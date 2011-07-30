Apple mobil telefon endüstrisinin karının üçte ikisini topladı

Dünyanın en değerli markası Apple üstün pazarlama stratejisi sayesinde her yıl cihaz satışlarını katlayarak artırıyor. Hem taşınabilir müzik oynatıcı piyasası, hem tablet piyasası hem de mobil telefon piyasası Apple tarafından domine ediliyor. Apple'ın liderlik koltuğuna oturduğu son pazar akıllı telefon pazarı olmuştu.





Bir dönemin açık ara önde akıllı telefon üreticisi Nokia son analizlerde %15.2'lik pazar payı alarak ilk sırayı %18.5 ile Apple'a ikinci sırayı ise %17.5 ile Samsung'a bırakarak üçüncü sıraya gerilemişti. Apple'ın önlenemez yükselişi piyasadaki kar dağılımını da direkt olarak etkiliyor.





Piyasada onlarca Android işletim sistemi yüklü cihaz varken Apple'ın her pazarda tek bir modeli bulunuyor. Böylece rakipleri gelirleri paylaşırken Apple tüm gelirlerini tek elde topluyor.





Asymco firmasından Horace Dediu tarafından tüm büyük cep telefonu üreticilerinden toplanan son çeyrek verileriyle yapılan mobil telefon pazarı kar analizine göre Apple tüm mobil telefon pazarı karının üçte ikisini toplamayı başardı.





Pazardaki oyunculardan Nokia, Motorola, Sony Ericsson ve LG son çeyrekte mobil telefon pazarında karlarını artıramayan firmalar. Diğer firmalardan Samsung %15, RIM %11, HTC ise %7.4 ile bu pazardaki karını artırdı. En önemli rakam ise mobil telefon pazarında Apple'ın elde ettiği %66.3'lük kar.

Diğer hiç bir firmanın erişemediği bir orana erişen Apple bu sayede toplam pazar karının üçte ikisini kasasına koymuş oldu. Mobil cihaz pazarında bu tarihi bir başarı olarak kabul ediliyor. Son gelen haberlere göre ise Apple'ın 76 milyar doları aşkın nakit birikimi ABD bütçesinden bile fazla hale geldi.