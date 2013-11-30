Apple, ödeme sistemi kurmak için harekete geçti

Touch ID ile iPhone'u sadece sahibinin kullanmasının yolunu açan Apple, şimdi de gelecek nesil ödeme sistemini inşaa etmek için harekete geçti.Bugüne kadar NFC desteği sunmadığı için çok defa eleştirilen Apple, görünüşe göre kendi ödeme sistemini kendi oluşturmaya hazırlanıyor.

Apple'ın Kariyer sayfasında "Ödeme Yazılımı Mühendisi" başlığıyla açılan pozisyonda Apple, ödeme yazılımı geliştirecek olan elektronik mühendisleri arıyor. Apple, pozisyonla ilgili detaylarda mühendislerin "gelecek nesil ödeme platformu geliştirilmesine" yardımcı olacaklarını belirtirken; ödeme platformunun "ödemenin yapılacağı cihazı, aracı yazılımı ve tarafları" içereceği ve Apple Mağazaları için yeni pazarlarda sınırlarını genişleteceğini dile getirdi.

Bilindiği gibi Apple, veritabanında iTunes ve Apple Online Store alışverişleri için kullanılan 500 milyondan fazla kredi kartı verisine sahip. Uzmanlara göre Apple, bu veritabanı ile sektörde hiçbir firmanın sahip olmadığı bir cevhere sahip. Firmaya yakın kaynaklar da Apple'ın bu durumun farkında olduğunu ve Touch ID ile çok daha güvenli şekilde, birçok kanalda rahatlıkla kullanılabilecek bir ödeme sistemi üzerinde bir süredir çalışmalar yaptığını dile getiriyor.