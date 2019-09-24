Apple, iPhone 11 modelleri için bataryalı kılıf üretecek

Apple bu yılın başlarında iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde daha fazla pil ömrü isteyen kullanıcılar için bataryalı kılıf (Smart Battery Case) modellerini piyasaya sürmüştü. Şirketten gelen haberlere göre bu bataryalı kılıflar yeni nesil iPhone modelleri için de üretilecek.

Fiyatı el yakabilir

Apple'ın iPhone 11 modelleri için üreteceği bu bataryalı kılıfların ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok. Ancak yeni iPhone modelleri ile birlikte duyurulmamış olması biraz garip karşılanıyor. Bununla birlikte cihazların tatil sezonu olarak adlandırılan Kasım-Ocak ayları arasında bir tarihte satışa sunulması muhtemel. Zira, geçtiğimiz yılın bataryalı şarj modelleri de aynı tarihlerde gelmişti.

https://9to5mac.com/2019/09/20/smart-battery-case-models-for-iphone-11-pro-max-found-in-ios-13-code/

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Bu yılki iPhone modellerininsundukları bir gerçek. Apple'ın açıklamalarına göre bu süre, geçen yıl piyasaya sürülen iPhone'lara göre ekstra 4 saate kadar çıkabiliyor. Yapılan iPhone 11 incelemeleri de bu gelişmenin doğru olduğunu onaylamış durumda. Ancak bu durum kullanıcıların her zamanihtiyaçlar olmadığı anlamına gelmiyor. iPhone XR ve XS modelleri için piyasaya sürülen bataryalı kılıflar'den satışa sunulmulştu. Yeni modellerin de bu fiyat civarlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.