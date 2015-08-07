Apple, internet mağazasını ve Apple.com'u birleştirdi

Apple bugün internet sitesinde çok fazla göze batmayan bazı önemli değişiklikler yaptı. ABD'li üretici ilk olarak siteden "Mağaza" sekmesini kaldırırken, store.apple.com adresi de Apple.com'a yönlendirildi. Artık ürünleri satın almak isteyen kullanıcılar mağaza sayfası yerine ürün sayfasını ziyaret ederek bu işlemi gerçekleştirebiliyorlar.

Genellikle internette görmeye alıştığımız alışveriş sepeti teriminin yerini ise alışveriş "çantası" almış durumda. Siparişlerin durumu, hesabın kontrol edilmesi gibi eylemler çanta butonunun altındaki sekmeden kontrol ediliyor. Bunun dışında iPhone ve iPad gibi ürünlerin aksesuarları da artık farklı sekmeler altından takip edilecek. Üstteki ana bardan kullandığınız ürüne tıkladıktan sonra ise hemen alt kısmında aksesuarlar bağlantısı açılıyor.

Yeni tasarımı değerlendiren Apple sözcüsü "Keşfetme, araştırma ve satın almanın aynı anda yapılabileceği bir tasarım yarattık" dedi. Ayrıca müşterilerin web siteleri arasında gezerek alışveriş yapmaktan hoşlanmayacağı, ve satın alma sayfasında ürün hakkında detaylı bilgilerin yer alması üzerinde duruldu. Yeni tasarım bu sabahtan itibaren Türkiye sitesinde de aktif hale geldi.

http://www.macrumors.com/2015/08/06/apple-merges-apple-com-website-and-online-store/