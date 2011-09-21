Apple, merakla beklenen yeni iPhone'u 4 Ekim'de tanıtabilir

2007 yılından bu yana izlediği takvimde değişikliğe giderek yeni iPhone'un tanıtımını Haziran ayında gerçekleştirmeyen Apple, merekla beklenen yeni telefonunun lansmanını 4 Ekim'de gerçekleştirebilir.

Apple'a yakın kaynaklarıyla bilinen AllThingsD'nin haberine göre, bir aksilik olmaz ise, Apple 4 Ekim'de düzenleyeceği etkinlik ile yeni iPhone'u ve iPod ailesinin revizyon geçirmiş yeni üyelerini dünya kamuoyuna tanıtacak. Tanıtımın kısa bir süre önce Steve Jobs'un koltuğuna oturan Tim Cook tarafından yapılması beklenirken; Steve Jobs'un da etkinliğe katılması olası görünüyor. Yeni cihazların satışa sunulmasının ise lansmandan sonraki birkça hafta içerisinde gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu yılın başında CDMA destekli iPhone 4 ile Nisan ayında beyaz iPhone 4'ü satışa sunmasından dolayı iPhone 5'in lansmanını Haziran ayından Eylül-Ekim dönemine erteleyen Apple'ın önümüzdeki etkinlikte iki yeni iPhone tanıtması muhtemel görünüyor. Gelen son dedikodulara göre bu telefonlardan biri iPhone 4s olarak; daha uygun fiyattan ve iPhone 4 ile benzer tasarımda ancak daha iyi donanımla satışa sunulacak iken; diğer modelin gerek tasarımıyla gerekse de donanımıyla üst sınıfa hitap eden ve internet dünyasında iPhone 5 olarak tabir edilen modelin olması bekleniyor. Ancak bazı kaynaklar, iPhone 5'de stok sıkıntısının baş gösterebileceğini söylemiyor değil. iPod konusunda ise Apple'ın çok büyük yeniliklerin altına imza atması beklenmiyor.

Konuyla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.