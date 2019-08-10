Uber yılın ikici çeyreğinde 5 milyar dolar zarar etti

Dünyanın en büyük ulaşım şirketlerinden Uber, 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet vermesine rağmen kâr edemiyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre Uber 2019 yılının ikinci çeyreğini rekor zararla kapattı.

Uber'de işler yolunda gitmiyor

Bu hafta başında Uber, Haziran ayında sona erek çeyrek dönemi kapsayan bir rapor yayınladı ve kötü gidişatını resmi ağızdan doğrulamış oldu. Şirket 2019 yılının son çeyreğindeki zararını 5.2 milyar dolar olarak açıkladı ve müşterilerinin uygun fiyatla yolculuklarını sürdürüp sürdüremeyeceklerini sorgulamalarına neden oldu. Şirket Mayıs ayında halka arz edilmişti ve o tarihten bu yana işler yolunda gitmiyor.

https://www.vox.com/2019/8/8/20793935/uber-q2-earnings-5-billion-loss

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Uber'in en büyük rakiplerindenşirketi de aynı konumda ancak Uber'in aksine geçen yıla oranla yüzde 72 daha fazla gelir elde ettiklerini duyurmuşlardı. Bu daanlamına geliyor. Uber küresel pazarlama personellerinin üçte birini işten çıkarmış ve halka arzdan buyana üç yönetim kurulu üyesi de istifasını vermişti. Bakalım şirket bu kötü gidişata nasıl bir önlem alacak hep beraber göreceğiz.