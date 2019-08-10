Apple kullanıcıları katlanabilir iPhone için fazladan 600 dolar ödemeye hazır

Teknoloji Editörü
Tüketicilere yapılan bir UBS araştırması Apple kullanıcılarının katlanabilir iPhone konusunda ne kadar istekli olduklarını ortaya koyuyor. Samsung'un yaşadığı Galaxy Fold skandalı sonrasında Apple'ın katlanabilir iPhone fikrine ne denli sıcak bakacağı ise muamma.
Kullanıcılar katlanabilir iPhone istiyor
CNBC'de yer alan habere göre UBS'in anketine katılan kişilerin üçte birinden fazlası katlanabilir iPhone modeli istiyor. Bu kullanıcıların katlanabilir iPhone için fazladan ödemeye hazır oldukları ücret ise 600 dolar olarak açıklandı. Her ne kadar söylentiler şirketin bu yönde bir projesi olduğu şeklinde yayılsa da, Apple'dan konuyla ilgili verilmiş en ufak bir ipucu bile yok.Samsung katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek için erken davranmış ve kısa sürede cihazlardaki problemler nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Apple'ın ise 2020 yılında 5G modellerini piyasaya sürmesi beklenirken, aynı yıl katlanabilir iPhone modeli üretmesi beklenmiyor. Ancak şirketin 2021 yılı planları bu yönde olabilir.
https://www.cnbc.com/2019/08/07/folding-iphone-ubs-survey-show-consumers-want-an-foldable-apple-phone.html?__source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yine bu muhtesem ozelligi diger ezik firmalar taklit edecektir.