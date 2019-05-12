Office 365, Spotify Premium ve Amazon Prime'ın toplamından daha fazla aboneye sahip

Teknoloji Editörü
Microsoft, dünyadaki en değerli halka açık şirkettir, ancak müşterilerinin büyük bir kısmı işletme alanında olduğu için hizmetlerinin ölçeğini anlamak zor olabilir. Tam da bu noktada şirketin kıdemli direktörlerinden Tren Griffin'in yaptığı açıklamalar ses getirecek cinsten diyebiliriz.
Office 365'in abone sayıları oldukça çarpıcıGriffin'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalara göre, 214 milyon abonesi olan bulut tabanlı Office 365, 101 milyon kullanıcılı Amazon Prime ve 107 milyon kullanıcılı Spotify Premium'un toplamından daha fazla, ödeme yapan kullanıcıa sahip. Bu kullanıcıların büyük çoğunluğunun şirket koltuklarında olduğu ifade edilirken, 34.2 milyonunun aylık 10 dolar ödeyen ev kullanıcıları olduğu belirtildi.
Bu sayıların oldukça etkileyici olduğunu belirten Tren Griffin, son birkaç yıl içinde kalıcı Office lisansı alan kullanıcıların, abonelik sistemine geçmelerinde artış olduğunu da ifade ediyor. Açıklamalara göre bu 214 milyon kullanıcı yılda Microsoft'a ortalama 99 dolar abonelik ücreti ödüyorlar.
https://twitter.com/trengriffin/status/1125047012599066624 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence standart ev kullanıcısı bile Office kullanırsa çok daha rahat eder ancak bu fiyatlarla da mümkün görünmüyor. Microsoft office’in tıpkı android ve ios’te olduğu gibi ücretsiz ancak kırpılmış bir versiyonunu sunsa Windows için mantıklı bir hareket eder. Hiç değilse Windows’un içinde kendiliğinden Word olmalı.
O da gelecek. Windows 365 adıyla. Bu yılın başlarında Satya Nadella söylemişti. Subscription Based bir Windows büyük ihtimal Windows 10 un yerini alacak.
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