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Apple, internet mağazasını ve Apple.com'u birleştirdi

3 yıl
3,8b
1
17
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Apple, internet mağazasını ve Apple.com'u birleştirdi

Apple bugün internet sitesinde çok fazla göze batmayan bazı önemli değişiklikler yaptı. ABD'li üretici ilk olarak siteden "Mağaza" sekmesini kaldırırken, store.apple.com adresi de Apple.com'a yönlendirildi. Artık ürünleri satın almak isteyen kullanıcılar mağaza sayfası yerine ürün sayfasını ziyaret ederek bu işlemi gerçekleştirebiliyorlar.
Genellikle internette görmeye alıştığımız alışveriş sepeti teriminin yerini ise alışveriş "çantası" almış durumda. Siparişlerin durumu, hesabın kontrol edilmesi gibi eylemler çanta butonunun altındaki sekmeden kontrol ediliyor. Bunun dışında iPhone ve iPad gibi ürünlerin aksesuarları da artık farklı sekmeler altından takip edilecek. Üstteki ana bardan kullandığınız ürüne tıkladıktan sonra ise hemen alt kısmında aksesuarlar bağlantısı açılıyor.
Yeni tasarımı değerlendiren Apple sözcüsü "Keşfetme, araştırma ve satın almanın aynı anda yapılabileceği bir tasarım yarattık" dedi. Ayrıca müşterilerin web siteleri arasında gezerek alışveriş yapmaktan hoşlanmayacağı, ve satın alma sayfasında ürün hakkında detaylı bilgilerin yer alması üzerinde duruldu. Yeni tasarım bu sabahtan itibaren Türkiye sitesinde de aktif hale geldi.

http://www.macrumors.com/2015/08/06/apple-merges-apple-com-website-and-online-store/ Yorum Yaz
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SpesifikBrush 3 yıl en beğenilen
Artik altin Apple Watch'umu, 128GB'lik i6 Plus'imi, en pahali beats kulakliklarimi, son model bir oyun laptopu fiyatindaki macbooklari rahatca alabilecegim yuppiii
Artik altin Apple Watch'umu, 128GB'lik i6 Plus'imi, en pahali beats kulakliklarimi, son model bir oyun laptopu fiyatindaki macbooklari rahatca alabilecegim yup...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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This Is My Destiny 3 yıl SpesifikBrush
5.500-6.000 tl bir parayı bir Macbook Pro 15"'e verdim geçen sene.Sonuna kadar helal olsun.Bu şey beni 8-9 sene DAHA götürür.
Lütfen,iPhone,iPad veya iPodlara,Watch'a laf atın ama Mac olmaz.Mac rakipsiz.Satış anlamında değil.Mac alıp pişman olan insan yok bu dünyada.
5.500-6.000 tl bir parayı bir Macbook Pro 15"'e verdim geçen sene.Sonuna kadar helal olsun.Bu şey beni 8-9 sene DAHA götürür.Lütfen,iPhone,iPad veya iPod...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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carman 3 yıl
arkadaşlar artık bazı şeyleri aşmak lazım apple kullanıp ne kadar kötü ürün dandik bir işe yaramaz diyen birini görmedim ha kendi kullanamamıştır ona sözüm yok
ben 5 sene önce acer laptopa hackintosh kurdum ve 3 ay kullandıktan spnra bu sistemi almalıyım dedim ve para biriktir vs derken 4 sene önce ilk macimi aldım ve gerçekten çok memnunum insanlar donanımı diğer bilgisayarlara oranla düşük olduğundan dolayı performansı az sanıyorlar ancak iş herzaman donanım değildir iphone da 1 gb ram varken (eksiklikleri hissedilmeye başlandı) note ailesinin yeni ütyesi 4 gb la geiiyo ve 1.5 gb lık bir rami aryüz kullanıyo yazılım burada devreye giriyor
oyun için çok elverşli olmayabilir ancak onun dışında çoğu işinize yeter ve artık oyunlarda sıkıntı olmamaya başladı
ben öneririm tamam pahalı bir ürün yelpazasi var ama karşılığını alıyorsunuz
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SpesifikBrush 3 yıl
Dalga geçiyordum gerçi... x)
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kadirirdem 3 yıl
rahat alışveriş için iyi olmuş.....
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justreal 3 yıl
Apple ürettiği ürünlerle parasını sonuna kadar hakediyor, ah şu vergilerimizde olmasa
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zehirlimadde 3 yıl
Sony online mağazasını kapatıyor, Apple birleştiriyor sonra işler kötü demeyin :)
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theyapici 3 yıl
güzel olmuş ben mağazayı arada kullanıyorum iyiler baya hızlı teslimat
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BekirTemel 3 yıl
Vatana millete hayırlı olsun.

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matmuhendisi 3 yıl
işte Apple ın gücü ..
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meego 3 yıl
LttleHedgehog güzel özetlemiş
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V4LKyR 3 yıl
Acaba kapıya kadar kargo getiriyor mu?
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Infinitum 3 yıl
LttleHedgehog
Artik altin Apple Watchumu, 128GBlik i6 Plusimi, en pahali beats kulakliklarimi, son model bir oyun laptopu fiyatindaki macbooklari rahatca alabilecegim yuppiii

Mesajı ilk gördüğümde +2 idi, yenileyince +5 oldu, sonuna kadar katılıyorum size.
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