaldı
Apple’ın iPad ve iPhone satışlarıyla iligli raporlar da paylaşan Canalys, şirketin iPad satışlarının kötüye gittiğini ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre iPad modelleri, 2016 senesinde 2015 senesinden yüzde 20 oranında daha az satıldı. Öte yandan iPhone satışları, Tim Cook’un da söylediği gibi rekor seviyelere ulaşarak Apple’ın yüzünü güldürdü.
http://www.theverge.com/2017/2/7/14537584/apple-6-million-apple-watch-sales-estimates Yorum Yaz Paylaş Tweetle
12.9 cikardi macbook airlerin yerine ama o da bir bilgisayar degil sonucta.
Fil, video izlemek, sosyal medyadagezinmekve bir seyler okumak icin ideal cihazlar. Ama ipad alan, yillarca kullaniyor. O yuzden degistirme sıklığı iphone kadar cok olmuyor. Çünkü nesil arasiaman aman bir farklılık yok.
Proda yapip( kalem haricinde) air 2de yapamadigin hicbir sey yok...
aynen öyle haklısın...
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