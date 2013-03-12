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Apple, iPhone'un Brezilya'daki isim hakları için IGB ile anlaşmak üzere

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPhone'un Brezilya'daki isim hakları için IGB ile anlaşmak üzere

Kısa bir süre önce IGB isimli yerel bir elektronik firmasının, iPhone ismiyle Android'li ilk akıllı telefonunun tanıtılmasıyla birlikte dikkatleri çeken Brezilya'da Apple, iPhone'un isim hakkını alabilmek için sona yaklaştı.

iPhone'un isim hakkı için ilk başvurusunu 2000 yılında yapan ve bu başvurusu Brezilya Endüstriyel Fikri Haklar Enstitüsü (INPI) tarafından 2007 yılında tescillenen IGB, hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl iPhone ismini taşıyan ilk akıllı telefonunu satışa sunmuştu. Apple da bu gelişme üzerine harekete geçerek INPI'ye başvurmuş; ancak INPI, "iPhone" isminin imtiyaz sahibinin IGB olduğuna hükmetmişti. Apple, bu karar üzerine temyiz mahkemesine başvurarak kararı yüksek yargıya taşımıştı.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra başka bir çaresi olmadığı için IGB ile masaya oturan Apple, iPhone'un isim hakkını satın almak için sona yaklaşmış durumda. Forbes'ın Brezilya'nın önde gelen gazetelerinden Folha de São Paulo'ya dayandırdığı haberinde, her iki firmanın da davalardan vazgeçip ortak paydada buluşmaya yakın oldukları vurgulandı. Apple'ın daha önceden iPhone ismi için milyon dolarlar ödemek zorunda kaldığını hatırlatan Forbes, Apple'ın bu sefer de IGB'ye yüklü ödeme yapmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtirken; herhangi bir anlaşma bedeliyse dile getirmedi. Forbes, ayrıca, Apple'ın iPhone'un Brezilya'daki isim hakkını almak için 2007 yılında da INPI'ye başvurduğunu açıkladı.

Hatırlanacağı gibi Apple, geçtiğimiz sene de "iPad" markasının Çin'deki haklarını 60 milyon dolar karşılığında Proview firmasından satın almıştı.


http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2013/03/09/apple-closer-to-solution-regarding-brazilian-iphone-trademark-dispute/ Yorum Yaz
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mert1907 6 yıl
Aslında el altından HTC Sony Samsung yada Çin li firmalardan birisi alicak sen gör o zaman piyasa nasıl karışıyor.
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Dorota 6 yıl
Şöyle bi 10 sene öncesine falan gitme şansım olsaydı keşke iphone ipad hepsinin isim hakkını satın al sonra paraya para deme valla
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EddyCue 6 yıl Dorota
ekayisdag

Şöyle bi 10 sene öncesine falan gitme şansım olsaydı keşke iphone ipad hepsinin isim hakkını satın al sonra paraya para deme valla


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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7Mhz 6 yıl
Biri isim haklarının alınmadığı ülkelerin isimlerini söylesede bizde nasiplensek.
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Jül Sezar 6 yıl
60 milyon dolar 70000 iphone satışına denk sayılır.
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