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Apple, ödeme sistemi kurmak için harekete geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, ödeme sistemi kurmak için harekete geçti
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Touch ID ile iPhone'u sadece sahibinin kullanmasının yolunu açan Apple, şimdi de gelecek nesil ödeme sistemini inşaa etmek için harekete geçti.Bugüne kadar NFC desteği sunmadığı için çok defa eleştirilen Apple, görünüşe göre kendi ödeme sistemini kendi oluşturmaya hazırlanıyor.

Apple'ın Kariyer sayfasında "Ödeme Yazılımı Mühendisi" başlığıyla açılan pozisyonda Apple, ödeme yazılımı geliştirecek olan elektronik mühendisleri arıyor. Apple, pozisyonla ilgili detaylarda mühendislerin "gelecek nesil ödeme platformu geliştirilmesine" yardımcı olacaklarını belirtirken; ödeme platformunun "ödemenin yapılacağı cihazı, aracı yazılımı ve tarafları" içereceği ve Apple Mağazaları için yeni pazarlarda sınırlarını genişleteceğini dile getirdi.

Bilindiği gibi Apple, veritabanında iTunes ve Apple Online Store alışverişleri için kullanılan 500 milyondan fazla kredi kartı verisine sahip. Uzmanlara göre Apple, bu veritabanı ile sektörde hiçbir firmanın sahip olmadığı bir cevhere sahip. Firmaya yakın kaynaklar da Apple'ın bu durumun farkında olduğunu ve Touch ID ile çok daha güvenli şekilde, birçok kanalda rahatlıkla kullanılabilecek bir ödeme sistemi üzerinde bir süredir çalışmalar yaptığını dile getiriyor.


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darkbluestaz 6 yıl en beğenilen
Hep hazir olani kullansaydi apple simdi bir numara olamazdi, samsung gibi google in androidini kullanirdi.
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Extreme Victory 6 yıl
iddia ediyorum zaten ayakta zor duran NFC' yi bitirir, birde NFC' den bahseden arkadaşlar NFC teknolojisi yeni bir teknoloji değil yıllardır var, bu gelişmeme sırf Apple desteklemediği içinde değil, Dünya genelinde tutulmadaki bu. Apple yeni bir standart geliştirir ve o standart Dünya'ca kabul görür, kullanılır. buraya da yazıyorum.
iddia ediyorum zaten ayakta zor duran NFC' yi bitirir, birde NFC' den bahseden arkadaşlar NFC teknolojisi yeni bir teknoloji değil yıllardır var, bu gelişmeme ...
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soralalp 6 yıl
Arkadaşlar başkasının olan ve zayıf güvenliğine müdahale edemediğiniz üç kuruşluk bir sistem telefonunuzda var diye bukadar körü körüne bağlanmayın. Bırakın bir görelim adamlar daha iyisini yapmayacaksa neden bunca yatırım! Şimdiden başarılar
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Chuckly 6 yıl
Yillardir Apple nfc koymuyor diye sikayet edenler nfc yi kaç kere kullandı ben de bunu merak ediyorum
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khytr89 6 yıl
bir kerede standarta uy be kardeşim..
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hlttmz 6 yıl
Bu Apple bir harik dostum
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The Bavarian 6 yıl
Kim ne derse desin adamlar işi biliyor. Lisans ücreti ödeyeceklerine parayı AR-GE ye yatırıyorlar.
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Sactionex 6 yıl
NFC nin güvenlik zaafiyetleri ortada. Ayrıca NFC de yeni bir teknoloji değil yıllardır var ve de yıllardır gelişecek diye bekliyoruz. Nerde? Neden gelişmiyor? Apple zamanında Flash ı desteklemezken de çoğu kişi çıktı itiraz etti ve itiraf edeyim bunlardan biri de bendim. Ama yıllar bize gösterdi ki Flash çok fazla güvenlik açığı olan, sistemleri kasmaya zorlayan bir yapı. Şu anda ki html5 nin gelişmesin de apple ın katkısı yadsınamaz. Gene buna benzer bir olay olacak galiba. Bekleyip görmek lazım.
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TechnoMobile 6 yıl
Bu elmadan bir ısırık alınmış dostum.
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PsychicPower 6 yıl
TeamAnimus
En nefret ettiğim huyu ya. Bunların sorunu ne anlayamıyorum. Bizler yıllardır NFCnin yayılmasını beklerken Apple yine pintiliğini gösterip lisans ücreti ödememek için kendi standartını oluşturup bir de NFCnin yavaş olan yayılma hızına balta vurmaya çalışıyor. İnşallah başarıya ulaşamazlar da sağlam bi darbe yerler. Benim gibi yaptıklara işlere hayran olan adamları bile sinirlendiren kararlar alıyorlar artık.

Kesin NFC desteği olan bir cihaz kullanıyor bu adam
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TeamAnimus 6 yıl PsychicPower
PsychicPower

TeamAnimus

En nefret ettiğim huyu ya. Bunların sorunu ne anlayamıyorum. Bizler yıllardır NFCnin yayılmasını beklerken Apple yine pintiliğini gösterip lisans ücreti ödememek için kendi standartını oluşturup bir de NFCnin yavaş olan yayılma hızına balta vurmaya çalışıyor. İnşallah başarıya ulaşamazlar da sağlam bi darbe yerler. Benim gibi yaptıklara işlere hayran olan adamları bile sinirlendiren kararlar alıyorlar artık.


Kesin NFC desteği olan bir cihaz kullanıyor bu adam

Nexus 4 kullanıyorum hocam yani evet
Ama geçen yıl iPhone 4S kullanırken bile NFC'nin yaygınlaşmasını cidden istiyordum
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Takao 6 yıl
TeamAnimus
En nefret ettiğim huyu ya. Bunların sorunu ne anlayamıyorum. Bizler yıllardır NFCnin yayılmasını beklerken Apple yine pintiliğini gösterip lisans ücreti ödememek için kendi standartını oluşturup bir de NFCnin yavaş olan yayılma hızına balta vurmaya çalışıyor. İnşallah başarıya ulaşamazlar da sağlam bi darbe yerler. Benim gibi yaptıklara işlere hayran olan adamları bile sinirlendiren kararlar alıyorlar artık.

`yav he he`
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Bradley Cooper 6 yıl
NFC yi niye kullanmıyorlar?
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darkbluestaz 6 yıl en beğenilen
Hep hazir olani kullansaydi apple simdi bir numara olamazdi, samsung gibi google in androidini kullanirdi.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bunun yerine vaktini nfc'nin gelişimine harcasa bu kadar ac gözlü firma görmedim heryerden adam yolmaya çalışıyor
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Extreme Victory 6 yıl
iddia ediyorum zaten ayakta zor duran NFC' yi bitirir, birde NFC' den bahseden arkadaşlar NFC teknolojisi yeni bir teknoloji değil yıllardır var, bu gelişmeme sırf Apple desteklemediği içinde değil, Dünya genelinde tutulmadaki bu. Apple yeni bir standart geliştirir ve o standart Dünya'ca kabul görür, kullanılır. buraya da yazıyorum.
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