Apple ile patent savaşında Samsung'a kötü haber geldi





Yaklaşık üç yıldır devam eden Samsung ve Apple arasındaki patent savaşlarında dün mahkeme jürisi Samsung'u üzecek önemli bir karar aldı.





İkili arasında ilk patent davasında Samsung aleyhine 1.05 milyar dolar tazminat kararı verilmiş sonrasında ise bu miktar 450 milyon dolara indirilmişti.





Bilindiği gibi yargıç Lucy Koh, ikili arasında patent davalarında en fazla 15 cihazın inceleme listesine alınmasına ve 5 patent iddiasının gündeme getirilmesini istemişti. Dün yapılan duruşma öncesi değerlendirmede yargıç Koh, Samsung'un multimedya senkronizasyonu ile ilgili patentinin geçersiz sayılmasına kadar verdi. Böylece Samsung'un iddia sayısı dörde düşmüş oldu.





Koh ayrıca Apple'ın klavyedeki otomatik kelime düzeltme patentinin çiğnendiğine kadar verdi. Böylece Apple'ın 5 iddiasından birisi kabul edilmiş oldu ve Samsung'a karşı ikinci dava öncesinde eli oldukça güçlenmiş oldu. Zira Samsung ihlal ettiği iddia edilen patentlerin hiçbirisine FRAND (serbest dolaşım) kararı aldıramadı.





Bu kararın diğer bir tehlikesi ise Android ekosistemini ilgilendirmesi. Zira kelimeleri otomatik düzeltme özelliği ekosistemde yaygın olarak kullanılıyor.





Bunun haricinde Apple, 31 Mart'taki duruşma öncesinde iki özet yargılama hakkı da kazandı. Firma bu yargılamalarda kendi suçlamalarını jüriye izah edecek.

http://appleinsider.com/articles/14/01/22/judge-finds-samsung-infringes-apple-patent-invalidates-samsung-patent-in-second-california-trial