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Apple'ın Çin'deki satışlarında büyük düşüş yaşanıyor

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, Apple'ı da etkilemiş durumda. Son gelişmeler Apple'ın Çinli müşterileri tarafından boykot edilmesine ve satışların gittikçe düşmesine yol açtı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Özellikle ABD, Çin ve Huawei üçgeninde yaşanan ticaret savaşları, teknoloji devi Apple'a zarar vermeye başladı. Şirketin büyük satış rakamları yakaladığı Çin pazarında düşüşe geçtiği ve boykota uğradığı belirtilirken, durumun böyle devam etmesi durumunda Çin hükümetinin yaptırımları ile karşılaşacağı ifade ediliyor.

Ticaret savaşı Apple'ı da etkiledi

Analistlere göre bu yıl Apple'ın Çin'deki iPhone satışlarında sert bir düşüş yaşanabilir. ABD ve Çin ticaret savaşının ortasında kalan Apple, Huawei ile birlikte bu anlaşmazlığın kurbanlarından biri olacak gibi görünüyor. Zira gelen raporlara göre iki ülke arasında devam eden bu savaş neticesinde Apple, Çin'deki müşterileri tarafından gayrı resmi bir boykota uğramış durumda. Ayrıca Çin hükümetinin bir sonraki hamlesinin, Apple'ın Çin pazarına erişimini kısıtlamak olacağı konuşuluyor.
Ticaret anlaşmazlığı, Çin vatandaşlarını Apple ürünlerini boykot etmeye ve yerli markaları satın almaya yönlendirdi bile. Zira, ABD'li şirketlerin ambargosuna uğrayan Huawei'nin satışlarında patlama yaşanması da bunun bir sonucu. İki ülke arasında yaşanan bu sıkıntılı sürecin Huawei ve Apple'ı hangi noktalara taşıyacağını ise önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.

https://www.phonearena.com/news/apple-china-brand-image-deteriorated-big-iphone-sales-decline_id116409 Yorum Yaz
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RickSanchezlol 1 hf. yeni yorumcu
Çin'in olmaması Apple ı batırmaz ama nerdeyse Tüm batılı ülkeler tarafından yasaklanmak Huawei yi batırır hadi gelsin hakaretler bizim ülkemizde çakma çinli bol Uygur Türkleri katledilmesine kanımızdan insanların yok edilmesine göz yumup Arapları savunalım zaten...
Çin'in olmaması Apple ı batırmaz ama nerdeyse Tüm batılı ülkeler tarafından yasaklanmak Huawei yi batırır hadi gelsin hakaretler bizim ülkemizde çakma çinli bol...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Galatas4ray 1 hf.
Ben olsam apple yi çine sokmam.
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iam.eren 1 hf.
Sonuna kadar AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI LAIK TURKIYE VE APPLE AGLAYIN ULAN KEKOLAR
CEKIK GOZLU BASKICI KOMONIST KOPEK ETI YIYEN CIN YERIN DIBINE BATSIN🇺🇸🇹🇷❤️🙏🇺🇸🇹🇷
Sonuna kadar AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI LAIK TURKIYE VE APPLE AGLAYIN ULAN KEKOLARCEKIK GOZLU BASKICI KOMONIST KOPEK ETI YIYEN CIN YERIN DIBINE BATSIN🇺🇸...
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Ohol Oula 1 hf.
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alp0007 1 hf.
Çin ile Amerika arasındaki ticari savaş nedeni bizim taraf olmamızın hiç bir anlamı yok.
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DH Misafiri 1 hf.
Yukarıda yazmış biri inadına alan hıyar diye ulan sana ne isteyen istediğini alır şimdi de çin yalakası mı oldunuz.Amerika düşmanın çin dostun mu?Hangi cihaz daha iyiyse parana göre istediğini alırsın parası olan Apple alır para fakirin çenesini yorar kardeş
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DH Misafiri 1 hf.
Şu firma batsın artık. Mobil dünyasının paraziti
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MS4343 1 hf.
O boykot resmidir de, dünya karşısında gayri resmi-vatandaş kendi yaptı olur
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Askaparta 1 hf.
Kısas.
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wolferto 1 hf.
sırf apple telefonu olduğu için kendini amerikali zanneden var .beyin kıt ya osmanliya saydirip durur benim tarihim Ataturkten sonrasi der mesele apple vs çin oldumu taaaa çinin katliamindan bahseder bu nasil bir beyin a... cıklamasıdır
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iam.eren 1 hf. wolferto
Gel de gosteriyim sana muhahhahahaah
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vefa_18 1 hf.
vestel telefonlardan nefret ediyorum tek nedeni ise ithal telefonlara istediği ek gümrük vergisi vestel sen kaliteli telefon yap millet zaten alır bir kaç küçük kusuru görmez bu gün yerli ve sevdiğim telefon üretici general mobile adam gerçekten one programı kapsamında kendini sevdirdin ve güzel cihazlar üretti
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iam.eren 1 hf.
Sonuna kadar AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI LAIK TURKIYE VE APPLE AGLAYIN ULAN KEKOLAR
CEKIK GOZLU BASKICI KOMONIST KOPEK ETI YIYEN CIN YERIN DIBINE BATSIN🇺🇸🇹🇷❤️🙏🇺🇸🇹🇷
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12 Angry Men 1 hf.
Çinde uzun zamandır satışlar zaten düşük bu yeni bir şey değil ki. İphone satışları %1 mi ne çinde.
Edit: %1 satış rakamı samsung'a aitmiş.
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Ordan Geçenbay 1 hf. 12 Angry Men
Çindeki %1 başka ülkelerdeki %80 den daha etkili.
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esmerbuyucu 1 hf. 12 Angry Men
%1'mi, siz şaka mısınız? 😂
%1 olan Samsung'tur, Apple değil. Feci karıştırmışsın. Apple'ın Çin'de ki pazar payı %10 civarları. Huawei ve BBK grubu sonrası üçüncü, kâr olarak birinci.
counterpointresearch.com/...
Apple için Çin ABD'nin %50 pazar payıyla birlikte neredeyse aynı derecede büyük bir pazar.
Samsung senelerdir Çin'de çok düşük seyreder. m.donanimhaber.com/...
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5 etiket daha ABD ticaret savaşı iPhone Apple Uğur Seven
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