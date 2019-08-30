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Apple klasik gökkuşağı logosunu tekrar kullanmaya başlayabilir

Apple'ın en son 1998'de kullandığı ikonik gökkuşağı logosu tekrardan ürünlerin üzerine geri dönebilir. Şirketin Eylül etkinliği için hazırladığı etkinlik davetiyesinde de renkli logoya yer verildi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple’ın ikonik gökkuşağı logosu şirketin cihazlarına geri dönebilir. Kaliforniya'da görev yapan bir Apple çalışanından alınan bilgilere göre, şirketin yıllar önce kullandığı gökkuşağı renklerine sahip klasik logosu tekrardan ürünlerin üzerindeki yerini alabilir.
Ayrıca Bkz. "Google Hire servisi 2020 yılında kapatılıyor"
Gökkuşağı logosu 1998 yılına kadar çeşitli Apple cihazlarda yer almıştı. Cupertinolu teknoloji devi daha sonra ise şu anki ürünlerinde mevcut olan tek renkli tasarıma geçti. Söylentinin gerçek olmama ihtimali de var ancak bilgilerin hem Apple hem de sektörle uzun süredir bağlantısı olan bir kaynaktan geldiği vurgulanıyor.

Etkinlik davetiyesinde de renkli logo kullanıldı

Tüm ipuçları bununla sınırlı değil. Apple, 10 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinliğin davetiyesinde de renkli bir logoya yer verdi. Şirket klasik gökkuşağı logosunu yeni ürünlerinden bazılarında kullanmayı planlıyor olabilir. Tüm bu söylentilerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini yaklaşık 10 gün sonra hep birlikte göreceğiz.

https://mobilesyrup.com/2019/08/29/apple-iphone-event-september-10 Yorum Yaz
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intel7mix 1 sa. en beğenilen
LGBT kesimi ürün satmak için yapıyorlarsa baya güzel strajei insanın aklına kolay kolay gelmez. Kötü yandan bakarsak artık satışların düşmesi artık bu tarz şeyleri destekliyoruz anlmınada gelebilir. LGBT desteklemeyen üyelerindende cihaz satışı düşebilir. Nereden bakarsanız artı nereden bakarsanız eksi yani ne olduğu belirsiz bir şeye dönmüş.
LGBT kesimi ürün satmak için yapıyorlarsa baya güzel strajei insanın aklına kolay kolay gelmez. Kötü yandan bakarsak artık satışların düşmesi artık bu tarz şeyl...
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kraix 5 dk.
RGB aydınlatmalı yapsınlar oldu olacak.
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smart1978 14 dk.
LGBT ile alakasi yok fazladan renk var :) Kurucusu Steve Jobs un cocukluk anisindan esinlenmistir.
http://www.wikizero.biz/wiki/en/History_of_Apple_Inc.
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ERIKCI 20 dk.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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WB 41 dk.
Iyyyykk
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mert1907 44 dk.
Şu logoyu bildirim ledi gibi kullansalar aslında gayet güzel olur.
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sreylare 48 dk.
Ben ürünlerine yapılan-yapılacak zamları aklama çabası olarak görmekteyim.
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qoqoCAN 49 dk.
Yapmaz.
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ergenius 1 sa.
Lgbt ne alaka ya bence güzel tasarım
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mhrUca 1 sa.
Apple zeki
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mhrUca 1 sa.
Müsteri kalmadi lgbtlere oyniyacak apple güzel taktik
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akıllı telefon, cep telefonu ve
5 etiket daha gökkuşağı logosu renkli logo Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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