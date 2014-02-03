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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iWatch için kablosuz, güneş ve kinetik enerji ile şarj konularına odaklandı

5 yıl
6,6b
1
29
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, iWatch için kablosuz, güneş ve kinetik enerji ile şarj konularına odaklandı
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Apple, herkes tarafından merakla beklenen akıllı saati iWatch ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times’ın konuyla ilgili kaynaklarından edindiği bilgiler Apple’ın, iWatch’ın pil meselesini üzerine detaylı şekilde ele aldığını gösteriyor.

Apple’ın iWatch projesi kapsamında yaptığı ilk önemli çalışma kablosuz şarj konusuyla ilgili. İddiaya göre Apple, kimi akıllı telefonlarda da kullanılan manyetik indüksiyon ile çalışan kablosuz şarj sistemini iWatch’a entegre etmeyi planlıyor. Apple bu sayede iWatch’ın kolda takılı olmadığı zamanlarda kablosuz şarj edilerek pil performansının günlük kullanımda yaratacağı sorunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Apple’ın iWatch için planladığı yenilikler ise bunlarla sınırlı değil. Akıllı saatlerin tek bir şarj ile 6-7 gün çalışması gerektiğine inanan firma, mevcut pil teknolojileriyle bu hedefi yakalamakta sıkıntı çektiği için yüzünü farklı teknolojilere çevirmiş durumda.  Apple’ın güneş enerjisi ve hareket ile şarj edilebilme konuları üzerine çalışmalar yaptığını belirten NYT, bu yeniliklerin pazarda hayat bulmasının ise yıllar sürebileceğini belirtiyor.

Gazete, ayrıca, Apple’ın pil performanslarının istenilen seviyeleri karşılayamamasından ötürü diğer bileşenlerin enerji  tasarrufları üzerine de çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Bilindiği gibi mevcut saatlerden bazıları kol hareketine bağlı olarak saatin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayabiliyor. Ancak bu saatlerin hiçbiri iWatch gibi akılı özelliklere sahip değil. Bu nedenle Apple’ın iWatch’da kimyasal pil + güneş enerjisi paneli gibi hibrit bir pil çözümü sunması ileriki yıllarda olası görülüyor.

Hatırlanacağı gibi Tony Fadell, nam-ı diğer iPod’un babası, Apple’ın uzun yıllar boyunca iPod ve iPhone’larda güneş enerjisi ile şarj edilebilme konusu üzerinde çalışmalar yaptığını ancak bu cihazların yaygın olarak cep ya da çantalarda tutulduğundan, güneş enerjisi çözümünün fizibil olmadığını tespit ettiklerini söylemişti.


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zbilici 5 yıl en beğenilen
Pil teknolojileri ile ilgili çıkan haberler bizim ülkemizde bulunan petrol haberleri gibi. Hep haberi çıkıyor ama bir türlü etkisini göremiyoruz!
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fatih-8 5 yıl
kimse de akıllı saat ne işimize yarayacak, niye buna ihtiyacımız var diye sormuyor:)
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Dark Knıght 5 yıl
olursa çok iyi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kinetick enerjyle şarj olursa çok büyük avantaj
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simbilli 5 yıl
Başka yollardan tekrar eski haline ulaşmaya çalışıyor. İyi olur.
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E_Aydin35 5 yıl
Apple bence çok doğru bir yönde Ar-Ge çalışmaları yapıyor..
Kullanılabilirlik süresi o teknolojik ürünün en can alıcı noktasıdır ve söz konusu ürünler son dönemin trendi olan akıllı saatler ise; kesinlikle kolumda durmasını arzuladığım ürünün şarjda durması bence anlamını yitirir benim için.
Apple her zaman yenilikleriyle konuşulan bir firma ve güneş enerjisinden yararlanması ve farklı alternatifler üretmeye çalışması güzel bir haber.
"Akıllı saatlerin tek bir şarj ile 6-7 gün çalışması gerektiğine inanan firma..."
bu cümle zaten gerçekten amaçlarını anlatıyor..
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seven44 5 yıl
Olursa güzel olur
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beşkazalı48 5 yıl
gel artık iwhatch
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DH Misafiri 5 yıl
Apple bu saati üretirse ilk biz çıkarttık diye apple fanlara çok güzel pazarlar :) Birde This changes everything again sloganıyla 700-800 dolardan fiyat koyar. :)
Satar mı ? Bu pazarlamayla rekorlar kırar :)))
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halitozbasli 5 yıl
Eger patent altında butür bir pil geliştire bilirlerse. Akıllı saat konusunda hem sektörün önünü açarlar hemde 10 sene boyunca piyasa lideri olurlar. Malum ticari patentler en fazla on sene koruna biliyor.
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W.Amadeus 5 yıl
Akıllı saat teknolojisi bana biraz garip geliyor. Yaşlanıyor muyum nedir?
Böyle bir saati kolumuza takıp dolaştıracak kadar nasıl bir ihtiyaç karşılayacak bu aletler?
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xmasx 5 yıl
Bu pil teknolojisi ile cok hayale kapılmamak lazım..
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BlackNigga 5 yıl
Olursa süper olur.
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ulubatlısinan 5 yıl
Firmalırun pil teklolojisini değiştirmeye pek niyetleri yok, birinin bu teknolojiye önderlik etmesi gerek, işte Apple burda gerçek ruhunu gösterip bir çok teknolojiye önderlik yapmış olacak gibi, işte apple ın diğerlerinden farkı, herkesten daha önce yapmak...
1 Yanıt Yanıtla +3
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Master_Evil 5 yıl
düşünce güzel ama akıllı saate yetecek kadar enerji üretecek duruma getirmeleri lazım
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semih4444 5 yıl ulubatlısinan
ulubatlısinan
Firmalırun pil teklolojisini değiştirmeye pek niyetleri yok, birinin bu teknolojiye önderlik etmesi gerek, işte Apple burda gerçek ruhunu gösterip bir çok teknolojiye önderlik yapmış olacak gibi, işte apple ın diğerlerinden farkı, herkesten daha önce yapmak...

Usta o ilkler Steve Reyiz'in zamanındaydı şimdi bi Jony İve kaldı...
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