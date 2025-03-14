Xiaomi, 5 km menzile ve 120 saat bekleme süresine sahip telsizini tanıttı

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Xiaomi, Walkie-Talkie 3 Chat Edition isimli yeni telsizini tanıttı. Kompakt ve şık tasarımlı telsiz, Çin'de 18 dolar fiyattan satışa sunuldu.

Xiaomi Walkie-Talkie 3 Chat Edition özellikleri

XMDJJA01FY model ismine sahip cihaz, anten dahil 163 mm x 55 mm x 32 mm boyutları ve 136,6 g ağırlığıyla amatör telsiz kullanıcılarını hedefliyor. 430–440 MHz UHF amatör bandında çalışan telsiz, 3W iletim gücüyle 5 km'ye kadar menzil sunuyor. Alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda ise 10.000 m²'ye kadar kapsama alanı sağlıyor ve hücresel ağlar olmadan çalışıyor.

Telsizin özellikleri arasında, 10 saat sürekli kullanım, 120 saat bekleme süresi sunan 2000 mAh pil, kulaklık girişi olarak da kullanılabilen çok işlevli bir USB-C portu (5V/1A giriş) yer alıyor. Telsiz, 16 kanal senkronizasyonu ile birden fazla cihaz arasında hızlı frekans eşleştirmesi yapabiliyor ve ayarları kablosuz olarak kopyalamayı sağlayan “havadan havaya” kopyalama özelliğini destekliyor.

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Kullanıcılar, Xiaomi Intercom uygulaması veya Mijia uygulama eklentisi aracılığıyla frekansları programlayabilir veya ayarları değiştirebilir. Buna ek olarak, fiziksel düğmeler ve sesli geri bildirim ile cihaz üzerinden kontrol sağlayabilir. PC+ABS plastik gövdeye sahip telsizin -10°C ila 50°C arasında çalışabildiği belirtiliyor.

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