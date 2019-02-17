Apple'ın katlanabilir iPhone patenti ortaya çıktı

İçinde bulunduğumuz 2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların doğuş yılı olacağı bir gerçek. Zira pek çok teknoloji şirketi kısa bir süre sonra ilk katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyorlar. Samsung ve Huawei'nin öncülük yaptığı bu yeni teknoloji Apple'ın da ilgi alanında.

Apple'ın patenti 8 yıl önceye dayanıyor

Yeni ortaya çıkan bir patente göre Apple katlanabilir bir iPhone konusunda çalışmalar yapıyor. Diğer şirketlerle karşılaştığında Apple'ın daha büyük ekran sunan bir teknoloji yerine, birkaç menteşe ve esnek ekran yardımıyla, cebe daha iyi oturacak ve boyutu küçülecek tek ekranlı bir cihaz düşünüyor.

http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?PageNum=0&docid=20190053388&IDKey=852C02061B1A&HomeUrl=http%3A%2F%2Fappft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526d%3DPG01%2526p%3D1%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsrchnum.html%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526s1%3D%25252220190053388%252522.PGNR.%2526OS%3DDN%2F20190053388%2526RS%3DDN%2F20190053388

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İşin ilginç yanı ise bu patentin,yılına kadar giden başka bir patentin devamı niteliği taşıması. Yani Apple, neredeysekatlanabilir iPhone fikrini tasarlamış ancak hayata geçirmemiş diyebiliriz. Şirketin yeni ortaya çıkan bu patenti hayataise önümüzdeki dönemde göreceğiz.