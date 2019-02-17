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Apple'ın katlanabilir iPhone patenti ortaya çıktı

Mobil endüstrideki en yeni teknoloji olan katlanabilir akıllı telefon furyasına, Samsung ve Huawei gibi öncülerin ardından Apple da katılmaya hazırlanıyor. İşte şirketin planları.
3 ay
14,5b
1
23
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İçinde bulunduğumuz 2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların doğuş yılı olacağı bir gerçek. Zira pek çok teknoloji şirketi kısa bir süre sonra ilk katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyorlar. Samsung ve Huawei'nin öncülük yaptığı bu yeni teknoloji Apple'ın da ilgi alanında.

Apple'ın patenti 8 yıl önceye dayanıyor

Yeni ortaya çıkan  bir patente göre Apple katlanabilir bir iPhone konusunda çalışmalar yapıyor. Diğer şirketlerle karşılaştığında Apple'ın daha büyük ekran sunan bir teknoloji yerine, birkaç menteşe ve esnek ekran yardımıyla, cebe daha iyi oturacak ve boyutu küçülecek tek ekranlı bir cihaz düşünüyor.
Apple'ın katlanabilir iPhone patenti ortaya çıktı
İşin ilginç yanı ise bu patentin, 2011 yılına kadar giden başka bir patentin devamı niteliği taşıması. Yani Apple, neredeyse 8 yıl önce katlanabilir iPhone fikrini tasarlamış ancak hayata geçirmemiş diyebiliriz. Şirketin yeni ortaya çıkan bu patenti hayata geçirip geçirmeyeceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?PageNum=0&docid=20190053388&IDKey=852C02061B1A&HomeUrl=http%3A%2F%2Fappft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526d%3DPG01%2526p%3D1%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsrchnum.html%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526s1%3D%25252220190053388%252522.PGNR.%2526OS%3DDN%2F20190053388%2526RS%3DDN%2F20190053388 Yorum Yaz
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OT_MARİ 3 ay en beğenilen
O arkadaş eski parada kalmış.Hala eski parayla konuşanlar var,anlamak mümkün değil utanmasalar sikkeyle ifade edecekler para birimini.
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Morichannnn 2 ay
Adamların bunu geliştirecek laboratuvarı yok. Ekranı bile Samsung’dan alıyorlar.
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scorpion20 3 ay
belirsizlik
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ramis78 3 ay
samsung yeni reklamında katlanır telefonu araya sıkıştırdı bkz. https://www.youtube.com/watch?v=ajD2WZioOOc
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eAkman 3 ay
daha büyük ekran sunan bir teknoloji yerine, birkaç menteşe ve esnek ekran yardımıyla, cebe daha iyi oturacak ve boyutu küçülecek

Siz olayı yanlış anladınız galiba. Maksat küçük olanı küçültmek değil, büyük olanı küçültmek.
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the_dedektif 3 ay
15 milyara piyasaya giriş yapar demedi demeyin kıllı yarasa bacanı yemeyin.
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mehmetkyc 3 ay
Yıllardır bu söylenti devam ediyor. Hiçbirşey olacağı yok. Sadece söylenti.
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DH Misafiri 3 ay
Telefonu ikiye katlamışlar da! parası kaça katlanmış?
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Ayyıldız Türk 3 ay
Çinli koreli bilmez dünyanın ilk katlanabilir cep telefonu iPhone 6plus
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DH Misafiri 3 ay
Daha onceki modelleri de katlaniyordu :) Duzeltirken de geri baska yone yamuluyordu. Sonuc olarak katlanan telefonu onceden yaptilar zaten :):)
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DH Misafiri 3 ay
Apple Steve Jobs demekmiş.
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