Apple iPhone 5'e ait detaylı test sonuçları yayınlandı

Apple'ın tam bir hafta önce dünya genelinde satışa sunduğu altıncı akıllı telefonuna ait detaylı test sonuçları internette yayınlandı. Önceki nesil iPhone'a oranla iki kat daha iyi işlem ve grafik performansı sunacağı vaadiyle tanıtılan iPhone 5, firmanın üretimi yine Samsung tarafından üstlenen kendi A6 çipsetinden gücünü alıyor. Her zamanki gibi basın etkinliğinde donanım parçalarının teknik detaylarına yer vermeyen Amerikalı üreticinin geçtiğimiz günlerde edinilen bazı veriler sayesinde kendi işlemci tasarımını piyasaya sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Eylül ayının ortalarında tanıtımı gerçekleştirilen iPhone 5'in aylardır sanal alemde boy gösteren kasa yapısını beraberinde getirmesi, fiziksel anlamda önemli değişiklikler yaşanmış, farklı kaplama malzemeleri kullanılmış ve daha büyük bir ekranla donatılmış olmasına karşın yapılan analizlerde, cihazın yenilikçi bir özellikten yoksun olması sebebiyle istenileni veremediği belirtilmişti. Oysa telefonun en önemli yeniliği 7.6mm'lik alüminyum kasanın altında yatıyordu. A6, özel tasarım iki işlemcisi ve Imagination Technologies'ten PowerVR grafik işlemcileriyle seriye performans anlamında büyük bir sıçrama yaşatmayı başardı. İlk sentetik test sonuçlarında da bunu açıkça gösteren çipin yayınlanan detaylı puanları ışığında dört çekirdekli telefonlar ve hatta yeni nesil GPU'lar karşısında nasıl bir sonuç elde ettiğini göreceğiz.





İlk olarak 1GHz hızında çift ARM Cortex-A15 işlemciye sahip olduğu belirtilen iPhone 5'in ARM lisanslı bir mimari yerine Qualcomm'un Krait çözümüne benzer şekilde Apple tarafından geliştirilen ve VFPv4 kayar nokta desteğiyle Cortex-A15 seviyesinde olduğunu gösteren özel işlemcilerden gücünü aldığı öğrenildi. Ayrıca bugün yayınlanan test sonuçlarıyla işlemci hızının güç tasarrufu sağlamak adına 550MHz ile 1.3GHz arasındaki frekanslarda çalıştığı tespit edildi. Samsung'un 32nm HKGM mimarisiyle üretilen A6, 1GB'lık 533MHz hızındaki LPDDR2 çift kanal belleğiyle 8.5GB/saniye bant genişliğine ulaşabiliyor, Bununla birlikte 266MHz'lik PowerVR SGX543MP3 GPU'sunu yapısında barındıran yonganın zar boyutu 96.71 mm2 olarak ölçüldü. Yeni çipin daha fazla donanım birimine ev sahipliği yapmasına rağmen 45nm üretim teknolojisinin uygulandığı A5'ten %22 daha küçük olduğunu belirtelim.

Özel işlemcilerin önceki ARM mimarilerinden belirgin şekilde daha iyi olan bellek arayüzü iPhone 5'e önemli bir avantaj sağlayarak SunSpider JavaScript test aracında Snapdragon S4 Pro ve şimdiye kadar liderliği elinde bulundurmuş olan Intel'in x86 mimarili Medfield işlemcisini büyük bir farkla geride bırakmasında büyük rol oynuyor. BrowserMark'ta Exynos 4 Quad'lı Galaxy S III'ün büyük zıplamasını devam ettiren yeni iPhone, yine bu sentetik test aracında da en üst sıraya kuruluyor.

Yukarıdaki grafikte farklı testler ve bu testlerin farklı kategorilerinde beşinci ve altıncı nesil iPhone'lar arasındaki işlem performansı farkının hangi seviyede olduğunu görebilirsiniz. Şimdiye kadar iOS aygıtlarının GeekBench 2'de elde ettiği en yük puanı ikiye katlamayı başaran cihaz, 1600 civarındaki sonucuyla Galaxy S III'ün hemen ardından üst sıralardaki yerini almıştı. Genel olarak iPhone 4S'ten 2.13 kat daha iyi bir işlem performansı sunan iPhone 5'in gerçek hayata bu oranı tam olarak yansıtması tabiki mümkün değil. Fakat işlemci hususunda vaat edilen rakamların elde edilmesi, cihazın iPhone serisinin performans düzeyindeki en büyük güncellemesi olduğunu ispatlaması anlamına geliyor.

Cupertino merkezli şirketin önemli bir hissesini elinde bulundurduğu ve 2008'de yüksek performanslı PowerVR SGX çözümleri için Apple ile lisans anlaşması imzaladıktan sonra iOS cihazlarının grafik işlemcilerinin arkasındaki isim haline gelen Imagination Technologies, iPhone 5'e 266MHz hızında çalışan üç çekirdekli SGX543 ürünüyle güç veriyor. iPhone 4S'teki PowerVR SGX543MP2 ve üçüncü nesil iPad'deki yine aynı dört çekirdekli grafik birimi 200MHz frekansında çalışmaktaydı. iPad 3'ün yaklaşık üç milyon pikselli ekranı kadar ağır bir yük taşımayan ve bellek bant genişliği daha düşük olan A6'lı iPhone 5'in GLBenchmark 2.5 testlerinde A5X'i yakından takip ettiği belirtiliyor.

Sahip oldukları 'unified shader' mimarisinin avantajlarından yararlanan PowerVR ve Adreno GPU'lar Triangle Texture test aşamalarında rakiplerine fark atmayı başarıyor. Full HD 1080p olarak gerçekleştirilen ana bölümde saniyede 87.5 MTriangles değerine ulaşan iPhone 5, aradaki hız farkı sebebiyle dört çekirdekli SGX543MP4'le neredeyse aynı sonucu verebiliyor.





OpenGL ES 3.0 destekli yeni nesil Adreno 320 GPU'yla gelen Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetli LG'nin yeni amiral gemisi Optimus G, 1080p Egypt HD kademesinde 29 fps elde ederek iPhone 5'i yakalayıp geçebilen tek akıllı telefon oldu. Galaxy S3 ve One X gibi ilk nesil dört çekirdekli modeller 13 fps'de kalırken, bir sonraki nesil donanım ögeleriyle zenginleştirilen APQ8064 harika bir performans sergiliyor. Yine de Apple'ın mevcut GPU nesliyle halen tepede yer alması iOS cihazlarının üst düzey grafik performanslarını uzun süre devam ettirebileceklerini ispatlıyor.

Vsync sınırlamasının yaşandığı testler haricindeki Full HD gerçekleştirilen sınama araçları sonuçları karşılaştırıldığında iPhone 5 ve iPhone 4S arasındaki vaat edilen farkın fazlasıyla elde edilebildiği gözlemleniyor. Bu fark, daha geniş ve daha fazla piksele sahip olan 4 inçlik 1136 x 640 piksel çözünürlüklü bir ekranda daha iyi grafiklerin oynatılabileceği anlamına geliyor. Son kullanıcı için zaten bu husustaki bir iyileştirme gözle görülür şekilde fayda sağlayacaktır. Real Racing 3 gibi konsol kalitesinde efekt ve animasyonlarla zenginleştirilmiş yapımları akıcı bir şekilde oynayabilmek, grafik performansındaki artışı somutlaştırmış olacak. İlerleyen dönemlerde uygulama mağazasına yüklenecek en yeni içerikler iPhone 5'in performans sıçrayışını daha belirgin hale getirecektir.

Dış görünüşü ve yazılımıyla her hayranını tatmin edemese de Apple iPhone 5, hazırlanan özel işlemcileri ve yine sınıfının en iyisi olmayı başaran PowerVR grafik birimleriyle kullanıcısını tatmin edebilecektir. Son yıllarda yapılan yatırımlar sonucu ortaya çıkan A6'daki işlemcilerin birkaç yıl daha kullanılacağı yönünde analizlerin bulunması, iPhone 5'in kullanım ömrünün bu tercih sayesinde bir hayli uzadığına işaret ediyor. Paylaştığımız test sonuçlarında rakipleri ile arasındaki puan farkı da bu düşünceyi destekliyor. Bakalım Apple için büyük bir projenin ilk adımı olan iPhone 5, önümüzdeki dönemlerde test sonuçlarında olduğu gibi tüketiciyi memnun etmeyi başarabilecek mi.

http://www.anandtech.com/show/6324/the-iphone-5-performance-preview