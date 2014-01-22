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Apple ile patent savaşında Samsung'a kötü haber geldi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile patent savaşında Samsung'a kötü haber geldi

Yaklaşık üç yıldır devam eden Samsung ve Apple arasındaki patent savaşlarında dün mahkeme jürisi Samsung'u üzecek önemli bir karar aldı. 

İkili arasında ilk patent davasında Samsung aleyhine 1.05 milyar dolar tazminat kararı verilmiş sonrasında ise bu miktar 450 milyon dolara indirilmişti.  

Bilindiği gibi yargıç Lucy Koh, ikili arasında patent davalarında en fazla 15 cihazın inceleme listesine alınmasına ve 5 patent iddiasının gündeme getirilmesini istemişti. Dün yapılan duruşma öncesi değerlendirmede yargıç Koh, Samsung'un multimedya senkronizasyonu ile ilgili patentinin geçersiz sayılmasına kadar verdi. Böylece Samsung'un iddia sayısı dörde düşmüş oldu.

Koh ayrıca Apple'ın klavyedeki otomatik kelime düzeltme patentinin çiğnendiğine kadar verdi. Böylece Apple'ın 5 iddiasından birisi kabul edilmiş oldu ve Samsung'a karşı ikinci dava öncesinde eli oldukça güçlenmiş oldu. Zira Samsung ihlal ettiği iddia edilen patentlerin hiçbirisine FRAND (serbest dolaşım) kararı aldıramadı. 

Bu kararın diğer bir tehlikesi ise Android ekosistemini ilgilendirmesi. Zira kelimeleri otomatik düzeltme özelliği ekosistemde yaygın olarak kullanılıyor. 

Bunun haricinde Apple, 31 Mart'taki duruşma öncesinde iki özet yargılama hakkı da kazandı. Firma bu yargılamalarda kendi suçlamalarını jüriye izah edecek.  

http://appleinsider.com/articles/14/01/22/judge-finds-samsung-infringes-apple-patent-invalidates-samsung-patent-in-second-california-trial Yorum Yaz
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murata42 5 yıl en beğenilen AppleFans
azsussan

Amerikada yapılan bir yargılamada apple tabiki mağdur gösterilir. Nerede adalet


Türkiye'de olmadığı kesin..
azsussanAmerikada yapılan bir yargılamada apple tabiki mağdur gösterilir. Nerede adaletTürkiye'de olmadığı k...
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kımyasal 5 yıl
Sabah bu konu coşar,küfür kıyamet.
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AppleFans 5 yıl
Amerikada yapılan bir yargılamada apple tabiki mağdur gösterilir. Nerede adalet
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CertificatedStaff 5 yıl
Bitmez bu savaş...
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SilverBallers 5 yıl
Teknolojinin gelişmesi için bir firmanın yaptığı yeniliği başka bir firmada kullanmalı aksi takdirde piyasa tekelleşir.Bu arada iOS 7'de de Android esintileri yok değil.
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thestell 5 yıl
Otomatik düzeltme patenti nedir? Dokunmatik ekranın da davasını açacak ben çıkardım çaldılar diye.
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stalker(1979) 5 yıl
Başlığı okudum şaşırmadım. Başlık şöyle olsa bayağı bir şaşırırdım. "Apple patent savaşında Samsung'a kaybetti":) Samsung'un yapacağı iş basit şirketi komple Apple a devredecek:) kurtulacak:)
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-BraveHeart- 5 yıl
Sana baska bisey demiyorum apple beter ol en buyuk SAMSUNG!
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DH Misafiri 5 yıl
kelimeyi otomatik düzeltirken kullanılan yöntemlerin falan tamam da, otomatik düzeltmenin de patenti mi olurmuş. bu kadar geniş çerçeveli patentler sadece gelişmenin önünü kesmeye yarar bu patent sisteminin ciddi şekilde baştan biçimlendirilmesi ve geliştirenin haklarını korurken diğer firmaları abuk subuk şekilde zarara sokmamalı.
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DH Misafiri 5 yıl
At çalışır.Eşşek için
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erehyan 5 yıl
Türkiye' de olsa en çok ayakkabı kutusu veren kazanırdı :)
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dokuzcanlicanavar 5 yıl
klavyedeki otomatik düzeltme patenti?
akıllı klavyelerin hepsini çöpe atalım madem
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OnurD7 5 yıl
Zamanlaması manidar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
birbirlerini yesinler
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bir şekilde orta yolu bulurlar hiçbir firmanın gözünde tüketici değerli değil , tükettiği ve para verdiği sürece değerli.
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