Apple: iPhone 5s'i daha çok beklersiniz ! (Güncellendi)

Dünyanın en doğusunda gün değişti ve takvimler 20 Eylül'ü gösterdiği için iPhone 5s'in satışları çevrimiçi Apple Store'lar üzerinden başladı; ancak kötü bir süprizle.

Aslında bugünün gelişi dünden belliydi. Birçok güvenilir kaynak iPhone 5s'in üretiminde, Touch ID sensörünün üretimindeki arz sıkıntısından ötürü, ciddi sıkıntılar yaşandığı ve telefonun stoklarında şimdiye kadar görülmemiş darboğaz yaşandığını iddia etmişti. Apple, iPhone 5s'i iPhone 5c ile birlikte ön satışa sunmayarak aslında bu iddiaları kısmen doğruladı ancak iddiaların %100 doğrulanması ise bugün birkaç dakika önce gerçekleşti.

Dünyanın en doğusunda Avustralya'da iPhone 5s'e erkenden sahip olmak için Apple'ın çevrimi mağazasını ziyaret eden teknoloji severleri kötü bir sürpriz bekliyordu. Sitede yer alan bilgilere göre şu anda satın alınan iPhone 5s'ler ancak 7 ile 10 gün arasında kargolanmaya hazır hale gelecek. Tabiki birkaç saat sonra ilk parti iPhone 5s'lerin tükenmesiyle bu tarihin Ekim ayına doğru kayması çok olası görünüyor.

İşin kötü tarafı ise bu durum sadece Avustralya için geçerli değil. Şu anda Çin'den iPhone 5s almaya kalktığınızda da en az 7 ile 10 gün beklemek zorundasınız. iPhone 5s ile 20 Eylül'de satışa sunulacağı ilk ülkelerden olan Singapur ve Hong Kong'da durum daha da kötü çünkü bu ülkelerde iPhone 5s'i teslim alacağınız tarihin sadece ayı belli: Ekim.

Avrupa'da gün değişimi olmadığı için henüz iPhone 5s sipariş verebilmek mümkün değil ancak İngiltere'den gelen haberler Avrupa'da da benzer sorunların yaşanacağını gösteriyor. Apple'ın önemli iş ortaklarından olan O2'nun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre mağazalarda 5s bulunmayacak, teknoloji severler internet üzerinden ya da mağazalardan ancak 5s'in siparişini verebilecekler. Telefonun ellerine geçmesi ise daha ileri bir tarihte gerçekleşecek.

Öte yandan ABD'deki durumun netleşmesi içinse bir süre daha beklemek gerekiyor. Eğer dünya genelinde bu sıkıntılar sürerse iPhone 5s'in tahmin edilen tarihten çok daha sonra ülkemizde satışa sunulması kimseyi şaşırtmayacaktır.

Kısacası iPhone 5s, en iyi iPhone olmasının yanı sıra farklı bir "en" ünvanına sahip: satın alınması en güç iPhone.

Nearly #O2iPhone Friday! Get 5c instore & order 5s online & on phone. No 5s in stores but they'll order for you and say when it's in.