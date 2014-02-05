Apple, iPhone 4'ün üretimine yeniden başlıyor

Teknoloji dünyası iPhone 6’yı bekleye dursun, Apple sessiz sedasız 2010 yılında tanıttığı iPhone 4’ün üretimine yeniden başlıyor.

Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda pastadan aldığı payı arttırmak isteyen Apple’ın bu hedef doğrultusunda iPhone 4’ün üretimine yeniden başlayacağı iddia edildi.

The Economic Times gazetesinin üst düzey yöneticilerden aldığı son bilgilere göre Apple; Hindistan, Endonezya ve Brezilya’da yeniden satışa sunmak amacıyla iPhone 4’ün üretimine başlayacak. Operatörlerin tarifeleriyle ücretsiz ya da çok düşük ücretten satışa sunulacak olan iPhone 4’ün Apple’ın bu ülkelerde daha büyük kitlelere ulaşarak payını arttırmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

2010 yılında tanıtılan iPhone 4, dünyanın birçok ülkesinde iPhone 5s ve 5c’nin satışa sunulmasıyla birlikte sahneden inmiş; sadece belli pazarlarda eldeki mevcut stokları eritebilmek amacıyla satışı sürmüştü.