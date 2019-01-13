Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower sonunda üretime girdi

Apple'ın kablosuz şarj aksesuarı AirPower, ilk olarak 2017 yılında duyurulmuştu ancak o zamandan bu yana cihazla ilgili hiçbir gelişme yaşanmadı. Ya da en azından şirketin bu konu hakkında yorum yapmayı tercih etmediğini söyleyebiliriz. AirPower nihayet bu yıl piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Zira, ChargerLab isimli Twitter hesabının paylaştığı bilgiye göre Luxshare Precision cihazın üretimine başlamış durumda.

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Luxshare Precision aynı zamanda Apple'ın AirPods ve USB-C şarj kablolarının da üreticisi. Yani iki şirket arasında ciddi bir iş ilişkisi var. Elbette haberin doğruluğunu teyit edemiyoruz ancak kısa süre önce Apple'ın AirPower'la ilgili sorunları giderdiği yönünde haberler çıkmıştı. Dolayısı ile cihazın üretime taşınmasında gerçeklik payı var gibi duruyor.

Aynı anda üç cihazı kablosuz şarj edebilecek

Daha önce şirkete yakın kaynaklar AirPower'ın iç devrelerinde aşırı ısınma gibi bazı teknik sorunlar çıktığını söylemişti. Apple ise her zamanki gibi sessiz kalarak konuyu aydınlığa kavuşturmadı.

AirPower kullanıcıların aynı anda birden fazla cihazı kablosuz olarak şarj etmesine olanak sağlayacak. Yani matın üzerindeki herhangi bir noktaya iPhone, Apple Watch ve AirPods gibi AirPower uyumlu en fazla üç cihaz yerleştirerek bunları kablosuz olarak şarj etmek mümkün olacak.

https://twitter.com/chargerlab/status/1083952811887357952