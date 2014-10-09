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Apple hisselerinin fiyatı 2 katına çıkmalı

Apple’ın en eski hissedarlarından olan ve an itibariyle en büyük hisseye sahip konumda bulunan Carl Icahn, Apple CEO’su Tim Cook’a hitaben açık bir mektup yazdı.
4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple’ın en eski hissedarlarından olan ve an itibariyle en büyük hisseye sahip konumda bulunan Carl Icahn, Apple CEO’su Tim Cook’a hitaben açık bir mektup yazdı.
 
Apple hisselerinin fiyatı 2 katına çıkmalı

Kendi adını taşıyan Tumblr blogundan yazdığı mektubu paylaşan Carl Icahn, Apple için ideal CEO olarak atfettiği Tim Cook’a bazı öneriler sunmuş hatta talepte bulunmuş. Google’ın Android ile mobil pazardaki konumuna ve piyasaya ilişkin bir çok analize yer verdiği mektubunda Icahn, şirketin elinde tuttuğu yüklü miktardaki nakdi, hissedarları ile paylaşması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu hamlenin gerçekleşmesi ile Apple hisselerinin daha da değerleneceğine ve şirketin yatırdığından daha fazlasını kazanacağına dikkat çeken yatırımcı, hisselerin olmasın gerekenin altında bir değerde olduğunu düşünüyor. Hali hazırda 101,90 Dolar seviyesinde seyreden hisselerin bugünkü şartlarda 203 Dolar’dan değerlenmesi gerektiğine vurgu yapan Carl Icahn, bunun için de Tim Cook’a piyasadan daha yüksek miktarlarda hisse geri alımı yapasını tavsiye ediyor.

Hatta tavsiyeden ziyade bunu zaruri bir durum olarak gören yatırımcı, geri alımlarla hisselerin hızla tırmanacağına ve şirketin daha güçlü bir piyasa algısına kavuşacağına değiniyor. Bu şekilde bir tutum izlendiği takdirde hisselerde 2015’te %25’ten %44’e bir tırmanma olacağını, sonrasındaysa 2017 yılı sonuna kadar %30 seviyesinde bir karlılığın süreceğini savunuyor. Tabi tüm bunlar mevcut piyasa algısında bir değişme olmayacağı duruma göre ön görülmüş.

Apple’ın 150 Milyar Dolar’ı harcayabileceği daha kârlı bir iş planı şimdilik ortaya çıkmış değil. Haliyle de bu teklif pek de mantıksız görünmüyor. Satın alınacak hisseler, Apple’ın kendi şirket değerini artıracak ve eldeki hisselerin daha değerli olmasını sağlayacak. Dönem dönem bu tür çıkışlar yapan Carl Icahn’ın bu beklentisi karşılanır mı bilinmez ancak olası bir hamlede en az Apple kadar kârlı çıkacak isim de elbette ki yine Icahn olacak.
Mektuptan dikkat çekici bazı ifadeler şöyle: 
  • Google, Apple’ı akıllı telefon pazarındaki tek rakibi olarak görüyor.
  • iPhone 6 ve 6 Plus’ı Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 ile kıyaslamak Mercedes’in modelleri ile Volkswagen modellerini kıyaslamaya benziyor.
  • Apple’ın mobil ekosistemi kesinlikle baskın bir yapıda. Android ise kırılgan ve parçalı, bütünlük yok.
  • Apple Watch satışları 2015’te 20 milyon adede ulaşabilir. 2016’da 45 Milyon, 2017’de ise 72.5 Milyon’a ulaşmak mümkün.
  • Apple Watch, önümüzdeki üç yılda Apple için vurucu etkiye sahip ürün olacak.
  • Apple 2016’da UltraHD televizyon pazarına girebilir.
  • Apple HD TV pazarına girerse ortalama 1500 Dolar’dan 2016’da 12 Milyon, 2017’de ise 25 Milyon cihaz satabilir.

http://carlicahn.tumblr.com/post/99561448231/sale-apple-shares-at-half-price Yorum Yaz
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Elsa 4 yıl
Apple böyle bir şey yaparsa Nokia gibi patlayacağını gösterir
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Hasan07-36 4 yıl
Apple'da bu fiyatlar oldukça Android Cephesi asla kaybetmez. 3000 TL'ye telefon alınır mı ya? O fiyata 2 tane LG G3 alınır hafif zorlansa. Hatta yurtdışından 3 tane Oneplus One alınır...
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Alpha ve Omega 4 yıl Hasan07-36
Hasan07-36
Apple'da bu fiyatlar oldukça Android Cephesi asla kaybetmez. 3000 TL'ye telefon alınır mı ya? O fiyata 2 tane LG G3 alınır hafif zorlansa. Hatta yurtdışından 3 tane Oneplus One alınır...

Yalnız amerikada falan 200 - 700 $ arası değişiyor o iphone 6.Cahil cahil konuşma.Bizim ülke kazık.
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darkaura 4 yıl
carl icahn, ekonomist gozu ile kendi acisindan duzgun dusunuyor ama apple icin su an gizli bir risk var. tum gelirleri tek bir urune dayaniyor. ipad satislarida dusmeye basladi. su an apple a astronomik kar yaptiran tek sey iphone. tek urun cesidi cok ciddi risk demek. nokia gibi butun piyasanin 3de 2sine sahip bir devken, bir anda tepe taklak gidebilirsin. applein elindeki kapital gucu ve olumlu sirket imajiyla acilen yeni urun guruplarina acilmasi gerek. bu acidan en esnek samsung. bankaciklikdan, agir sanayiye, savunma sanayinden, super tanker insasina her isi yapiyorlar.
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serafon 4 yıl
bizim kahvede hesap yapan amcalarla aynıymış amca nasıl bu kadar zengin olduğu konusu ise Allah'ın hikmeti işte!
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TuffkiLLe 4 yıl
yapılan reklamdan başka birşey değil. ucuz numaralar.
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murdocklawless 4 yıl
dünyada açlık tokların doymaması yüzünden var.
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Gece772 4 yıl
Apple apple apple
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E_Aydin35 4 yıl
Yıllardır eğitim sisteminin, hoca-öğrenci ilişkisi tarafındayım ancak böyle yalama yıkama görmedim...
Kendine değer katabilmek için çok acizce bir adım ve samimi gelmedi açıkcası bana. Bu kadarmı zor durumda kaldın; açık mektup yazacak kadar?
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Metabolism 4 yıl
Vw fanları birazdan basar konuyu
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V4LKyR 4 yıl
Şu adamdaki surat Anadolu'nun bir köşesinde kahvede oturup okey oynayan bir amca gibi sanki.
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darkmehmet 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
Şu adamdaki surat Anadolu'nun bir köşesinde kahvede oturup okey oynayan bir amca gibi sanki.

Aynen
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