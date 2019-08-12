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Apple otonom araç ekibini büyütüyor

Uzun bir süredir otonom araç teknolojisi geliştirdiği bilinen Apple, gelen yeni haberlere göre bu teknoloji üzerinde çalışan ekibini daha da genişletmiş durumda. İşte konunun detayları.
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Apple'ın otonom araçlara karşı olan ilgisi ve geliştirdiği projeler sızıntı olarak karşımıza çıkmış olsa da, şirket şimdilik konuyu resmi ağızdan doğrulamış değil. Ancak yeni gelen raporlara göre Apple otonom araç teknolojisi geliştiren ekibini genişletmiş durumda.

Project Titan adı altında geliştiriliyor

Kaliforniya Motorlu Araçlar Dairesi'nden alınan verilerle hazırlanan bir rapora göre, Apple otonom araç ekibine 33 yeni sürücü alımı yaptı. Otonom araç testleri yapmak üzere şirketin 69 adetlik bir de otomobil filosunun olduğu raporda dikkat çeken bir diğer nokta diyebiliriz. Şirket bu alımlarla beraber sürücü sayısını 143'e çıkarırken, rakipleri olan Waymo 135 otonom araç 321 sürücü, GM ise 258 otomobil ve 760 sürücüye sahip.
Apple'ın Project Titan adı altında 2014 yılından bu yana otonom araç projesi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Resmi ağızdan doğrulanmamış olsa da, şirketin yaptığı yeni alımlar projenin hayata geçirilme sürecinin yaklaştığına işaret ediyor olabilir. Önümüzdeki aylarda konu ile ilgili yeni detayların ortaya çıkmasının beklendiğini de belirtelim.


https://www.imore.com/apple-grows-its-self-driving-car-team-new-test-drivers Yorum Yaz
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NeroWin 1 sa.
Kaç senedir tek bir prototip göremedik. Otonom araç sektörü çok Apple'ın çok çok yabancı olduğu bir alan. Keşke kendi ekosistemini besleyecek bir ürün üretim sürecine girseydi daha iyi olabilirdi. Bakalım Tesla gibi bir canavar varken ona yakın ilk nesil araçlar üretip pazar payı alabilecekler mi!
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