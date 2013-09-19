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Apple: iPhone 5s'i daha çok beklersiniz ! (Güncellendi)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple: iPhone 5s'i daha çok beklersiniz ! (Güncellendi)
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Dünyanın en doğusunda gün değişti ve takvimler 20 Eylül'ü gösterdiği için iPhone 5s'in satışları çevrimiçi Apple Store'lar üzerinden başladı; ancak kötü bir süprizle.

Aslında bugünün gelişi dünden belliydi. Birçok güvenilir kaynak iPhone 5s'in üretiminde, Touch ID sensörünün üretimindeki arz sıkıntısından ötürü, ciddi sıkıntılar yaşandığı ve telefonun stoklarında şimdiye kadar görülmemiş darboğaz yaşandığını iddia etmişti. Apple, iPhone 5s'i iPhone 5c ile birlikte ön satışa sunmayarak aslında bu iddiaları kısmen doğruladı ancak iddiaların %100 doğrulanması ise bugün birkaç dakika önce gerçekleşti.

Dünyanın en doğusunda Avustralya'da iPhone 5s'e erkenden sahip olmak için Apple'ın çevrimi mağazasını ziyaret eden teknoloji severleri kötü bir sürpriz bekliyordu. Sitede yer alan bilgilere göre şu anda satın alınan iPhone 5s'ler ancak 7 ile 10 gün arasında kargolanmaya hazır hale gelecek. Tabiki birkaç saat sonra ilk parti iPhone 5s'lerin tükenmesiyle bu tarihin Ekim ayına doğru kayması çok olası görünüyor.

Apple: iPhone 5s'i daha çok beklersiniz ! (Güncellendi)
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İşin kötü tarafı ise bu durum sadece Avustralya için geçerli değil. Şu anda Çin'den iPhone 5s almaya kalktığınızda da en az 7 ile 10 gün beklemek zorundasınız. iPhone 5s ile 20 Eylül'de satışa sunulacağı ilk ülkelerden olan Singapur ve Hong Kong'da durum daha da kötü çünkü bu ülkelerde iPhone 5s'i teslim alacağınız tarihin sadece ayı belli: Ekim.

Avrupa'da gün değişimi olmadığı için henüz iPhone 5s sipariş verebilmek mümkün değil ancak İngiltere'den gelen haberler Avrupa'da da benzer sorunların yaşanacağını gösteriyor. Apple'ın önemli iş ortaklarından olan O2'nun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre mağazalarda 5s bulunmayacak, teknoloji severler internet üzerinden ya da mağazalardan ancak 5s'in siparişini verebilecekler. Telefonun ellerine geçmesi ise daha ileri bir tarihte gerçekleşecek.

Öte yandan ABD'deki durumun netleşmesi içinse bir süre daha beklemek gerekiyor. Eğer dünya genelinde bu sıkıntılar sürerse iPhone 5s'in tahmin edilen tarihten çok daha sonra ülkemizde satışa sunulması kimseyi şaşırtmayacaktır.

Kısacası iPhone 5s, en iyi iPhone olmasının yanı sıra farklı bir "en" ünvanına sahip: satın alınması en güç iPhone.

Güncelleme: ABD'den gelen son bilgilere göre iPhone 5s'in beyaz ve altın renkli modelleri, operatörler ile perakende mağazalarının envanterinde neredeyse yok denecek kadar az seviyede.


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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Opricnik
furkan123456 Kim bekliyoki iphone 5s yi ?
Tüm dünya

Tüm dünya geçim derdini, yoksulluğu, savaşları vs bıraktı bu gerzek aletin piyasaya çıkmasını ve Amerikalıları bir kat daha zenginleştirmesini bekliyor. Özellikle Afrika bu cihaz için sabırsızlanıyor.
Opricnikfurkan123456 Kim bekliyoki iphone 5s yi ?Tüm dünyaTüm dünya geçim derdini, yoksulluğu, savaşları vs b...
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2 Yanıt Yanıtla +87
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Krone 6 yıl
Ben beklemiyorum. 3 Bin liradan çıkacaksa zaten.
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uA006 6 yıl
sanırsın rusya doğalgaz hattını kesti. durun sakin biraz.

ne apple'mış arkadaş, adamlar tuvalete gitse haber oluyor.

başlığa değinmiyorum bile.

[>:]
sanırsın rusya doğalgaz hattını kesti. durun sakin biraz.ne apple'mış arkadaş, adamlar tuvalete gitse haber oluyor.başlığa değinmiyorum ...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
daha çok beklersiniz nedir laf sokar gibi :D
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doctor5945 6 yıl
editör sıkı sallamış cihaz zaten aralığın ikinci haftası gelecek turkıyeye o zamana kadar sevkiyat 10 katına çıkar bu 15 gün sürmeyecek geçiçi bir durum abartmayın bu kadar ekimin ilk haftası yurtiçi satış sitelerinde bılca görürsünüz her modelını bolca tabı 1000 tl fazla vermek kaydıyla keza sanalpazar sahıbınden gıttıgıdıyor gıbı yerlerde sımdıden yerını almıs durumda 1000 tl fazla vermek kaydıyla
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aziz77 6 yıl
Millet acından ölüyor,bunların derdine bak...
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bc_ 6 yıl
Teknoloji gelişiyor, fiyatlar azalacağı yerde artıyor, bu ne düzenbazlık apple. Samsung size bir güzel kapağı taksın, o zaman piyasayı göreceksiniz. Bu iphone'lar 1000 lira olacak da almayacaklar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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kızgınjapon 6 yıl bc_
bc_
Teknoloji gelişiyor, fiyatlar azalacağı yerde artıyor, bu ne düzenbazlık apple. Samsung size bir güzel kapağı taksın, o zaman piyasayı göreceksiniz. Bu iphone'lar 1000 lira olacak da almayacaklar.

afedersin de kardesim haklısın ama note 3 2300 lira felan degilmiydi
samsung hic bir sey yapamaz yeni ve adaletli bir marka bekliyorum



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doctor5945 6 yıl
helal olsun apple türk kullanıcısını bu kadar peşinde koşturtabiliyorya vallahi helal olsun bu forumu yıllardır takip ederim hiçbir markanın hiçbir modelinin bu kadar çok konuşulduğunu görmedim ne note 3 bıraktı ne lg g2 nede z1 varsa yoksa iphone :-)) bende özellikle en çok eleştirilen ve kıro ların telefonu diye donanımhaber kullanıcılarının bir kısmı tarafından lanse edilen 32gb altın sarısı renginden alacağım geldiğinde türkiyeye tüm apple severlere hayırlı olsun
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18XET01 6 yıl
Gözünü sevdiğmin iphonedosu. Dün iphone 5s'i bugün iphone 5c kutu açılımını yayınladı :)
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DH Misafiri 6 yıl
Hayatımda böyle rezalet bir sey görmedim. Neden insanlar hala apple alıyor? Tam anlamıyla kullanışsız android'in yanında örnek verecek olursam benim bütün müzik arşivim flac ama iPhone da ayrıca program olmadan dinleyemiyorum bile.Itunes denen rezalet de insani bezdiriyor... ekran da cok küçük... 2500 civarı olacak bir telefona bu kadar hücum etmek akıl karı değil
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karakorsansakal 6 yıl
simdi aynı taktiği samsung yapıyor,ön siparişle telefon satmaya başladılar.
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karakorsansakal 6 yıl
Bekleyen kişi yok zaten, bunlar satış taktikleri
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TonyM 6 yıl
Valla 3000 TL denklesem de arabayı mı değiştirsem aman ne elması ya. Bayram sonu fiyatlar da düşer, seneye ekimde de belki biraz daha iyisini alırım.
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