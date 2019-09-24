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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ID'deki kritik hata, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini gösteriyor

    Apple son günlerde Apple Kimliği'ndeki bir hatayla konuşuluyor. Birçok kullanıcı Apple ID verilerini güncellemeye çalışırken farklı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini gördüklerini raporladılar.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Teknoloji devi son birkaç gündür oldukça önemli bir güvenlik açığıyla karşı karşıya. Bazı iPhone kullanıcıları fatura bilgilerini veya kredi kartı verilerini güncellemeye çalışırken, rastgele farklı kullanıcılarının kredi kartı numaralarını gördüklerini belirtiyorlar.

    Apple durumun farkında

    Kullanıcılar Apple Kimliklerini güncelleme esnasında başka kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin yanı sıra, tam isimleri ve fatura adreslerine kadar gördüklerini iddia ediyorlar. Sorunun Apple tarafından da bilindiğini belirten bir iPhone kullanıcısı, şirketle 40 dakika telefonda konuştuğunu ve bu konuyu çok ciddiye aldıklarını söyledi.
    Problemin iOS 13 kaynaklı olduğu düşünülüyor ve sadece belli bir iPhone modeliyle sınırlı olmadığı da sızan bilgiler arasında. Zira geçtiğimiz hafta kullanıcılar iOS 13 ile ilgili birçok sorun yaşamış ve ABD Savunma Bakanlığı kullanıcılara işletim sisteminin yeni versiyonunu güncelleme çıkana kadar kurmamalarını tavsiye etmişti. Şimdi ise kullanıcılar kendi kredi kartı bilgilerinin başkalarının eline geçme ihtimali karşısında oldukça endişeliler. Apple'ın sorunu ne zaman çözeceği ise şimdilik bilinmiyor.


    https://www.reddit.com/r/iphone/comments/d7bqri/hugely_disturbing_security_problem/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 3 sa.
    sünya çapında sabit ip'leme sistemine ne zaman geçilecek !?
    1 Yanıt Yanıtla
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    1ses1 3 sa. SEO19
    Kime soruyorsun, kimden yanıt bekliyorsun :D merak ettim
    Yanıtla +2
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    Virinom 1 sa.
    Hiçbir zaman. Zaten geçilmesi felaket olur.
    Yanıtla +1
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