Xiaomi, 5 km menzile ve 120 saat bekleme süresine sahip telsizini tanıttı

Xiaomi Walkie-Talkie 3 Chat Edition özellikleri
XMDJJA01FY model ismine sahip cihaz, anten dahil 163 mm x 55 mm x 32 mm boyutları ve 136,6 g ağırlığıyla amatör telsiz kullanıcılarını hedefliyor. 430–440 MHz UHF amatör bandında çalışan telsiz, 3W iletim gücüyle 5 km'ye kadar menzil sunuyor. Alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda ise 10.000 m²'ye kadar kapsama alanı sağlıyor ve hücresel ağlar olmadan çalışıyor.
Kullanıcılar, Xiaomi Intercom uygulaması veya Mijia uygulama eklentisi aracılığıyla frekansları programlayabilir veya ayarları değiştirebilir. Buna ek olarak, fiziksel düğmeler ve sesli geri bildirim ile cihaz üzerinden kontrol sağlayabilir. PC+ABS plastik gövdeye sahip telsizin -10°C ila 50°C arasında çalışabildiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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