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Apple, merakla beklenen yeni iPhone'u 4 Ekim'de tanıtabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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2007 yılından bu yana izlediği takvimde değişikliğe giderek yeni iPhone'un tanıtımını Haziran ayında gerçekleştirmeyen Apple, merekla beklenen yeni telefonunun lansmanını 4 Ekim'de gerçekleştirebilir.

Apple'a yakın kaynaklarıyla bilinen AllThingsD'nin haberine göre, bir aksilik olmaz ise, Apple 4 Ekim'de düzenleyeceği etkinlik ile yeni iPhone'u ve iPod ailesinin revizyon geçirmiş yeni üyelerini dünya kamuoyuna tanıtacak. Tanıtımın kısa bir süre önce Steve Jobs'un koltuğuna oturan Tim Cook tarafından yapılması beklenirken; Steve Jobs'un da etkinliğe katılması olası görünüyor. Yeni cihazların satışa sunulmasının ise lansmandan sonraki birkça hafta içerisinde gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu yılın başında CDMA destekli iPhone 4 ile Nisan ayında beyaz iPhone 4'ü satışa sunmasından dolayı iPhone 5'in lansmanını Haziran ayından Eylül-Ekim dönemine erteleyen Apple'ın önümüzdeki etkinlikte iki yeni iPhone tanıtması muhtemel görünüyor. Gelen son dedikodulara göre bu telefonlardan biri iPhone 4s olarak; daha uygun fiyattan ve iPhone 4 ile benzer tasarımda ancak daha iyi donanımla satışa sunulacak iken; diğer modelin gerek tasarımıyla gerekse de donanımıyla üst sınıfa hitap eden ve internet dünyasında iPhone 5 olarak tabir edilen modelin olması bekleniyor. Ancak bazı kaynaklar, iPhone 5'de stok sıkıntısının baş gösterebileceğini söylemiyor değil. iPod konusunda ise Apple'ın çok büyük yeniliklerin altına imza atması beklenmiyor.

Konuyla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


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Seckin_08 8 yıl
sabırsızlıkla beklemekteyim ona gore 4 alıcam :) Muhtemelen 4s tanıtılacak diyorlar eger 4s diye bi model surulurse sanırım bu anten sıkıntısına bi cozum bulmus olurlar.. Haziranda tanıtım yapıldıgında ulkemize eylul ayında geldigi dusunulurse ekimde tanıtılacak bu urun ya da urunlere ancak 2012 de dokunabilicez sanırım :))
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losthell 8 yıl
Hala kesin bile değil tanıtılacağı gerçekten merak ediyorum acaba yeni iphone tanıtılacakmı. Umarım canlı izleme fırsatımız olur.
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serhatsb 8 yıl
Bir yanda ekran 3,7 olacak deniyor bir yandan i5 in kılıfı bu olacak deniyor ne kılıf ekrana göre ne ekran kılıfa göre adamlar ekranı fazla buyutmeden yerine kasayımı büyüttüler acaba anakart ve pil performansı için?
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lTriviuml 8 yıl
4 ekimde tanıtabilir... Kesin değil yani! Su telefonun tasarımını ister istemez merak ediyorum yok mu nete düşen fotoğrafı?
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whtswrongstupid 8 yıl
lTriviuml

4 ekimde tanıtabilir... Kesin değil yani! Su telefonun tasarımını ister istemez merak ediyorum yok mu nete düşen fotoğrafı?

2000 tane foto var
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CodeX 8 yıl
Yeni cihaz tanitilsada, ciksada su an icin degistirmeyi dusunmuyorum. Ne zaman apple i4 ten destegini ceker, o zaman yeni nesil cihaza gecerim.
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Guest-F8946C419 8 yıl
İnşallah güçlü makina çıkartırlar, bu kadar beklettiler insanları bare değsin.
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jibe 8 yıl
Artık çıksada şu iphone5 alsak yahu...
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panelci 8 yıl
Bikerede stok sorunu olmasin rahatça bulunsun su iphone..
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tufancan82 8 yıl
bunlar bu gidişle iphone 5 i hiç tanıtamayacak. acaba galaxy 3 ü filan mı bekliyorlar nedir
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DH Misafiri 8 yıl
İphone 4 tasarım olarak da kullanım olarakda ergonomi olarakta çok güzel ölçüler yakalış ve bu ölçülerde ekran çözünürlüğü berraklığı mükemmel 100 tane telefom baktım saturn de çok büyük bir mahaza ve o güzellikde bir daha telefon görmedim
çok net bir ekranı var..
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pEgaTR 8 yıl
Samsung Galaxy S3 ü merak ediyorum , İphone un çıkması nın tek faydası üst seviye telefonların fiyatlarını düşürecek olması , en azından ben çyle umuyorum :-))
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blizzard3 8 yıl
evet yeni reklamı bekliyoruz herhalde marsta hayat bulduk dicekler :)
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