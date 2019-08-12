Apple otonom araç ekibini büyütüyor

Teknoloji devi Apple'ın otonom araçlara karşı olan ilgisi ve geliştirdiği projeler sızıntı olarak karşımıza çıkmış olsa da, şirket şimdilik konuyu resmi ağızdan doğrulamış değil. Ancak yeni gelen raporlara göre Apple otonom araç teknolojisi geliştiren ekibini genişletmiş durumda.

Project Titan adı altında geliştiriliyor

Kaliforniya Motorlu Araçlar Dairesi'nden alınan verilerle hazırlanan bir rapora göre, Apple otonom araç ekibine 33 yeni sürücü alımı yaptı. Otonom araç testleri yapmak üzere şirketin 69 adetlik bir de otomobil filosunun olduğu raporda dikkat çeken bir diğer nokta diyebiliriz. Şirket bu alımlarla beraber sürücü sayısını 143'e çıkarırken, rakipleri olan Waymo 135 otonom araç 321 sürücü, GM ise 258 otomobil ve 760 sürücüye sahip.

https://www.imore.com/apple-grows-its-self-driving-car-team-new-test-drivers

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Apple'ınadı altında 2014 yılından bu yana otonom araç projesi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Resmi ağızdan doğrulanmamış olsa da, şirketin yaptığı yeni alımlar projenin hayata geçirilme sürecininişaret ediyor olabilir. Önümüzdeki aylarda konu ile ilgiliortaya çıkmasının beklendiğini de belirtelim.