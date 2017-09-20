Apple hücresel veri ile indirme limitini arttırdı

Apple, uygulamalar için hücresel veri ile indirme limitini arttırdı. Artık kullanıcılar hücresel veri bağlantısıyla App Store üzerinden 150 MB büyüklüğe kadar tüm uygulamaları indirebilecekler. Daha önce bu sınır 100 MB olarak belirlenmişti. Yeni kararla birlikte 50 MB yükseltilmiş oldu.

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Bu gelişmeye rağmen Apple'ın uygulama mağazasında hala Wi-Fi bağlantısı gerektiren pek çok oyun ve uygulama mevcut. Şirket indirme limitini en son 2013 yılında 50 MB'tan 100 MB'a yükseltmişti. iOS'un ilk yıllarında ise bu rakam 10 MB seviyesindeydi.

Yurt dışındaki bir çok operatörün müşterilerine sınırsız veri paketi sunması nedeniyle Apple'ın bu limiti tamamen kaldırmasına yönelik yoğun talep var. Bu açıdan bakıldığında kullanıcıların daha büyük uygulamalar indirmelerine izin vermek mantıklı görünüyor. Ancak aynı şeyi ülkemiz için söylemek pek mümkün değil.

https://developer.apple.com/news/?id=09192017b&1505856301