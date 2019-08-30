Apple klasik gökkuşağı logosunu tekrar kullanmaya başlayabilir

Apple’ın ikonik gökkuşağı logosu şirketin cihazlarına geri dönebilir. Kaliforniya'da görev yapan bir Apple çalışanından alınan bilgilere göre, şirketin yıllar önce kullandığı gökkuşağı renklerine sahip klasik logosu tekrardan ürünlerin üzerindeki yerini alabilir.

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Gökkuşağı logosu 1998 yılına kadar çeşitli Apple cihazlarda yer almıştı. Cupertinolu teknoloji devi daha sonra ise şu anki ürünlerinde mevcut olan tek renkli tasarıma geçti. Söylentinin gerçek olmama ihtimali de var ancak bilgilerin hem Apple hem de sektörle uzun süredir bağlantısı olan bir kaynaktan geldiği vurgulanıyor.

Etkinlik davetiyesinde de renkli logo kullanıldı

https://mobilesyrup.com/2019/08/29/apple-iphone-event-september-10

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Tüm ipuçları bununla sınırlı değil. Apple,tarihinde düzenleyeceği etkinliğin davetiyesinde debir logoya yer verdi. Şirket klasik gökkuşağı logosunu yeni ürünlerindenkullanmayı planlıyor olabilir. Tüm bu söylentilerindönüşüp dönüşmeyeceğini yaklaşık 10 gün sonra hep birlikte göreceğiz.