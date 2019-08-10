Apple kullanıcıları katlanabilir iPhone için fazladan 600 dolar ödemeye hazır

Tüketicilere yapılan bir UBS araştırması Apple kullanıcılarının katlanabilir iPhone konusunda ne kadar istekli olduklarını ortaya koyuyor. Samsung'un yaşadığı Galaxy Fold skandalı sonrasında Apple'ın katlanabilir iPhone fikrine ne denli sıcak bakacağı ise muamma.

Kullanıcılar katlanabilir iPhone istiyor

CNBC'de yer alan habere göre UBS'in anketine katılan kişilerin üçte birinden fazlası katlanabilir iPhone modeli istiyor. Bu kullanıcıların katlanabilir iPhone için fazladan ödemeye hazır oldukları ücret ise 600 dolar olarak açıklandı. Her ne kadar söylentiler şirketin bu yönde bir projesi olduğu şeklinde yayılsa da, Apple'dan konuyla ilgili verilmiş en ufak bir ipucu bile yok.

https://www.cnbc.com/2019/08/07/folding-iphone-ubs-survey-show-consumers-want-an-foldable-apple-phone.html?__source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar

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Samsung katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek içinve kısa sürede cihazlardaki problemler nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Apple'ın ise 2020 yılındapiyasaya sürmesi beklenirken, aynı yıl katlanabilir iPhone modeli üretmesi beklenmiyor. Ancak şirketinplanları bu yönde olabilir.