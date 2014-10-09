Apple hisselerinin fiyatı 2 katına çıkmalı

Apple’ın en eski hissedarlarından olan ve an itibariyle en büyük hisseye sahip konumda bulunan Carl Icahn, Apple CEO’su Tim Cook’a hitaben açık bir mektup yazdı.

Kendi adını taşıyan Tumblr blogundan yazdığı mektubu paylaşan Carl Icahn, Apple için ideal CEO olarak atfettiği Tim Cook’a bazı öneriler sunmuş hatta talepte bulunmuş. Google’ın Android ile mobil pazardaki konumuna ve piyasaya ilişkin bir çok analize yer verdiği mektubunda Icahn, şirketin elinde tuttuğu yüklü miktardaki nakdi, hissedarları ile paylaşması gerektiğine dikkat çekiyor.





Bu hamlenin gerçekleşmesi ile Apple hisselerinin daha da değerleneceğine ve şirketin yatırdığından daha fazlasını kazanacağına dikkat çeken yatırımcı, hisselerin olmasın gerekenin altında bir değerde olduğunu düşünüyor. Hali hazırda 101,90 Dolar seviyesinde seyreden hisselerin bugünkü şartlarda 203 Dolar’dan değerlenmesi gerektiğine vurgu yapan Carl Icahn, bunun için de Tim Cook’a piyasadan daha yüksek miktarlarda hisse geri alımı yapasını tavsiye ediyor.





Hatta tavsiyeden ziyade bunu zaruri bir durum olarak gören yatırımcı, geri alımlarla hisselerin hızla tırmanacağına ve şirketin daha güçlü bir piyasa algısına kavuşacağına değiniyor. Bu şekilde bir tutum izlendiği takdirde hisselerde 2015’te %25’ten %44’e bir tırmanma olacağını, sonrasındaysa 2017 yılı sonuna kadar %30 seviyesinde bir karlılığın süreceğini savunuyor. Tabi tüm bunlar mevcut piyasa algısında bir değişme olmayacağı duruma göre ön görülmüş.





Apple’ın 150 Milyar Dolar’ı harcayabileceği daha kârlı bir iş planı şimdilik ortaya çıkmış değil. Haliyle de bu teklif pek de mantıksız görünmüyor. Satın alınacak hisseler, Apple’ın kendi şirket değerini artıracak ve eldeki hisselerin daha değerli olmasını sağlayacak. Dönem dönem bu tür çıkışlar yapan Carl Icahn’ın bu beklentisi karşılanır mı bilinmez ancak olası bir hamlede en az Apple kadar kârlı çıkacak isim de elbette ki yine Icahn olacak.

Mektuptan dikkat çekici bazı ifadeler şöyle:

Google, Apple’ı akıllı telefon pazarındaki tek rakibi olarak görüyor.

iPhone 6 ve 6 Plus’ı Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 ile kıyaslamak Mercedes’in modelleri ile Volkswagen modellerini kıyaslamaya benziyor.

Apple’ın mobil ekosistemi kesinlikle baskın bir yapıda. Android ise kırılgan ve parçalı, bütünlük yok.

Apple Watch satışları 2015’te 20 milyon adede ulaşabilir. 2016’da 45 Milyon, 2017’de ise 72.5 Milyon’a ulaşmak mümkün.

Apple Watch, önümüzdeki üç yılda Apple için vurucu etkiye sahip ürün olacak.

Apple 2016’da UltraHD televizyon pazarına girebilir.

Apple HD TV pazarına girerse ortalama 1500 Dolar’dan 2016’da 12 Milyon, 2017’de ise 25 Milyon cihaz satabilir.

http://carlicahn.tumblr.com/post/99561448231/sale-apple-shares-at-half-price