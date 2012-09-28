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Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı

6 yıl
12,8b
1
150
iPhone
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
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Apple'ın tam bir hafta önce dünya genelinde satışa sunduğu altıncı akıllı telefonuna ait detaylı test sonuçları internette yayınlandı. Önceki nesil iPhone'a oranla iki kat daha iyi işlem ve grafik performansı sunacağı vaadiyle tanıtılan iPhone 5, firmanın üretimi yine Samsung tarafından üstlenen kendi A6 çipsetinden gücünü alıyor. Her zamanki gibi basın etkinliğinde donanım parçalarının teknik detaylarına yer vermeyen Amerikalı üreticinin geçtiğimiz günlerde edinilen bazı veriler sayesinde kendi işlemci tasarımını piyasaya sürdüğü ortaya çıkmıştı.
Eylül ayının ortalarında tanıtımı gerçekleştirilen iPhone 5'in aylardır sanal alemde boy gösteren kasa yapısını beraberinde getirmesi, fiziksel anlamda önemli değişiklikler yaşanmış, farklı kaplama malzemeleri kullanılmış ve daha büyük bir ekranla donatılmış olmasına karşın yapılan analizlerde, cihazın yenilikçi bir özellikten yoksun olması sebebiyle istenileni veremediği belirtilmişti. Oysa telefonun en önemli yeniliği 7.6mm'lik alüminyum kasanın altında yatıyordu. A6, özel tasarım iki işlemcisi ve Imagination Technologies'ten PowerVR grafik işlemcileriyle seriye performans anlamında büyük bir sıçrama yaşatmayı başardı. İlk sentetik test sonuçlarında da bunu açıkça gösteren çipin yayınlanan detaylı puanları ışığında dört çekirdekli telefonlar ve hatta yeni nesil GPU'lar karşısında nasıl bir sonuç elde ettiğini göreceğiz.
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
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İlk olarak 1GHz hızında çift ARM Cortex-A15 işlemciye sahip olduğu belirtilen iPhone 5'in ARM lisanslı bir mimari yerine Qualcomm'un Krait çözümüne benzer şekilde Apple tarafından geliştirilen ve VFPv4 kayar nokta desteğiyle Cortex-A15 seviyesinde olduğunu gösteren özel işlemcilerden gücünü aldığı öğrenildi. Ayrıca bugün yayınlanan test sonuçlarıyla işlemci hızının güç tasarrufu sağlamak adına 550MHz ile 1.3GHz arasındaki frekanslarda çalıştığı tespit edildi. Samsung'un 32nm HKGM mimarisiyle üretilen A6, 1GB'lık 533MHz hızındaki LPDDR2 çift kanal belleğiyle 8.5GB/saniye bant genişliğine ulaşabiliyor, Bununla birlikte 266MHz'lik PowerVR SGX543MP3 GPU'sunu yapısında barındıran yonganın zar boyutu 96.71 mm2 olarak ölçüldü. Yeni çipin daha fazla donanım birimine ev sahipliği yapmasına rağmen 45nm üretim teknolojisinin uygulandığı A5'ten %22 daha küçük olduğunu belirtelim.
Özel işlemcilerin önceki ARM mimarilerinden belirgin şekilde daha iyi olan bellek arayüzü iPhone 5'e önemli bir avantaj sağlayarak SunSpider JavaScript test aracında Snapdragon S4 Pro ve şimdiye kadar liderliği elinde bulundurmuş olan Intel'in x86 mimarili Medfield işlemcisini büyük bir farkla geride bırakmasında büyük rol oynuyor. BrowserMark'ta Exynos 4 Quad'lı Galaxy S III'ün büyük zıplamasını devam ettiren yeni iPhone, yine bu sentetik test aracında da en üst sıraya kuruluyor. 
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Yukarıdaki grafikte farklı testler ve bu testlerin farklı kategorilerinde beşinci ve altıncı nesil iPhone'lar arasındaki işlem performansı farkının hangi seviyede olduğunu görebilirsiniz. Şimdiye kadar iOS aygıtlarının GeekBench 2'de elde ettiği en yük puanı ikiye katlamayı başaran cihaz, 1600 civarındaki sonucuyla Galaxy S III'ün hemen ardından üst sıralardaki yerini almıştı. Genel olarak iPhone 4S'ten 2.13 kat daha iyi bir işlem performansı sunan iPhone 5'in gerçek hayata bu oranı tam olarak yansıtması tabiki mümkün değil. Fakat işlemci hususunda vaat edilen rakamların elde edilmesi, cihazın iPhone serisinin performans düzeyindeki en büyük güncellemesi olduğunu ispatlaması anlamına geliyor.
Cupertino merkezli şirketin önemli bir hissesini elinde bulundurduğu ve 2008'de yüksek performanslı PowerVR SGX çözümleri için Apple ile lisans anlaşması imzaladıktan sonra iOS cihazlarının grafik işlemcilerinin arkasındaki isim haline gelen Imagination Technologies, iPhone 5'e 266MHz hızında çalışan üç çekirdekli SGX543 ürünüyle güç veriyor. iPhone 4S'teki PowerVR SGX543MP2 ve üçüncü nesil iPad'deki yine aynı dört çekirdekli grafik birimi 200MHz frekansında çalışmaktaydı. iPad 3'ün yaklaşık üç milyon pikselli ekranı kadar ağır bir yük taşımayan ve bellek bant genişliği daha düşük olan A6'lı iPhone 5'in GLBenchmark 2.5 testlerinde A5X'i yakından takip ettiği belirtiliyor.
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
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Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
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Sahip oldukları 'unified shader' mimarisinin avantajlarından yararlanan PowerVR ve Adreno GPU'lar Triangle Texture test aşamalarında rakiplerine fark atmayı başarıyor. Full HD 1080p olarak gerçekleştirilen ana bölümde saniyede 87.5 MTriangles değerine ulaşan iPhone 5, aradaki hız farkı sebebiyle dört çekirdekli SGX543MP4'le neredeyse aynı sonucu verebiliyor. 
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör

OpenGL ES 3.0 destekli yeni nesil Adreno 320 GPU'yla gelen Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetli LG'nin yeni amiral gemisi Optimus G, 1080p Egypt HD kademesinde 29 fps elde ederek iPhone 5'i yakalayıp geçebilen tek akıllı telefon oldu. Galaxy S3 ve One X gibi ilk nesil dört çekirdekli modeller 13 fps'de kalırken, bir sonraki nesil donanım ögeleriyle zenginleştirilen APQ8064 harika bir performans sergiliyor. Yine de Apple'ın mevcut GPU nesliyle halen tepede yer alması iOS cihazlarının üst düzey grafik performanslarını uzun süre devam ettirebileceklerini ispatlıyor.
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Vsync sınırlamasının yaşandığı testler haricindeki Full HD gerçekleştirilen sınama araçları sonuçları karşılaştırıldığında iPhone 5 ve iPhone 4S arasındaki vaat edilen farkın fazlasıyla elde edilebildiği gözlemleniyor. Bu fark, daha geniş ve daha fazla piksele sahip olan 4 inçlik 1136 x 640 piksel çözünürlüklü bir ekranda daha iyi grafiklerin oynatılabileceği anlamına geliyor. Son kullanıcı için zaten bu husustaki bir iyileştirme gözle görülür şekilde fayda sağlayacaktır. Real Racing 3 gibi konsol kalitesinde efekt ve animasyonlarla zenginleştirilmiş yapımları akıcı bir şekilde oynayabilmek, grafik performansındaki artışı somutlaştırmış olacak. İlerleyen dönemlerde uygulama mağazasına yüklenecek en yeni içerikler iPhone 5'in performans sıçrayışını daha belirgin hale getirecektir.
Dış görünüşü ve yazılımıyla her hayranını tatmin edemese de Apple iPhone 5, hazırlanan özel işlemcileri ve yine sınıfının en iyisi olmayı başaran PowerVR grafik birimleriyle kullanıcısını tatmin edebilecektir. Son yıllarda yapılan yatırımlar sonucu ortaya çıkan A6'daki işlemcilerin birkaç yıl daha kullanılacağı yönünde analizlerin bulunması, iPhone 5'in kullanım ömrünün bu tercih sayesinde bir hayli uzadığına işaret ediyor. Paylaştığımız test sonuçlarında rakipleri ile arasındaki puan farkı da bu düşünceyi destekliyor. Bakalım Apple için büyük bir projenin ilk adımı olan iPhone 5, önümüzdeki dönemlerde test sonuçlarında olduğu gibi tüketiciyi memnun etmeyi başarabilecek mi.

http://www.anandtech.com/show/6324/the-iphone-5-performance-preview Yorum Yaz
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ceo-tr 6 yıl en beğenilen
ip5 çıkmadan öncede testlerde ip4s hep s3 önünde yer alıyordu.
şimdi ip5 çıktı. birden ip4s sgs3 ün arkasına düştü. bütün testlerde de ip5 öne geçti.
hatta onuda geç ip4 te sgs2 yi geçiyordu testlerde. şimdi ne oldu da sgs2 ip4 ü geçti.
pazarlama taktiği bunlar. yönlendirmeli haberler. inanmayın. alın hoşunuza giden telefonu. güle güle kullanın.
ip5 çıkmadan öncede testlerde ip4s hep s3 önünde yer alıyordu.şimdi ip5 çıktı. birden ip4s sgs3 ün arkasına düştü. bütün testlerde de ip5 öne geçti.h...
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Vipracing 6 yıl
3 Cevap'a kadar S3 ile ilgili bir cümle geçer ve kavga başlar diye bir kehanette bulunup sıvışayım
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berk_06 6 yıl
Tasarımını beğenmeyebilirsiniz,kasa kaplama kalitesini beğenmeyebilirsiniz ama şunu kabul etmek gerekirki iphone 5 performans anlamında almış başını gitmiş resmen.
Tasarımını beğenmeyebilirsiniz,kasa kaplama kalitesini beğenmeyebilirsiniz ama şunu kabul etmek gerekirki iphone 5 performans anlamında almış başını gitmiş resm...
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senatorlines 6 yıl
ceo-tr
ip5 çıkmadan öncede testlerde ip4s hep s3 önünde yer alıyordu. şimdi ip5 çıktı. birden ip4s sgs3 ün arkasına düştü. bütün testlerde de ip5 öne geçti. hatta onuda geç ip4 te sgs2 yi geçiyordu testlerde. şimdi ne oldu da sgs2 ip4 ü geçti.pazarlama taktiği bunlar. yönlendirmeli haberler. inanmayın. alın hoşunuza giden telefonu. güle güle kullanın.

İphone 4S kullanıcısıyım yakınımın Galaxy S3'ü ile özellikle karşılaştırdım, kusuru bakmayın ama alın iki telefonu yan yana ve başlayın testlere milyonlarca 4S ve S3 var, hız konusunda 4S'in daha üstün olduğunu göreceksiniz, S3'ün ekranı ve kamera çekim kalitesi ise tam bir REZALET, TELEFONDAN ANLAYAN BİLİR, size bişey söyleyem mi millet S3'ü kullanmasını bile daha doğru düzgün bilmiyor root'u da çıkmamıştı daha şu sıralar bilmiyorum, yahu şu S3'te açılış ekranında DALGALI ATRAKSİYON VAR YA MİLLET O YÜZDEN ALIYOR bir de EKRANI BÜYÜK DİYE, GERİSİ SIFIR, HTC One X bile S3'ün yanında ADAM GİBİ TELEFON, İphone'nin yanına HİÇ GELEMEZ, HELE GENE JİLBREAKLI IPHONE BİR BAŞKA DÜNYA!
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dodomoco 6 yıl
En iyi andreno olmuş helal
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huseyincarnege 6 yıl
parasını hak etmeyen bir ciyaza 3300tl para vererek kendimi rezilmi edem

o parayla 2tane S3 yada 2 tane LG hdp880 yada 2tane HTC X one gibi harika telefonlar alına bilirken

titreşimi bile olmayan bir telefonamı verilecek vallahi cıldırmış olmalı insan


not:ne ios ne android fan boy olarak yazdım tammen benim görüşüm
yani iosunda androidinde beyndihim yanları eşittir apple firmasıyla da hem kısıntılı özgür olmayan telefon üretmiş hemde pahalı yapmış buna canım sıkılıyo appleye göre diyer telefonları adam yerine almıyoki appleden harici
telefonlarda balantı kurmuyo
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SerhanUygur 6 yıl
Yaw hala neyin bıdıbıdısını yapıyolar anlamadım ki :) Testlerde hızlıymış işte bitti. inanmayan indirsin benchmark programlarını test etsin görsün. Tokat yemek bedava :)
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Bukalemun 6 yıl
@ ceo-tr

Şuanda google nin android i BEDAVA verdiğini ve hatta 5 - 7 içinde paralı dağıtıma gecebileceği söyleniyor ( bknz = win 8 ) Bu da android in özgür sürüm olmasının tek avantajının cihazın bize ucuz ulaşması anlamına gelmesine rağmen - çok cihaz ve sürekli farklı fiyat politikası ile ürünler yeterli seviyeye ulaşamadan silinip gidiyorlar. Size verilen bir şeyi BEDAVA alıp sonrada ürettiğinizin içine koyup bunu PARA amaçlı yükseltmiyorsanız ismi nedir? inanın ben bilmiyorum!


Tüm elektronik cihazları donanım - yazılım olarak test eden yabancı kuruluşlar zaten var, sanırım 15 gün önce çıkan bir cihazı ( konu apple ve 1 yılda 1 cihaz çıkıyor ) araştırmak çok daha kolay ve bazı bilgilere inanmak daha kolay olabilir. ben nexus un ip4 - ip4s - ip5 olarak karşılığı var yok örneklerini anlamıyorum. 2farklı firma ve birbirine uzak işletim sistemleri.


Apple haritalar konusu tamamen hikaye aslında , insanları kandırmak ne kadar kolay ve insanların kanması tam bir muamma. XP kullanıp İE - MP ı hiç kullanmamak gibi bir durum
bana ne apple ın harita uygulamasından isterse apple de hiç bir şekilde harita - hatta siri dahi olmasın ! apple ip4s/ip5 hiç bir şey kaybetmez. Bunlar inanılmaz basit konular .

Donanım üreticileri madem bu kadar övülüyor 320 dolara maliyeti olan cihaz üretebilirler demek sitedim , aslında gayet açık - anlaşılır. sonradan ram - rom ve belli bir mhz in arkasına saklanıyorlar , yeni cihaz + yeni güncelleme desteği gelmemesini açıklamak için. XİAOMİ nin güncelleme - yazılım vb gibi şeylere zaten ihtiyacı yok. usa 400 milyon ve türkiye 80 milyon nüfusa sahip :)) ayrıca bu cihazı 400 dolar a bile alsam JB 4.1 ile kalacak bile olsa aynı fiyat aralığındaki bir çok cihazdan ÇOK ÜSTÜN olacaktır. ( örn galaksy ACE - HTC explorer vb )


Yazılım yüzdesi sormam ve cihaz örneği vermem 2 farklı - çok farklı cevabı olan örnekler
Sadece bakış açısı - dikkat edilmeği yeterli açıklamayı bulamadığınız için aklınızda olanların cevabını o anda ne veriyorsa dile getirmişsiniz. Bu android - üreticilerin ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha göstermekte, Bugünler de win8 geliyor sanırım 6 ay içinde ( cihaz az ve fiyatlar uçuk ) tartışmalar 3 boyutlu olmaya başlar o zaman tekrar fikirleşiriz. Zaten tüm olumsuzları madde madde yazmışsınız! ANDROİD in problemleri keşke ios gibi HARİTA uygulaması bazında kalsa idi.

Apple ipod touch 4 = 2,5 yıllık cihaz = ios6 ( 256mb ram - 800 mhz işlemci - 3,5 " ekran )
Samsung 5.0" player = 1 yıllık cihaz = Android 2.3.5 ( 512 mb ram - 1 ghz işlemci - büyük ekran ) = hatta aynı cihazdan 3 çeşit var diyebiliyorum.

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mratt 6 yıl
ceo-tr
ip5 çıkmadan öncede testlerde ip4s hep s3 önünde yer alıyordu. şimdi ip5 çıktı. birden ip4s sgs3 ün arkasına düştü. bütün testlerde de ip5 öne geçti. hatta onuda geç ip4 te sgs2 yi geçiyordu testlerde. şimdi ne oldu da sgs2 ip4 ü geçti.pazarlama taktiği bunlar. yönlendirmeli haberler. inanmayın. alın hoşunuza giden telefonu. güle güle kullanın.

Ne kadar güzel özetlemişsin.
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This Time 6 yıl
Ben hem s3 hem i4s kullanıyorum tarafsızım

Ama apple çift çekirdek 1 ghz işlemci ile resmen samsungla dalga geçmiş.

Adam utanır la 1.0 ghz çift çekirdekle 1.4 ghz 4 çekirdeği geçiyor


Apple adamsın adam
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duru-kan 6 yıl This Time
This Time
Ben hem s3 hem i4s kullanıyorum tarafsızım

Ama apple çift çekirdek 1 ghz işlemci ile resmen samsungla dalga geçmiş.

Adam utanır la 1.0 ghz çift çekirdekle 1.4 ghz 4 çekirdeği geçiyor


Apple adamsın adam


Bunu sevdim :)
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UK. 6 yıl
S3 Iphone 5 ten daha dayaniksiz .

Youtube da drop test ine bakarsaniz anlarsiniz .
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AlicanNalbat 6 yıl
fandroidci arkadaşlar :) gene doluşmuş buralara :)
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ceo-tr 6 yıl
Tüm forumlar » [Donanım / Hardware] » Anasayfa Haberleri » Cevap: Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı

Sanırım haberin yeri ile ilgili ufak detaya pek bakılmıyor.
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Amedra 6 yıl AlicanNalbat
AlicanNalbat

fandroidci arkadaşlar :) gene doluşmuş buralara :)



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ceo-tr 6 yıl
İos stabil super, hiper diyen, fakat android takiliyor, donuyor vs kotu kaka
diyen arkadaslar acaba hic 4.1.1 yuklu nuxus kullandimi acaba.

Dikkat edin yanliz s3 demiyorum. Stabiliteyi, akiciligi anlamak icin cok ust seviye donanima da gerek yok.

İos tamam cok guzel bir sistem fakat koru korune androidi de yargilamayin bence. Aynisi ios icinde gecerli.

Ben bizzat test ettim ip4 ile nexusu. Gozle gorulur hic bir fark yok akicilik ve performansta. Ayrica s3 u olan arkadaslarimda var. Onlarda hayran o ayri

Sonuc olarak yargilamadan once az bir surde olsa her iki platformu kullanmak lazim. Benim ios tercih etmeme sebebim dosya sistemi ve bilg. Baglantisi dosya tasima kisitlamalari. Android de daha rahat geliyor. Tercih. Birde İp4 ekrani kucuk bence

İp5 te ekran buyudu tr ye gelsin. Fiyati makul degerlere gelsin. Belki onuda denerim o ayri. Hangisi hosuma giderse onu alirim. Sizde oyle yapin. Hicbirseyin fani olmayin.
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competan4 6 yıl
"Sen ne kadar saçma sapan şeyler yazmışsın öyle, senin ağzını burnunu kırarım bak!!!! Ne, sen de mi fandrozortsun? Ha o zaman canımsın yaaa"
Mantığa bak yahu

Hay Allah'ım yaa, her Apple başlığında aynı fandrozort saçmalamaları. Anlamadığım da şu: Madem telefonlarınızdan bu kadar memnunsunuz, neden tüm Apple başlıklarındaki yazıların %80 i sizin bok atma çabalarınızla dolu? Gidip süper telefonlarınızı kullanın da bırakın millet başlıklarda araştırma ve bilgi paylaşımlarını yapabilsin. Vallahi de tez konusu bu fandrozortlar
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Bukalemun 6 yıl ceo-tr
ceo-tr

İos stabil super, hiper diyen, fakat android takiliyor, donuyor vs kotu kaka
diyen arkadaslar acaba hic 4.1.1 yuklu nuxus kullandimi acaba.

Dikkat edin yanliz s3 demiyorum. Stabiliteyi, akiciligi anlamak icin cok ust seviye donanima da gerek yok.

İos tamam cok guzel bir sistem fakat koru korune androidi de yargilamayin bence. Aynisi ios icinde gecerli.

Ben bizzat test ettim ip4 ile nexusu. Gozle gorulur hic bir fark yok akicilik ve performansta. Ayrica s3 u olan arkadaslarimda var. Onlarda hayran o ayri

Sonuc olarak yargilamadan once az bir surde olsa her iki platformu kullanmak lazim. Benim ios tercih etmeme sebebim dosya sistemi ve bilg. Baglantisi dosya tasima kisitlamalari. Android de daha rahat geliyor. Tercih. Birde İp4 ekrani kucuk bence

İp5 te ekran buyudu tr ye gelsin. Fiyati makul degerlere gelsin. Belki onuda denerim o ayri. Hangisi hosuma giderse onu alirim. Sizde oyle yapin. Hicbirseyin fani olmayin.


TR da 2012 EKİM itibari ile yasal JB 4.1 destekleyen cihaz sayısını + jb 4.1 dünyadaki kullanım miktarını biliyormusunuz ?

jb 4.1 versiyonu çalıştıracak ancak bunu LİTE SÜRÜM olarak bile göremeyecek cihazları biliyormusunuz ?


jb 4.1 android mobil işletim sistemi için DONANIM ÜRETİCİSİNİN tekeli gölgesinde kalmış ( zamanlamasıda çok geç ) bir yazılımdır,

350 dolarlık + 1,5 yıllık nexus u burada İP5 ile kıyaslamak ( ip 4 s ile bile kıyaslanamaz ) , vurgulamak bile 2.3 - 3.0 - 4.0 da BAŞARISIZ olan android ve özellikle NEXUS uda üreten SAMSUNG a körü körüne bağlılıktır.

performans + yorum + fiyat + güncelleme olarak İOS 6 yı takip etmeni bence yeterli , gerisi sadece DONANIM ÜRETİCİSİNİN politikası.......


forum.donanimhaber.com/... övmek + tavsiye ve bu ip5 e yakın bir ürün diyorsanız bakın cihaz var
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İnsan Çakması 6 yıl
hız, stabillik ve basitlik konusunda tercih edilecek bi telefon gerçekten.
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vitor reis 6 yıl İnsan Çakması
eve gitmek istiyorum

hız, stabillik ve basitlik konusunda tercih edilecek bi telefon gerçekten.

bencede siz eve gidin sevgili hocam.. zira mobil işletim sistemlerinden anladığınızı düşünmüyorum bu yorumunuzdan ötürü
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JoeyBane 6 yıl
Görünen köy..
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