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Office 365, Spotify Premium ve Amazon Prime'ın toplamından daha fazla aboneye sahip

Microsoft'un kıdemli direktörü Tren Griffin, Twitter hesabından Office 365 ile ilgili çarpıcı rakamlar açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Office 365'in 214 milyon ödeme yapan abonesi var.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, dünyadaki en değerli halka açık şirkettir, ancak müşterilerinin büyük bir kısmı işletme alanında olduğu için hizmetlerinin ölçeğini anlamak zor olabilir. Tam da bu noktada şirketin kıdemli direktörlerinden Tren Griffin'in yaptığı açıklamalar ses getirecek cinsten diyebiliriz.

Office 365'in abone sayıları oldukça çarpıcı

Griffin'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalara göre, 214 milyon abonesi olan bulut tabanlı Office 365, 101 milyon kullanıcılı Amazon Prime ve 107 milyon kullanıcılı Spotify Premium'un toplamından daha fazla, ödeme yapan kullanıcıa sahip. Bu kullanıcıların büyük çoğunluğunun şirket koltuklarında olduğu ifade edilirken, 34.2 milyonunun aylık 10 dolar ödeyen ev kullanıcıları olduğu belirtildi.

Bu sayıların oldukça etkileyici olduğunu belirten Tren Griffin, son birkaç yıl içinde kalıcı Office lisansı alan kullanıcıların, abonelik sistemine geçmelerinde artış olduğunu da ifade ediyor. Açıklamalara göre bu 214 milyon kullanıcı yılda Microsoft'a ortalama 99 dolar abonelik ücreti ödüyorlar.

https://twitter.com/trengriffin/status/1125047012599066624 Yorum Yaz
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Escapetolife 3 hf. en beğenilen
Umarım buradan yola çıkıp neden windows için de aylık para almıyoruz diyen bir yönetici çıkmaz.
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DH Misafiri 3 hf.
işletmemizde 20 adet bilgisayar var. 1 tane office 2010 programını lisanssız kullandığımız için 20 adet office 365 lisansını zorla sattılar(15 bilgisayar için office 2007 lisansımız var. 4 bilgisayarda office yok. 1 bilgisayarda office 2010 kurulu). Satın almamamız durumunda mahkemeyle tazminatla tehdit edip epey gözümüzü korkuttular. Yahu 1 tane alalım! 1 tane eksik lisans var! Yoookkk olmaz. (Microsoft CAN BEYYYY selam olsun) El mahkum 1 yıllık 20 kullanıcılı ofiice 365 almak zorunda kaldık. Şimdi bu haberden sonra düşünüyorum; bize yaptıkları gibi zorla sattılarsa bu kadar abone olması normal. Resmen mafya gibiler. Tehditle satış yapıyorlar. Ama bu böyle gitmez! Eminim bizim gibi bu işten dili yanan herkes önlemini almıştır. Seneye bu rakamları tekrar yayınlasınlar bakalım, kaç kullanıcı sistemde kalmış! Bu arada office 365 kullanmıyoruz. Eski programlar hayli hayli işimizi görüyor. Söyleyecek çok şey var ama lanet olsun!
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yorumculuklar 3 hf.
Bir ev kullanıcısının oyun oynamayı düşünmüyorsa Windows'a ayrıca para vermesini anlam veremezken ortada LibreOffice gibi veya daha da güzeli Google Docs gibi mükemmel ücretsiz alternatifler varken Office'e para vermesine hiç anlam veremiyorum.
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Gravaze 3 hf. yorumculuklar
Bu alternatifler size sadece amatör kullanımda fayda sağlıyor. Üniversite öğrencisi olsanız bile, bakın bu işlerle uğraşarak çalışmayı, para kazanmayı saymıyorum, bahsettiğiniz alternatifleri kullanmanızın imkanı yok. Paşa paşa Microsoft’a dönüyorsunuz, macOS’ta bile pages ve Numbers gibi bahsettiğiniz açık programlara nazaran çok daha iyi alternatifler varken orada bile office kullanımı çok daha yaygın zira uyumluluk ve çoğu yerde destek bulmak çok önemli.
Bence standart ev kullanıcısı bile Office kullanırsa çok daha rahat eder ancak bu fiyatlarla da mümkün görünmüyor. Microsoft office’in tıpkı android ve ios’te olduğu gibi ücretsiz ancak kırpılmış bir versiyonunu sunsa Windows için mantıklı bir hareket eder. Hiç değilse Windows’un içinde kendiliğinden Word olmalı.
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Mr light 3 hf.
Şaşırdım desem yalan olur , office programları elimiz ayağımız gibi oldu
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Seyrim 3 hf.
Normaldir.. Devlet kurumları mecburen abone..
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Ceqa 3 hf.
Office programına şirketlerden,üniversitelere, kamu kuruluşlarına kadar hepsi abone hiçte şaşırmadım bu bilgiye
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Escapetolife 3 hf. en beğenilen
Umarım buradan yola çıkıp neden windows için de aylık para almıyoruz diyen bir yönetici çıkmaz.
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alprkrkmz 3 hf. Escapetolife
Escapetolife
Umarım buradan yola çıkıp neden windows için de aylık para almıyoruz diyen bir yönetici çıkmaz.

O da gelecek. Windows 365 adıyla. Bu yılın başlarında Satya Nadella söylemişti. Subscription Based bir Windows büyük ihtimal Windows 10 un yerini alacak.
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