Apple klasik gökkuşağı logosunu tekrar kullanmaya başlayabilir

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Apple’ın ikonik gökkuşağı logosu şirketin cihazlarına geri dönebilir. Kaliforniya'da görev yapan bir Apple çalışanından alınan bilgilere göre, şirketin yıllar önce kullandığı gökkuşağı renklerine sahip klasik logosu tekrardan ürünlerin üzerindeki yerini alabilir.Ayrıca Bkz. "Google Hire servisi 2020 yılında kapatılıyor"
Gökkuşağı logosu 1998 yılına kadar çeşitli Apple cihazlarda yer almıştı. Cupertinolu teknoloji devi daha sonra ise şu anki ürünlerinde mevcut olan tek renkli tasarıma geçti. Söylentinin gerçek olmama ihtimali de var ancak bilgilerin hem Apple hem de sektörle uzun süredir bağlantısı olan bir kaynaktan geldiği vurgulanıyor.
Etkinlik davetiyesinde de renkli logo kullanıldıTüm ipuçları bununla sınırlı değil. Apple, 10 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinliğin davetiyesinde de renkli bir logoya yer verdi. Şirket klasik gökkuşağı logosunu yeni ürünlerinden bazılarında kullanmayı planlıyor olabilir. Tüm bu söylentilerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini yaklaşık 10 gün sonra hep birlikte göreceğiz.
https://mobilesyrup.com/2019/08/29/apple-iphone-event-september-10 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
http://www.wikizero.biz/wiki/en/History_of_Apple_Inc.
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