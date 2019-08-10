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Apple kullanıcıları katlanabilir iPhone için fazladan 600 dolar ödemeye hazır

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Apple kullanıcıları şirketten katlanabilir bir iPhone modeli üretmesini istiyorlar. Kullanıcıların fazladan ödeyebilecekleri ücret ise ortalama 600 dolar.
7 sa.
1,6b
3
17
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tüketicilere yapılan bir UBS araştırması Apple kullanıcılarının katlanabilir iPhone konusunda ne kadar istekli olduklarını ortaya koyuyor. Samsung'un yaşadığı Galaxy Fold skandalı sonrasında Apple'ın katlanabilir iPhone fikrine ne denli sıcak bakacağı ise muamma.

Kullanıcılar katlanabilir iPhone istiyor

CNBC'de yer alan habere göre UBS'in anketine katılan kişilerin üçte birinden fazlası katlanabilir iPhone modeli istiyor. Bu kullanıcıların katlanabilir iPhone için fazladan ödemeye hazır oldukları ücret ise 600 dolar olarak açıklandı. Her ne kadar söylentiler şirketin bu yönde bir projesi olduğu şeklinde yayılsa da, Apple'dan konuyla ilgili verilmiş en ufak bir ipucu bile yok.
Samsung katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek için erken davranmış ve kısa sürede cihazlardaki problemler nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Apple'ın ise 2020 yılında 5G modellerini piyasaya sürmesi beklenirken, aynı yıl katlanabilir iPhone modeli üretmesi beklenmiyor. Ancak şirketin 2021 yılı planları bu yönde olabilir.


https://www.cnbc.com/2019/08/07/folding-iphone-ubs-survey-show-consumers-want-an-foldable-apple-phone.html?__source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar Yorum Yaz
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eAkman 6 sa.
Katlanabilen telefon mu? Aman tanrim ne muthis bir fikir. Iste Apple iste inavasyon.
Yine bu muhtesem ozelligi diger ezik firmalar taklit edecektir.
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FthK. 5 sa. en beğenilen
Bükülenini yapmışlardı. (Bknz. iphone 6) herhalde katlanan modelini de yaparlar yakın zamanda...
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Serdar 4 sa.
Kim demiş hazır diye? 6 dolar vermem...
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Extreme Victory 4 sa.
samsung (inovasyon) yapti elinde patladi, olu dogdu bebek. Ondan bahseden yok. Butun fandroidler aklinca Appl'a laf soylemeye calismis...
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mert1907 5 sa.
Telefonu bilmem de bu fiyatlara daha ne kadar katlanabiliriz orası meçhul.
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FthK. 5 sa. en beğenilen
Bükülenini yapmışlardı. (Bknz. iphone 6) herhalde katlanan modelini de yaparlar yakın zamanda...
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Extreme Victory 4 sa. FthK.
kusacagim artik bu espriden ogggggg
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interwap 6 sa.
iFold $1999
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AskN0More 6 sa.
Katlanmayanı 10 bin tl ve üstü olduguna göre iphone x serisini katlarlarsa baya 25 bin tl falan olur. :) samsung ve eğer yaparlarsa apple a bu ürünleri türkiyede satmaları için bol şans :)
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deoks 6 sa.
Gençler sakin abd de yapılmış bu çalışma bizi ilgilendirmiyor.
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eAkman 6 sa.
Katlanabilen telefon mu? Aman tanrim ne muthis bir fikir. Iste Apple iste inavasyon.
Yine bu muhtesem ozelligi diger ezik firmalar taklit edecektir.
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