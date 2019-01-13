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Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda üretime girdi

İç devrelerinde aşırı ısınma gibi bazı sorunlar olduğu için bir türlü piyasaya sürülemeyen AirPower hakkında sevindirici haberler var. Üretimine geçilen aksesuar yakında satışa sunulabilir.
4 ay
4,6b
1
22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın kablosuz şarj aksesuarı AirPower, ilk olarak 2017 yılında duyurulmuştu ancak o zamandan bu yana cihazla ilgili hiçbir gelişme yaşanmadı. Ya da en azından şirketin bu konu hakkında yorum yapmayı tercih etmediğini söyleyebiliriz. AirPower nihayet bu yıl piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Zira, ChargerLab isimli Twitter hesabının paylaştığı bilgiye göre Luxshare Precision cihazın üretimine başlamış durumda.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un 5G özellikli telefonu CES 2019'da sergilendi"
Luxshare Precision aynı zamanda Apple'ın AirPods ve USB-C şarj kablolarının da üreticisi. Yani iki şirket arasında ciddi bir iş ilişkisi var. Elbette haberin doğruluğunu teyit edemiyoruz ancak kısa süre önce Apple'ın AirPower'la ilgili sorunları giderdiği yönünde haberler çıkmıştı. Dolayısı ile cihazın üretime taşınmasında gerçeklik payı var gibi duruyor.

Aynı anda üç cihazı kablosuz şarj edebilecek

Daha önce şirkete yakın kaynaklar AirPower'ın iç devrelerinde aşırı ısınma gibi bazı teknik sorunlar çıktığını söylemişti. Apple ise her zamanki gibi sessiz kalarak konuyu aydınlığa kavuşturmadı.
AirPower kullanıcıların aynı anda birden fazla cihazı kablosuz olarak şarj etmesine olanak sağlayacak. Yani matın üzerindeki herhangi bir noktaya iPhone, Apple Watch ve AirPods gibi AirPower uyumlu en fazla üç cihaz yerleştirerek bunları kablosuz olarak şarj etmek mümkün olacak.

https://twitter.com/chargerlab/status/1083952811887357952 Yorum Yaz
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karacaardıç 4 ay en beğenilen A. Burak
Ben ve benim gibi almayanlarınkide size girmiş... pardon geçmiş olsun
2 Yanıt Yanıtla +6
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ilkerinanç 4 ay
Şimdi arkadaşlar ben kablosuz şarj olayında birşeyi anlamıyorum.Kablosuz şarj diyorsun alet kabloyla geliyor telefonu üzerine koyuyorsun al sana kablosuz şarj.İyi güzel şekil oluyor güzel oluyor falan tamam da bu kablosuz şarj değilki telefonu şarj aletinin üstüne koymak en fazla.Direkt girsin fişe o zaman?Buradaki edilen fayda ne şimdi?
Şarj aleti prizde ,ben telefonu odanın ortasına veya herhangi bir yerine koydum şarj oluyor.Bu kablosuz şarj işte.
Bunu yapana kadar insanları kandırmayın ,oyalamayın.Saçma çünkü.
Şimdi arkadaşlar ben kablosuz şarj olayında birşeyi anlamıyorum.Kablosuz şarj diyorsun alet kabloyla geliyor telefonu üzerine koyuyorsun al sana kablosuz şarj....
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3 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
denizpalasoglu 4 ay
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korayalttantire 4 ay
Gecikebilir eyvallah, ama siteden bile kaldirip ACIKLAMA DAHI YAPMAMAK ayip be Apple.
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Ayyıldız Türk 4 ay
2000₺’de bunu satarlar
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eerdemdemirr 4 ay
İlker ben zaten amerikadayım 😂 nası yapsak 😂 eyalet eyalet farkediyo tabi ama en düşüğü saatlik 5-6 $/Saat diyorum dikkatini çekerim. Anasının babasını evinde oturup maaşını iphone taksitine veren adamdan bajsediyorum. Senin hediye iphonundan değil yani. Türkiyede ödemiyo mu o asgari ücretliler kira fatura falan. Durumlar iyiyse haber verinde dönelim 🤔
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ilkerinanç 4 ay eerdemdemirr
Birader söylediğimi gözünle okuyup beyninle değerlendirdiysen ben de asgari ücretle değildir o asgari ücret olsa geçinemezsin ,asgari ücret kadar para ile deyin bari dedim.
Bana hediye falan veren yok beynimi kullanıp ona göre değerlendirme yapıyorum,sen de dene ara sıra.Acımıyor.
Sen kal orda dönme senden çok var burada zaten.
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ilkerinanç 4 ay
Asgari ücretle sen önce bi yaşa Amerikada da sonra 1,5 tane İphone alırsın.Asgari ücrete denk gelen para deyin bari şuna.
Araştırın bakalım Amerikada ev kirası kaça yicecek içecek kaça bir insan ayın sonunu getirebiliyormu asgari ücretle.
Robot oldunuz iyice robot.Biri birşey atıyor ortaya hiç araştırmadan soruşturmadan atlıyorsunuz hemen.
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samtual 4 ay
Kablosuz şarj teknolojisi mi geliyor acaba..? Apple yine herkesten önce davranıp icatlar yapıyor baksana...(!)
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ilkerinanç 4 ay
Şimdi arkadaşlar ben kablosuz şarj olayında birşeyi anlamıyorum.Kablosuz şarj diyorsun alet kabloyla geliyor telefonu üzerine koyuyorsun al sana kablosuz şarj.İyi güzel şekil oluyor güzel oluyor falan tamam da bu kablosuz şarj değilki telefonu şarj aletinin üstüne koymak en fazla.Direkt girsin fişe o zaman?Buradaki edilen fayda ne şimdi?
Şarj aleti prizde ,ben telefonu odanın ortasına veya herhangi bir yerine koydum şarj oluyor.Bu kablosuz şarj işte.
Bunu yapana kadar insanları kandırmayın ,oyalamayın.Saçma çünkü.
3 Yanıt Yanıtla +5
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MrKattchup 4 ay ilkerinanç
Bana da çok saçma geliyor 2 kablodan kurtarıyor da yani yine bir kabloya bağımlısın istediğin yerde de durmuyor prize mahkumsun, fakat araçlardaki kablosuz şarj yaygınlaşmalı, araçlara eklenen en faydalı özelliklerden birisi.
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Allons-y 4 ay ilkerinanç
Hocam teknoloji gelişiyor şimdiki kablosuz şarjın yerini alttaki teknoloji alacak.

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esmerbuyucu 4 ay ilkerinanç
Önemli olan telefonun kendisindeki şarj girişini kaldırmak. Kabloyla birleşmeden temas yoluyla şarj olabildiği için ismi kablosuz şarj. Şuanlık kısa menzilli ama uzak menzilli çözümler de olacaktır.
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Tlg3 4 ay
Geç bile kaldılar
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9 etiket daha Apple airpower kablosuz şarj cihazı aksesuar luxshare precision Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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