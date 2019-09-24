Apple ID'deki kritik hata, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini gösteriyor

Teknoloji devi son birkaç gündür oldukça önemli bir güvenlik açığıyla karşı karşıya. Bazı iPhone kullanıcıları fatura bilgilerini veya kredi kartı verilerini güncellemeye çalışırken, rastgele farklı kullanıcılarının kredi kartı numaralarını gördüklerini belirtiyorlar.

Apple durumun farkında

Kullanıcılar Apple Kimliklerini güncelleme esnasında başka kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin yanı sıra, tam isimleri ve fatura adreslerine kadar gördüklerini iddia ediyorlar. Sorunun Apple tarafından da bilindiğini belirten bir iPhone kullanıcısı, şirketle 40 dakika telefonda konuştuğunu ve bu konuyu çok ciddiye aldıklarını söyledi.

https://www.reddit.com/r/iphone/comments/d7bqri/hugely_disturbing_security_problem/

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Problemin iOS 13 kaynaklı olduğu düşünülüyor ve sadece belli birmodeliyle sınırlı olmadığı da sızan bilgiler arasında. Zira geçtiğimiz hafta kullanıcılarile ilgili birçok sorun yaşamış ve ABD Savunma Bakanlığı kullanıcılara işletim sisteminin yeni versiyonunu güncelleme çıkana kadar kurmamalarınıetmişti. Şimdi ise kullanıcılar kendi kredi kartı bilgilerinin başkalarının eline geçme ihtimali karşısında oldukça endişeliler. Apple'ın sorunuise şimdilik bilinmiyor.