Apple, iWatch için kablosuz, güneş ve kinetik enerji ile şarj konularına odaklandı

Apple, herkes tarafından merakla beklenen akıllı saati iWatch ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times’ın konuyla ilgili kaynaklarından edindiği bilgiler Apple’ın, iWatch’ın pil meselesini üzerine detaylı şekilde ele aldığını gösteriyor.

Apple’ın iWatch projesi kapsamında yaptığı ilk önemli çalışma kablosuz şarj konusuyla ilgili. İddiaya göre Apple, kimi akıllı telefonlarda da kullanılan manyetik indüksiyon ile çalışan kablosuz şarj sistemini iWatch’a entegre etmeyi planlıyor. Apple bu sayede iWatch’ın kolda takılı olmadığı zamanlarda kablosuz şarj edilerek pil performansının günlük kullanımda yaratacağı sorunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Apple’ın iWatch için planladığı yenilikler ise bunlarla sınırlı değil. Akıllı saatlerin tek bir şarj ile 6-7 gün çalışması gerektiğine inanan firma, mevcut pil teknolojileriyle bu hedefi yakalamakta sıkıntı çektiği için yüzünü farklı teknolojilere çevirmiş durumda. Apple’ın güneş enerjisi ve hareket ile şarj edilebilme konuları üzerine çalışmalar yaptığını belirten NYT, bu yeniliklerin pazarda hayat bulmasının ise yıllar sürebileceğini belirtiyor.

Gazete, ayrıca, Apple’ın pil performanslarının istenilen seviyeleri karşılayamamasından ötürü diğer bileşenlerin enerji tasarrufları üzerine de çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Bilindiği gibi mevcut saatlerden bazıları kol hareketine bağlı olarak saatin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayabiliyor. Ancak bu saatlerin hiçbiri iWatch gibi akılı özelliklere sahip değil. Bu nedenle Apple’ın iWatch’da kimyasal pil + güneş enerjisi paneli gibi hibrit bir pil çözümü sunması ileriki yıllarda olası görülüyor.

Hatırlanacağı gibi Tony Fadell, nam-ı diğer iPod’un babası, Apple’ın uzun yıllar boyunca iPod ve iPhone’larda güneş enerjisi ile şarj edilebilme konusu üzerinde çalışmalar yaptığını ancak bu cihazların yaygın olarak cep ya da çantalarda tutulduğundan, güneş enerjisi çözümünün fizibil olmadığını tespit ettiklerini söylemişti.