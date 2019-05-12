Office 365, Spotify Premium ve Amazon Prime'ın toplamından daha fazla aboneye sahip

Microsoft, dünyadaki en değerli halka açık şirkettir, ancak müşterilerinin büyük bir kısmı işletme alanında olduğu için hizmetlerinin ölçeğini anlamak zor olabilir. Tam da bu noktada şirketin kıdemli direktörlerinden Tren Griffin'in yaptığı açıklamalar ses getirecek cinsten diyebiliriz.

Office 365'in abone sayıları oldukça çarpıcı

https://twitter.com/trengriffin/status/1125047012599066624

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Griffin'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalara göre,abonesi olan bulut tabanlıkullanıcılıvekullanıcılı'un toplamından daha fazla, ödeme yapan kullanıcıa sahip. Bu kullanıcıların büyük çoğunluğunun şirket koltuklarında olduğu ifade edilirken,aylıködeyen ev kullanıcıları olduğu belirtildi.Bu sayıların oldukça etkileyici olduğunu belirten Tren Griffin, son birkaç yıl içindealan kullanıcıların, abonelik sistemine geçmelerindeolduğunu da ifade ediyor. Açıklamalara göre bukullanıcı yılda Microsoft'a ortalamaabonelik ücreti ödüyorlar.