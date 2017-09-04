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Xbox One'a çok yakında klavye ve fare desteği geliyor

Xbox Platformu Kurumsal Başkan Yardımcısı Mike Ybarra, Xbox One'a klavye ve fare desteğinin geleceğini yineledi. Ancak bunun adil olmayacağı yönünde eleştiriler var.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kolsol ve PC arasındaki en temel farklardan biri de PC oyuncularının genellikle klavye ve fare, konsol oyuncularının ise konrolcü (gamepad) aracılığıyla oyun oynaması. Konsol sahipleri özellikle FPS tarzı oyunlarda sağladığı avantaj için klavye ve fare desteğini oldukça önemsiyorlar.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un Windows telefonlara olan inancı sürüyor: Wileyfox Pro duyuruldu"
Hatırlayacağınız üzere birkaç yıl önce Microsoft, Xbox One'ın yakında klavye ve fare desteği alacağını açıklamıştı ancak henüz ortada somut bir gelişme yok. Microsoft'un Xbox Platformu Kurumsal Başkan Yardımcısı Mike Ybarra, kısa süre içerisinde klavye ve fare desteğinin geleceğini yineledi. Bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği netlik kazanmazken, sevindirici olan şey Microsoft'un bu düşüncesinden vazgeçmemiş olması.

Adil olmadığı yönünde eleştiriler var

PAX West sırasında bir panelde konuşan Ybarra, klavye ve fare desteğinin kesinlikle geleceğini ifade etti. Bunu nasıl yapacakları konusunda çok akıllı davranmaları gerektiğini söyleyen Ybarra çoğu şeyi geliştirici tercihine bırakacaklarını söyledi. Sonuç olarak desteğin ne zaman geleceğine ilişkin net bir tarih yok ancak kesin olan şey konsolda oyun oynanış biçimini değiştirecek olması.
Öte yandan çoğu kullanıcı klavye ve fare desteğinin adil olmayacağı görüşünde. Özellikle online oyunlarda klavye ve fare kullananlarla, kontrolcü tercih edenler karşı karşıya geldiklerinde eşit şartlar oluşmayacağı yönünde eleştiriler var. Örneğin bu fikir Blizzard'ı pek heyecanlandırmış gibi görünmüyor. Şirket nedenini belirtmese de klavye ve fare desteğinin dengesizlik yaratabileceği görüşünde.

https://www.windowscentral.com/first-games-xbox-keyboard-and-mouse-gameplay-support-coming-soon Yorum Yaz
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Be4die 1 yıl en beğenilen
Mini bilgisayar almak isteyenler icin guzel bir tercih olacak??
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Be4die 1 yıl
Zaten konsol olmaktan cıktı tam ortasini bulsun bari
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madizo35 1 yıl
yeni konsol oynayıcısı olduğum için joytick alışmak zor kesinlikle klavye mouse desteği gelirse süper olur ;)
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ataman18 1 yıl
Eğer gerçekleşirse bf1 oynamak için alabilirim. Hilecilerden gına geldi pc de. 2700 liraya giriş seviye pc. Xbox game pass dahil. Ea access dahil.
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Tall Man 1 yıl
Böyle saçmalık olabilir mi ? Sen gamepadle zar zor aim al vur adam gelsin klavye mouse kullanarak kan ağlatsın . Klavye mouse isteyen yallah bilgisayara .
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Mianfei 1 yıl
blizzardın niye umrunda olsun ?zaten ovewatchta aim assist var. ayrıca klavye ve mouse takmak isteyen takabiliyor ps4 için konuşuyorum. Aim assist yine oluyor ortaya garip manzaralar çıkıyor. Eğer eşitlik isteniyorsa mouse klavye takınca aim assist kalkmalı. Onun dışında overwatch klavye mouse ps4 = top 500
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huseyincarnege 1 yıl
valla iyi ps4dede görmek isteriz
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artenis 1 yıl
'' Aralarında bi farg galdı o fargla çok güzel oldu çok da iyi oldu''
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MetalWave 1 yıl
süper bir haber. konsolda gta 5 gibi oyunları oynamak daha zevkli olacaktır. artık pc alma gereği kalmadı. one x al ve pc yi unut.
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gurkanse 1 yıl
napsınlar? yazık günah xbox'a da... bir şekilde piyasada tutunmaya çalışıyorlar.denize düşen yılana sarılır misali konsola klavye mouse getirmekte böyle bir şey olsa gerek.valla acıdım hallerine
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alemburda34 1 yıl
Gelistiriciye biraktigi surece hayatta gelmez ps3 tede klavye mouse destegi vardi ancak ondada gelistiriciye birakildi destekleyen 1-2 oyun cikti o kadar.
Bunun gelistiricige desteginden ote ayarlara girdiginde gamepad - klavye olarak degistirebiliyorsan ancak olur.
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Bgrn7 1 yıl
Microsoft'a sağlam bir tokat gerek ancak o zaman akıllanırlar.
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