Xbox One'a çok yakında klavye ve fare desteği geliyor

Kolsol ve PC arasındaki en temel farklardan biri de PC oyuncularının genellikle klavye ve fare, konsol oyuncularının ise konrolcü (gamepad) aracılığıyla oyun oynaması. Konsol sahipleri özellikle FPS tarzı oyunlarda sağladığı avantaj için klavye ve fare desteğini oldukça önemsiyorlar.

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Hatırlayacağınız üzere birkaç yıl önce Microsoft, Xbox One'ın yakında klavye ve fare desteği alacağını açıklamıştı ancak henüz ortada somut bir gelişme yok. Microsoft'un Xbox Platformu Kurumsal Başkan Yardımcısı Mike Ybarra, kısa süre içerisinde klavye ve fare desteğinin geleceğini yineledi. Bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği netlik kazanmazken, sevindirici olan şey Microsoft'un bu düşüncesinden vazgeçmemiş olması.

Adil olmadığı yönünde eleştiriler var

PAX West sırasında bir panelde konuşan Ybarra, klavye ve fare desteğinin kesinlikle geleceğini ifade etti. Bunu nasıl yapacakları konusunda çok akıllı davranmaları gerektiğini söyleyen Ybarra çoğu şeyi geliştirici tercihine bırakacaklarını söyledi. Sonuç olarak desteğin ne zaman geleceğine ilişkin net bir tarih yok ancak kesin olan şey konsolda oyun oynanış biçimini değiştirecek olması.

Öte yandan çoğu kullanıcı klavye ve fare desteğinin adil olmayacağı görüşünde. Özellikle online oyunlarda klavye ve fare kullananlarla, kontrolcü tercih edenler karşı karşıya geldiklerinde eşit şartlar oluşmayacağı yönünde eleştiriler var. Örneğin bu fikir Blizzard'ı pek heyecanlandırmış gibi görünmüyor. Şirket nedenini belirtmese de klavye ve fare desteğinin dengesizlik yaratabileceği görüşünde.

https://www.windowscentral.com/first-games-xbox-keyboard-and-mouse-gameplay-support-coming-soon