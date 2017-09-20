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Apple hücresel veri ile indirme limitini arttırdı

App Store'dan hücresel veri aracılığıyla uygulama indirme limiti arttırıldı. Apple, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla sınırı 100 MB'tan 150 MB'a yükselttiğini duyurdu.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple hücresel veri ile indirme limitini arttırdı
Apple, uygulamalar için hücresel veri ile indirme limitini arttırdı. Artık kullanıcılar hücresel veri bağlantısıyla App Store üzerinden 150 MB büyüklüğe kadar tüm uygulamaları indirebilecekler. Daha önce bu sınır 100 MB olarak belirlenmişti. Yeni kararla birlikte 50 MB yükseltilmiş oldu.
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Bu gelişmeye rağmen Apple'ın uygulama mağazasında hala Wi-Fi bağlantısı gerektiren pek çok oyun ve uygulama mevcut. Şirket indirme limitini en son 2013 yılında 50 MB'tan 100 MB'a yükseltmişti. iOS'un ilk yıllarında ise bu rakam 10 MB seviyesindeydi.
Yurt dışındaki bir çok operatörün müşterilerine sınırsız veri paketi sunması nedeniyle Apple'ın bu limiti tamamen kaldırmasına yönelik yoğun talep var. Bu açıdan bakıldığında kullanıcıların daha büyük uygulamalar indirmelerine izin vermek mantıklı görünüyor. Ancak aynı şeyi ülkemiz için söylemek pek mümkün değil.

https://developer.apple.com/news/?id=09192017b&1505856301 Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Kullanıcı kendi limit belirlesin androiddeki gibi ne yaparsa yapsın sanane salak saçma işler... Neyse üzülmeyin IOS 20'de bunuda kopyalayıp 40 dakika anlatırlar sunumda...
Kullanıcı kendi limit belirlesin androiddeki gibi ne yaparsa yapsın sanane salak saçma işler... Neyse üzülmeyin IOS 20'de bunuda kopyalayıp 40 dakika anlatırla...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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mert1907 1 yıl
Saçmalığa bak ya adam kendi hattıyla kendi telefonuna indirme yapamıyor hala daha İOS diyip dururlar.
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ravenous 1 yıl
Yine bir devrim Yeni bir devrim.. Böyle haberleri görünce telefonu duvara çakasım geliyor
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abrenax 1 yıl
Apple yine yapmış aga.
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strathmorea 1 yıl
Bunu bilmiyordum. Yani biri bana deseydi ki mobil veri açıkken istediğin kadar büyüklükte oyun, uygulama indiremiyosun diye. Direk şaka yaptığını düşünürdüm. Şaka gibi gerçekten.
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sniper23 1 yıl
Apple ve onun devrimci zihniyeti...
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sadrag 1 yıl
Doğruymuş ya la.. Haber içeriği yanlış yazıldı galiba diyodum; "indirmenin sınırı olmaz, olsa olsa uyarı veriyodur" diye. Yorumlara bakınca, meğer harbiden öyleymiş. Bu Apple iyi hoş ama bazen acayip saçmalıyor..
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zargana38 1 yıl
Ben dün AppStore dan 240 mb lik bir uygulama indirecektim aynı bu uyarıyı verdi 150 üstüne wifi lazım diye bende tamam dedim ama uygulamayı hücresel üstünden indirmeye başladı ve 240 mb yi indirdi. Galiba ios 11 de bir hata var
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PalaSakal 1 yıl
100mb ile yapılamayan 150mb ile yapılabilecekti zaten.saçmalık
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alemburda34 1 yıl
Dusunsenize wifi yok iphone x elinizde bir facebook programini indiremiyorsunuz. Saka gibi
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mateacher 1 yıl
Bizim gibi ezik kotalara sahip ülkelerde iyi bir özellik böyle basıp basıp gazayla kotayı ağlatırdık 😂
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buffon42 1 yıl
Apple mühendisleri 4 sene emek verip 50 mb artırmışlar. İşlemciden bile uzun süre uğraşmışlar bu özelliğe.
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emre1393 1 yıl
2017 de 150mb nedir lan, 5000 lira veren adam internet paketi mi alamayacak. ios kullanıcıları resmen keriz yerine konuluyor. neyse 20 sene sonra sınırsız yapal apple onu.
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