Apple'ın katlanabilir iPhone patenti ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
İçinde bulunduğumuz 2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların doğuş yılı olacağı bir gerçek. Zira pek çok teknoloji şirketi kısa bir süre sonra ilk katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyorlar. Samsung ve Huawei'nin öncülük yaptığı bu yeni teknoloji Apple'ın da ilgi alanında.
Apple'ın patenti 8 yıl önceye dayanıyor
Yeni ortaya çıkan bir patente göre Apple katlanabilir bir iPhone konusunda çalışmalar yapıyor. Diğer şirketlerle karşılaştığında Apple'ın daha büyük ekran sunan bir teknoloji yerine, birkaç menteşe ve esnek ekran yardımıyla, cebe daha iyi oturacak ve boyutu küçülecek tek ekranlı bir cihaz düşünüyor.İşin ilginç yanı ise bu patentin, 2011 yılına kadar giden başka bir patentin devamı niteliği taşıması. Yani Apple, neredeyse 8 yıl önce katlanabilir iPhone fikrini tasarlamış ancak hayata geçirmemiş diyebiliriz. Şirketin yeni ortaya çıkan bu patenti hayata geçirip geçirmeyeceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.
http://pdfaiw.uspto.gov/.aiw?PageNum=0&docid=20190053388&IDKey=852C02061B1A&HomeUrl=http%3A%2F%2Fappft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect1%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526d%3DPG01%2526p%3D1%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsrchnum.html%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526s1%3D%25252220190053388%252522.PGNR.%2526OS%3DDN%2F20190053388%2526RS%3DDN%2F20190053388 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Siz olayı yanlış anladınız galiba. Maksat küçük olanı küçültmek değil, büyük olanı küçültmek.
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