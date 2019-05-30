Apple'ın Çin'deki satışlarında büyük düşüş yaşanıyor

Özellikle ABD, Çin ve Huawei üçgeninde yaşanan ticaret savaşları, teknoloji devi Apple'a zarar vermeye başladı. Şirketin büyük satış rakamları yakaladığı Çin pazarında düşüşe geçtiği ve boykota uğradığı belirtilirken, durumun böyle devam etmesi durumunda Çin hükümetinin yaptırımları ile karşılaşacağı ifade ediliyor.

Ticaret savaşı Apple'ı da etkiledi

Analistlere göre bu yıl Apple'ın Çin'deki iPhone satışlarında sert bir düşüş yaşanabilir. ABD ve Çin ticaret savaşının ortasında kalan Apple, Huawei ile birlikte bu anlaşmazlığın kurbanlarından biri olacak gibi görünüyor. Zira gelen raporlara göre iki ülke arasında devam eden bu savaş neticesinde Apple, Çin'deki müşterileri tarafından gayrı resmi bir boykota uğramış durumda. Ayrıca Çin hükümetinin bir sonraki hamlesinin, Apple'ın Çin pazarına erişimini kısıtlamak olacağı konuşuluyor.

https://www.phonearena.com/news/apple-china-brand-image-deteriorated-big-iphone-sales-decline_id116409

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Ticaret anlaşmazlığı, Çin vatandaşlarınıetmeye ve yerli markaları satın almaya yönlendirdi bile. Zira, ABD'li şirketlerin ambargosuna uğrayan Huawei'nin satışlarındada bunun bir sonucu. İki ülke arasında yaşanan bu sıkıntılı sürecinve'ı hangi noktalara taşıyacağını isehep beraber göreceğiz.