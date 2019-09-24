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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone 11 modelleri için bataryalı kılıf üretecek

    Teknoloji devi Apple yaklaşık iki hafta önce satışa sunduğu yeni nesil iPhone modellerinin pil kapasitesini daha da yükseltmek isteyen kullanıcılar için bataryalı kılıf piyasaya sürecek.
    4 sa.
    867
    8
    11
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, iPhone 11 modelleri için bataryalı kılıf üretecek
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    Apple bu yılın başlarında iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde daha fazla pil ömrü isteyen kullanıcılar için bataryalı kılıf (Smart Battery Case) modellerini piyasaya sürmüştü. Şirketten gelen haberlere göre bu bataryalı kılıflar yeni nesil iPhone modelleri için de üretilecek.

    Fiyatı el yakabilir

    Apple'ın iPhone 11 modelleri için üreteceği bu bataryalı kılıfların ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok. Ancak yeni iPhone modelleri ile birlikte duyurulmamış olması biraz garip karşılanıyor. Bununla birlikte cihazların tatil sezonu olarak adlandırılan Kasım-Ocak ayları arasında bir tarihte satışa sunulması muhtemel. Zira, geçtiğimiz yılın bataryalı şarj modelleri de aynı tarihlerde gelmişti.
    Bu yılki iPhone modellerinin daha iyi pil ömrü sundukları bir gerçek. Apple'ın açıklamalarına göre bu süre, geçen yıl piyasaya sürülen iPhone'lara göre ekstra 4 saate kadar çıkabiliyor. Yapılan iPhone 11 incelemeleri de bu gelişmenin doğru olduğunu onaylamış durumda. Ancak bu durum kullanıcıların her zaman daha fazla pil ömrüne ihtiyaçlar olmadığı anlamına gelmiyor. iPhone XR ve XS modelleri için piyasaya sürülen bataryalı kılıflar 999 TL'den satışa sunulmulştu. Yeni modellerin de bu fiyat civarlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.


    https://9to5mac.com/2019/09/20/smart-battery-case-models-for-iphone-11-pro-max-found-in-ios-13-code/ Yorum Yaz
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    esmerbuyucu 1 sa.
    iPhone 11 serisiyle bataryalı kılıfa olan ihtiyaç kalmadı gibi bir şey.
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    volkankpdg 3 sa.
    Yanlış hatırlamıyorsam iPhone 6 ile bu bataryalı case'i kullanmıştım. Çok memnun kalmıştım. Sonra 7-8-X-XS derken telefonların kullanım süreleri bana yetmeye başladı başka almak zorunda kalmadım.
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    Silent Guardian 3 sa.
    Başıma bir iş gelmeyecekse iPhone 7 için olanını aldım ben bunun. 1,5 gün rahat gidiyor şarjım. Gece takıyorum PUBG falan oynayıp yola devam ediyorum şarja takmadan. Tabi Mophie, Baseus gibi alternatifleri de var ama, bu akıllı kılıf adı üstünde. Cihazı %100’de tutuyor ve ihtiyaç olduğu kadar enerji çekiyor. Çok daha verimli özetle.
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    CWaRRioR 3 sa. Silent Guardian
    Fiyatı 1000tl hocam. Konsol alıp oynarsın o parayla.
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    AribyAriana 4 sa.
    Pro modellerinin neredeyse %10'luk fiyata bataryalı kılıf. Bir iPhone kullanıcısı için bence hiçbir şey.
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    nehir0 4 sa. yeni yorumcu
    Iphone'u duyunca irite oluyorum artık ya :/
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    Mars Portakalı 4 sa. nehir0
    Duymamaya özen göster o zaman :D
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    1ses1 3 sa. nehir0
    Klişe olucak ama Kedi uzanamadığı . . . . . .
    Ben kullanmıyorum eşim ve ailenin diğer fertleri kullanıyor. Ve iphone bu sektöre yçn veriyor. Haliyle çok haber yapılmasında mantıksızlık yok. Çentik denen tasarım hatası var ve onu bile kopyalıyorlar.
    Tabiki irite duymanız normal ama irite duydupunuz şeylere ilgi duyup okudukdan sonra yorum yapmanız garip. Yapamazsınız demiyorum sadece garipsedim.
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    WmGMD 4 sa.
    Bunu da 1299 dan verse üstüne 600 koyup yurtdisi mi 9t alıp ikinci telefon olarak kullanırsınız :D
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    smart battery case, iPhone 11 ve
    4 etiket daha bataryalı kılıf iPhone Apple Uğur Seven
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