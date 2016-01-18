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Apple iAd reklam servisini kapatıyor peki şimdi ne olacak?

Apple’ın iAd reklam servisini kapatma kararı alması, kısıtlı bir sayıda bile olsa reklam verenler için beklenmedik bir etkiydi. Peki şimdi ne olacak? iAd müşterileri nereye kayacak?
3 yıl
2,9b
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6
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple iAd reklam servisini kapatıyor peki şimdi ne olacak?
Apple Music başta olmak üzere katma değerli servisler için riske girmekten kaçınmayan Apple, bu günlerde bir kapatma ile gündemde. Quattro Wireless’ın satın alınması ve Apple ekosistemine entegre edilmesiyle 2010 yılında küresel ölçekli bir kullanım imtiyazı ile tanıtılan hizmet, o dönem Google Admob olarak kullanımda olan Google’ın mobil reklam hizmetine rakip olarak düşünülmüştü.

Aradan geçen süreçte iOS yüklü cihazların popülaritesine rağmen mobil reklam pazarında iAd’in payı %10 seviyesini bile aşamadı. Hatta 2015 rakamlarına göre Apple’ın en güçlü olduğu pazarlardan biri olan ABD’de %5.1’lik pazar payı ile dördüncü sırada konumlandı. Aynı listede Facebook %37.9, Google %9.5, Twitter %7.4 paya sahip.

Gerek yeterli ilginin sağlanamaması, gerekse de geliştiricilerin özellikle de rakip reklam hizmetlerinden döndürülememesi nedeniyle servisin biraz geri planda kalmasına neden oldu. Sonunda da şirket, çareyi bu alandan çıkmakta buldu.

iAd artık yeni başvuru kabul etmeyecek ve 30 Haziran’dan sonra da tamamen kapanacak. O tarihe kadar hem mevcut reklam verenler hem de yayıncılar için hizmet çalışır durumda olacak. 2014 yılında Tim Cook’un iAd Apple’ın çok çok küçük bir parçası şeklindeki açıklaması, aslında bu noktadaki bakış açısına ışık tutuyordu bir anlamda.

iAd için alınan bu karar aslında sürecin seyrini de değiştiriyor. Sistemi tamamen yayıncılara bırakan Apple, hizmetin kesileceği tarihe kadar platformun denetimden çıkarılarak tamamen yayıncıların kontrolüne girmesine imkan tanıyacak.

Apple’ın bu hamlesi elbette ki öncelikli olarak Admob servisinin güçlenmesi noktasında katkı sağlayacaktır. Tabi burada asıl konu yayıncılar ile reklam verenlerin kaymasının ne ölçüde örtüşeceği olacaktır. 2015 yılında sadece ABD pazarında sadece mobil uygulamalar, oyunlar ve mobil web sayfaları üzerinden yapılan reklam gösterimleri hacmi 15.55 Milyar Dolar’ı aşmış.

Apple ise artık yeni dönemde kendi tarzına çok da uygun olmayan bu gelir modelinden tamamen vazgeçerek daha kârlı ve asıl önceliği olabilecek alanlardan kazanç elde etme çabasında olacak. Burada da anahtar rolü Apple Pay üstelenecek. Bu odakta da kısa sürede daha fazla ülkede faaliyet göstermesi hedeflenen Apple Pay’in bir çok sektör için öncelikli ödeme kanalı olması üzerine yoğunlaşılacak.

https://developer.apple.com/news/?id=01152016a&1452895272 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Apple çok doğru bir karar almış çalışmayan departman ya elden çıkartılmalı yada kapatılmalı ki apple bu reklam payının kaymasından ziyade bütün payları bitire bilir mobil reklam sektörünü yavaştan eritmeye başladı ki buda ios9 la beraber gelen adblock uygulamaları sayesinde oldu ki bu öyle bir darbedirki pc kısmında google,microsoft vb şirketler ve bloggerlardan küçük çaplı sitelere kadar herkesin karını elinden aldı( ki google ve microsoft bu yazılımları geliştirenlere para vererek reklamları gösteriyor )bu muzdaripliğe örnek youtube oldu. Buna göre ileride ios sistemide pc sektörü gibi olacak işte ozaman apple böyle bir sistem yapıp bınları göstermeye dayata bilir çünkü zorla birşeyler yapmayı seven bir şirket
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DH Misafiri 3 yıl
iAd reklam sistemidir.Bence iAd olmadan şirketler reklam veremeyeceği için isyan eder.Fakat son kullanıcı için iyi olur. :d
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kadirirdem 3 yıl
bir kere isimde hayır yok kapansın zaten
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Farwynd 3 yıl
Google gibi kullanıcı yönelimleri hakkında istatistik sağlayabilecek platformları yok. Dolayısıyla hedeflemeleri başarılı değildi.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Müşteriler önce diğer reklam servislerine, daha sonra toplu olarak bize (kullanicilara) kayacaklar.
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mahsur kalan adam 3 yıl
iad nedir ya isme bak
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