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Apple mobil telefon endüstrisinin karının üçte ikisini topladı

7 yıl
4,4b
1
51
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple mobil telefon endüstrisinin karının üçte ikisini topladı
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Dünyanın en değerli markası Apple üstün pazarlama stratejisi sayesinde her yıl cihaz satışlarını katlayarak artırıyor. Hem taşınabilir müzik oynatıcı piyasası, hem tablet piyasası hem de mobil telefon piyasası Apple tarafından domine ediliyor. Apple'ın liderlik koltuğuna oturduğu son pazar akıllı telefon pazarı olmuştu.

Bir dönemin açık ara önde akıllı telefon üreticisi Nokia son analizlerde %15.2'lik pazar payı alarak  ilk sırayı %18.5 ile Apple'a ikinci sırayı ise %17.5 ile Samsung'a bırakarak üçüncü sıraya gerilemişti. Apple'ın önlenemez yükselişi piyasadaki kar dağılımını da direkt olarak etkiliyor.

Piyasada onlarca Android işletim sistemi yüklü cihaz varken Apple'ın her pazarda tek bir modeli bulunuyor. Böylece rakipleri gelirleri paylaşırken Apple tüm gelirlerini tek elde topluyor. 

Asymco firmasından Horace Dediu tarafından tüm büyük cep telefonu üreticilerinden toplanan son çeyrek verileriyle yapılan mobil telefon pazarı kar analizine göre Apple tüm mobil telefon pazarı karının üçte ikisini toplamayı başardı.

Pazardaki oyunculardan Nokia, Motorola, Sony Ericsson ve LG son çeyrekte mobil telefon pazarında karlarını artıramayan firmalar.  Diğer firmalardan Samsung %15, RIM %11, HTC ise %7.4 ile bu pazardaki karını artırdı. En önemli rakam ise mobil telefon pazarında Apple'ın elde ettiği %66.3'lük kar.
Diğer hiç bir firmanın erişemediği bir orana erişen Apple bu sayede toplam pazar karının üçte ikisini kasasına koymuş oldu. Mobil cihaz pazarında bu tarihi bir başarı olarak kabul ediliyor. Son gelen haberlere göre ise Apple'ın 76 milyar doları aşkın nakit birikimi ABD bütçesinden bile fazla hale geldi.


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Klasör.:X:. 7 yıl en beğenilen

broodofqueen

Apple düşmanları basar birazdan burayı... "Böyle aptal, her ürettiği cihazı düşünmeden satın alan angutlar olduğu sürece olur tabi" diye başlarlar söze. Ama sorsan aynı adama, varmı hayatında ürettiğin birşey diye cevabı hayır olur muhtemelen. Çünkü üretmeyi bilen üretene saygı saygı duyar. Bu tür haberleri yorum kapatın lütfen.


katılıyorum


ne felsefeci bir bakşış aşısıdır bu

üretenler tüketiciler sayesinde üretebiliyor.Sen tüketiciyi üretmemekle suçluyorsun çok süper bi mantıklı düşünme sistemin var...
yani şu yazdığın yazı öyle bir yazı ki bunu ayfancı bir düşünceden çıkmış olduğunu hemen anlayabilir okuyucular.Çünkü hiç bir mantığa sokamıyorsun fanboy mantığının dışında...
Son olarak tüketiciyi düşünmeyen bir üreteci olmasada olur.
.şimdi üretici pazara bakar kaliteli fiyatı piyasaya göre uygun fiyattan almak ister.Dolayısı ile pazarda aynı ürüne farklı fiyat koyarak "pazarlama stratejisi" adı altında tüketiciye oyun oynayanlar olmasa da olabilir bana göre...Hatta bunların olmaması tüketicinin yararına olur diye düşünüyorum...Millet ısırılmış elmayı hatta çürük elmayı almaya devam ediyor
broodofqueenApple düşmanları basar birazdan burayı..."Böyle aptal, her ürettiği cihazı düşünmeden satın alan an...
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darkaura 7 yıl
toplam telefon sayisi olarak nokia cok fazla sayida unite satiyor. hala en buyuk nokia ne batmasi kardesim diye savunma yapanlarda var ama 100$lik mali %10-20 karla satmakla, 600$lik mali %100+ karla satmak ayni sey degil. aradaki farkda kar oranlarina alenen yansimis. nokia hala cok telefon satsada en karli segment olan ust segmenti tamamen kaybetmis durumda. alt segmentlerdede rekabet cok sert karlar dusuk. nokianin geleceginin parlak olmamasida bu yuzden
toplam telefon sayisi olarak nokia cok fazla sayida unite satiyor. hala en buyuk nokia ne batmasi kardesim diye savunma yapanlarda var ama 100$lik mali %10-20 k...
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DH Misafiri 7 yıl
iPhone almaya parası yetmeyenler b.k atiyolar bu teknoloji harikasına. Ne güzel söylemiş atalarımız kedi uzanamadigi ciğere Mundar dermiş die.
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FRAPS 7 yıl
Yalan haber , 2007 de nokia 1. iken 2011 de %1 bile gözükmüyor. Sizin kafanız bu kadar mı çalışıyor. Nokia akıllı telefon klasmanında satışlarda hala 1.dir : ))

Ovi store para basıyor. Başınızı artık kumdan çıkartın
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Klasör.:X:. 7 yıl FRAPS
FRAPS

Yalan haber , 2007 de nokia 1. iken 2011 de %1 bile gözükmüyor. Sizin kafanız bu kadar mı çalışıyor. Nokia akıllı telefon klasmanında satışlarda hala 1.dir : ))

Ovi store para basıyor. Başınızı artık kumdan çıkartın



yalan haber olmayabilir.Çünkü nokia gerçekten durgun bir dönemden geçti...Bu grafikler zaten kar oranını gösteriyor.Nokianın yaptığı yanlış modeller ve telefon satışlarında yaşanan düşüşler bu grafiği çıkarmış olabilir.Sayı olarak piyasaya baktığımızda ise hala bence nokia önde..Birçoğu en azından ülkemizde hala nokia kullanıyor...

Ovistore para basıyor demişsiniz ama hiç inanasım gelmiyor.Ovistore şişirilmiş bir market bana göre.Tecrübeli symbiancılar ise zaten ovistore yerine başka siteleri tercih ediyor.Ama eskiyle kıyaslarsak symbian programların satışları bir miktar artmış olabilir.Gerçi bu symbian kullanıcıların azalmasınıda göz önünde bulundurursak yine aynı kapıya çıkıyor.
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caves 7 yıl
hayır sorun ne biliyor musunuz? kafanızda bir "apple kullanıcısı" profili yaratmışsınız, her apple kullananı ya da seveni o profile sokmaya çalışıyorsunuz! bütün itirazım buna...
yoksa apple'ı sabahtan akşama eleştirin, ben de bir çok şeyi eleştiriyorum. ama kimse bana apple'ı beğendiğimi söylediğim zaman, "sen bilinçsiz tüketicisin, şöylesin, böylesin" demesin. hakkı yok!
kaldı ki sadece adı "apple" olduğu için alan da olabilir? kime ne?
kimse size neden pepsi yerine coca cola içiyorsun diye soruyor mu?
ya da cornetto yerine magnum yiyorsun, ikisi de dondurma neden daha fazla ödüyorsun, sen salak mısın diyen var mı?
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Python 7 yıl caves
caves

hayır sorun ne biliyor musunuz? kafanızda bir "apple kullanıcısı" profili yaratmışsınız, her apple kullananı ya da seveni o profile sokmaya çalışıyorsunuz! bütün itirazım buna...

yoksa apple'ı sabahtan akşama eleştirin, ben de bir çok şeyi eleştiriyorum. ama kimse bana apple'ı beğendiğimi söylediğim zaman, "sen bilinçsiz tüketicisin, şöylesin, böylesin" demesin. hakkı yok!

kaldı ki sadece adı "apple" olduğu için alan da olabilir? kime ne?

kimse size neden pepsi yerine coca cola içiyorsun diye soruyor mu?
ya da cornetto yerine magnum yiyorsun, ikisi de dondurma neden daha fazla ödüyorsun, sen salak mısın diyen var mı?


Asıl sorunda bu zaten burda kalıplaşmış kullanıcılar var her apple konusunda hep böyle bir ezme bir aşağılama kişiselleştirme olayı içindeler dün bir bir konu açıldı konu dışında ''İphone ne kadar süper?'' konu 3 sayfa oldu kapandı açan kişi kendini biliyor orada yazdığımıda eminim okumuştur sonra buraya bakıyorum aynı şahıs aynı ekran görüntüsünü buraya koymuş ben o şahsın ciddi bir karakter sorunu oldugunu varsayıyorum neden derseniz sizin verdiğiniz örnekler sayılabilir bizde hemfikiriz apple en iyisini yapmıyor yapamayacakta çünkü her kullanıcının isteklerine yetişebiilen bir cihaz yapılması imkansız sen kalkıp mantık çerçevesinde tartışırsın eksikliklerini belirtirsin sana uymaz almazsın alan kişiye vay efendim flash içerikleri açmıyor yok efendim tarayıcısı çok yavaş bunları temcit pilavı gibi her konuda sölersen bu senin olmayan karakterini ortaya koyar ki burada aynı tutumu gördüm ben bişey değiştirse neysede kendini küçültüyor farkında değil
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Sactionex 7 yıl
TuffkiLLe
belirli aralıklarla tek bir model piyasaya çıkardığından dolayı almaya devam edeceğim aslında apple ürünlerini.. diğer markalar gibi 2de1 ürün çıkarıp insanları keşke bunu değil şu modelini alsaydım durumunda bırakmıyor; diğer firmalar gibi yeni model çıkarttığında sadece bikaç ay önce çıkardığı telefonu üvey evlat moduna sokmuyor böylelikle.. bu kadar çok satmasının nedenide budur belki, donanımı en iyi değil, yazılımı en iyi deniyor ancak o da olmasın hadi, ancak müşteri memnuniyeti ve ürün desteği konusunda kimsenin apple ı birincilikten farklı bir sıraya koyacağını sanmıyorum.. en azından objektif olanların

bak burda haklısın diyecek bir laf yok ama birde öteki tarafından bak..örnek olarak samsung..bir sürü galaxy modeli var ve bütçene en uygun olan modeli seçip android in keyfini doya doya yaşıyorsun..ama illa apple kullancam ben diyorsan 2000+ TL yi gözden çıkarman gerek illa ki ;) bu yüzden firmaların 2de1 ürün çıkarmaları boş yere değil...her segmentte ki kullancıya hitap ediyorlar
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Sactionex 7 yıl
Gene mi Android - Apple kavgası yeter artık ya bırakın apple fanboyları takılsınlar rahat rahat kafalarına göre...kendisine ne yapması gerektiğini söyleyen bi işletim sistemi kullanmaya devam etsinler..biz android imizle çok mutluyuz canımız ne istiyorsa onu yapıyoruz...daha düne kadar iphone ların ana ekranına widget koyamıyordunuz ondan sonra da bana kalkıp bana işlevsellikten bahsediyorsunuz...elinize bi sgs ya da sgs2 alında işlevsellik görün..bi arkadaşta demiş 2015 te apple %95 olmazsa gel beni gör die..bende ona sadece şunu diyorum 2015 e kadar apple da android kullanmaya başlamazsa sende gel beni gör :D
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detroit21 7 yıl
Klasör.:X:.
caves
Klasör.:X:. ayfoncu mantığına bakın hele.samsung galaksi s2 haberinin altında ayfon çakması diye fanboylar basıyor.Buraya gelince eşsiz bir tasarımı oluyor...Ve bu tasarım aradaki donanım ve fiyat farkına değiyor... İşlevsellik derken neyi kastetdiniz anlamadım.Anten sorununumu? yada bluetooth kısıtlamasınımı?flashsız browserinimi yoksa?...
Buraya gelince eşsiz bir tasarımı oluyor demişsiniz, kim dedi bunu? ben mi? ben sadece fiyat karşılaştırması yaptım ve samsung galaxy S2nin 1600 TLnin üstünde olduğunu belirttim. iPhone 4 de aynı fiyat, ben onu tercih ederim. İşlevsellik derken Appleın sunduğu özelliği laf olsun diye değil kullanılsın diye sunmasından bahsediyorum... Örnek vereyim: 1) Birçok telefonda video editing yazılımı olabilir. Benim yıllar önce aldığım nokia 6670de video editing yazılımı var. Ama kullanıyor muyum? Hayır! Çünkü kullanışlı değil ve şişirme özellik olsun diye konulmuş. Ama şuan iphone sahipleri video editing yazılımlarını kullanıyorlar. Çünkü işlevsel. 2) Kuzenim dünya para verip blackberry torch aldı, tüm uyarılarıma rağmen. İnternet deneyimi bence berbat. Tarayıcısı zevksiz, flash var ama zevkli değil. Multi touch sıkıntı yaratıyor, vs. Bende bu telefon olsa internete zorunluluktan, bir bilgi gerektiğinde girerim (aynen şimdi yaptığım gibi) ama iPhoneum olsa her zaman, günlük sörf için vs. tüm işlerim için girebilirim. Çünkü zevkli. İşlevsellik derken tam olarak bunlardan söz ediyorum. Sizin söylediğiniz hayali anten sorunlarından değil.
eşsiz demediniz ama ayfonun bu kadar satmasını tasarımına ve işlevselliğine bağladınız.Dolayısı ile ne demek istediğiniz ortada... 1)İşlevsellik madem videoedittin programına dayanıyor n82de yani kendi telefonunda moviemaker gibi bir program var. ve bunu 332mhz telefonla yapıyor.Aklınıza basit birşey gelmesin efectler yazı fotoğraf video eklemeler gibi temel özellikler mevcut...Ayrıca yıllar önceyle tabiki şimdiki arasında fark olacak bu çok doğal.. 2)şimdi aynı fiyatlı(daha uygun fiyatı var ama aynı olsun bakalım) samsunggalaksi s2 deki tarayıcı performansına bakalım isterseniz .Üstelik flash dahil...İncelemesi mevcut sitede..Kullanıcılar ayfon 4den daha hızlı olduğunu söylüyorlar..Eee şimdi bana ayfonu öne sürmen çok yersiz kaldı bu durumda..Çünkü flash yok elbette hızlıdır size göre... Hayali dediğiniz anten sorununu apple kabul etmişti ve kılıf dağıtmıştı hatta bize telefonu nasıl tutacağımızı öğretmeye bile kalkışmıştı
.

Beyler kucuk bir arastirmayla (Klasör.:X:. arkadasimizin profiline giderek son yazdigi mesajlar bolumune bakarak) bu arkadasi apple fena dövmüş :D (özür dilerim aynştayn)
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Klasör.:X:. 7 yıl

detroit21

Klasör.:X:.

caves
Klasör.:X:. ayfoncu mantığına bakın hele.samsung galaksi s2 haberinin altında ayfon çakması diye fanboylar basıyor.Buraya gelince eşsiz bir tasarımı oluyor...Ve bu tasarım aradaki donanım ve fiyat farkına değiyor... İşlevsellik derken neyi kastetdiniz anlamadım.Anten sorununumu? yada bluetooth kısıtlamasınımı?flashsız browserinimi yoksa?...
Buraya gelince eşsiz bir tasarımı oluyor demişsiniz, kim dedi bunu? ben mi? ben sadece fiyat karşılaştırması yaptım ve samsung galaxy S2nin 1600 TLnin üstünde olduğunu belirttim. iPhone 4 de aynı fiyat, ben onu tercih ederim. İşlevsellik derken Appleın sunduğu özelliği laf olsun diye değil kullanılsın diye sunmasından bahsediyorum... Örnek vereyim: 1) Birçok telefonda video editing yazılımı olabilir. Benim yıllar önce aldığım nokia 6670de video editing yazılımı var. Ama kullanıyor muyum? Hayır! Çünkü kullanışlı değil ve şişirme özellik olsun diye konulmuş. Ama şuan iphone sahipleri video editing yazılımlarını kullanıyorlar. Çünkü işlevsel. 2) Kuzenim dünya para verip blackberry torch aldı, tüm uyarılarıma rağmen. İnternet deneyimi bence berbat. Tarayıcısı zevksiz, flash var ama zevkli değil. Multi touch sıkıntı yaratıyor, vs. Bende bu telefon olsa internete zorunluluktan, bir bilgi gerektiğinde girerim (aynen şimdi yaptığım gibi) ama iPhoneum olsa her zaman, günlük sörf için vs. tüm işlerim için girebilirim. Çünkü zevkli. İşlevsellik derken tam olarak bunlardan söz ediyorum. Sizin söylediğiniz hayali anten sorunlarından değil.
eşsiz demediniz ama ayfonun bu kadar satmasını tasarımına ve işlevselliğine bağladınız.Dolayısı ile ne demek istediğiniz ortada... 1)İşlevsellik madem videoedittin programına dayanıyor n82de yani kendi telefonunda moviemaker gibi bir program var. ve bunu 332mhz telefonla yapıyor.Aklınıza basit birşey gelmesin efectler yazı fotoğraf video eklemeler gibi temel özellikler mevcut...Ayrıca yıllar önceyle tabiki şimdiki arasında fark olacak bu çok doğal.. 2)şimdi aynı fiyatlı(daha uygun fiyatı var ama aynı olsun bakalım) samsunggalaksi s2 deki tarayıcı performansına bakalım isterseniz .Üstelik flash dahil...İncelemesi mevcut sitede..Kullanıcılar ayfon 4den daha hızlı olduğunu söylüyorlar..Eee şimdi bana ayfonu öne sürmen çok yersiz kaldı bu durumda..Çünkü flash yok elbette hızlıdır size göre... Hayali dediğiniz anten sorununu apple kabul etmişti ve kılıf dağıtmıştı hatta bize telefonu nasıl tutacağımızı öğretmeye bile kalkışmıştı
.



Beyler kucuk bir arastirmayla (Klasör.:X:. arkadasimizin profiline giderek son yazdigi mesajlar bolumune bakarak) bu arkadasi apple fena dövmüş :D (özür dilerim aynştayn)



profilim açıktır gizlediğim birşey yok bakan baksın :)
İlgi alanım yazmamış olabilirim ama başta mobil alandır.Hatta bir şekilde üyelik tarihi olan 2007deki mesajlarıma erişebilirseniz sürekli mobil alanlarda mesajımın olduğunu görürsünüz.Zaten bu siteye üye olma ihtiyacı ceptelefonu bölümünden kaynaklandı...
araştırmaymış

sorsaydın söylerdik


ayrıca son haberlere bakarsanız appleden geçilmiyor.Bu haberlerin herbirinede ilgim dahilinde mesaj atıyorum bilmeyenleri biliçlendiriyorum.Fanboylara yapacak bişey yok zaten adı üstünde...
Sizde bu küçük araştırmaları faydaya dönüştürüp bi kaç kişiyi biliçlendirseniz ya??Yada tartışmaya dahil de olabilirsiniz seni küçük trojan seni :D.profilimi araştırmış mış xD
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detroit21 7 yıl
@Klasör.:X:.
Yine damlamissiniz bakiyorum :)
Degerler ortada bence fazla soze gerek yok .
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omers 7 yıl
satış rakamlarına bakıldığında, akıllı tel pazarında apple'ın, samsungdan, ve htc'den öyle abartılacak bir fark yok. ama gelirinin diğerlerine göre, bu kadar fazla olmasının en önemli sebebi, kendi işletim sistemini kullanıyor olması, oysaki diğerleri ortak bir işletim sistemi kullanıyor olması kar marjlarını çok düşüyor,biyerde haybeye kürek sallıyor, aslında samsung bada'yla bunu kırmak için bir girişim yaptı, ama galaxy'nin başarısıda samsung'a badayı unutturdu. velhasıl yazık oldu bence,
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detroit21 7 yıl
Eheuehe insanlarin yedirememesi cok hosuma gidiyor :) Bu arada nokianin % degeri nerede ? :S
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ThEnD© 7 yıl
xxxx1
cebinde 5 lirası olmayan liseli veletlerin,elinde İphone ile gezen sakış şişiren kızların ve kroların eline düşmüş İphone...alacaksamda almam mümkün değil...Stew i daha fazla zengin etmeye gönlüm el vermezzz...daha flaşlı videoları bile oynatamıyor...piyasaya yön vermesi dışında asla desteklemiyorum Apple...ha yön vermezsede bir yön veren olur oda dert değil ...

:)) sana gülünür anca hacı , yön vermese yön vercek adam yok apple dışında tamam adamlar üçkağıtcı ama piyasanın kralı şuanda piyasadaki akıllı telefonlara bir bak derim ilk çıkan şekil iphone dan türeme hepsi ne demişler taklitler aslını yaşatır... senin içinde gidiyor paran olsa anında iphone alırsın anında buna adım gibi eminim apple a gıcıksın ama herkezde olduğu için değil sende olmadığın için android her yere giriyo ama iosun tadı HİÇ BİR TE LE FON DA YOK gıcık olmayın artık adamlara yapıyo adamlar telefonların kralını. 2015 de olmayacak diyen arkadaş 2015 de o grafik %90 a yükselmezse gel buraya.
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caves 7 yıl
Herneyse şu bir gerçek ki kimse kimseye aldığı ürün dolayısı ile hakaret edemez.Bu anlamda size katılıyorum çok çok doğru.Ancak tüketici biliçli mi bilinçsizmi diye sorgulamak lazım...Hani bilmemek değil öğrenmemek ayıp derler ya...Şu anda bile bir çok markada gerek tasarım gerek donanım gerekse yazılım konusunda daha iyi alternatiler olmasına rağmen daha uygun fiyatlı olmasına rağmen ve bunu bildiği halde ayfon sevdasına bu telefonu almaları insanın sahip olduğu düşünebilme yetisine mantığına ters.Tabi ki bu tersliğin Türkçe de bir çok karşılığı mevcut.Bu mevcut terimlerin olması burada sayabileceğimiz anlamına mı gelir? tabiki hayır.Zaten ben saymadım.Bunu siz söylediniz.Şimdi size katılmıyorum mu demeliydim?Peki burada mesaj yazmamdaki amaç nedir?Biliçli bir tüketici olarak bazı bilinçsiz kişilerin(fanfoy olmayan) koyun psikolojisine girmelerini engellemek.Bir şey üretmesem bile millet de farkındalık yaratmak. edit:imla...


Yaptığınız tam anlamı ile laf cambazlığı. Yazdıklarınızda bold yaptığım kısımların Türkçesi:

"aslında size hakaret edeceğim, siz düpedüz salaksınız ama burası yeri değil" demekten ibaret.

Ve bunu öyle ukala bir üslup ile yapıyorsunuz ki, bir o kadar daha itici oluyor söyledikleriniz...

Söyleyebilecek çok şey var, ama fazla gücüm yok. Çünkü siz ve sizin düşünce yapısına sahip olanlar için "beğeni" kavramının bir önemi yok!

Diyorsunuz ki:

"Daha uygun fiyatlı, donanım ve yazılımsal olarak daha iyi alternatifler bulunmakta. O yüzden iPhone alan bilinçsiz tüketicidir."

Buna neye göre karar veriyorsunuz?

Apple kullanıcıları, tüm Apple ürünlerinin ortak nüansı olan "işlevselliğe ve tasarıma" önem verirler. Sizin elinize kağıt kalem alıp sıraladığınız "işlemci hızı, bellek, zart, zurt" çoğu kullanıcı için bir anlam ifade etmez. Çünkü önemli olan ürünün beklentilere cevap verip vermediğidir. Bir ürün alıcısının beklentisini karşılıyor ise, o ürün o alıcı için uygun üründür. Beklenti kavramı oldukça değişken olabilir. Bu kimileri için "en yeni ve hızlı donanıma sahip olmak" iken kimileri için "iyi bir tasarım ya da işlevsellik" olabilir. Bundan dolayı birilerinin çıkıp başka birilerine bir şeyler öğretmeye, "bilmemek ayıp" lafları yapmaya hakkı yoktur. Diyeceğim o ki arkadaşım, satın alma tercihinde tüketicilerin beğenilerine biraz saygı duysanız doğru yolu bulmuş olursunuz.

iPhone'a "pahalı, zengin oyuncağı" diyenlere diyeceğim:

Evet pahalı ama örneğin Galaxy S2'nin fiyatından haberiniz var mı?

"iPad'e o kadar para verilir mi?" diyenlere diyeceğim;

Motorola Xoom ne kadar? Galaxy Tab ne kadar? Toshiba Libretto diye ne olduğu belirsiz bir cihaz var ortalıkta; pahalı ürün görmek istiyorsanız bir bakmanızı öneririm.

"Mac'ler pahalı" diyenlere diyeceğim:

Mac'ler üst sınıf bilgisayarlardır ve her markanın böyle modelleri vardır. Sony'nin de 5.000 liralık notebook'u var, Dell'in de çok pahalı bilgisayarları var. Ancak bu markalar alt sınıf ürünler de ürettikleri için göze batmıyor. Kaldı ki Apple'da kampanyalar ile uygun fiyatlı mac satıyor. Ve Os X gibi bir faktör var.

Ve son olarak:

Mac OS X kullanmadan Mac konularına yorum yapmayın; çok sıkıcı oluyorsunuz!

One more thing...

Şu an Compaq CQ56 kullanıyorum. Fiyatı 700 TL. Şimdi biri çıkıp desin ki; "Microsoft olmasaydı sen şimdi o fiyata bilgisayar kullanamazdın, bilgisayar sektörünün tamamı Apple gibi olsa bilgisayarsız kalırdın", "haklısın" derim. Ama bu Apple ürünleri hakkındaki olumlu düşüncemi değiştirmez, çünkü bu başka bir konu.

Edit: yazım ve ifade değişikliği
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khaos 7 yıl ThEnD©
ThEnD©

xxxx1

cebinde 5 lirası olmayan liseli veletlerin,elinde İphone ile gezen sakış şişiren kızların ve kroların eline düşmüş İphone...alacaksamda almam mümkün değil...Stew i daha fazla zengin etmeye gönlüm el vermezzz...daha flaşlı videoları bile oynatamıyor...piyasaya yön vermesi dışında asla desteklemiyorum Apple...ha yön vermezsede bir yön veren olur oda dert değil ...


:)) sana gülünür anca hacı , yön vermese yön vercek adam yok apple dışında tamam adamlar üçkağıtcı ama piyasanın kralı şuanda piyasadaki akıllı telefonlara bir bak derim ilk çıkan şekil iphone dan türeme hepsi ne demişler taklitler aslını yaşatır... senin içinde gidiyor paran olsa anında iphone alırsın anında buna adım gibi eminim apple a gıcıksın ama herkezde olduğu için değil sende olmadığın için android her yere giriyo ama iosun tadı HİÇ BİR TE LE FON DA YOK gıcık olmayın artık adamlara yapıyo adamlar telefonların kralını. 2015 de olmayacak diyen arkadaş 2015 de o grafik %90 a yükselmezse gel buraya.




2015 diyen benim apple olmayacak demedim ayrıca nokia'nın 2007 deki halini bilenler bugünü tahmin bile edemezdi bu apple için 2015 te neden olmasın teknoloji/bilişim tarihi bu yükseliş ve çöküşlerle doludur sana bir kaç örnek 10-15 yıl önce kimse msn bilmezdi ıcq piyasayı domine etmişti şimdi kullanan yok aynı şekilde arama motoru diyince altavista ve yahoo vardı nerde altavista? ıbm pc nin bir anlamda "babası" sayılırdı pc ismi ıbm ürünüdür peki kişisel bigisayar üretiminde varmı şimdi? Yani kısacası sözün özü bu piyasada herşeyin değişmesi sadece 2-3 yıla bakar gider o milyar dolarlar
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