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Apple, iPhone 4'ün üretimine yeniden başlıyor

5 yıl
7,4b
1
93
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPhone 4'ün üretimine yeniden başlıyor

Teknoloji dünyası iPhone 6’yı bekleye dursun, Apple sessiz sedasız 2010 yılında tanıttığı iPhone 4’ün üretimine yeniden başlıyor.

Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda pastadan aldığı payı arttırmak isteyen Apple’ın bu hedef doğrultusunda iPhone 4’ün üretimine yeniden başlayacağı iddia edildi.

The Economic Times gazetesinin üst düzey yöneticilerden aldığı son bilgilere göre Apple; Hindistan, Endonezya ve Brezilya’da yeniden satışa sunmak amacıyla iPhone 4’ün üretimine başlayacak. Operatörlerin tarifeleriyle ücretsiz ya da çok düşük ücretten satışa sunulacak olan iPhone 4’ün Apple’ın bu ülkelerde daha büyük kitlelere ulaşarak payını arttırmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

2010 yılında tanıtılan iPhone 4, dünyanın birçok ülkesinde iPhone 5s ve 5c’nin satışa sunulmasıyla birlikte sahneden inmiş; sadece belli pazarlarda eldeki mevcut stokları eritebilmek amacıyla satışı sürmüştü.


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alprkrkmz 5 yıl en beğenilen
Operatörlerin tarifeleriyle ücretsiz ya da çok düşük ücretten satışa sunulacak olan iPhone 4’ün

Apple hala Türkiye'deki operatörleri tanıyamamış anlaşılan.
Operatörlerin tarifeleriyle ücretsiz ya da çok düşük ücretten satışa sunulacak olan iPhone 4’ünApple hala Türkiye'deki operatörleri tanıyama...
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Lion 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Juanito Perez
Elması var mı?Var.
Türkiye'de alcak enayide var


Senin gibi okulun son günü kıza daha yeni açılabilen sivilceli sorunlu tipler olmasınlar da enayi olsun insanlar boşver. İyi oluyor ama değil mi stres atıyorsun sen de ne de olsa insanların arkadaşları var bir hayatı var sen de bunun hırsıyla insanlara saldıracak bir şey arıyorsun.


Adamın daha ne oldugunu kim oldugunu bilmeden sivilceli ergen sifatini yapistirip dalga gecmen ve sivilceli ergen dedigimiz tiplerle dalga gecmen, insanlari gorunusuyle yargilaman senin ne oldugunu gosteriyor. Bos laf yapma arkadasim. Saldiran bir kisi varsa o sensin.
OnLiNe MaNaGeRJuanito PerezElması var mı?Var.Türkiye'de alcak enayide varSenin gibi ok...
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2 Yanıt Yanıtla +85
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Cihat_, 5 yıl
İphone 4e 1000tl ona verene yazıklar olsun o donanıma 4 sene önceki telefona o para verilmez 4s ile yanyana koyun farkı anlayın, aslında şuanda 4s bile 1000tl civarı satılması lazım ama mâlum TR fiyatları
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Kilbox 5 yıl
Onun Yerine 4S Üretseler Ve Türkiye Fiyatları 999 TL Olsa Ozaman Bak Satış Patlaması Nasıl Oluyor
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Tom Hagen 5 yıl
piyasadaki şu anlık değerinin üstünde çıkacaktır yine..
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Balawitz 5 yıl
Apple bakti hala alan enayiler var uretmeye karar vermisler
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Stand Alone 5 yıl
700-800 TL aralığında satsalar alınır, o civardaki Android'li birçok cihazda kasılma ve donma sorunları oluyor.
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shadowz61 5 yıl
2.5 yıldır i4 kullanıyorum. IOS7'de kurmadım ufak sorunlar dışında işimi görüyor. Yeterlidir
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DH Misafiri 5 yıl
ios 7 ile gelecektir, o da kasıcaktır. ios 6 lı 4, 4s lerin kıymetini bilin.
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VlknFX 5 yıl
Sayın shady Herkes aynı anlamış. Bence siz anlatamadım sanırım demeliydiniz. Hala okuyucularınızı suçluyorsunuz. lütfen hatalarınızı kabul edin bu bir erdemdir küçülmek değil. çünkü nekadar okunursa okunsun bizim anladığımız gibi oluyor türkiye orda gereksiz yer alıyor evet birde üstüne basmışsınız gelişmekte olan ülkeler arasında değilmi diye evet ama bu yazının içeriginde olması gereksiz.
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Chromosty 5 yıl
1699 dan girer Turkiyede

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halikarnasss 5 yıl
4 değilde 4s alınır samsung bile 4s in üzerine bir telefon yapamadı bence
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keskin53 5 yıl
kimbilir apple bunu iPhone 6 diye satmar
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senersongur 5 yıl
499 TL'den falan satılsa hala alanlar olur bence.

499 TL bile çok sonuçta 4 sene öncesinin eski teknolojisi ama Apple olunca 500-600 TL ister herhalde.
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veteriner69 5 yıl
Sayın Shady, Bir hindistan gazetesi olan "The Economic Times" ın orjinal haberi şurda:

http://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/apple-restarts-production-of-iphone-4-with-an-eye-on-rs-20000-segment-to-recoup-market-share/articleshow/29871266.cms

Burada Türkiye'nin adı geçmiyor ve Hindistan, Endonezya ver Brezilya'da çıkacağı söyleniyor.
Sen kafadan Türkiye'yi eklemişsin, eline sağlık.

Bari yorum olarak eklediğini belirtseydin.
(3. Dünya ülkesiyiz ya.)
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Stand Alone 5 yıl senersongur
senersongur

499 TL'den falan satılsa hala alanlar olur bence.

499 TL bile çok sonuçta 4 sene öncesinin eski teknolojisi ama Apple olunca 500-600 TL ister herhalde.

O fiyatlardaki Android'li cihazlar daha fazla kasıyor Şener, bunu da unutma.
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